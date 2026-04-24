Доналд Тръмп отново заплаши Лондон с търговска война

24 Април, 2026 09:18

  • доналд тръмп-
  • великобритания-
  • киър стармър-
  • търговска война

Можем да отговорим на това много лесно, като просто наложим високи мита на Обединеното кралство, така че по-добре да бъдат внимателни, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом

Доналд Тръмп отново заплаши Лондон с търговска война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да наложи "големи мита" на Обединеното кралство, ако то не отмени данъка върху цифровите услуги, съобщи Ей Би Си нюз.

"Можем да отговорим на това много лесно, като просто наложим високи мита на Обединеното кралство, така че по-добре да бъдат внимателни", заяви Тръмп пред репортери в Белия дом.

"Ако не отменят данъка, вероятно ще наложим високи мита на Обединеното кралство", добави президентът на САЩ.

На въпроса какъв вид мита обмисля, Тръмп отговори, че те ще бъдат "по-високи от това, което получават".

Данъкът върху цифровите услуги на Обединеното кралство, въведен през 2020 г., е данък от 2% върху приходите на глобални технологични компании, които извличат значителна стойност от потребителите в Обединеното кралство чрез цифрови услуги, включително социални медии, търсачки и онлайн пазари.

Той се прилага за фирми с глобални приходи от тези услуги над 500 милиона лири и най-малко 25 милиона лири, произтичащи от потребители в Обединеното кралство.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп е най силният президент

    5 29 Отговор
    който Америка някога е имала!

    09:24 24.04.2026

  • 2 ПРЕДИШНИЯ БЕ С ДЕМЕНЦИЯ

    26 3 Отговор
    НО ВЪПРЕКИ ТОВА Е 100 ПЪТИ ПО АДЕКВАТЕН ОТ ТОЗИ КУКУРИГУ.

    Коментиран от #11

    09:24 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не може да градиш отношения

    23 2 Отговор
    само със заплахи.Не е добре този Нобелов лауреат.

    09:26 24.04.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 3 Отговор
    Терорист и рекетьор № 1 в света пак се изцвъка...

    Коментиран от #9

    09:27 24.04.2026

  • 6 Европеец

    8 2 Отговор
    От сутринта се начетох на много заглавия относно лудия Дончо..... А стига, каквото има да става ще стане.....

    09:29 24.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Казанлъшкия

    7 3 Отговор
    Н.ещастниците САЩ и Израел не могат двама на един да се справят срещу Иран и искат още помощ от кой ли не , иначе - мита и търговска война

    09:33 24.04.2026

  • 9 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ами прав си.... Световен терорист , рекетьор и изнудвач номер 1, като добавим, че е и ядрен терорист, както и убиец на 168 деца от начално училище в Иран нещата за Дончо са ясни..... Луд за връзване, жалко че няма кой да го върже....

    09:34 24.04.2026

  • 10 Спрете

    6 0 Отговор
    Стига вече войни!

    09:37 24.04.2026

  • 11 Дивуй

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "ПРЕДИШНИЯ БЕ С ДЕМЕНЦИЯ":

    Ами той предишния не управляваше .

    09:38 24.04.2026

  • 12 България да бъде готова за 200 $ за

    5 1 Отговор
    барел Петрол.

    Европа е в шеста глуха.

    Екс-прессекретарят на Зеленски: "план за победа" за Украйна не съществува."

    Европейските лидери не знаят как да прекратят конфликта в Украйна в полза на Киев и не планират да платят пълната цена за него, заяви бившата говорителка на Владимир Зеленски Юлия Мендел.

    "Когато слушате Брюксел или четете големи европейски вестници, чувате само аплодисменти в подкрепа на статуквото. Повече санкции. Още оръжия. Повече "стратегическо търпение". Наричат го солидарност. С цялото ми уважение възниква въпросът: Наистина ли е солидарност или нещо по-цинично? Европейските лидери говорят за" защита на демокрацията", като в същото време признават в частни разговори, че нямат план за победа и реално намерение сами да плащат пълната цена", написа тя в социалната мрежа.

    Мендел също така отбеляза, че европейските медии всеки ден излъчват "внимателно редактирана история" за украинския конфликт.

    "Реалността е съвсем различна. Цели градове и градове са превърнати в руини. Стотици хиляди млади украински мъже са убити или осакатени. Семействата са изтощени, икономиката е съсипана и следващата зима може отново да доведе до прекъсвания на електрозахранването и празни рафтове в магазините", заяви тя.

    Коментиран от #19

    09:42 24.04.2026

  • 13 Ала бала

    2 0 Отговор
    Рижата Будала

    09:43 24.04.2026

  • 14 "В Европа ще започнат,

    5 0 Отговор
    "В Европа ще започнат сваляния на правителства":

    Последствията от войната на САЩ срещу Иран могат да доведат до свалянето на правителствата в Западна Европа, заяви бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър в ефира на телевизия Канал.

    "Иранците ясно дадоха да се разбере, че ще унищожат по — голямата част от всичко, което е на западния бряг на Персийския залив-това е сериозна тревога по целия свят. Вече има големи проблеми с газа и петрола. Всички страни от Западна Европа, увлечени от зелената енергия, се оказаха в много тежко положение. Според мен в Европа вече има извънредна ситуация. Мисля, че скоро там ще започнат сериозни промени-ще свалят правителствата", отбеляза той.

    Макгрегър отбеляза, че половината от компонентите за производство на торове идват от Персийския залив. В същото време на Запад вече се появиха значителни проблеми с газа и петрола. Например във Великобритания, според него, в рамките на две седмици може да свършат самолетното гориво и газът.

    09:47 24.04.2026

  • 15 Д-р Ментал

    7 0 Отговор
    На Тръмп вече никой не му се връзва на заплахите, те просто се оказват словесна диария

    09:49 24.04.2026

  • 16 СЗО

    0 1 Отговор
    Зайо, що пак си без шапка?

    10:02 24.04.2026

  • 17 Господин Тръмп

    0 4 Отговор
    Защитава интересите на САЩ.

    10:06 24.04.2026

  • 18 Хах

    2 0 Отговор
    Можете ли да си представите, че дойде време, в което никой не бръсне за нищо президентите на САЩ и на Русия?

    10:33 24.04.2026

  • 19 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "България да бъде готова за 200 $ за":

    То ако стане 200$ барел "Брент " ,тук въпреки че сме на "Урал" ще стане 3 евро дизела сигурно. Недей така.

    10:36 24.04.2026

  • 20 Факти

    1 0 Отговор
    Тръмп ще вкара Англия обратно в ЕС.

    10:38 24.04.2026

  • 21 Глсъ

    3 0 Отговор
    Като се запукат пак с Иран да не почне отново да реве че съюзниците не помагат .. тия същите дето с мита все ги плаши от колко време вече стана…

    10:56 24.04.2026

  • 22 Евтино няма никъде, Цена на Урал Брент

    2 1 Отговор
    към 11:20 днес е: 104.08 $

    Трета Световна е война за ресурси също както беше Втора Световна, Европа за момента е губещ, N•1

    11:25 24.04.2026

  • 23 Дипломат

    2 0 Отговор
    Жалкият риж пудел Тромпето.

    14:16 24.04.2026