САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО! В Мадрид не вярват

24 Април, 2026 14:18 1 757 46

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че не вярва на съобщенията в медиите, че САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО заради противопоставянето на Мадрид на войната срещу Иран, предаде Франс прес, като цитира негово изявление в началото на срещата на лидерите на ЕС в Кипър, пише БТА.

"Не работим въз основа на имейли, а въз основа на официални документи и позиции, които правителството на САЩ формулира", отговори той на въпрос на медиите.

"Позицията на испанското правителство е ясна: пълно сътрудничество с нашите съюзници, но винаги в рамките на международното право", добави Санчес.

Правителството на Педро Санчес се противопостави на войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран от края на февруари. Тази позиция силно разгневи американския президент Доналд Тръмп, който упрекна Мадрид, че е отказал на САЩ да използват военни бази в Андалусия за нанасяне на въздушни удари, като стигна дотам, че заплаши "да прекрати всякаква търговия" между двете страни.

Тръмп упреква от месеци Испания, че не е увеличила военните си разходи до 5% от БВП, както изисква новата цел на НАТО, наложена от Вашингтон, припомня АФП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски балон

    28 0 Отговор
    Тябва да почерпят по една сангрия😅

    14:20 24.04.2026

  • 2 Тръмп тъпото

    37 4 Отговор
    Американските глупаци да си гледат собствените тъпотии, дето затвориха по света!!!

    Коментиран от #10, #13

    14:21 24.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Белият дом заяви че единствените страни които помагат срещу Иран са България и Румъния.

    Коментиран от #15, #20, #35

    14:21 24.04.2026

  • 4 Путин

    36 4 Отговор
    На приказки плашат и опитват ако мине. Хегемонията им приключи. Иран за месец им разказа играта...

    14:21 24.04.2026

  • 5 НАТО сайз милитъри

    27 2 Отговор
    Смешните отвъдокеански каубои немат такива права нито ще имат някога....

    Коментиран от #16

    14:22 24.04.2026

  • 6 Ура,,Ура

    35 3 Отговор
    Започва да ми се струва, че рижия психар си вкарва автогол след автогол. И няма кой да го спре. Освен персите.

    14:22 24.04.2026

  • 7 Ехааа

    27 1 Отговор
    вмсто да им извадят очите, направо ще им изпишат вежди и ще се лее вино и сангрия.

    14:22 24.04.2026

  • 8 Мунчо

    31 0 Отговор
    Тръмхеж... какво стана с НАТО е отбранителен алианс ??
    Откъде, накъде Европа трябва да ти подкрепя тъпите авантюри.

    Коментиран от #19

    14:25 24.04.2026

  • 9 Артилерист

    28 5 Отговор
    Много вероятно е Испания да стане член на БРИКС, ако я изгонят от агресивния блок НАТО...

    Коментиран от #11

    14:25 24.04.2026

  • 10 В добавка

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп тъпото":

    И Путин проZZZтото

    Коментиран от #39

    14:27 24.04.2026

  • 11 честен ционист

    1 16 Отговор

    До коментар #9 от "Артилерист":

    По-скоро в някой северно-африкански съюз.

    14:27 24.04.2026

  • 12 ЖЪЛТОПАВЕТЕН

    5 20 Отговор
    Тези испанци се оказаха големи копейки.

    14:27 24.04.2026

  • 13 Дони

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп тъпото":

    ОСТРАТА УРСУЛА СЛЕД ГЕРМАНСКОТО ВОЕННО МИНИСТЕРСТВО УСПЕШНО СКАПА И НАТЮ

    14:27 24.04.2026

  • 14 Констатация

    19 2 Отговор
    В учредителният документ на НАТО не съществува клауза за изключване, отстраняване или замразяване на членство на страна , членуваща в алианса.

    Коментиран от #18

    14:27 24.04.2026

  • 15 Мурка

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ЗНАЧИ СМЕ ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ

    14:28 24.04.2026

  • 16 Дони

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "НАТО сайз милитъри":

    НЕ ЧУВАШ ПЕТЕЛА

    14:29 24.04.2026

  • 17 Тоз е изперкал съвсем

    17 1 Отговор
    Няма механизъм за замразяване на членство, нито за изключване на член ако той не желае.

    Коментиран от #44

    14:29 24.04.2026

  • 18 Георги

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Констатация":

    все едно на тромб му пука - той си прави каквото иска, а после който му се занимава да търси вратички по документите

    Коментиран от #37

    14:30 24.04.2026

  • 19 Мурка

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мунчо":

    КОИТО ПЛАЩА ПОРЪЧВА МУЗИКАТА

    Коментиран от #25

    14:30 24.04.2026

  • 20 Ха,ха

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Лондон, смелчаците не помагат ли🤣🤣

    14:32 24.04.2026

  • 21 Смъртта

    11 0 Отговор
    И на България ако може и да не ви виждаме повече също ....НПО - НАТО!

    14:33 24.04.2026

  • 22 Иван Иванов

    13 1 Отговор
    ТЕЗИ ПЕДОФИЛИ И ДОЛНИ КРАДЦИ ОТ САЩ НЕ СЕ СПРЯХА ДА НАГЛЕЯТ И ДА ИЗДЕВАТЕЛСТВАТ НАД ДРУГИТЕ НАРОДИ И ДЪРЖАВИ.

    Коментиран от #41

    14:33 24.04.2026

  • 23 .....

    9 0 Отговор
    Испания така или иначе си има нейната История. Олеее!

    14:34 24.04.2026

  • 24 Най-добре е САЩ

    14 2 Отговор
    Да напуснат НАТО и съюзът да се върне към първоначалният си замисъл, т. е. само за отбрана без никакви агресивни намерения. Ние нямаме място в съюз в който участва агресивна държава като САЩ или още по-малко терористична държава като Израел.

    Коментиран от #26

    14:34 24.04.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мурка":

    Че кой плаща , ТръНп ли🤔❓
    С дълг от близо 4×10¹³$
    4О ООО ООО ООО ООО $
    не ПЛАЩА, а ПЛАШИ❗

    Коментиран от #29, #32

    14:34 24.04.2026

  • 26 Тцтцтц

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Най-добре е САЩ":

    Епа след 500 години турска сигания, кво да кажеш и ти🤣

    Коментиран от #31

    14:37 24.04.2026

  • 27 0731

    1 15 Отговор
    Давай бай Дончо, че тия комундета в Испания много надигат глава.

    Коментиран от #38

    14:37 24.04.2026

  • 28 долу нато

    9 1 Отговор
    а как се взема такива решение? единодушно или с мнозинство? щото не знам да е гласувано никакво решение за нападение на Иран, на чиято база ще им замразят членство. Сигурно ще им замразят правата, но вноските към хегемона ще останат!

    14:38 24.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ОСВЕН ЧЕ Е НАЙ ХУБАВАТА

    14 0 Отговор
    ЗА ЖИВЕЕНЕ,Е ИНАЙ АДЕКВАТНАТА И НОРМАЛНА ДЪРЖАВА В ЕС.

    14:40 24.04.2026

  • 31 Явно ти харесват американските

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Тцтцтц":

    Черни ланги 🤣🤣🤣

    Коментиран от #34, #36

    14:40 24.04.2026

  • 32 Не си у ред

    0 12 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Може и да се оправиш

    Коментиран от #40

    14:41 24.04.2026

  • 33 Ганчев

    13 0 Отговор
    Като тръгнахте с Биби да се трепете с иранците питахте ли другите страни от НАТО?

    Коментиран от #45

    14:45 24.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Поза партер

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    За колония бг ли става дума? Каква изненада...

    14:46 24.04.2026

  • 36 .....

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "Явно ти харесват американските":

    Явно си падаш по селджуцки рез.няци😂😂

    14:47 24.04.2026

  • 37 Като не му пука

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    да извади САЩ от НАТО, вместо да рекетира.Дали ще го направи, как мислиш?

    14:47 24.04.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 11 Отговор

    До коментар #27 от "0731":

    Точен сте господине!Комунист разбира само от дърво!

    14:47 24.04.2026

  • 39 Знам че страдаш неуморно

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "В добавка":

    Хубав напън, ама не ти се получи

    Коментиран от #43

    14:50 24.04.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не си у ред":

    Е добре де, по- точно
    39 158 000 000 000 $
    ама докато пиша
    може да е станал по-голям🤔❗

    14:51 24.04.2026

  • 41 ООН-Нова

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Иван Иванов":

    Трябва общ световен фронт срещу тях и разтурване и забрана на престъпната им държава. За Израел - същото по подразбиране

    14:55 24.04.2026

  • 42 24042026

    1 0 Отговор
    Испания може д се брои като доста нов член н НАТО от 1982 година.
    Военната и интеграция в съюз е от 1999 години.

    Горката кал ли се е справяла сами преди.

    14:58 24.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Госъ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тоз е изперкал съвсем":

    Е на кой не му е ясно , че САЩ е НАТО …без САЩ НАТО е….

    15:10 24.04.2026

  • 45 Не са

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ганчев":

    Казаха им, че за Украйна не им пука и спират да помагат. Да се оправяли или да купуват оръжие от техните заводи, за печалба. А сега, реват.

    15:14 24.04.2026

  • 46 Някой

    0 0 Отговор
    САЩ да се изхвърли от НАТО. Може и Турция.
    България с каквито и да е свързана винаги рухват: Римска империя, Османска Империя, Трети Райх, СИВ, СССР и така нататък. Следват НАТО и ЕС!

    15:18 24.04.2026