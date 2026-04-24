САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО! В Мадрид не вярват

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че не вярва на съобщенията в медиите, че САЩ обмислят да замразят членството на Испания в НАТО заради противопоставянето на Мадрид на войната срещу Иран, предаде Франс прес, като цитира негово изявление в началото на срещата на лидерите на ЕС в Кипър, пише БТА.
"Не работим въз основа на имейли, а въз основа на официални документи и позиции, които правителството на САЩ формулира", отговори той на въпрос на медиите.
"Позицията на испанското правителство е ясна: пълно сътрудничество с нашите съюзници, но винаги в рамките на международното право", добави Санчес.
Правителството на Педро Санчес се противопостави на войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран от края на февруари. Тази позиция силно разгневи американския президент Доналд Тръмп, който упрекна Мадрид, че е отказал на САЩ да използват военни бази в Андалусия за нанасяне на въздушни удари, като стигна дотам, че заплаши "да прекрати всякаква търговия" между двете страни.
Тръмп упреква от месеци Испания, че не е увеличила военните си разходи до 5% от БВП, както изисква новата цел на НАТО, наложена от Вашингтон, припомня АФП.
1 китайски балон
14:20 24.04.2026
2 Тръмп тъпото
Коментиран от #10, #13
14:21 24.04.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #20, #35
14:21 24.04.2026
4 Путин
14:21 24.04.2026
5 НАТО сайз милитъри
Коментиран от #16
14:22 24.04.2026
6 Ура,,Ура
14:22 24.04.2026
7 Ехааа
14:22 24.04.2026
8 Мунчо
Откъде, накъде Европа трябва да ти подкрепя тъпите авантюри.
Коментиран от #19
14:25 24.04.2026
9 Артилерист
Коментиран от #11
14:25 24.04.2026
10 В добавка
До коментар #2 от "Тръмп тъпото":И Путин проZZZтото
Коментиран от #39
14:27 24.04.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "Артилерист":По-скоро в някой северно-африкански съюз.
14:27 24.04.2026
12 ЖЪЛТОПАВЕТЕН
14:27 24.04.2026
13 Дони
До коментар #2 от "Тръмп тъпото":ОСТРАТА УРСУЛА СЛЕД ГЕРМАНСКОТО ВОЕННО МИНИСТЕРСТВО УСПЕШНО СКАПА И НАТЮ
14:27 24.04.2026
14 Констатация
Коментиран от #18
14:27 24.04.2026
15 Мурка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ЗНАЧИ СМЕ ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ
14:28 24.04.2026
16 Дони
До коментар #5 от "НАТО сайз милитъри":НЕ ЧУВАШ ПЕТЕЛА
14:29 24.04.2026
17 Тоз е изперкал съвсем
Коментиран от #44
14:29 24.04.2026
18 Георги
До коментар #14 от "Констатация":все едно на тромб му пука - той си прави каквото иска, а после който му се занимава да търси вратички по документите
Коментиран от #37
14:30 24.04.2026
19 Мурка
До коментар #8 от "Мунчо":КОИТО ПЛАЩА ПОРЪЧВА МУЗИКАТА
Коментиран от #25
14:30 24.04.2026
20 Ха,ха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Лондон, смелчаците не помагат ли🤣🤣
14:32 24.04.2026
21 Смъртта
14:33 24.04.2026
22 Иван Иванов
Коментиран от #41
14:33 24.04.2026
23 .....
14:34 24.04.2026
24 Най-добре е САЩ
Коментиран от #26
14:34 24.04.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Мурка":Че кой плаща , ТръНп ли🤔❓
С дълг от близо 4×10¹³$
4О ООО ООО ООО ООО $
не ПЛАЩА, а ПЛАШИ❗
Коментиран от #29, #32
14:34 24.04.2026
26 Тцтцтц
До коментар #24 от "Най-добре е САЩ":Епа след 500 години турска сигания, кво да кажеш и ти🤣
Коментиран от #31
14:37 24.04.2026
27 0731
Коментиран от #38
14:37 24.04.2026
28 долу нато
14:38 24.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ОСВЕН ЧЕ Е НАЙ ХУБАВАТА
14:40 24.04.2026
31 Явно ти харесват американските
До коментар #26 от "Тцтцтц":Черни ланги 🤣🤣🤣
Коментиран от #34, #36
14:40 24.04.2026
32 Не си у ред
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Може и да се оправиш
Коментиран от #40
14:41 24.04.2026
33 Ганчев
Коментиран от #45
14:45 24.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Поза партер
До коментар #3 от "Последния Софиянец":За колония бг ли става дума? Каква изненада...
14:46 24.04.2026
36 .....
До коментар #31 от "Явно ти харесват американските":Явно си падаш по селджуцки рез.няци😂😂
14:47 24.04.2026
37 Като не му пука
До коментар #18 от "Георги":да извади САЩ от НАТО, вместо да рекетира.Дали ще го направи, как мислиш?
14:47 24.04.2026
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #27 от "0731":Точен сте господине!Комунист разбира само от дърво!
14:47 24.04.2026
39 Знам че страдаш неуморно
До коментар #10 от "В добавка":Хубав напън, ама не ти се получи
Коментиран от #43
14:50 24.04.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Не си у ред":Е добре де, по- точно
39 158 000 000 000 $
ама докато пиша
може да е станал по-голям🤔❗
14:51 24.04.2026
41 ООН-Нова
До коментар #22 от "Иван Иванов":Трябва общ световен фронт срещу тях и разтурване и забрана на престъпната им държава. За Израел - същото по подразбиране
14:55 24.04.2026
42 24042026
Военната и интеграция в съюз е от 1999 години.
Горката кал ли се е справяла сами преди.
14:58 24.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Госъ
До коментар #17 от "Тоз е изперкал съвсем":Е на кой не му е ясно , че САЩ е НАТО …без САЩ НАТО е….
15:10 24.04.2026
45 Не са
До коментар #33 от "Ганчев":Казаха им, че за Украйна не им пука и спират да помагат. Да се оправяли или да купуват оръжие от техните заводи, за печалба. А сега, реват.
15:14 24.04.2026
46 Някой
България с каквито и да е свързана винаги рухват: Римска империя, Османска Империя, Трети Райх, СИВ, СССР и така нататък. Следват НАТО и ЕС!
15:18 24.04.2026