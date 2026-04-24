Само един чужденец е получил "Златна карта" по визовата програма на Доналд Тръмп

Само един чужденец е получил "Златна карта" по визовата програма на Доналд Тръмп

24 Април, 2026 08:18

През първите седмици след стартирането си програмата привлече значителен брой заявления, но реалният брой одобрения остава минимален

Само един чужденец е получил "Златна карта" по визовата програма на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Само един чуждестранен кандидат е получил одобрение по въведената от президента на САЩ Доналд Тръмп визова програма "Златна карта".

Тя предвижда получаване на постоянен статут на пребиваване в замяна на инвестиции от 1 млн. долара. Това съобщи министърът на търговията на САЩ Хауърд Латник по време на изслушване в Конгреса, пише AP.

По думите на Латник, в процес на разглеждане са заявленията на "стотици" чужденци. Той отбеляза, че кандидатите преминават "изключително щателна проверка" от Министерството на вътрешната сигурност и заплащат такса за обработка на документите в размер на 15 000 долара.

Приемането на заявления започна през декември 2025 г. Латник по-рано заяви, че програмата трябва да замести визовите категории EB-1 и EB-2, предназначени за лица с изключителни способности или за тези, които могат да представляват полза за интересите на САЩ.

Според публикуваните материали "Златната карта" дава право на постоянно пребиваване с възможност за последващо получаване на гражданство. През първите седмици след стартирането си програмата привлече значителен брой заявления, но реалният брой одобрения остава минимален.

Латник обясни забавянето с факта, че процедурата за проверка е била "наскоро съгласувана" с Министерството на вътрешната сигурност и е една от най-строгите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че средствата, получени от продажбата на "златни карти" на заможни чужденци, ще бъдат насочени към намаляване на държавния дълг.


  • 1 Смях в залата

    4 1 Отговор
    е последното изречение. При многотрилионен дълг какво ще помогнат инвестиции примерно от 100 души х 1 милион?

    08:22 24.04.2026

  • 2 Овчар

    4 0 Отговор
    Вълкът единак като остарее става за смях на кучетата..!

    08:28 24.04.2026

  • 3 Кан Ювиги Аспарух

    3 3 Отговор
    Убедих се че в България е пълно с копейки нямаме никакъв шанс,затова Последният Софиянец да дърпа шалтера. Закривам , Казах!

    Коментиран от #9

    08:29 24.04.2026

  • 4 Пешо Кюстендилецо

    0 0 Отговор
    Начи ако беше за един милион бъи кой има, кучето на на бай Георги магазинеро чеше да стане американец. Оно и бай Георги не е много по-надоле де.

    08:32 24.04.2026

  • 5 нормално

    2 1 Отговор
    Нашите козяци бачкат за центове, бедни са и нямат пари да правят инвестиции в САЩ. Тая програма е за богати хора, ама на богатите не им трябва краварска виза или гражданство.

    Коментиран от #7

    08:34 24.04.2026

  • 6 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Щели да намаляват държавния дълг.... Все едно да плюят в огъня...

    08:44 24.04.2026

  • 7 Ама в РУСКАТА КОЧИНА

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "нормално":

    И пари не ви искат
    И пак не ходите
    Купейка Гладна .

    В Пасоля има
    И безплатни Билети .
    Какво чакаш?

    08:45 24.04.2026

  • 8 Коста

    0 0 Отговор
    За пари правят всичко

    08:57 24.04.2026

  • 9 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кан Ювиги Аспарух":

    С такива като теб какво беше?

    08:58 24.04.2026