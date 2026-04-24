Само един чужденец е получил "Златна карта" по визовата програма на Доналд Тръмп

Само един чуждестранен кандидат е получил одобрение по въведената от президента на САЩ Доналд Тръмп визова програма "Златна карта".
Тя предвижда получаване на постоянен статут на пребиваване в замяна на инвестиции от 1 млн. долара. Това съобщи министърът на търговията на САЩ Хауърд Латник по време на изслушване в Конгреса, пише AP.
По думите на Латник, в процес на разглеждане са заявленията на "стотици" чужденци. Той отбеляза, че кандидатите преминават "изключително щателна проверка" от Министерството на вътрешната сигурност и заплащат такса за обработка на документите в размер на 15 000 долара.
Приемането на заявления започна през декември 2025 г. Латник по-рано заяви, че програмата трябва да замести визовите категории EB-1 и EB-2, предназначени за лица с изключителни способности или за тези, които могат да представляват полза за интересите на САЩ.
Според публикуваните материали "Златната карта" дава право на постоянно пребиваване с възможност за последващо получаване на гражданство. През първите седмици след стартирането си програмата привлече значителен брой заявления, но реалният брой одобрения остава минимален.
Латник обясни забавянето с факта, че процедурата за проверка е била "наскоро съгласувана" с Министерството на вътрешната сигурност и е една от най-строгите.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че средствата, получени от продажбата на "златни карти" на заможни чужденци, ще бъдат насочени към намаляване на държавния дълг.
