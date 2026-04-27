Стрелецът от "Хилтън" е искал да сложи черешката на тортата с Тръмп

"Няма изрично споменаване на Доналд Тръмп, но явно той е бил черешката на тортата на стрелбата на вечерята с участието на президента на САЩ, провела се в хотел "Хилтън" във Вашингтон. Нападателят е успял да се проникне твърде близо с оръжие. Оценките на самите служби е, че те си свършиха работата".
Това заяви пред bTV проф. Асен Асенов, преподавател в Американския университет във Вашингтон.
По думите му вътре в залата са се чули виковете "всички под масата". Въпросът е дали има организирана престъпност за политическо насилие. Сигурността на президента на САЩ ще бъде засилена още повече по думите на проф. Асенов.
"Доста голяма паника и веднага лицата от службите си свършиха работата", посочи проф. Асенов.
Според него въпросът е как се е допуснал човек с оръжия вътре на вечерята. Очевидно е, че има пропуски, добави проф. Асен Асенов.
Той смята, че Америка е обединена затова да няма политическо насилие в държавата.
Проф. Асен Асенов изтъкна, че от Бил Клинтън през Барак Обама - досега всички президенти на САЩ са ставали обект на опити на стрелба или атентат.
1 Пич
08:21 27.04.2026
3 Владимир Путин, президент
За ПЯТЬ года нито един русняк не събра смелост да стори същото !!! Родения да пълзи не лети, не стреля ☝️
08:24 27.04.2026
4 Къв е тоя Американски Университет във
Аз знам за "Американски Университет" на Сорос... в България!
08:26 27.04.2026
До коментар #1 от "Пич":Ти си бил голям мозък😂.Да не си работил в тайните служби 😂?
08:27 27.04.2026
08:27 27.04.2026
08:28 27.04.2026
8 И тоя му университет е
До коментар #4 от "Къв е тоя Американски Университет във":Черешката На Тортата!
08:28 27.04.2026
9 Дзак
До коментар #1 от "Пич":Няма как да ги познаваме!
08:29 27.04.2026
08:32 27.04.2026
11 Пич
До коментар #5 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Не е необходима предпоставка, за да мога да мисля!!! Работата е проста, но простите хора никога не разбират от прости работи, и винаги си усложняват живота!!! Еврейското и израелското лоби не са едно и също, и нямат еднакви интереси!!! Както съм ви казвал поне няколко пъти - Нетаняху нанесе щети на евреите, каквито и най големият им враг не е успял!!! И финансови, и особено - морални - мисли върху това!!! На Тръмп му беше дадена възможност да избира - Или да се маха от Иран, или да се маха от президентството!!! Защото следващият път......
08:41 27.04.2026
08:41 27.04.2026
08:42 27.04.2026
14 Пич
До коментар #9 от "Дзак":Ако това е въпрос, уточни го, защото не разбирам!
08:43 27.04.2026
15 Механик
Те си били свършили работата, но допуснали стрелец в банкетната зала?!?!? И коя работа са си свършили????
Имам чувството, че в САЩ няма нормални хора.
08:44 27.04.2026
08:46 27.04.2026
17 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #15 от "Механик":С колко американци си говорил😂?Понятие като"типичен"американец няма.
08:48 27.04.2026
08:54 27.04.2026
08:55 27.04.2026