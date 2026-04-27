Стрелецът от "Хилтън" е искал да сложи черешката на тортата с Тръмп

"Няма изрично споменаване на Доналд Тръмп, но явно той е бил черешката на тортата на стрелбата на вечерята с участието на президента на САЩ, провела се в хотел "Хилтън" във Вашингтон. Нападателят е успял да се проникне твърде близо с оръжие. Оценките на самите служби е, че те си свършиха работата".

Това заяви пред bTV проф. Асен Асенов, преподавател в Американския университет във Вашингтон.

По думите му вътре в залата са се чули виковете "всички под масата". Въпросът е дали има организирана престъпност за политическо насилие. Сигурността на президента на САЩ ще бъде засилена още повече по думите на проф. Асенов.

"Доста голяма паника и веднага лицата от службите си свършиха работата", посочи проф. Асенов.

Според него въпросът е как се е допуснал човек с оръжия вътре на вечерята. Очевидно е, че има пропуски, добави проф. Асен Асенов.

Той смята, че Америка е обединена затова да няма политическо насилие в държавата.

Проф. Асен Асенов изтъкна, че от Бил Клинтън през Барак Обама - досега всички президенти на САЩ са ставали обект на опити на стрелба или атентат.