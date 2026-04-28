Пентагонът призна пред Сената: Нямаме защита срещу хиперзвукови оръжия или усъвършенствани крилати ракети

Американската армия в момента не разполага с защитни средства срещу хиперзвукови оръжия и усъвършенствани крилати ракети, заяви помощник-министърът на отбраната по космическа политика Марк Берковиц на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Сената.

По време на среща относно системата за противоракетна отбрана от следващо поколение „Златен купол“, разработвана от САЩ, сенаторите го помолиха да опише настоящите възможности на страната за противоракетна отбрана.

„В момента разполагаме с много ограничена, наземна, едностепенна отбранителна система, специално проектирана да отблъсква малки изненадващи атаки от Северна Корея“, отговори той.

„Имаме много ограничени възможности да противодействаме на всякакви други атаки с балистични ракети, а също така нямаме защитни средства днес срещу хиперзвукови оръжия или крилати ракети, ако говорим за усъвършенствани крилати ракети“, заяви помощник-министърът.