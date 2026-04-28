Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Пентагонът призна пред Сената: Нямаме защита срещу хиперзвукови оръжия или усъвършенствани крилати ракети

Пентагонът призна пред Сената: Нямаме защита срещу хиперзвукови оръжия или усъвършенствани крилати ракети

28 Април, 2026 05:27, обновена 28 Април, 2026 05:33 838 5

  • марк берковиц-
  • сенат-
  • защита-
  • ракети-
  • пентагон-
  • сащ

Разполагаме с много ограничена отбранителна система, проектирана да отблъсква малки изненадващи атаки от Северна Корея, призна Марк Берковиц

Пентагонът призна пред Сената: Нямаме защита срещу хиперзвукови оръжия или усъвършенствани крилати ракети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската армия в момента не разполага с защитни средства срещу хиперзвукови оръжия и усъвършенствани крилати ракети, заяви помощник-министърът на отбраната по космическа политика Марк Берковиц на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Сената.

По време на среща относно системата за противоракетна отбрана от следващо поколение „Златен купол“, разработвана от САЩ, сенаторите го помолиха да опише настоящите възможности на страната за противоракетна отбрана.

„В момента разполагаме с много ограничена, наземна, едностепенна отбранителна система, специално проектирана да отблъсква малки изненадващи атаки от Северна Корея“, отговори той.

„Имаме много ограничени възможности да противодействаме на всякакви други атаки с балистични ракети, а също така нямаме защитни средства днес срещу хиперзвукови оръжия или крилати ракети, ако говорим за усъвършенствани крилати ракети“, заяви помощник-министърът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    7 2 Отговор
    Ма,нали укрите ги свалят като врабчета бее!

    05:36 28.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    7 2 Отговор
    След това официално признание на паветния не му остава нищо друго освен да си пререже вените. Господарите, на които е служил са гола вода. Дори "ватенките" и "чалмарите" са много по-напред в технологично отношение пред т.нар. циливилизованити.

    05:43 28.04.2026

  • 3 Моника

    9 2 Отговор
    Както сащ, така и ес разполагат с огромна армия прайдажии, които са готови да воюват свирепо пред клавиатурата и в тв студиата.

    05:52 28.04.2026

  • 4 Който

    0 2 Отговор
    Ще им повярва е най големия русофил

    06:07 28.04.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Все ще се намери някой!

    06:14 28.04.2026