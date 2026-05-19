Москва обвини МААЕ в двоен стандарт по въпросите на ядрената сигурност

19 Май, 2026 22:16 1 174 65

Русия настоява агенцията на ООН да предприеме конкретни действия срещу атаките срещу ядрени обекти в Русия, Иран и Обединените арабски емирства.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство обвини Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в непоследователен подход към атаките срещу ядрена инфраструктура и призова за конкретни действия срещу нарастващите заплахи за ядрената сигурност. Това заяви говорителят на ведомството Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава News.bg.

„Заплахите за ядрената сигурност продължават бързо да се умножават по света“, посочи Захарова в изявление, публикувано във вторник.

Тя изброи като примери „все по-сериозните атаки на киевския режим срещу руската ядрена инфраструктура“, включително Запорожката атомна електроцентрала и град Енергодар, както и американско-израелските удари срещу ирански ядрени съоръжения под гаранциите на МААЕ.

Захарова припомни и атаката с дрон от 17 май, при която беше запален електрогенератор извън вътрешния периметър на атомната електроцентрала „Барака“ в Обединените арабски емирства.

„Силно осъждаме безразсъдните и незаконни действия на онези, които умишлено ескалират ситуацията и рискуват да подкопаят регионалната и глобалната сигурност“, заяви говорителят на Руското външно министерство.

Според Москва генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси е реагирал незабавно на инцидента в ОАЕ, но не е проявил същата загриженост след падането на украински дрон в близост до първи енергоблок на Запорожката АЕЦ на 16 май.

Русия твърди също, че от агенцията не са отправили достатъчно ясни предупреждения към държавите, които според Москва допринасят за ескалацията около Иран.

„От ръководството на МААЕ днес се очакват не словесни упражнения и политическа коректност, а ясни оценки и конкретни стъпки за предотвратяване на заплахите за ядрената безопасност и сигурност“, заключи Захарова.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гресирана ватенка

    12 12 Отговор
    Ако паднат гащите на Мара ,Гроси как трябва да реагира 😁😁😁

    22:18 19.05.2026

  • 2 Петрохан брадърс

    11 9 Отговор
    Братушки, поръсете Украйна с "уранов прах", за да му дойде акъла на Тръмпанара.

    Коментиран от #5, #7, #15

    22:21 19.05.2026

  • 3 Права е

    21 9 Отговор
    За жалост се оказа, че всички институции в света са били бутафорни, обслужващи американските агресори и терористи, а сега и фашизма с който заляха запада!

    22:22 19.05.2026

  • 4 МААЕ

    10 10 Отговор
    Да се оплаче на арменският поп.

    Коментиран от #6

    22:25 19.05.2026

  • 5 Шматкар,

    12 12 Отговор

    До коментар #2 от "Петрохан брадърс":

    След броени часове урановият прах е над Москва.

    Коментиран от #44

    22:27 19.05.2026

  • 6 хихихи

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "МААЕ":

    ЗападнитеКукумицини скоро ходиха при арменския поп и той ги анатемоса.

    22:27 19.05.2026

  • 7 Поръсиха Хмелницки

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "Петрохан брадърс":

    Вече го направиха като взривиха английските снаряди с обеднен уран в Хмелницки и вдигнаха радиационния фон. Леко, но внезапно.
    А и на кой още му пука за тая дупка Украйна?

    22:28 19.05.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    9 13 Отговор
    Като видя моята любима Мара, веднага започвам да онанирам пред портрета и!

    Коментиран от #10

    22:29 19.05.2026

  • 9 Zахарова

    8 11 Отговор
    Лъжа, споко,това ми е работата

    22:30 19.05.2026

  • 10 Като видиш Путин

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    под леглото си и се нас 💩
    ираш

    22:31 19.05.2026

  • 11 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    9 12 Отговор
    Пар цал.

    22:31 19.05.2026

  • 12 Колзлодуйски бряг БУМ

    12 9 Отговор
    Украинците пак ще си гръмнат някой АЕЦ, за да не оставят Фукушима, която им отне златния медал по "ядреа свобода" в последните 15 години.

    22:32 19.05.2026

  • 13 Обезчестена копейка

    9 10 Отговор
    Разсипахте ни ей! А насам, а натам, искам вече да съм си евро цент

    22:33 19.05.2026

  • 14 Ехеее

    8 12 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    Коментиран от #17, #19

    22:36 19.05.2026

  • 15 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Петрохан брадърс":

    Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    22:36 19.05.2026

  • 16 Машо,Машо

    9 13 Отговор
    Вие просто губите войната.Абезнята в ООН се вайка от балтийците, Медведев пияницата фърга атоми насам натам, на дедо Путин в момента му на4укват канчето в Пекин...Просто губите.

    22:36 19.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 така, така

    12 9 Отговор
    Крайно време беше, Русия да каже на МААЕ, че царя е гол.
    Аз, а и доста други хора го пишем това, откакто почнаха атаките срещу АЕЦ Запорожие, но както се казва, по-добре късно, отколкото никога.
    Формално, Гроси няма да промени подхода на МААЕ, т.е. както се правиха на ощипани моми, така и ще продължат. Разликата е, че една от големите в ядрения бизнес, вече им тегли ..., абе показа им жълт картон. Това хич не е за пренебрегване, тъй като МААЕ може да не получи достъп за преглед на много проекти на Росатом, включително тези извън Русия.
    Ако това се случи, то политическата коректност на МААЕ може да им излезе твърде скъпо - просто лека-полека ще се обезсмисли формированието. Та именно, заради запазването на организацийката, е сигурно, че МААЕ ще започне с виеватите призиви да не се обстрелват АЕЦ, при това ще го прави веднага и за всяга централа.
    Но, за да чуем онова, което всеки втори в МААЕ знае, т.е. да почнат да назовават публично, иначе известните на всички, ядрени терористи, е за това още доста време ще трябва да мине (или недай си боже, да стане някакъв инцидент).

    22:38 19.05.2026

  • 19 миризлив наркоман

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "Ехеее":

    е по добре.

    Коментиран от #26

    22:38 19.05.2026

  • 20 Ха-ха

    9 12 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейно мнение има някакво значение.!

    22:41 19.05.2026

  • 21 Мишел

    7 8 Отговор
    Междувременно официално беше съобщено, че Съединените щати ще извършат изстрелване на междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III, способна да носи ядрена бойна глава.

    Коментиран от #23

    22:42 19.05.2026

  • 22 Ачо

    8 8 Отговор
    Говори се че ако украинците думнат ЗАЕЦ ще умрат милиони ватенки накуп.

    22:44 19.05.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    7 8 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Тя тази Минитмънт 3 отдавна ръждяса и тестовете вече да предимно безуспешни. Направи половин век. Затова си натискат парцалите САЩ, щото няма с какво да отговорят , ако Путин подкара ядрената тояга.

    22:47 19.05.2026

  • 24 Нямат край

    8 8 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    Коментиран от #32

    22:49 19.05.2026

  • 25 Дерусификацията продължава

    9 6 Отговор
    Миналата седмица укрите думнаха руска свинеферма.😂

    22:50 19.05.2026

  • 26 Уффф

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "миризлив наркоман":

    то пък Путин 80 годишен старец не е миризлив, не мърда извън бункера. Само си представи какъв ужас е :)))

    Коментиран от #27, #28

    22:52 19.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гост

    7 7 Отговор
    Китай още отказва газопровода "Силата на Сибир – 2", иска 5 пъти по-ниска цена на руския газ ! Владимир Путин замина на своето 25-о посещение в Китай, за да се опита да убеди отново (за пети път през последните 4 години) Си Цзинпин да даде съгласие за строителството на газопровода "Силата на Сибир – 2". Тъй като основната пречка остава въпросът за цената на доставките, Газпром е направил много изгодно предложение за цената на газа, разказва пред Bloomberg източник, близък до монопола. Въпреки това китайската страна не е показала готовност да придвижи проекта напред. Човек, запознат със ситуацията, е заявил пред Financial Times, че се едва ли Китай и Русия ще успеят да се договорят, тъй като Пекин продължава да иска да купува газ на цена, съпоставима с тази на вътрешния руски пазар. Тя е силно субсидирана и възлиза на около 50 долара за хиляда кубически метра. Това е приблизително 12 пъти по-ниско от настоящите европейски котировки и 5 пъти по-ниско от цената, която Китай плаща в момента — 258 долара.
    Според източника на FT в Китай смятат също, че потреблението на газ вероятно вече е достигнало своя пик и не желаят да поемат толкова дългосрочни ангажименти.

    Коментиран от #33

    22:58 19.05.2026

  • 31 НаркоманЗелен

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй":

    Ям, ям.

    22:58 19.05.2026

  • 32 май не схващаш

    6 6 Отговор

    До коментар #24 от "Нямат край":

    Руснаците първо артикулират, после действат.

    Фазата да опитват с добро, с разговори и изявления е доста дълга, но както се видя, ако не дава резултати, идват и действията. Често, търпението на Москва изнервя дори самите руснаци, а западняка нелепо го тълкува като слабост или както ти с елементарното си мислене си го определил като страх. Обаче пропускаш важен факт - ако имаше страх, то нямаше да има и СВО. Различни държави, различни стратегии, различни доктрини. Не пожелавам на никого да се сблъсква с руския страх, че не се знае дали въобще ще му остане възможност да има спомени от преживяното.

    22:59 19.05.2026

  • 33 гост

    6 7 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    Китай, от който Путин направи Русия напълно зависима, се е превърнал за кремълския лидер в своеобразна Мека. Настоящото му посещение в страната е вече 25-ото поред, съобщи китайското външно министерство. В момента Русия внася през Китай над 90% от технологиите, чиято доставка ѝ е забранена от западните санкции, докато миналата година този показател е бил около 80%, разказват пред Bloomberg европейски представители. Значителна част от този ръст вероятно се обяснява със зависимостта на Русия от вноса на компоненти за военни нужди, смята Александър Габуев, директор на Берлинския център "Карнеги" за изследване на Русия и Евразия: "Китай се намира в много изгодна позиция, тъй като Русия е принудена да се обръща към него отново и отново. Това е просто незаменим доставчик." Въпреки това Русия е на ЧЕРВЕНО през последните над 10 години от двустранната търговия , тоест внася от Китай за повече пари , отколкото изнася !! А през последните 3 години дефицита на Русия е над 30 % от оборота на двете държави !

    Коментиран от #35

    22:59 19.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 гост

    7 5 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    Дори ако Путин успее да постигне споразумение за "Силата на Сибир – 2", след изграждането на газопровода и достигането на пълен капацитет след поне 10 години , както и с оглед на настоящите доставки, Русия ще може да изнася за Китай около 100 милиарда кубически метра газ годишно. Това е приблизително половината от количеството, което продаваше на Европа преди Путин да започне войната срещу Украйна.
    И това без да се отчита фактът, че цените на доставките за Китай са 3 до 5 пъти по-ниски от тези на европейския пазар. Тоест дори при 100 млд куб Русия ще получава под 20 % от приходите , които получаваше от Европа и то без да се смята инфлацията , а нея сумите ще са под 10 % от европейските !!

    Коментиран от #37, #39

    23:01 19.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 гост

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    Също така трябва да се отбележи , че първия "Сила Сибири" беше пуснат ПРЕДИ началото на "СВО-то" , тоест той НИЩО не компенсира от загубените количества от Европа и щеше работи и без да спрян транзита за Европа !! Тоест дори някога изобщо да тръгне бленувания от путинолюбците Сила Сибири 2 , той ще добави САМО 50 млд куб НОВИ количества , другите вече ги имаше , макар и на ТРИ ПЪТИ ПО-НИСКА цена от европейската !!! Тоест тук вече не става въпрос за никакви печалби а за реалното оцеляване на Газпром !! Да припомним , че половината от производството на монополиста отива за задоволяване на вътрешния пазар , на СИЛНО СУБСИДИРАНИ ЦЕНИ , в пъти ПОД пазарните и дори под себестойността на производство !! Благодарение на тези абсолютно нереални цени все още в Раша има някакво , макар и на изкуствено дишане производство и нещастните крепостни още не са умрели от студ !! Вдигането дори само до себестойност на цените на вътрешния пазар ще доведе до моментален фалит на Газпром , просто защото никой няма да е в състояние да ги плати , нито ще се опита дори , нито населението , нито " бизнеса" , който и без това е абсолютно неконкурентен в нормален пазар !! Досега Газпром компенсираше тези загуби с печалбите от износа , които сега фактически изчезват до нула !! Дори сегашните цени на износа за Китай са на пълна загуба за него , а намаление в пъти значи директно УНИЩОЖЕНИЕ на "великия" Газпром , който при идването си на власт Путин обеща да направи "най-голямата фирма в

    Коментиран от #38

    23:03 19.05.2026

  • 38 гост

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    Обеща да направи най-голямата фирма в света , по-голяма от Епъл , цитирам дословно !!! В момента Епъл е фирма за 4 ТРИЛИОНА и има още поне 5 такива в САЩ , а Газпром е в фактически фалит , активите му НЕ ПОКРИВАТ дълговете му !! Хахаха !!

    Коментиран от #41

    23:10 19.05.2026

  • 39 много добре

    2 6 Отговор

    До коментар #35 от "гост":

    А какво е положението на Европа? Айде да осветлим и тази част от играта, че тя е в основата на задълбочаващата се стагнация и деиндустрализация на ЕС.
    Какъв е баланса на САЩ в търговията му с Китай? Ако дефицита на руснака е 30% в стокообмена с Китай, то те са си направо добре. Имай предвид, че за миналата година САЩ са внесли китайски стоки на стойност 308 милиарда долара като в същото време Китай е внесъл американски стоки на стойност 106 милиарда долара - това си гони 300%. Да не забравяме, чичо Дончо отиде да търси в Китай същото - възможност за намаляване на дефицита, но не успя кой-знае колко.

    Ясни са внушенията, които се правят от западните медии - горките руснаци сега ще са икономически заробени от китайците. Ма това е малко като в оня израз, присмял се хърбел на щърбел.

    23:16 19.05.2026

  • 40 Маша aлkaшa

    5 3 Отговор
    Моме разбери, не може всичко да е "Руский стандарт" от 750ml. Знам,че това искаш, но няма как, не остана, излока всичко...

    23:17 19.05.2026

  • 41 Така е.

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "гост":

    Само компанията Епъл има по -голям годишен приход, от колкото Русия има от продажби на петрол и газ през 2021, когато нямаше санкции и продаваше по целия свят, вкл и на най-важния си и голям клиент- Европа. Представете си колко е малка руската икономика. Това е икономика -джудже.

    Коментиран от #42, #43, #45

    23:22 19.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Това глупака

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "Така е.":

    лъжата за нищо я няма! Как не го е гнус, да е по жалък от циганин, не знам. После защо запада стана дъното на света! 😄

    Коментиран от #46

    23:33 19.05.2026

  • 44 Ти за Москва,не се кахъри...!

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шматкар,":

    Ами виж,че Родината ни се задъхва от канцерогенни изпарения и финни прахови частици,вследствие производството на барут и боеприпаси за бездънната каца- Украйна!

    23:36 19.05.2026

  • 45 абе

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Така е.":

    мног е малка, та чак не мога да си представя как го докараха до 11 място в света по БВП.

    Мислех си аз като теб, тия са зле, тия са малки, направо мира не ми дава това 11-то място! И то след толкова много санкции.

    Дребна душицо, виж собственото си дередже. Някак с чужда пита помен правиш.
    Та къде сме ние и къде е нашата икономика? Какво си седнал да се подиграваш на руснаците, които ни бият дори по БВП на глава от населението, показател който често се използва и за оценка на стандарта на живот и богатсвото хората в една държава. По този показател, Русия е на 48 място, а България е на 60. За сведение САЩ са на 10-то, а Китай на 77. Всъщност можеш да се смееш, че китайците са малки, щом са след България, ама ще го направиш ли?
    Руснаците ни бият по всички икономически показатели, а ти си седнал да мислиш колко били малки като икономика, сигурно ама само като вземеш от веществата на наркоманчето в Киев.

    Коментиран от #47

    00:00 20.05.2026

  • 46 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Това глупака":

    Виж как хубаво познаваш дружките си и себе си , хаха !! Дори не се и опитваш да кажеш някой факт , освен дежурните тъпотии , хаха !! Раша изнася месечно в НАЙ- СИЛНИТЕ СИ години петрол за между 11 и 12 милиарда , тоест в най- добрия случай около 140-150 млд годишно !! Това е по РУСКИ данни от преди "СВО- то" , сега е не повече от 8 милиарда месечно !! И това е общо от петрол и петролни продукти !! И не е печалба , а приход , печалбата е не повече от 30% от това !! От газ печели в пъти по- малко , около 30-40 млд годишно или общо ПОД 200 млд годишно !! В същото време Епъл за миналата година САМО от поскъпване на акциите е спечелил над 600 милиарда !! Без никакви разходи за това !! А от дейността си има печалба над 300 млд и кеш в банка над 400 млд !! Ако беше държава Епъл щеше да е 4 ( четвърта ) икономика в света , по- голяма от Индия и два пъти по- голяма от Раша !!

    Коментиран от #49, #50, #52

    00:01 20.05.2026

  • 47 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "абе":

    Къде ги четеш тези глупости?Виж заплатите и БВП на глава от населението.

    Коментиран от #48

    00:02 20.05.2026

  • 48 абе

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Абе":

    има си специализирани издания и публикации.
    Днес вече и гуфъл ще ти свърши работа, ИИ-то им ще ти намери много бързо основните публикации стига да си задал коректно каво търсиш. Ако имаш проблем с формулиране на търсенето си, много си го закъсал.
    Но поне може да те открехне какво предсталяват отделните показатели, та да се светнеш, че заплатите са ти отчетени и нямя какво да гледаш абсолютните им стойности, а реалнат аим покупвателна способност. В Русия, съотношението заплата/разход за живот се приравнява на 49 382.88 долара приход на човек, у нас 41 901.15. Те 48-ми в света, ние 60-ти. те със санкции, ние с ЕС фондове. Туй то.

    00:10 20.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Факти се говорят с хора

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "гост":

    А не с тролещи глупаци. На тях само подигравка и истината колко са глупави. Боли ги, защото знаят, че са отпадък. Само отпадък може да лъже като циганин, да е злобен и да няма грам достойнство. За съжаление, те показват дъното което удари запада. Трагедия!

    Коментиран от #54

    00:25 20.05.2026

  • 51 Маша

    0 0 Отговор
    Е Велика !!!

    00:28 20.05.2026

  • 52 Послъгваш като цигане 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "гост":

    Типичен евро атлантик, новото име на фашизма. 😄

    00:32 20.05.2026

  • 53 Маша Захарова, говорител МИД

    1 0 Отговор
    Русия да нападне Украйна......
    Лудост е някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !
    Само глупак може да си мисли, че Русия ще нападне Украйна!
    Идеята, мисълта че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо, могат да предполагат, само душевно болни хора!

    Коментиран от #55

    00:41 20.05.2026

  • 54 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Факти се говорят с хора":

    Всички нормални хора са наясно , че правоверния путинолюбец не може да живее без сляпата вяра , че любимата му Раша е " най- голямата , най- силната , най- богатата , най , най , най " , хахаха !! За съжаление , негово естествено , това няма нищо общо с реалността !! Раша е най- голяма единствено в това , че е най- голямото кално празно блато , от което дори собственото му население иска да избяга с писъци завинаги !! Просто няма къде и с какво най- вече , щото " вожда " му се е погрижил да няма дори за хляб , хахаха !!

    Коментиран от #56

    00:47 20.05.2026

  • 55 И правилно

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Маша Захарова, говорител МИД":

    Русия не нападна Украйна, а две области обявиха автономия и поискаха помощ от Русия срещу украинските терористи и фашисти и Русия прати наемници да прочистят районите! Друг е въпроса, че и като опорки ти звучат глупаво. Кой обявява дата и час на война. Не е лъжа, че с тролене се занимава само голям глупак!

    Коментиран от #57

    00:48 20.05.2026

  • 56 Нормалните хора

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "гост":

    се гнусят от глупаци стигнали дъното да тролят и леят евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, показващи трагедията и дъното което е ударил и деградирал запада! А още по жалко е, че глупака докато троли и се води европеец, обслужва източването и унищожението на Европа от САЩ. Все едно глупака да седне на клон и да го отреже, защото някой му хвърлил 5 цента! Та това е трагедията на глупака, от която се отвращава всеки нормален човек,

    00:52 20.05.2026

  • 57 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "И правилно":

    Нещо повече....
    Русия стигна до Киев, направи десант на военното летище Гостомел !!! И беше спряна и разбита, което доведе до изтегляне на по-добри позиции, а Киев да изгуби всякакво стратегическо значение ☝️

    Коментиран от #59

    00:56 20.05.2026

  • 58 Факти

    1 0 Отговор
    Другарко, аз тръгнах да бия Гошо, пък той ме наби!

    Коментиран от #60

    00:59 20.05.2026

  • 59 По опорки си добър

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Владимир Путин, президент":

    Но те не ти вършат работа. 😄

    Коментиран от #61

    00:59 20.05.2026

  • 60 Глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Ти прочете ли, че става въпрос за бомбене на АЕцове и утре ти глупака може да си потърпевш! Много проста из мет.

    01:00 20.05.2026

  • 61 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "По опорки си добър":

    ПЯТЬ года Купянск, Покровск, Торецк, Часов Яр и мижавия Парад са най-добрите опорки !!! За Русия войната приключи, остана ПОЗОРА ☝️

    Коментиран от #62, #63

    01:11 20.05.2026

  • 62 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Владимир Путин, президент":

    Това са опорките на всеки тролещ глупак. Добър си. 😄

    01:13 20.05.2026

  • 63 Пропуснал си

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Владимир Путин, президент":

    една топ опорка на глупаците. Киев за три дни! 😄

    Коментиран от #64

    01:14 20.05.2026

  • 64 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Пропуснал си":

    Украйна нападна Русия !!!
    Украйна и НАТО лекомислено нападнаха една Ядрена държава, 50 страни повечето от които не са и чували за Русия внезапно я нападат !!!
    Луд е този който твърди обратното ! ☝️😁

    Коментиран от #65

    01:27 20.05.2026

  • 65 В другата пропагандна статия

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Владимир Путин, президент":

    го изтроли с друг ник! 😄

    01:30 20.05.2026

