Москва обвини МААЕ в двоен стандарт по въпросите на ядрената сигурност

Руското външно министерство обвини Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в непоследователен подход към атаките срещу ядрена инфраструктура и призова за конкретни действия срещу нарастващите заплахи за ядрената сигурност. Това заяви говорителят на ведомството Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава News.bg.

„Заплахите за ядрената сигурност продължават бързо да се умножават по света“, посочи Захарова в изявление, публикувано във вторник.

Тя изброи като примери „все по-сериозните атаки на киевския режим срещу руската ядрена инфраструктура“, включително Запорожката атомна електроцентрала и град Енергодар, както и американско-израелските удари срещу ирански ядрени съоръжения под гаранциите на МААЕ.

Захарова припомни и атаката с дрон от 17 май, при която беше запален електрогенератор извън вътрешния периметър на атомната електроцентрала „Барака“ в Обединените арабски емирства.

„Силно осъждаме безразсъдните и незаконни действия на онези, които умишлено ескалират ситуацията и рискуват да подкопаят регионалната и глобалната сигурност“, заяви говорителят на Руското външно министерство.

Според Москва генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси е реагирал незабавно на инцидента в ОАЕ, но не е проявил същата загриженост след падането на украински дрон в близост до първи енергоблок на Запорожката АЕЦ на 16 май.

Русия твърди също, че от агенцията не са отправили достатъчно ясни предупреждения към държавите, които според Москва допринасят за ескалацията около Иран.

„От ръководството на МААЕ днес се очакват не словесни упражнения и политическа коректност, а ясни оценки и конкретни стъпки за предотвратяване на заплахите за ядрената безопасност и сигурност“, заключи Захарова.