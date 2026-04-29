В Конгреса на САЩ: Чарлз III призова за помощ към Украйна и запазване на НАТО ВИДЕО

29 Април, 2026 05:15, обновена 29 Април, 2026 06:00 686 10

  • чарлз трети-
  • тръмп-
  • конгрес-
  • великобритания-
  • нато-
  • украйна

Монархът подчерта необходимостта Обединеното кралство да увеличи разходите за отбрана, както поиска Тръмп

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кралят на Великобритания Чарлз III подчерта в реч пред Конгреса на САЩ важността на запазването на НАТО на фона на критиките към алианса от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„От дълбините на Атлантика до топящите се ледени шапки на Арктика, всеотдайността и експертизата на въоръжените сили на Съединените щати и нашите съюзници са в основата на НАТО, където нациите са ангажирани да се защитават взаимно, да защитават своите граждани и интереси и да гарантират сигурността на северноамериканците и европейците от нашите общи противници. Нашето сътрудничество в областта на отбраната, разузнаването и сигурността са неразривно свързани от взаимоотношения, измервани не в години, а в десетилетия“, каза монархът.

Той подчерта необходимостта Обединеното кралство да увеличи разходите за отбрана, както поиска Тръмп. „Обединеното кралство признава, че заплахите, пред които сме изправени, изискват трансформация на британската отбрана. Ето защо нашата страна, за да бъде подготвена за бъдещето, се ангажира с най-голямото устойчиво увеличение на разходите за отбрана от Студената война насам“, каза Чарлз III.

Той също така призова за помощ на Украйна за постигане на „истински справедлив и траен мир“.

Чарлз посочи терористичните атаки от 11 септември 2001 г. в Съединените щати, когато за първи път е бил приложен член 5 от Хартата на НАТО, намеквайки, че Украйна все още се нуждае от защита.

„Необходима е същата непоколебима решителност, за да се защити Украйна и нейните най-смелите хора – за да се осигури истински справедлив и траен мир“, каза той.

Преди това принц Хари призова американските лидери да спазват своите „международни договорни задължения“, което според Sky News е предизвикало критики от президента на САЩ Доналд Тръмп. По-конкретно, принц Хари припомни, че когато Украйна се е отказала от ядрените си оръжия, Америка е била част от гаранцията, че суверенитетът и границите на Украйна ще бъдат уважавани. Той отбеляза, че това е моментът Съединените щати да демонстрират „своята продължаваща роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност“. В отговор президентът на САЩ заяви, че „високо цени съветите на принц Хари“. Тръмп обаче подчерта, че самият той говори повече от името на Великобритания, отколкото най-малкия син на краля.

Коментарите на Чарлз III дойдоха на фона на неотдавнашните критики на Тръмп към НАТО и военната мощ на Великобритания. Недоволството на американския лидер произтича от отказа на европейските съюзници на Вашингтон, включително Великобритания, да подкрепят войната на САЩ срещу Иран. Оттогава Тръмп многократно е изразявал съмнения относно мъдростта на членството в НАТО.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ООрана държава

    7 5 Отговор
    Обратното бе, помощ за нато, че е пред разпад и запазване на орхайна, че и тя е пред разпад...

    Коментиран от #5

    05:26 29.04.2026

  • 2 Истината

    10 3 Отговор
    Великобритания вунаги е били най-големия враг на Русия.
    От това е пострадала и България.
    Коварството на англичаните е пословична!

    05:30 29.04.2026

  • 3 Георгиев

    4 1 Отговор
    Никъде не се споменава Украина в речта на Чарлз. Откъде го измисли Милен? Или такива са указанията.

    Коментиран от #4

    05:30 29.04.2026

  • 4 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Георгиев":

    Да се оправят WASP, не ме интересува

    05:38 29.04.2026

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    И ПОМОЩ ЗА КАМИЛАТА
    ЩОТО КАТО СВЪРШИ ПЕТРОЛА ПАКИСТАНЦИТЕ СЕ СЕЩАТ ЗА КАМИЛИТЕ 🤣😆😝

    05:44 29.04.2026

  • 6 Мурка

    3 0 Отговор
    Ми затова пияндурника Чърчил е бавил отварянето на вторият фронт А вуйчо му се е договарял тайно с РУДОЛФ ХЕС

    Коментиран от #10

    05:46 29.04.2026

  • 7 Да живее Монархията

    1 3 Отговор
    Прав е Монарха в изказванията ....

    05:47 29.04.2026

  • 8 Дони

    0 0 Отговор
    Британска рок банда ГИ ПОЗДРАВЯВА С песента ГОД СЕЙВ ДЪ КУИН и са правили опити да я ЗАБРАНЯТ

    05:50 29.04.2026

  • 9 Дзак

    0 1 Отговор
    Никой няма пари. Всички чакат помощ от САЩ. А те пък са в нова война!

    05:56 29.04.2026

  • 10 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мурка":

    Почти се разплакаха на 1 юли 1997 година,с майка си...

    05:57 29.04.2026