В Конгреса на САЩ: Чарлз III призова за помощ към Украйна и запазване на НАТО ВИДЕО

Кралят на Великобритания Чарлз III подчерта в реч пред Конгреса на САЩ важността на запазването на НАТО на фона на критиките към алианса от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„От дълбините на Атлантика до топящите се ледени шапки на Арктика, всеотдайността и експертизата на въоръжените сили на Съединените щати и нашите съюзници са в основата на НАТО, където нациите са ангажирани да се защитават взаимно, да защитават своите граждани и интереси и да гарантират сигурността на северноамериканците и европейците от нашите общи противници. Нашето сътрудничество в областта на отбраната, разузнаването и сигурността са неразривно свързани от взаимоотношения, измервани не в години, а в десетилетия“, каза монархът.

Той подчерта необходимостта Обединеното кралство да увеличи разходите за отбрана, както поиска Тръмп. „Обединеното кралство признава, че заплахите, пред които сме изправени, изискват трансформация на британската отбрана. Ето защо нашата страна, за да бъде подготвена за бъдещето, се ангажира с най-голямото устойчиво увеличение на разходите за отбрана от Студената война насам“, каза Чарлз III.

Той също така призова за помощ на Украйна за постигане на „истински справедлив и траен мир“.

Чарлз посочи терористичните атаки от 11 септември 2001 г. в Съединените щати, когато за първи път е бил приложен член 5 от Хартата на НАТО, намеквайки, че Украйна все още се нуждае от защита.

„Необходима е същата непоколебима решителност, за да се защити Украйна и нейните най-смелите хора – за да се осигури истински справедлив и траен мир“, каза той.

Преди това принц Хари призова американските лидери да спазват своите „международни договорни задължения“, което според Sky News е предизвикало критики от президента на САЩ Доналд Тръмп. По-конкретно, принц Хари припомни, че когато Украйна се е отказала от ядрените си оръжия, Америка е била част от гаранцията, че суверенитетът и границите на Украйна ще бъдат уважавани. Той отбеляза, че това е моментът Съединените щати да демонстрират „своята продължаваща роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност“. В отговор президентът на САЩ заяви, че „високо цени съветите на принц Хари“. Тръмп обаче подчерта, че самият той говори повече от името на Великобритания, отколкото най-малкия син на краля.

Коментарите на Чарлз III дойдоха на фона на неотдавнашните критики на Тръмп към НАТО и военната мощ на Великобритания. Недоволството на американския лидер произтича от отказа на европейските съюзници на Вашингтон, включително Великобритания, да подкрепят войната на САЩ срещу Иран. Оттогава Тръмп многократно е изразявал съмнения относно мъдростта на членството в НАТО.