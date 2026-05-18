Синдикалист срещу Гълъб Донев: Да се твърди, че минималната заплата „напряга“ бюджета, е икономическа демагогия

Днешното изказване на Гълъб Донев за пакета от мерки за икономии заслужава анализ. Има една безспорно добра стъпка. Намерението да се „развържат“ автоматизмите за ръст на заплатите на тези, които получават най-много по високите етажи на властта. Не че ще оправи бюджета кой знае колко, но години наред целият обществен сектор беше подлаган на несправедливи атаки заради едни 5-6% административен елит на върха. Заради техните петцифрени възнаграждения страдаха стотици хиляди съвестни лекари, учители, социални работници и държавни служители на терен, които не са спрели да дърпат каруцата напред. Да се започне с орязването отгоре е акт на закъсняла справедливост.
Това написа във "Фейсбук" Любослав Костов, главен икономист в КНСБ.
Но тук идва голямото „НО“. В изказването на министъра остана опасна зона на мълчание около един друг автоматизъм – този за Минималната работна заплата (МРЗ) в чл. 244 от Кодекса на труда. Прокарването на идеи за „замразяване“ или ревизия на този законов механизъм под предлог за бюджетна дисциплина, би било абсолютна катастрофа.
Хората с най-ниски доходи нямат лукса да спестяват. Те харчат всяко евро за храна, лекарства и сметки. На фона на държавен бюджет от десетки милиарди, икономията е буквално трохи.
Да се твърди, че МРЗ „напряга“ бюджета, е икономическа демагогия. Ако се посегне на МРЗ в целият този "миш-маш" сега, ще бъде нищо повече от намигване към бизнеса. И то към онзи бизнес, който използва евтината цена на труда като предимство. Да не говорим, че ръста на МРЗ у нас корелира положително с ръста на заетостта. С две думи, когато МРЗ расте, хората се включват на пазара на труда.
Засега няма разбирателство между социалните партньори по тази тема, защото бизнесът винаги ще иска евтин труд. Но държавата трябва да бъде арбитър на справедливостта, а не съучастник в бедността. Засега го просто маркирам. Надявам се да не съм прав и да си въобразявам.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:37 18.05.2026
2 оня с коня
българите могат да живеят и със по-малко средстава
не е нужно да се къпят във лукс
Коментиран от #29
16:38 18.05.2026
Коментиран от #42
16:40 18.05.2026
Коментиран от #31
16:42 18.05.2026
Коментиран от #36
16:44 18.05.2026
Коментиран от #15
16:45 18.05.2026
Коментиран от #22
16:46 18.05.2026
15 маке
До коментар #12 от "Боруна Лом":Такъв е и господаря му Пламен Димитров-Дебелия също
16:47 18.05.2026
20 Бау
- МРЗ не е обвързана с обективни икономически фактори, а с желанието на политици да бъдат избирани
- МРЗ не повишава общото богатство на всички, а само на тези които оцелеят след уволненията и получат двойно повече работа
- Ако с увеличения на МРЗ можеше някой да направи хората богати, тогава защо никой не се сети да я направи 2000 евро както е в Ирландия и всички да са доволни.
Който иска да се ОБРАЗУВА да чете IMF: Minimum Wage and Employment: Sectoral and Regional Perspectives
Коментиран от #27
17:00 18.05.2026
22 Сила
До коментар #13 от "ДА СЕ ТВЪРДИ?….":Ме бе , това е лоша обмяна на "веществата " ....бира , ракия , вратни пържоли , кебапчета и шопска салата....
17:02 18.05.2026
Коментиран от #39
17:06 18.05.2026
Коментиран от #41
17:06 18.05.2026
27 Така ще да е
До коментар #20 от "Бау":Любослав Костов връзва от икономика, колкото аз от космонавтика ...
17:08 18.05.2026
29 30 евро на
До коментар #2 от "оня с коня":месец им стигат.По евро на ден.
17:19 18.05.2026
31 Кой
До коментар #8 от "Жокера":Кой частник ти дава, да се криеш? Извън София, е експлоатация, работещи бедни.
17:19 18.05.2026
36 Гост
До коментар #9 от "Цвете":Стига с тая "администрация" бе, главоч!?
Да не мислиш, че в администрацията средната заплата е 3000 евро!?
За жълти центове работят хората там!
Коментиран от #38
17:29 18.05.2026
38 Бжбф
До коментар #36 от "Гост":Да напускат чантаджиите, щом не им харесва заплатата.
Коментиран от #40
17:34 18.05.2026
39 Хаха
До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":Аз викам направо 100 процента от администрацията да изхвърлят!
Всички сте "майстори" и ще гледате и учите сами децата си, сами ще хващате престъпници, всеки сам ще съди другия, кой колкото иска ще плаща данъци, такси, ще шофират пияни/заляни и както им е кеф, всеки ще хвърля боклука през балкона, щото няма кой да го глоби.....
Абе пълна анархия му е майката, нали....
17:34 18.05.2026
40 Гост
До коментар #38 от "Бжбф":Хябаво де, ти нали си на 3 бона в евро при частника, кво ти пука кво получават бюджетните служители!?
17:36 18.05.2026
41 Гост
До коментар #25 от "Въпрос":Не завиждай, а стани милиционер за да взимаш хиляди евро на месец, места бол!
Ако не можеш, искай от шефа ти направи заплатата ти "милиционерска", щото си "качествен" кадър!
Лошо е да завиждаш и злобееш, гледайки в канчето на другия, без да гледаш твоето!
17:40 18.05.2026
42 вуйчо Баньо
До коментар #6 от "хдхйджбгг":Не е така.Не се прави сравнение с министър.Въпроса е възможно ли е да се живее с 620 евро заплата.Но има и условия-колко души?Има ли странични доходи като наеми,рента,допълнителна работа на частно,има ли ученици и на каква възраст.Местоживеене.Разходи до месторабота и обратна.Всичко това са разходи и за различните хора са различни!Така,че за един може,а за друг е невъзможно.Нали за това се ходи на училище.За квалификация.А тя води до по-голяма заплата и от там към по-висока пенсия.А не да зяпаме в паничката на Гълъб Донев.
17:42 18.05.2026