Синдикалист срещу Гълъб Донев: Да се твърди, че минималната заплата „напряга“ бюджета, е икономическа демагогия

18 Май, 2026 16:28

Хората с най-ниски доходи нямат лукса да спестяват. Те харчат всяко евро за храна, лекарства и сметки. На фона на държавен бюджет от десетки милиарди, икономията е буквално трохи

Снимка: БГНЕС
Любослав Костов - Вицепрезидент и главен икономист на КНСБ

Днешното изказване на Гълъб Донев за пакета от мерки за икономии заслужава анализ. Има една безспорно добра стъпка. Намерението да се „развържат“ автоматизмите за ръст на заплатите на тези, които получават най-много по високите етажи на властта. Не че ще оправи бюджета кой знае колко, но години наред целият обществен сектор беше подлаган на несправедливи атаки заради едни 5-6% административен елит на върха. Заради техните петцифрени възнаграждения страдаха стотици хиляди съвестни лекари, учители, социални работници и държавни служители на терен, които не са спрели да дърпат каруцата напред. Да се започне с орязването отгоре е акт на закъсняла справедливост.

Това написа във "Фейсбук" Любослав Костов, главен икономист в КНСБ.

Но тук идва голямото „НО“. В изказването на министъра остана опасна зона на мълчание около един друг автоматизъм – този за Минималната работна заплата (МРЗ) в чл. 244 от Кодекса на труда. Прокарването на идеи за „замразяване“ или ревизия на този законов механизъм под предлог за бюджетна дисциплина, би било абсолютна катастрофа.

Хората с най-ниски доходи нямат лукса да спестяват. Те харчат всяко евро за храна, лекарства и сметки. На фона на държавен бюджет от десетки милиарди, икономията е буквално трохи.

Да се твърди, че МРЗ „напряга“ бюджета, е икономическа демагогия. Ако се посегне на МРЗ в целият този "миш-маш" сега, ще бъде нищо повече от намигване към бизнеса. И то към онзи бизнес, който използва евтината цена на труда като предимство. Да не говорим, че ръста на МРЗ у нас корелира положително с ръста на заетостта. С две думи, когато МРЗ расте, хората се включват на пазара на труда.

Засега няма разбирателство между социалните партньори по тази тема, защото бизнесът винаги ще иска евтин труд. Но държавата трябва да бъде арбитър на справедливостта, а не съучастник в бедността. Засега го просто маркирам. Надявам се да не съм прав и да си въобразявам.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Радев

    25 5 Отговор
    Стягайте коланите.

    16:37 18.05.2026

  • 2 оня с коня

    11 20 Отговор
    минималната заплата е доста висока

    българите могат да живеят и със по-малко средстава

    не е нужно да се къпят във лукс

    Коментиран от #29

    16:38 18.05.2026

  • 3 Милиционер

    24 7 Отговор
    Взимам 3689€ заплата и 1350€ пенсия и съм добре, ама искам още да ми дигнат заплатата

    16:38 18.05.2026

  • 4 пеев

    15 4 Отговор
    тва новиа пеев ли е?

    16:39 18.05.2026

  • 5 Питам

    39 5 Отговор
    А т.н."държавни служители" КОГА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ПЛАЩАТ ЛИЧНИТЕ СИ ОСИГУРОВКИ?????

    16:39 18.05.2026

  • 6 хдхйджбгг

    30 8 Отговор
    Мин. заплата 620 евро , нека Гълъб Донев живее с толкова!

    Коментиран от #42

    16:40 18.05.2026

  • 7 Цвете

    19 4 Отговор
    ЛЕСНО МУ Е НА ГЪЛЪБ, КОГАТО НЕ СИ БРОИ ПАРИТЕ. НАЛИ ЗАТОВА ГИ ИЗБРАХА, ДА СЕ ПОВИШИЛ СТАНДАРТА НА ЖИВОТА НА ВСИЧКИ? Е, СЕГА ОТ ТОВА ЗАКАПЕЧЕ ЩЕ СМЕ В ОЧАКВАНЕ. ИНАЧЕ, ЩЕ СИ ВЪРНЕМ АСЕН ВАСИЛЕВ И НЕЩАТА ПРИКЛЮЧВАТ.🤦‍♂️✈️🤔😠🎭👺🇧🇬

    16:40 18.05.2026

  • 8 Жокера

    21 7 Отговор
    Всяка заплата трябва да се заслужи. Дори и минималната. Не може да казваш, " за тия пари , толкова" и по цял ден да се криеш по кьошетата.

    Коментиран от #31

    16:42 18.05.2026

  • 9 Цвете

    25 4 Отговор
    ДОНЕВ ЕДИН ГОЛЯМ СЪВЕТ ОТ БЪЛГАРИТЕ. ЦЯЛАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ДА СИ ПЛАЩА ОСИГУРОВКИТЕ.И ВТОРО, НЯМА НУЖДА ОТ ТОЛКОВА МНОГО СЛУЖБОГОНЦИ.ВСЛУШАЙ СЕ В СЪВЕТА, ЗАЩОТО НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ЗАПЛАТИ. ДРЪЖТЕ НА ОБЕЩАНИЯТА СИ. 🤦‍♂️✈️🤔😠🎭👺🇧🇬

    Коментиран от #36

    16:44 18.05.2026

  • 10 Дондьо,

    19 5 Отговор
    не се занасяй с бюджета, че ти и двете каки помагачки ще го отнесете от площада "перо по перо"

    16:44 18.05.2026

  • 11 Абе

    16 9 Отговор
    синдикалистче ще стигнеш магнитският по тегло в последния печели участва но излезе без да спечелиш така ,че мълчи хрантутник

    16:44 18.05.2026

  • 12 Боруна Лом

    12 8 Отговор
    ЕЙ ТУПАН, ПОДЛОГО ТИКВЕНА!

    Коментиран от #15

    16:45 18.05.2026

  • 13 ДА СЕ ТВЪРДИ?….

    16 9 Отговор
    Да се твърди, че този “синдикалист” на снимката е нещо повече от гоен шо пар е пресилено, младежът очевидно добре похапва от синдикалните си доходи и се е оформил още от млади години като бадъм за ракия!!!

    Коментиран от #22

    16:46 18.05.2026

  • 14 хегбгфббрбнх

    12 10 Отговор
    Момчето за вас са бори , като не го харесвате стойте си на минималните 600 вземахме преди десет години с толкова ни върнаха с еврото

    16:47 18.05.2026

  • 15 маке

    14 5 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Такъв е и господаря му Пламен Димитров-Дебелия също

    16:47 18.05.2026

  • 16 Месията

    6 11 Отговор
    в Берлин се жалва на германците, че щял да ни стяга коланите, дано някой техен експерт да кандиса да направи дондьовия бюджет. Мъка Радкова!

    16:48 18.05.2026

  • 17 беден работещ

    14 4 Отговор
    Синдикатите да подготвят референдум за това какви трябва да са депутатските и министерските заплати . Аз бих искал да получават не повече от три минимални заплати . Защото ако не им стигат три , то на мен и още много работещи българи , как да ми стигне една една минимална .

    16:49 18.05.2026

  • 18 Тома

    7 3 Отговор
    Гълъба е гутлабан бе батко

    16:59 18.05.2026

  • 19 Порно

    9 3 Отговор
    Гледам, добре се хранят синдикалистите....

    17:00 18.05.2026

  • 20 Бау

    9 3 Отговор
    Предполага се че Любослав Костов е човек който разбира от икономика. В следващия момент не може да върже 2 и 2 и да се усети че:
    - МРЗ не е обвързана с обективни икономически фактори, а с желанието на политици да бъдат избирани
    - МРЗ не повишава общото богатство на всички, а само на тези които оцелеят след уволненията и получат двойно повече работа
    - Ако с увеличения на МРЗ можеше някой да направи хората богати, тогава защо никой не се сети да я направи 2000 евро както е в Ирландия и всички да са доволни.

    Който иска да се ОБРАЗУВА да чете IMF: Minimum Wage and Employment: Sectoral and Regional Perspectives

    Коментиран от #27

    17:00 18.05.2026

  • 21 оня

    1 8 Отговор
    Абе не знам колко не могат да спестяват ама имат да мятат по 20 бона през прозорците и пълни банките със спестявания :D

    17:01 18.05.2026

  • 22 Сила

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "ДА СЕ ТВЪРДИ?….":

    Ме бе , това е лоша обмяна на "веществата " ....бира , ракия , вратни пържоли , кебапчета и шопска салата....

    17:02 18.05.2026

  • 23 Хо хо

    2 4 Отговор
    Тоа ка-пут не хвърли ли пръв камък по Правителството Желязков, А?

    17:03 18.05.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    7 3 Отговор
    Без намаление на администрацията с поне 50%, никакво увеличение в заплатите, дори трябва да се намалят. Като изхвърлят 50% чантаджии, да си разделят техния дял.

    Коментиран от #39

    17:06 18.05.2026

  • 25 Въпрос

    11 2 Отговор
    Въпросът е какво ще направите с автоматизма на заплатите на милиционерите, защото това увеличение от 70% на заплатите им е доста, много нагло, а и ние им плащаме осигуровките?! Защо? Бедни ли са или така да се дои бедния народ е супер, чиста заплата от 5-6 хиляди евро, пенсионер на 55 години, пенсия тройна, защото ти си държавен служител, 20 заплати накеая?!!! Е, КОЙ може да ги стигне, нали? Толкова несправедливости има, които сътвориха двете угоени прасета, че да се захващат яко за работа. Няма време за замазване на поразиите през тези 35 години.

    Коментиран от #41

    17:06 18.05.2026

  • 26 Абе не знам

    7 1 Отговор
    Но що за Олита ръсят безвкусни закачки с този мъж? Човека трезво и точно изговаря истина,а вие се правите на интересни.От такива" отворковци" който за съжаление се множат,като хлебарки сме в дъното на таблицата.Без да осъзнават,че социалните мрежи са барометър,който се следи от всяко правителство.Утре, ако ви заковат на МРЗ за още една- две години,ще ядете и вие тоягата.МРЗ е трън в зад ника на бизнеса.Когато тя нараства,те са принудени да плащат по високи заплати,защото тя се явява база,основа за всеки отрасъл.Що за " остри" парчета сте?

    17:07 18.05.2026

  • 27 Така ще да е

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Бау":

    Любослав Костов връзва от икономика, колкото аз от космонавтика ...

    17:08 18.05.2026

  • 28 Цървул

    3 3 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    17:14 18.05.2026

  • 29 30 евро на

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    месец им стигат.По евро на ден.

    17:19 18.05.2026

  • 30 Цвете

    7 0 Отговор
  • 31 Кой

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жокера":

    Кой частник ти дава, да се криеш? Извън София, е експлоатация, работещи бедни.

    17:19 18.05.2026

  • 32 Всички чорбаджии да

    4 0 Отговор
    фалират!

    17:20 18.05.2026

  • 33 Гъбарко

    2 1 Отговор
    Тоя що плаче на гробищата на чантаджиите от които смуче профсъюзен данък КНСБ. Тия са по-страшни от 6-те% на неизвестния депутат. Аре много маймуни се качихте на клона. Дебилите да си плащат данъците, боклука и парното.

    17:21 18.05.2026

  • 34 Гост

    4 1 Отговор
    Няма по-ниска минимална заплата в ЕС от българската! Не знам какво още искат да "ограничават", нали сме в "клуба на богатите"...

    17:27 18.05.2026

  • 35 Какво орязване?

    3 0 Отговор
    Таван, който да не надвишава президентската заплата, а тя е около 16000 евро. Колко са получавали досега тези държавни хрантутници? Минималната заплата колко е? А минималната пенсия? Гълъбе, искаме истинска отговорност, конфискация и присъди. Подсигуриха и правнуците си, а ти говориш за ограничаване. Вземи се в ръце, за да не отлетиш на крилете на един МИГ.

    17:28 18.05.2026

  • 36 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Стига с тая "администрация" бе, главоч!?
    Да не мислиш, че в администрацията средната заплата е 3000 евро!?
    За жълти центове работят хората там!

    Коментиран от #38

    17:29 18.05.2026

  • 37 Някой

    2 0 Отговор
    На тия докато сглобката беше на власт гласът им не се чуваше.

    17:30 18.05.2026

  • 38 Бжбф

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    Да напускат чантаджиите, щом не им харесва заплатата.

    Коментиран от #40

    17:34 18.05.2026

  • 39 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Аз викам направо 100 процента от администрацията да изхвърлят!
    Всички сте "майстори" и ще гледате и учите сами децата си, сами ще хващате престъпници, всеки сам ще съди другия, кой колкото иска ще плаща данъци, такси, ще шофират пияни/заляни и както им е кеф, всеки ще хвърля боклука през балкона, щото няма кой да го глоби.....
    Абе пълна анархия му е майката, нали....

    17:34 18.05.2026

  • 40 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Бжбф":

    Хябаво де, ти нали си на 3 бона в евро при частника, кво ти пука кво получават бюджетните служители!?

    17:36 18.05.2026

  • 41 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос":

    Не завиждай, а стани милиционер за да взимаш хиляди евро на месец, места бол!
    Ако не можеш, искай от шефа ти направи заплатата ти "милиционерска", щото си "качествен" кадър!
    Лошо е да завиждаш и злобееш, гледайки в канчето на другия, без да гледаш твоето!

    17:40 18.05.2026

  • 42 вуйчо Баньо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "хдхйджбгг":

    Не е така.Не се прави сравнение с министър.Въпроса е възможно ли е да се живее с 620 евро заплата.Но има и условия-колко души?Има ли странични доходи като наеми,рента,допълнителна работа на частно,има ли ученици и на каква възраст.Местоживеене.Разходи до месторабота и обратна.Всичко това са разходи и за различните хора са различни!Така,че за един може,а за друг е невъзможно.Нали за това се ходи на училище.За квалификация.А тя води до по-голяма заплата и от там към по-висока пенсия.А не да зяпаме в паничката на Гълъб Донев.

    17:42 18.05.2026

