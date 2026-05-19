Израел нареди евакуация на 12 села в Южен Ливан и поднови ударите срещу „Хизбула“

Израелската армия издаде предупреждение за евакуация на 12 села в Южен Ливан, преди да нанесе нови удари срещу шиитската групировка Хизбула, въпреки действащото прекратяване на огъня, предава БТА.

„Продължаващите нарушения на примирието от страна на „Хизбула“ принудиха израелската армия да предприеме действия“, заяви говорителят на армията Авихай Адрае в социалната мрежа X.

Предупредените населени места се намират предимно отвъд т.нар. „жълта линия“ - зона с дълбочина около 10 километра във вътрешността на Южен Ливан, където Израел продължава военните си операции с аргумента, че защитава Северен Израел от ракетен обстрел.

Ливанската държавна агенция NNA съобщи, че израелските удари са били насочени срещу няколко района в южната част на страната.

От своя страна „Хизбула“ заяви, че е атакувала с рояк от дронове струпване на израелски войници и техника в Северен Израел.

Междувременно ливанските власти съобщиха, че от началото на ескалацията през март са загинали 116 здравни работници, а 263 са били ранени.

След среща с генералния директор на Световна здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус, здравният министър на Ливан Ракан Насередин заяви, че са нанесени сериозни щети на линейки, здравни центрове и болници.

Израел обвинява „Хизбула“, че използва медицински превозни средства за транспортиране на бойци и оръжие. Ливанското правителство отхвърля тези твърдения и подчертава, че сред жертвите има парамедици от Червен кръст и служители на гражданската защита.

Amnesty International, Human Rights Watch и Лекари без граници осъдиха атаките срещу медицински екипи и призоваха за независимо международно разследване.