Израел нареди евакуация на 12 села в Южен Ливан и поднови ударите срещу „Хизбула“

19 Май, 2026 15:36, обновена 19 Май, 2026 15:37 482 18

Атаките продължават въпреки примирието, а над 100 здравни работници са загинали от началото на ескалацията през март.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската армия издаде предупреждение за евакуация на 12 села в Южен Ливан, преди да нанесе нови удари срещу шиитската групировка Хизбула, въпреки действащото прекратяване на огъня, предава БТА.

„Продължаващите нарушения на примирието от страна на „Хизбула“ принудиха израелската армия да предприеме действия“, заяви говорителят на армията Авихай Адрае в социалната мрежа X.

Предупредените населени места се намират предимно отвъд т.нар. „жълта линия“ - зона с дълбочина около 10 километра във вътрешността на Южен Ливан, където Израел продължава военните си операции с аргумента, че защитава Северен Израел от ракетен обстрел.

Ливанската държавна агенция NNA съобщи, че израелските удари са били насочени срещу няколко района в южната част на страната.

От своя страна „Хизбула“ заяви, че е атакувала с рояк от дронове струпване на израелски войници и техника в Северен Израел.

Междувременно ливанските власти съобщиха, че от началото на ескалацията през март са загинали 116 здравни работници, а 263 са били ранени.

След среща с генералния директор на Световна здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус, здравният министър на Ливан Ракан Насередин заяви, че са нанесени сериозни щети на линейки, здравни центрове и болници.

Израел обвинява „Хизбула“, че използва медицински превозни средства за транспортиране на бойци и оръжие. Ливанското правителство отхвърля тези твърдения и подчертава, че сред жертвите има парамедици от Червен кръст и служители на гражданската защита.

Amnesty International, Human Rights Watch и Лекари без граници осъдиха атаките срещу медицински екипи и призоваха за независимо международно разследване.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 чалмара само от бой еазбира

    0 8 Отговор
    Иран нямали ядрено оръжие, Алтоляха го забранил, корана хо забранил това (цитирам) "оръжие на дявола". Ама всъщност обогатявали уран, ма нямали програма, ма имали програма, ма на Русия щели да го дадат. Ма не искали да го дават.... Само лъжа след лъжа.

    Коментиран от #4, #5, #9

    15:40 19.05.2026

  • 2 Логично

    7 0 Отговор
    Нито Ливан е нападал Израел , нито Хизбула е Хамас , която бомби евреите . Но ...така се действа в съвременния свят . По- мъжки трябва да действа и Путин щом хунтата в Киев не разбира от дума .

    Коментиран от #12

    15:46 19.05.2026

  • 3 АНТИХРИСТЪТ ТОВА Е ЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ.

    3 2 Отговор
    БКП разруши Бузлуджа паметник, и на съветската армия. Живковата номенклатура, живковата мафия която смени Москва с Вашингтон, и не е преставала да е на власт, и да е цялото статукво. И от "комунисти" станаха фашист и тежки капиталисти, антикомунисти. Кой е дядото на Асен Василев, на Пеевси дядото... НЯМА ПРАЗНО, НЯМА ЛАБАВО, НА 100% ВСИЧКИ СА ОТ ПАРТИЗАНИТЕ. Няма лошо ако тук таме от демократите и капиталистите да с с такива дядовци, НО ТЕ 100% СА ТАКИВА. дори журналистите ........ Войници са изпратили 1992г да рушат паметникът. Дори редовите от БСП не реагираха. Лявото е правото на слабият, дясното е правото на силният. Христос е носител на леви идеи. Общото е лявото. Дясното е егоизмът.. СОРОС Е ДЯСНОТО, АКО НЕ ВЯРВАШ, ПОКАЖИ КОЯ ЛЯВА КНИГА Е ИЗДАЛ - ЛЯВО ОТ ПРЕДИ 50 ГОДИНИ. Отворено общество е субкултури разделящи народът за да няма демокрация - за да може само тези с парите да взимат ресурсите чрез корупция. Фондация Херитидж е дясното което прави неоконсерватизмът - разделяни на народът близко до демокрация и налагане на фундаментализъм в народи които са в пред демокрация, за да се купуват лидерите и усвояват ресурсите.. За да остане завинаги разликата между бедни и богати. АНТИХРИСТЪТ ТОВА Е ЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ.

    15:49 19.05.2026

  • 4 А какво.....

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "чалмара само от бой еазбира":

    да кажем за юдеите......те са като луд с картечница, стрелят по всичко живо !
    На всякъде им се привиждат "Хизбула" !
    ГОЛЯМ СТРАХ ,ГОЛЯМО НЕЩО !
    Само да припомним и за българина убит в линейка....ма не били те ,ма не знам си какво ! ЛЪЖИ СЛЕД ЛЪЖИ !!!

    Коментиран от #11

    15:50 19.05.2026

  • 5 Нещо май

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "чалмара само от бой еазбира":

    като се пишат ЛЪЖИ, никой не им държи сметка ....

    Иран е страна по Договора за неразпространение на ядрено оръжие и беше подложена на непрекъснати ПРОВЕРКИ.

    За разлика от Израел, който НИКОЙ, никога не проверява.

    Коментиран от #8

    15:53 19.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор
    ей , копейки!!! малко извън темата-има ли лек срещу ,,черна златка,,вид бръмбар по овошките? вие нали сте с Могучая , може да знаете нещо по въпроса? дайте съвет , и ще ви призная , че не сте безполезни

    Коментиран от #10, #13

    15:53 19.05.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    Израел е хиената на Близкия Изток, а всеки знае с какво се хранят хиените!

    16:01 19.05.2026

  • 8 това са им думите на чалмите

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Нещо май":

    Последните 6 месеца. ФАКТ.

    16:02 19.05.2026

  • 9 Жбръц

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "чалмара само от бой еазбира":

    Ти да не си от онези,с масурите и такетата,така усърдно ги защитаваш?

    Коментиран от #14

    16:02 19.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    доста сериозно пиша , тая гадина , дошла от Азия заради топлото време ще докара и 100лв.череши! чувал съм че в Турция има ефективно нещо , незнам как е в РФ/ знам само че ЕС ни спря аналгин-хинина и ЯКИ земеделски лекарства

    16:02 19.05.2026

  • 11 аха

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "А какво.....":

    Ами бебетата на които изпили кръвта. Ма не били те, на незнам си какво...
    Не вървиш незнам си какво.

    16:03 19.05.2026

  • 12 Досега Путлер бил действал по женски

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Логично":

    По- мъжки трябва да действа и Путин щом хунтата в Киев не разбира от дума .
    -;-
    Айде де, кога най-сетне ще видим решителните действия на Рашмахта!
    Направо ядрени боеголовки- килотони- мегатони; хипер и безаналогови оръжие да прилагат!

    Коментиран от #16

    16:03 19.05.2026

  • 13 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На теб само черни неща ти се въртят в главата, особено boздугани, я кажи като предана шекелка, има ли лек срещу ционизма?

    Коментиран от #15

    16:05 19.05.2026

  • 14 май по-дкоро си ти от ония

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Жбръц":

    Дето де дупят в посока Мека и целуват кОрана на имама. Големи чалмофили станахте от как Путя се надупи и го цуна...

    Коментиран от #18

    16:07 19.05.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    абе дръж се сериозно бе!! аз не съм като теб да сея 2 домата на терасата! когато се бъзикаме и шегуваме ,НП/ аз плащам и заради теб данъци на БГ

    16:09 19.05.2026

  • 16 Преди три дена

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Досега Путлер бил действал по женски":

    квичахте укробите, като на reйпарад, руснаците ви nykнаxa tpъtkиte, rноma пусна ли тока.

    16:09 19.05.2026

  • 17 шекелка

    1 0 Отговор
    Кръв gpискаm, че не спечелихме еврогейвизия.

    16:11 19.05.2026

  • 18 Абе смок,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "май по-дкоро си ти от ония":

    ти като ближеш Тората и peзани 4@футски геги, надупен широко към Тел Афиф, какво да кажем, оная зелената булка в Кииф и тя щяла да си пуска плитки.

    16:17 19.05.2026