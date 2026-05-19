Германия изпраща „Пейтриът“ и 150 войници в Турция по мисия на НАТО

Германия ще изпрати батарея за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и 150 военнослужещи в Турция през следващите седмици като част от план на НАТО за укрепване на защитата на югоизточния фланг на алианса, предава БТА.

Това съобщи германското министерство на отбраната, цитирано от „Берлинер Цайтунг“ и Анадолската агенция.

Според официалното изявление батареята ще действа в тясно сътрудничество с турските въоръжени сили. По настоящите планове мисията ѝ в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО (NATO IAMD) ще продължи от юни до септември тази година.

„Германия поема повече отговорност в рамките на НАТО“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус.

Той уточни, че германската батарея и 150-те войници ще заменят американско подразделение, което в момента е разположено в Турция.

„Нашите военновъздушни сили вършат отлична, международно призната работа“, допълни Писториус.