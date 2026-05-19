Новини
Свят »
Германия »
Германия изпраща „Пейтриът“ и 150 войници в Турция по мисия на НАТО

Германия изпраща „Пейтриът“ и 150 войници в Турция по мисия на НАТО

19 Май, 2026 15:22, обновена 19 Май, 2026 15:21 613 4

  • германия-
  • турция-
  • нато

Берлин поема защитата на югоизточния фланг на алианса, заменяйки американско подразделение.

Германия изпраща „Пейтриът“ и 150 войници в Турция по мисия на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия ще изпрати батарея за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и 150 военнослужещи в Турция през следващите седмици като част от план на НАТО за укрепване на защитата на югоизточния фланг на алианса, предава БТА.

Това съобщи германското министерство на отбраната, цитирано от „Берлинер Цайтунг“ и Анадолската агенция.

Според официалното изявление батареята ще действа в тясно сътрудничество с турските въоръжени сили. По настоящите планове мисията ѝ в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО (NATO IAMD) ще продължи от юни до септември тази година.

„Германия поема повече отговорност в рамките на НАТО“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус.

Той уточни, че германската батарея и 150-те войници ще заменят американско подразделение, което в момента е разположено в Турция.

„Нашите военновъздушни сили вършат отлична, международно призната работа“, допълни Писториус.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    7 0 Отговор
    Чакаме ги първо на летище Васил Левски

    15:23 19.05.2026

  • 2 честен ционист

    5 5 Отговор
    Ще пазят завода за барут и Ганчо да не гепи патрони.

    15:26 19.05.2026

  • 3 Чудна комбинация

    9 0 Отговор
    Немците са амбреажи, а в Анадола си обичат мъжко.

    15:29 19.05.2026

  • 4 Да питам само

    1 1 Отговор
    Това ли издейства Боташа срещу рекета и щавенето на българите - да пзаят от туркието сащ-ианските военни самолети в софия?

    15:55 19.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания