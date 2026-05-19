Румънски F-16 от мисия на НАТО неутрализира дрона над Естония

Румънски пилот на изтребител F-16, участващ в мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство в Литва, е свалил дрон, който е навлязъл във въздушното пространство на Естония, потвърди румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от изданието „Адевърул“, предава БТА.

„В сложната световна борба срещу дроновете един румънски военен пилот днес постигна успех“, написа Мируца във Facebook, като уточни, че капитан втори ранг Павелеску Костел-Александру е засекъл, атакувал и свалил безпилотния апарат.

Министърът допълни, че се е запознал с пилота във военновъздушната база във Фетещ и още тогава е забелязал решимостта му да демонстрира способностите си в реална бойна ситуация.

Според него операцията е получила положителна оценка от съюзниците в НАТО, а естонският министър на отбраната Хано Певкур е поздравил Румъния за успешната реакция.

От румънското министерство на отбраната съобщиха, че два изтребителя F-16 от отряда „Карпатски усойници“ са били вдигнати по тревога и са извършили прихващането след всички процедури по идентификация и разрешение за действие.

След установяване на целта е била изстреляна ракета въздух-въздух, с която дронът е бил свален, уточняват от ведомството.

Отрядът „Карпатски усойници“ е разположен в Литва като част от мисията на НАТО за засилена охрана на въздушното пространство в Балтийския регион.

Естонските власти съобщиха, че се извършва операция по издирване на отломките. По първоначална информация дронът вероятно е украински, но не е бил насочен към естонска цел.