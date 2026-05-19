Румънски F-16 от мисия на НАТО неутрализира дрона над Естония

Румънски пилот на изтребител F-16, участващ в мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство в Литва, е свалил дрон, който е навлязъл във въздушното пространство на Естония, потвърди румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от изданието „Адевърул“, предава БТА.
„В сложната световна борба срещу дроновете един румънски военен пилот днес постигна успех“, написа Мируца във Facebook, като уточни, че капитан втори ранг Павелеску Костел-Александру е засекъл, атакувал и свалил безпилотния апарат.
Министърът допълни, че се е запознал с пилота във военновъздушната база във Фетещ и още тогава е забелязал решимостта му да демонстрира способностите си в реална бойна ситуация.
Според него операцията е получила положителна оценка от съюзниците в НАТО, а естонският министър на отбраната Хано Певкур е поздравил Румъния за успешната реакция.
От румънското министерство на отбраната съобщиха, че два изтребителя F-16 от отряда „Карпатски усойници“ са били вдигнати по тревога и са извършили прихващането след всички процедури по идентификация и разрешение за действие.
След установяване на целта е била изстреляна ракета въздух-въздух, с която дронът е бил свален, уточняват от ведомството.
Отрядът „Карпатски усойници“ е разположен в Литва като част от мисията на НАТО за засилена охрана на въздушното пространство в Балтийския регион.
Естонските власти съобщиха, че се извършва операция по издирване на отломките. По първоначална информация дронът вероятно е украински, но не е бил насочен към естонска цел.
1 Трябва да се помага
Коментиран от #5
16:14 19.05.2026
2 име
Коментиран от #8, #9, #15, #38
16:15 19.05.2026
3 ТОВА е
Коментиран от #7, #10
16:15 19.05.2026
4 ХА ХА ХА
Освен, ако не са го пратили те самите ....
Нато е шит!
Коментиран от #21
16:16 19.05.2026
5 Разбираемо е
До коментар #1 от "Трябва да се помага":мозъците им са много малки.
16:16 19.05.2026
6 ХиХи
Коментиран от #39
16:16 19.05.2026
7 хаххаха
До коментар #3 от "ТОВА е":Укронеможачи.
Коментиран от #16
16:18 19.05.2026
8 Нашите са по
До коментар #2 от "име":163 милиона , а поляците си купиха Ф 35 за по 148 мил.. Така е когато държач на маркуч от банкя , пазари бойни самолети .
Коментиран от #25
16:18 19.05.2026
9 Да припомня
До коментар #2 от "име":Румъния придоби 32 изтребителя F-16 "втора ръка“ от Норвегия за 388 млн. евро.
Изстребителите са били refurbished :)
16:19 19.05.2026
10 Естония
До коментар #3 от "ТОВА е":Да използват чл. 5 срещу 404😂🤣😂🤣
16:19 19.05.2026
11 Баничарка изтребител
16:20 19.05.2026
12 Интересно
16:21 19.05.2026
13 ДрайвингПлежър
16:22 19.05.2026
14 Дрон
с ракета за стотици хиляди (или милиони!?)
16:22 19.05.2026
15 Факт
До коментар #2 от "име":Даже можем да спрем да ги чистим и гресираме. Ще хванат благородна патина и ще станат още по-търсена украса.
16:23 19.05.2026
16 Бродви
До коментар #7 от "хаххаха":Верно ли?
16:23 19.05.2026
17 Ф16 неутрализира дрон...
16:23 19.05.2026
18 ББ поколение
Коментиран от #31
16:23 19.05.2026
19 ББ поколение
16:24 19.05.2026
20 Ти да видиш
Коментиран от #29
16:24 19.05.2026
21 Мдаааа
До коментар #4 от "ХА ХА ХА":Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви пред репортери, че неговият украински колега Михаил Федоров се е свързал с него и се е извинил за инцидента с дрон на украинските въоръжени сили
16:24 19.05.2026
22 Лелеййй
16:26 19.05.2026
23 Игри на воля
Коментиран от #33
16:27 19.05.2026
24 Ъперкът
16:27 19.05.2026
25 име
До коментар #8 от "Нашите са по":Мани държача на маркуч, ами и онези, умните харвардци, договориха същата цена за вторите 8 броя експонати.
16:27 19.05.2026
26 Натютю
16:29 19.05.2026
27 Тигре Тигре
16:31 19.05.2026
28 гочето
Цена на дрона 450 € !!!
Цена на 1час полет на Ф16 е около
27 000$
Рекапитулация
около 300 000 € за да бъде съборен дрон за 500€ !!!
Ами ако дроновете са 200 или 300, както често е напоследък?!?!?!
Извод:
мъко моя НАТОвска!
Коментиран от #32, #36, #37
16:32 19.05.2026
29 тъй ли...
До коментар #20 от "Ти да видиш":Другият път ПВО ще свали пощенски гълъб.
16:34 19.05.2026
30 да попитам
16:34 19.05.2026
31 Да те поправя
До коментар #18 от "ББ поколение":Дрона е за 2000 евро, направен в урок по трудово
16:34 19.05.2026
33 тъй ли...
До коментар #23 от "Игри на воля":Този дрон дали нямаше сам да падне, след още 20 мин безпризорен полет?
16:35 19.05.2026
34 Сатана Z
16:36 19.05.2026
36 Ми че кво
До коментар #28 от "гочето":Нали сме вече при богатите...
Плащаме си и не му мислим за тънки сметки!
16:39 19.05.2026
37 Скот Ритър
До коментар #28 от "гочето":Точно това се случи в Персийския залив. Иран изстреляха стотици евтини дронове към Исраел, ОЕА, Саудитска Арабия, Катар, Иран и тези от тях които преминаха унищожиха амерските бази в района. Последва ракетен залп по ционистите, евтини стари ракети соито си свършиха работата. Повечето бяха прехванати от скъпите и прескъпи ракети, сега прехващачи няма. И ето в склада няма, в Обора няма, Биби шестте пръста трепери от страх…
16:45 19.05.2026
38 666
До коментар #2 от "име":Много сте смешни копейките!
16:47 19.05.2026
39 НАТО
До коментар #6 от "ХиХи":Да внимават алкохолиците!
Коментиран от #45
16:48 19.05.2026
40 Гресиран атлантик
16:50 19.05.2026
41 Здрасти колега
До коментар #35 от "хах":На пазара пуснаха евтино дилдо шир употреба. Малко ползвано ама малко…
16:55 19.05.2026
42 Член 5 от НАТО - Кога най-сетне
държава Бандеростан?
Защо Естония не иска спешно събиране на НАТО с цел
активиране на Член 5 от НАТО и последващи ядрени удари
по терористите от Кииф?
Коментиран от #46
16:58 19.05.2026
43 Хахаха!🎺🥳😀
17:02 19.05.2026
44 ЕЙ, НАТЮВСКИ БИЛ , НЕ КАКЪВ ДА Е
НАТО ЛИ - ЕДНА ИЗФИРЯСАЛА САМОХВАСКА СБИРЩИНА ОТ НАПЕРЕНИ НЕДОНОСЧЕТСА !!
НЕ ВИ ЛИ ПРИЛИЧА ТАЗИ НАТЮФСКА СФОРМАЦИЯ НА НАШЕНСКИТЕ ЦИНГАНСКИ ТУМБИ .
ЩОМ Е НАТЮФСКИ ЕХЕЙ , ЗНАЧИ НАТЮФСКАТА ТУМБА , ВСИЧКИ ДЕ ПУДЕЛИ ТАМ СА ЗА/ГОЛЯМА СИЛА -ВСИЧКИ/ , А ЕДНОЛИКИЯ ВРАГ СЕГА ДА МУ МИСЛИ, КАКВО ГО ЧАКА!
17:02 19.05.2026
45 Пияна украинка с два ножа
До коментар #39 от "НАТО":Не обиждайте незалежная, моля! Ние се борим за справедлив мир и ВАШИТЕ ПАРИ!
17:04 19.05.2026
46 "Злобното Джуджи"
До коментар #42 от "Член 5 от НАТО - Кога най-сетне":Хи хи хи
Ами защото естония ша загуби статуса си на основен отбранителен щит срещу РУСИЯ
17:29 19.05.2026
49 Само че
17:42 19.05.2026
50 ЗИЛ 117
17:55 19.05.2026
51 Сандо
19:30 19.05.2026