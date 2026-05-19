Румънски F-16 от мисия на НАТО неутрализира дрона над Естония

19 Май, 2026 16:11 2 094 51

Инцидентът е станал по време на мисия за охрана на въздушното пространство в Балтийския регион, съобщиха военните власти.

Румънски F-16 от мисия на НАТО неутрализира дрона над Естония - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънски пилот на изтребител F-16, участващ в мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство в Литва, е свалил дрон, който е навлязъл във въздушното пространство на Естония, потвърди румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от изданието „Адевърул“, предава БТА.

„В сложната световна борба срещу дроновете един румънски военен пилот днес постигна успех“, написа Мируца във Facebook, като уточни, че капитан втори ранг Павелеску Костел-Александру е засекъл, атакувал и свалил безпилотния апарат.

Министърът допълни, че се е запознал с пилота във военновъздушната база във Фетещ и още тогава е забелязал решимостта му да демонстрира способностите си в реална бойна ситуация.

Според него операцията е получила положителна оценка от съюзниците в НАТО, а естонският министър на отбраната Хано Певкур е поздравил Румъния за успешната реакция.

От румънското министерство на отбраната съобщиха, че два изтребителя F-16 от отряда „Карпатски усойници“ са били вдигнати по тревога и са извършили прихващането след всички процедури по идентификация и разрешение за действие.

След установяване на целта е била изстреляна ракета въздух-въздух, с която дронът е бил свален, уточняват от ведомството.

Отрядът „Карпатски усойници“ е разположен в Литва като част от мисията на НАТО за засилена охрана на въздушното пространство в Балтийския регион.

Естонските власти съобщиха, че се извършва операция по издирване на отломките. По първоначална информация дронът вероятно е украински, но не е бил насочен към естонска цел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва да се помага

    41 3 Отговор
    на пинчерите. Те са о лаят, а чакат помощ от друг:))

    Коментиран от #5

    16:14 19.05.2026

  • 2 име

    42 7 Отговор
    А нашите Кен Еф 16-ки респектират дроновете само като ги изкарат на буксир от хангара, няма нужда да хвърчат. То, не че и могат, де, ама за 163 милиона на експонат, толкова. Ще си ги пазим, че са модерна класика и цената им само ще се вдига!

    Коментиран от #8, #9, #15, #38

    16:15 19.05.2026

  • 3 ТОВА е

    37 2 Отговор
    доказателство за големите украйнски СПЕЦИАЛИСТИ на дронове , за което се хвалят и си предлагат услугите в Иран и другаде .

    Коментиран от #7, #10

    16:15 19.05.2026

  • 4 ХА ХА ХА

    33 2 Отговор
    И как разбраха НАКЪДЕ Е БИЛ НАСОЧЕН ДРОНЪТ ???

    Освен, ако не са го пратили те самите ....

    Нато е шит!

    Коментиран от #21

    16:16 19.05.2026

  • 5 Разбираемо е

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва да се помага":

    мозъците им са много малки.

    16:16 19.05.2026

  • 6 ХиХи

    29 5 Отговор
    Другият път да внимават дрона да не е петдесет мегатона, че и на 5 км височина ще го усетят здраво

    Коментиран от #39

    16:16 19.05.2026

  • 7 хаххаха

    30 2 Отговор

    До коментар #3 от "ТОВА е":

    Укронеможачи.

    Коментиран от #16

    16:18 19.05.2026

  • 8 Нашите са по

    38 2 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    163 милиона , а поляците си купиха Ф 35 за по 148 мил.. Така е когато държач на маркуч от банкя , пазари бойни самолети .

    Коментиран от #25

    16:18 19.05.2026

  • 9 Да припомня

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Румъния придоби 32 изтребителя F-16 "втора ръка“ от Норвегия за 388 млн. евро.

    Изстребителите са били refurbished :)

    16:19 19.05.2026

  • 10 Естония

    27 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТОВА е":

    Да използват чл. 5 срещу 404😂🤣😂🤣

    16:19 19.05.2026

  • 11 Баничарка изтребител

    27 1 Отговор
    Това ако е "реална бойна ситуация" то румънския министър на отбраната е дядо мраз. По-зле е и от запрянката даже.

    16:20 19.05.2026

  • 12 Интересно

    35 1 Отговор
    НАТОвски Ф16 свалят украински дронове?! Това вече е новина.

    16:21 19.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    25 1 Отговор
    Да публикуват траекторията, че да се посмеем

    16:22 19.05.2026

  • 14 Дрон

    28 1 Отговор
    за няколко хиляди е свален

    с ракета за стотици хиляди (или милиони!?)

    16:22 19.05.2026

  • 15 Факт

    26 2 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Даже можем да спрем да ги чистим и гресираме. Ще хванат благородна патина и ще станат още по-търсена украса.

    16:23 19.05.2026

  • 16 Бродви

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "хаххаха":

    Верно ли?

    16:23 19.05.2026

  • 17 Ф16 неутрализира дрон...

    26 1 Отговор
    Абе все едно в лудница живеем.

    16:23 19.05.2026

  • 18 ББ поколение

    36 1 Отговор
    Триумф, нечуван! Самолет на НАТО за половин милиард Евро с ракета за 2 милиона Евро "прихваща" и ликвидира дрон за 10 000 евро на държава, издържана от НАТО, в небето на НАТО ! Чутовно постижение, БРАВО УРСУЛА, БРАВО МЕРЦ! Русия е в ужас.

    Коментиран от #31

    16:23 19.05.2026

  • 20 Ти да видиш

    23 1 Отговор
    Цял Ф16 за едни пластмасов дрон? Ха ха ха трябваше цяла ескадрила да вдигнат ха ха

    Коментиран от #29

    16:24 19.05.2026

  • 21 Мдаааа

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "ХА ХА ХА":

    Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви пред репортери, че неговият украински колега Михаил Федоров се е свързал с него и се е извинил за инцидента с дрон на украинските въоръжени сили

    16:24 19.05.2026

  • 22 Лелеййй

    23 1 Отговор
    Смятай ако беше нашия Фъ, с почести щяхме да то посрещнем на летището както Бездара…

    16:26 19.05.2026

  • 23 Игри на воля

    22 1 Отговор
    исабиха милионче за играчка, брао

    Коментиран от #33

    16:27 19.05.2026

  • 24 Ъперкът

    20 1 Отговор
    Цял дрон? Не може да бъде!

    16:27 19.05.2026

  • 25 име

    27 1 Отговор

    До коментар #8 от "Нашите са по":

    Мани държача на маркуч, ами и онези, умните харвардци, договориха същата цена за вторите 8 броя експонати.

    16:27 19.05.2026

  • 26 Натютю

    22 1 Отговор
    Неутрализираха… как умно звучи. Ако бяха русите дрона щеше да е без стратегическо значение, толкова скъпо гориво че дори не си струва

    16:29 19.05.2026

  • 27 Тигре Тигре

    22 0 Отговор
    Румънски Ф16 свали украински дрон над Естония ,но пък преди 2дни руски Су 35 свали украински Ф16 пилотиран от американец в района на Суми така че нещата са балансирани .

    16:31 19.05.2026

  • 28 гочето

    26 0 Отговор
    Цена на ракетата 250 000 €
    Цена на дрона 450 € !!!
    Цена на 1час полет на Ф16 е около
    27 000$
    Рекапитулация
    около 300 000 € за да бъде съборен дрон за 500€ !!!
    Ами ако дроновете са 200 или 300, както често е напоследък?!?!?!
    Извод:
    мъко моя НАТОвска!

    Коментиран от #32, #36, #37

    16:32 19.05.2026

  • 29 тъй ли...

    16 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ти да видиш":

    Другият път ПВО ще свали пощенски гълъб.

    16:34 19.05.2026

  • 30 да попитам

    23 0 Отговор
    А нещо като задействане на член 5-ти, Украйна атакува Литва?

    16:34 19.05.2026

  • 31 Да те поправя

    19 0 Отговор

    До коментар #18 от "ББ поколение":

    Дрона е за 2000 евро, направен в урок по трудово

    16:34 19.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 тъй ли...

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Игри на воля":

    Този дрон дали нямаше сам да падне, след още 20 мин безпризорен полет?

    16:35 19.05.2026

  • 34 Сатана Z

    21 1 Отговор
    Преди 2 седмици украински дронове са атакували и поразили 4 резервоара за петрол в Литва ,които за съжаление са били празни.Обяснението било ,че руснаците са виновни защото са отклонили дроните макар,че AI е задал този маршрут смятайки,че е обект в Русия.

    16:36 19.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ми че кво

    20 1 Отговор

    До коментар #28 от "гочето":

    Нали сме вече при богатите...
    Плащаме си и не му мислим за тънки сметки!

    16:39 19.05.2026

  • 37 Скот Ритър

    20 0 Отговор

    До коментар #28 от "гочето":

    Точно това се случи в Персийския залив. Иран изстреляха стотици евтини дронове към Исраел, ОЕА, Саудитска Арабия, Катар, Иран и тези от тях които преминаха унищожиха амерските бази в района. Последва ракетен залп по ционистите, евтини стари ракети соито си свършиха работата. Повечето бяха прехванати от скъпите и прескъпи ракети, сега прехващачи няма. И ето в склада няма, в Обора няма, Биби шестте пръста трепери от страх…

    16:45 19.05.2026

  • 38 666

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Много сте смешни копейките!

    16:47 19.05.2026

  • 39 НАТО

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "ХиХи":

    Да внимават алкохолиците!

    Коментиран от #45

    16:48 19.05.2026

  • 40 Гресиран атлантик

    9 1 Отговор
    Снощи ми свърши лубриканта, днес боли много

    16:50 19.05.2026

  • 41 Здрасти колега

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "хах":

    На пазара пуснаха евтино дилдо шир употреба. Малко ползвано ама малко…

    16:55 19.05.2026

  • 42 Член 5 от НАТО - Кога най-сетне

    18 0 Отговор
    Защо криете, че този дрон е пуснат от терористичната
    държава Бандеростан?

    Защо Естония не иска спешно събиране на НАТО с цел
    активиране на Член 5 от НАТО и последващи ядрени удари
    по терористите от Кииф?

    Коментиран от #46

    16:58 19.05.2026

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    12 0 Отговор
    Кой ще плати ракетата? Тя струва милион долара.

    17:02 19.05.2026

  • 44 ЕЙ, НАТЮВСКИ БИЛ , НЕ КАКЪВ ДА Е

    10 0 Отговор
    АХ НАТЮ БЕ , КАК СТРАХОТНО ЗВУЧИ ,ЗА КАКВА СИЛА САМО СТАВА ВЪПРОС , А КАКВА ГОРДОСТ Е ДА КАЖЕШ НАТОВДСКИ САМОЛЕТ , НЕ РУМЪНСКИ Е .............!
    НАТО ЛИ - ЕДНА ИЗФИРЯСАЛА САМОХВАСКА СБИРЩИНА ОТ НАПЕРЕНИ НЕДОНОСЧЕТСА !!
    НЕ ВИ ЛИ ПРИЛИЧА ТАЗИ НАТЮФСКА СФОРМАЦИЯ НА НАШЕНСКИТЕ ЦИНГАНСКИ ТУМБИ .
    ЩОМ Е НАТЮФСКИ ЕХЕЙ , ЗНАЧИ НАТЮФСКАТА ТУМБА , ВСИЧКИ ДЕ ПУДЕЛИ ТАМ СА ЗА/ГОЛЯМА СИЛА -ВСИЧКИ/ , А ЕДНОЛИКИЯ ВРАГ СЕГА ДА МУ МИСЛИ, КАКВО ГО ЧАКА!

    17:02 19.05.2026

  • 45 Пияна украинка с два ножа

    16 0 Отговор

    До коментар #39 от "НАТО":

    Не обиждайте незалежная, моля! Ние се борим за справедлив мир и ВАШИТЕ ПАРИ!

    17:04 19.05.2026

  • 46 "Злобното Джуджи"

    11 0 Отговор

    До коментар #42 от "Член 5 от НАТО - Кога най-сетне":

    Хи хи хи
    Ами защото естония ша загуби статуса си на основен отбранителен щит срещу РУСИЯ

    17:29 19.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само че

    9 0 Отговор
    Чий е дронът? Ако беше руски, щяхте да напишете... Доколкото имам познания по география, украинските дронове често бъркат посоките.Защо ли?

    17:42 19.05.2026

  • 50 ЗИЛ 117

    10 0 Отговор
    Веднага да се активера член5 и да им пратим кило картофи

    17:55 19.05.2026

  • 51 Сандо

    1 0 Отговор
    Тъпите балти така се бориха с руснаците,че доброволно си дадоха територията на окупатори от кол и въже.Но пък и нека си спомним,че румънците са едни от най-ревностите помагачи на Хитлер във войната му със СССР,като особено им се ослажда окупацията на Одеса.Те и сега си точат зъбките за черноморското "укро"крайбрежие.

    19:30 19.05.2026

