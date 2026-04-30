Axios: Тръмп обмисля нови бойни операции срещу Иран, за да излезе от безизходицата в преговорите

30 Април, 2026 06:34, обновена 30 Април, 2026 06:38 1 026 27

Пентагонът е подготвил план за стартиране на „кратка и мощна“ вълна от удари срщу ислямската република

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на САЩ, ще проведе специален брифинг за президента на САЩ Доналд Тръмп на 30 април относно нови потенциални сценарии за възобновяване на военните действия срещу Иран, съобщи Axios, позовавайки се на собствени източници.

„Този ​​брифинг показва, че Тръмп сериозно обмисля възобновяване на мащабни бойни операции или за да прекъсне настоящата безизходица в преговорите, или за да нанесе последен удар преди края на войната“, отбеляза изданието.

Източници на Axios посочват, че Пентагонът е подготвил план за стартиране на „кратка и мощна“ вълна от удари срещу Иран с надеждата да се прекъсне безизходицата в диалога. Според медията, след серия от атаки САЩ се надяват да окажат натиск върху иранското ръководство да „се върне на масата за преговори и да покаже по-голяма гъвкавост“.

Друг сценарий за подновяване на военните действия, който ще бъде представен на президента, включва „завземане на част от Ормузкия проток“, за да се отвори водният път за търговско корабоплаване.

„Подобна операция може да включва използването на сухопътни сили“, подчерта Axios. Друг вариант е разполагането на специални сили за изземване на запасите на Ислямската република от високообогатено ядрено гориво.

Според източници на портала, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн също ще присъства на брифинга на президента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Капитанът

    2 13 Отговор
    Американците винаги постигат целите си.

    Коментиран от #19, #21

    06:41 30.04.2026

  • 2 защо

    6 2 Отговор
    Европа дава 90 милиарда на Украйна, а САЩ дават 400 милиона на Европа!!!
    Де е Киро на кирия??

    06:44 30.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 8 Отговор
    Ако не слушкат е, пак ви подхващаме с Биби.

    Коментиран от #8

    06:45 30.04.2026

  • 5 Лост

    7 0 Отговор
    Този с очилата нещо прибледнял ми се види.

    Коментиран от #10

    06:46 30.04.2026

  • 6 За ботокса говориш

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Нали?

    06:46 30.04.2026

  • 7 Шестопръстия гръмовержец Биби

    1 5 Отговор
    Сърбят ме ръцете да бомбя аятоласите.

    06:47 30.04.2026

  • 8 Мдаа

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Биби чака зелена светлина!

    06:47 30.04.2026

  • 9 Оня

    8 2 Отговор
    Операция епично наsiране се провали сега следва операция епично омазване!

    06:49 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ще видим

    4 0 Отговор
    Какъв ще е ефекта от присъствието на китайската група бойни кораби в региона. Тази новина е манипулативна, петролът е вече 111 долара за барел.

    06:49 30.04.2026

  • 12 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фанко":

    Като му видиш изцъклените очи как ти се струва?

    06:51 30.04.2026

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор
    Спретвам една ВМ База в залива. Ша държат аятоласите на каишка.

    06:53 30.04.2026

  • 14 Шестопръстия гръмовержец Биби

    0 3 Отговор
    Много.продължи примирието.
    Време е да ги почваме пак.

    06:54 30.04.2026

  • 15 Крайно време е

    3 0 Отговор
    с този "миротворец" да се заемат тясно профилирани медицински специалист в областта на психиатрията, щото както "миротворства" ще докара някоя голяма война с големите "бум"... Ей тогаз ще се "намиротворства"...

    06:55 30.04.2026

  • 16 Хм...

    3 1 Отговор
    Към момента брент гони $120 с тенденцията да ги надхвърли. Уралс в наличност под $150 няма, тенденцията също е устремно нагоре. ОАЕ вече обявиха, че ще играят с Иран и Оман и ще продават в юани основно на Китай. СА са на път да отсвирят долара и също да минат на юани. А се задава и физически недостиг в ЕсеС и евентуално намаляване на производството, дори спиране на рафинерии. Вече няколко държави в ЕсеС обявиха, че привършват керосина баш в началото на отпускарския сезон. В сащ на колонките цена под $4,1 за галон няма, на места прехвърля $6, тенденцията е яко нагоре, също баш преди отпуските.
    Засега толкоз!

    Коментиран от #20

    07:00 30.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да де

    2 0 Отговор
    Ама за да продължи след 1 май , трябва одобрение на парламента.

    07:05 30.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хм...":

    Към 28 април 2026 г. цената на руския петрол сорт Urals се повиши до около $108,57 за барел, отбелязвайки ръст от 1,65% за деня. Въпреки спада от 6,39% през последния месец, цената остава с над 86% по-висока на годишна база, проследявайки силното търсене на пазара.Основни подробности за цената на Урал:Текуща стойност: Около $108 - $109 за барел (към края на април 2026 г.).Регионални разлики: Доставките за Индия (на западното крайбрежие) достигат до $98,93 за барел, което е малко под котировките на Brent.Пазарна динамика: Цената се влияе значително от геополитическото напрежение в Близкия изток, което ограничава глобалните доставки.

    Коментиран от #27

    07:10 30.04.2026

  • 21 Хе хе...

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Капитанът":

    Особено много цели постигнаха във Виетнам и най вече от колесниците на самолетите в Афганистан.
    Ха ха ха ха ха ха ха!
    Постигнаха и целта пожар във всяка една военна база на сащ в арабския полуостров и препълнени от героизъм тoaлeтни във всеки самолетоносач.
    ХА ХА ХА!

    07:10 30.04.2026

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Рижото ПСЕ нагази в лайййната, сега се чуди как да излезе като "победител"...

    07:12 30.04.2026

  • 23 Така САЩ си го набива яко!

    3 0 Отговор
    После да не се чудят защо им падат кулите!?

    07:14 30.04.2026

  • 24 Някой

    3 0 Отговор
    Хип не е ясно за кого е по-зле това - за Иран или за съюзниците на САЩ.
    Дони оказа луд - не беше толкова зле през първия му мандат. Сега е нетърпим. Дано го отстранят по-скоро - процедурно или физически.

    07:14 30.04.2026

  • 25 Тити

    0 3 Отговор
    Да бяха им взривили находищата на нефт и газ както прави Украйна и ще останат бе пари Иранците.

    07:15 30.04.2026

  • 26 Артилерист

    1 1 Отговор
    В матряла се цитират съновиденията на второстепенни субекти, но не се споменава за разговор на Тръмп с Путин, който е продължил час и половина. В разговорите на лидерите на супер сили всичко е важно, но най-отпред е добронамереността и взаимното разбиране, че трябва да се сложи край на конфликтите в Украйна и Близкия изток. В отговор на журналист Тръмп е казал, че двата конфликта са сходни и те ще приключат съвсем скоро. За Украйна той е заявил, че тя практически е победена и е цитирал, като потвърждение, че тя е имала 159 кораба, които сега били под водата. Тръмп е похвалил Путин за примирието за Великден като символ на уважение към християнските ценности и е изразил съгласие такова да има и за 9-ти май по случай 81 г от победата над фашизма.
    Русия се готви за безпроблемно протичане честването на този специален за нея празник с Парада на победата на Червения площад. За целта се вземат всички мерки срещу евентуални провокации на киевската хунта, като отделно от средствата за ПВО са подготвени и 20 000 планиращи бомби, които като железен юмрук да затиснат провокатора...

    07:16 30.04.2026

  • 27 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Баце, има разлика между цена на борсата (в бъдещето) и цена за наличност (сега). Не е едно и също, в случая пък съвсем.

    07:21 30.04.2026