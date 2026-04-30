Axios: Тръмп обмисля нови бойни операции срещу Иран, за да излезе от безизходицата в преговорите

Адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на САЩ, ще проведе специален брифинг за президента на САЩ Доналд Тръмп на 30 април относно нови потенциални сценарии за възобновяване на военните действия срещу Иран, съобщи Axios, позовавайки се на собствени източници.
„Този брифинг показва, че Тръмп сериозно обмисля възобновяване на мащабни бойни операции или за да прекъсне настоящата безизходица в преговорите, или за да нанесе последен удар преди края на войната“, отбеляза изданието.
Източници на Axios посочват, че Пентагонът е подготвил план за стартиране на „кратка и мощна“ вълна от удари срещу Иран с надеждата да се прекъсне безизходицата в диалога. Според медията, след серия от атаки САЩ се надяват да окажат натиск върху иранското ръководство да „се върне на масата за преговори и да покаже по-голяма гъвкавост“.
Друг сценарий за подновяване на военните действия, който ще бъде представен на президента, включва „завземане на част от Ормузкия проток“, за да се отвори водният път за търговско корабоплаване.
„Подобна операция може да включва използването на сухопътни сили“, подчерта Axios. Друг вариант е разполагането на специални сили за изземване на запасите на Ислямската република от високообогатено ядрено гориво.
Според източници на портала, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн също ще присъства на брифинга на президента.
