Hа фона на остър недостиг! Lockheed Martin не гарантира сроковете за доставка на ракети за системите Patriot

Lockheed Martin не може да предостави никакви гаранции за сроковете за доставки на ракети за системата за противовъздушна отбрана Patriot, заяви един от ръководителите на компанията, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

Брайън Дън, вицепрезидент по стратегията и бизнес развитието на ракети и системи за управление на огъня, отбеляза, че Lockheed Martin полага значителни усилия за увеличаване на производството на критичната ракета прехващач PAC-3 на фона на недостига на доставки.

В коментар пред журналисти на авиошоуто ILA Berlin той отправи послание към американските партньори, по-специално Германия, Япония, Полша, ОАЕ и Саудитска Арабия, които експлоатират системата за противовъздушна отбрана Patriot. Украйна също е известна с използването на тези системи: те са особено ефективни при прехващане на руски балистични ракети.

Докато Дън отбеляза, че допълнителният капацитет "очевидно ще може да отговори на нуждите на много потребители по-бързо“, той добави: "Ние не контролираме как се разпределят тези ракети. Не можем да кажем на никого къде ще се озове в този приоритетен списък“, каза той.

Според оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), възстановяването на запасите от Patriot до нивото, съществувало преди войната с Иран, може да отнеме не по-малко от три години.

Lockheed Martin се съгласи да увеличи производството на ракети PAC-3 от сегашните 650 годишно до 2000 до 2033 г. като част от споразумение с Пентагона на стойност 4,7 милиарда долара.

Наскоро президентът Володимир Зеленски обяви, че Великобритания, Франция и Германия (дипломатическият формат Е3) ще помогнат на Украйна да разработи европейска система за противоракетна отбрана.