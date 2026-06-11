Hа фона на остър недостиг! Lockheed Martin не гарантира сроковете за доставка на ракети за системите Patriot

Lockheed Martin не може да предостави никакви гаранции за сроковете за доставки на ракети за системата за противовъздушна отбрана Patriot, заяви един от ръководителите на компанията, пише Financial Times, цитиран от Фокус.
Брайън Дън, вицепрезидент по стратегията и бизнес развитието на ракети и системи за управление на огъня, отбеляза, че Lockheed Martin полага значителни усилия за увеличаване на производството на критичната ракета прехващач PAC-3 на фона на недостига на доставки.
В коментар пред журналисти на авиошоуто ILA Berlin той отправи послание към американските партньори, по-специално Германия, Япония, Полша, ОАЕ и Саудитска Арабия, които експлоатират системата за противовъздушна отбрана Patriot. Украйна също е известна с използването на тези системи: те са особено ефективни при прехващане на руски балистични ракети.
Докато Дън отбеляза, че допълнителният капацитет "очевидно ще може да отговори на нуждите на много потребители по-бързо“, той добави: "Ние не контролираме как се разпределят тези ракети. Не можем да кажем на никого къде ще се озове в този приоритетен списък“, каза той.
Според оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), възстановяването на запасите от Patriot до нивото, съществувало преди войната с Иран, може да отнеме не по-малко от три години.
Lockheed Martin се съгласи да увеличи производството на ракети PAC-3 от сегашните 650 годишно до 2000 до 2033 г. като част от споразумение с Пентагона на стойност 4,7 милиарда долара.
Наскоро президентът Володимир Зеленски обяви, че Великобритания, Франция и Германия (дипломатическият формат Е3) ще помогнат на Украйна да разработи европейска система за противоракетна отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #13
17:50 11.06.2026
2 ЗЕЛЕНСКИ - ВЪЗМУТЕН!
Искам да ми доставите ракетите ,,Патриот",в срок...!
Казах!
17:52 11.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Пуцайте ракетите по Иран!
ШЕСТАЦИТЕ от ПЕТОЪГЪЛНИКА
- Ама ракети нема!
ТръНпича:
- Ах този Путин❗
17:53 11.06.2026
5 Сатана Z
Време за изработка на ракети (Прихващачи)Стандартен срок: Производството на една модерна ракета-прихващач (например PAC-3 MSE от Lockheed Martin или PAC-2 GEM-T от Raytheon) отнема между 18 месеца и 2 години (24 месеца).Причина за забавянето: Самата финална сглобка във фабриките не е толкова бавна, но събирането и изработката на всички високотехнологични компоненти и микрочипове от поддоставчици отнема по-голямата част от това време.2. Време за изработка на цяла батарея (Система)Радари и командни пунктове: Изработката на основните компоненти на една батарея (особено на мощния радар) отнема около 24 до 36 месеца. Представители на Raytheon (RTX) посочват, че само за събирането на нужните части за един радар са необходими 24 месеца, а за самото му конструиране – още 12 месеца.Срок за доставка по договор: Държавите, които поръчват нови комплекси "Patriot" през програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ (FMS), обикновено чакат между 3 и 5 години от момента на подписване на договора и плащането до реалната доставка на техниката. (Например, поръчки на Швейцария и други европейски страни срещат сериозни закъснения, като доставките се отлагат за периода 2028–2030 г. поради пренасочване на производството с предимство към Украйна).
Коментиран от #12, #16
17:53 11.06.2026
6 Съдията
17:53 11.06.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:54 11.06.2026
8 Ужас
17:56 11.06.2026
9 Украйна вече изпробва
Коментиран от #15
17:57 11.06.2026
10 Европа разработва
Скоро ще има собствени батареи
Коментиран от #20
17:59 11.06.2026
11 хихи
Остана връщането на НАТО в границите от 1949г.(Тръмп ще се погрижи)
18:01 11.06.2026
12 Шопо
До коментар #5 от "Сатана Z":Зенитно-ракетный комплекс С-400, он же «Триумф»
Западные аналитики оценивают стоимость одного комплекса С-400 в 200 млн долларов.
Коментиран от #18
18:03 11.06.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Сатана Z":оо,, ко прайш бе , изконен Одесит/ от24 часа не си спал , за някоя копейка отгоре
Коментиран от #14, #19
18:05 11.06.2026
14 оня с коня
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Максудски ,увеличиха ли се снахите украинки в маалата ?
Коментиран от #21
18:13 11.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 😼
До коментар #9 от "Украйна вече изпробва":Имаш предвид система с изстрелване на буркани с кисели краставички от баби в Куев ?
18:15 11.06.2026
16 Мишел
До коментар #5 от "Сатана Z":Необходими са най-малко две ракети Пейтриът, за да свалят една стара руска балистична ракета Искандер, двайсетина-тридесет... стотина Пейтриъта, за да свалят, ако имат късмет, една хиперзвукова руска ракета като Кинжал. НатО нямат ПРО срещу Авангард и подобни ракети със скорост 30 Маха.
18:15 11.06.2026
17 Хи хи
18:17 11.06.2026
18 Мишел
До коментар #12 от "Шопо":Цената на батарея Пейтриът е 1 милиард долара.
18:19 11.06.2026
19 Чиниш ми се
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Крадец ПП пидди. раzzzин,явно си оня с кафявия горчив гресиран палец ☝️,как не те беше жал на оня 🐱 с дебелите смачкани уши и т.пия поглед да му откраднеш ника ?!
18:23 11.06.2026
20 Мишел
До коментар #10 от "Европа разработва":Пейтриът е американската "ПВО системата на седемдесетте години", с параметри , по-ниски от тези на руската С300.
18:27 11.06.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "оня с коня":за украинките не знам , ама чувам че някой отворил ютуб канал с твоя ник...заработваш странично ли?
18:36 11.06.2026
22 Сандокан
Коментиран от #24
19:00 11.06.2026
23 Ха-ха-ха
Ама толкова ви е сивото вещество! Алчни паразити!
19:17 11.06.2026
24 Мишел
До коментар #22 от "Сандокан":НатО няма ПРО срещу хиперзвукови ракети. Може би защото няма и хиперзвукови ракети, за да тества опитни образци на ПРО срещу тях.
19:17 11.06.2026
25 Тиквата +Шиши =💩
19:24 11.06.2026