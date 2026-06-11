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Hа фона на остър недостиг! Lockheed Martin не гарантира сроковете за доставка на ракети за системите Patriot

Hа фона на остър недостиг! Lockheed Martin не гарантира сроковете за доставка на ракети за системите Patriot

11 Юни, 2026 17:46 1 056 25

  • сащ-
  • пентагон-
  • ракети-
  • дронове-
  • пейтриът-
  • иран-
  • израел-
  • lockheed martin

Според оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания, възстановяването на запасите от Patriot до нивото, съществувало преди войната с Иран, може да отнеме не по-малко от три години

Hа фона на остър недостиг! Lockheed Martin не гарантира сроковете за доставка на ракети за системите Patriot - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Lockheed Martin не може да предостави никакви гаранции за сроковете за доставки на ракети за системата за противовъздушна отбрана Patriot, заяви един от ръководителите на компанията, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

Брайън Дън, вицепрезидент по стратегията и бизнес развитието на ракети и системи за управление на огъня, отбеляза, че Lockheed Martin полага значителни усилия за увеличаване на производството на критичната ракета прехващач PAC-3 на фона на недостига на доставки.

В коментар пред журналисти на авиошоуто ILA Berlin той отправи послание към американските партньори, по-специално Германия, Япония, Полша, ОАЕ и Саудитска Арабия, които експлоатират системата за противовъздушна отбрана Patriot. Украйна също е известна с използването на тези системи: те са особено ефективни при прехващане на руски балистични ракети.

Докато Дън отбеляза, че допълнителният капацитет "очевидно ще може да отговори на нуждите на много потребители по-бързо“, той добави: "Ние не контролираме как се разпределят тези ракети. Не можем да кажем на никого къде ще се озове в този приоритетен списък“, каза той.

Според оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), възстановяването на запасите от Patriot до нивото, съществувало преди войната с Иран, може да отнеме не по-малко от три години.

Lockheed Martin се съгласи да увеличи производството на ракети PAC-3 от сегашните 650 годишно до 2000 до 2033 г. като част от споразумение с Пентагона на стойност 4,7 милиарда долара.

Наскоро президентът Володимир Зеленски обяви, че Великобритания, Франция и Германия (дипломатическият формат Е3) ще помогнат на Украйна да разработи европейска система за противоракетна отбрана.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Та Те краварите право 9 системи за година.

    Коментиран от #13

    17:50 11.06.2026

  • 2 ЗЕЛЕНСКИ - ВЪЗМУТЕН!

    21 1 Отговор
    Не ме интересува!
    Искам да ми доставите ракетите ,,Патриот",в срок...!
    Казах!

    17:52 11.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 0 Отговор
    ТръНпича :
    - Пуцайте ракетите по Иран!
    ШЕСТАЦИТЕ от ПЕТОЪГЪЛНИКА
    - Ама ракети нема!
    ТръНпича:
    - Ах този Путин❗

    17:53 11.06.2026

  • 5 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Да не съм голословен.

    Време за изработка на ракети (Прихващачи)Стандартен срок: Производството на една модерна ракета-прихващач (например PAC-3 MSE от Lockheed Martin или PAC-2 GEM-T от Raytheon) отнема между 18 месеца и 2 години (24 месеца).Причина за забавянето: Самата финална сглобка във фабриките не е толкова бавна, но събирането и изработката на всички високотехнологични компоненти и микрочипове от поддоставчици отнема по-голямата част от това време.2. Време за изработка на цяла батарея (Система)Радари и командни пунктове: Изработката на основните компоненти на една батарея (особено на мощния радар) отнема около 24 до 36 месеца. Представители на Raytheon (RTX) посочват, че само за събирането на нужните части за един радар са необходими 24 месеца, а за самото му конструиране – още 12 месеца.Срок за доставка по договор: Държавите, които поръчват нови комплекси "Patriot" през програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ (FMS), обикновено чакат между 3 и 5 години от момента на подписване на договора и плащането до реалната доставка на техниката. (Например, поръчки на Швейцария и други европейски страни срещат сериозни закъснения, като доставките се отлагат за периода 2028–2030 г. поради пренасочване на производството с предимство към Украйна).

    Коментиран от #12, #16

    17:53 11.06.2026

  • 6 Съдията

    22 1 Отговор
    Пари нема, ракети нема, войници нема, памперси нема. Мъка, мъка либерастка.😂

    17:53 11.06.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 2 Отговор
    То стана като при соца, да чакат за мАсквич с години ❗

    17:54 11.06.2026

  • 8 Ужас

    19 1 Отговор
    А какви времена бяха!

    17:56 11.06.2026

  • 9 Украйна вече изпробва

    1 20 Отговор
    новата си балистична със среден обсег ракета, както и новата си земя- въздух ракета, която ще замени Пейтриът.

    Коментиран от #15

    17:57 11.06.2026

  • 10 Европа разработва

    1 18 Отговор
    и произвежда собствен аналог на Пейтриът.
    Скоро ще има собствени батареи

    Коментиран от #20

    17:59 11.06.2026

  • 11 хихи

    15 1 Отговор
    Демилитаризацията приключва, денацификацията е в ход..
    Остана връщането на НАТО в границите от 1949г.(Тръмп ще се погрижи)

    18:01 11.06.2026

  • 12 Шопо

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Зенитно-ракетный комплекс С-400, он же «Триумф»
    Западные аналитики оценивают стоимость одного комплекса С-400 в 200 млн долларов.

    Коментиран от #18

    18:03 11.06.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    оо,, ко прайш бе , изконен Одесит/ от24 часа не си спал , за някоя копейка отгоре

    Коментиран от #14, #19

    18:05 11.06.2026

  • 14 оня с коня

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максудски ,увеличиха ли се снахите украинки в маалата ?

    Коментиран от #21

    18:13 11.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Украйна вече изпробва":

    Имаш предвид система с изстрелване на буркани с кисели краставички от баби в Куев ?

    18:15 11.06.2026

  • 16 Мишел

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Необходими са най-малко две ракети Пейтриът, за да свалят една стара руска балистична ракета Искандер, двайсетина-тридесет... стотина Пейтриъта, за да свалят, ако имат късмет, една хиперзвукова руска ракета като Кинжал. НатО нямат ПРО срещу Авангард и подобни ракети със скорост 30 Маха.

    18:15 11.06.2026

  • 17 Хи хи

    11 0 Отговор
    Да се спрат секви доставки за урките и тогава ще има Патриот !!

    18:17 11.06.2026

  • 18 Мишел

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Цената на батарея Пейтриът е 1 милиард долара.

    18:19 11.06.2026

  • 19 Чиниш ми се

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Крадец ПП пидди. раzzzин,явно си оня с кафявия горчив гресиран палец ☝️,как не те беше жал на оня 🐱 с дебелите смачкани уши и т.пия поглед да му откраднеш ника ?!

    18:23 11.06.2026

  • 20 Мишел

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европа разработва":

    Пейтриът е американската "ПВО системата на седемдесетте години", с параметри , по-ниски от тези на руската С300.

    18:27 11.06.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    за украинките не знам , ама чувам че някой отворил ютуб канал с твоя ник...заработваш странично ли?

    18:36 11.06.2026

  • 22 Сандокан

    2 0 Отговор
    Някой да е чул за прихванат Орешник? Тоя какви ги дрънка, те нямат с какво да прихващат пораси недостиг ама иначе били особено ефективни, бабината му трънкина.

    Коментиран от #24

    19:00 11.06.2026

  • 23 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    Да дадат ордера на Китай, те ще ги произведат само за 3 дена? Нали от алчност изнесохте всичките си производства в Китай и Азия? Ами сега? Олелееее!
    Ама толкова ви е сивото вещество! Алчни паразити!

    19:17 11.06.2026

  • 24 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сандокан":

    НатО няма ПРО срещу хиперзвукови ракети. Може би защото няма и хиперзвукови ракети, за да тества опитни образци на ПРО срещу тях.

    19:17 11.06.2026

  • 25 Тиквата +Шиши =💩

    1 0 Отговор
    Да плащат неустойки тогава тези помияри

    19:24 11.06.2026