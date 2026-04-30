Петролът премина 126 долара: пазарите очакват нов удар на САЩ срещу Иран

Световните петролни пазари реагираха бурно, след като се появиха информации, че Съединените щати подготвят нова серия военни удари срещу Иран. На този фон цената на суровия петрол Brent скочи до над 126 долара за барел - най-високото равнище от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Според информация на Би Би Си и американското издание Axios, Централното командване на САЩ вече е разработило план за „кратки, но мощни“ удари, които да разбият задънената улица в преговорите между Вашингтон и Техеран.

Източници, цитирани от Axios, твърдят, че евентуалната нова офанзива ще бъде насочена основно към ключови инфраструктурни обекти на Иран.

Паралелно с това се разглежда и втори военен сценарий - установяване на контрол върху част от Ормузкия проток, за да бъде възстановено търговското корабоплаване през стратегическия морски коридор.

Именно опасенията, че напрежението в района може да прерасне в директна военна ескалация, тласнаха цените на черното злато рязко нагоре.

Сортът Brent поскъпна с близо 7 процента и премина психологическата граница от 126 долара за барел.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate също отчете сериозен ръст, като се повиши с 2,3 процента до около 109 долара за барел.

Допълнително напрежение на борсите внесе и изтичането на настоящия фючърсен контракт за Brent с доставка през юни.

По-активно търгуваният юлски контракт също продължи възхода си и добави още около 2 процента по време на азиатската сесия, достигайки приблизително 113 долара за барел.

Пазарните анализатори отбелязват, че през цялата седмица енергийните суровини вървят нагоре именно заради блокираните мирни преговори между САЩ и Иран и страховете, че дипломатическото решение постепенно отстъпва място на военен вариант.

При евентуални удари по иранска инфраструктура или ново напрежение около Ормузкия проток експерти предупреждават, че пазарът може да бъде изправен пред още по-рязък ценови шок, тъй като през този тесен морски маршрут преминава значителна част от световния петролен износ.