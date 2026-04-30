Петролът премина 126 долара: пазарите очакват нов удар на САЩ срещу Иран

30 Април, 2026 08:58 942 38

Военни сценарии на Вашингтон за атаки по иранска инфраструктура и контрол над Ормузкия проток разтърсиха енергийните борси по света

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световните петролни пазари реагираха бурно, след като се появиха информации, че Съединените щати подготвят нова серия военни удари срещу Иран. На този фон цената на суровия петрол Brent скочи до над 126 долара за барел - най-високото равнище от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Според информация на Би Би Си и американското издание Axios, Централното командване на САЩ вече е разработило план за „кратки, но мощни“ удари, които да разбият задънената улица в преговорите между Вашингтон и Техеран.

Източници, цитирани от Axios, твърдят, че евентуалната нова офанзива ще бъде насочена основно към ключови инфраструктурни обекти на Иран.

Паралелно с това се разглежда и втори военен сценарий - установяване на контрол върху част от Ормузкия проток, за да бъде възстановено търговското корабоплаване през стратегическия морски коридор.

Именно опасенията, че напрежението в района може да прерасне в директна военна ескалация, тласнаха цените на черното злато рязко нагоре.

Сортът Brent поскъпна с близо 7 процента и премина психологическата граница от 126 долара за барел.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate също отчете сериозен ръст, като се повиши с 2,3 процента до около 109 долара за барел.

Допълнително напрежение на борсите внесе и изтичането на настоящия фючърсен контракт за Brent с доставка през юни.

По-активно търгуваният юлски контракт също продължи възхода си и добави още около 2 процента по време на азиатската сесия, достигайки приблизително 113 долара за барел.

Пазарните анализатори отбелязват, че през цялата седмица енергийните суровини вървят нагоре именно заради блокираните мирни преговори между САЩ и Иран и страховете, че дипломатическото решение постепенно отстъпва място на военен вариант.

При евентуални удари по иранска инфраструктура или ново напрежение около Ормузкия проток експерти предупреждават, че пазарът може да бъде изправен пред още по-рязък ценови шок, тъй като през този тесен морски маршрут преминава значителна част от световния петролен износ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    21 3 Отговор
    Айде 5 евро нафтата заради тоя изкукал старец

    Коментиран от #4, #16, #29, #35

    08:59 30.04.2026

  • 2 има еврей

    15 2 Отговор
    има проблем

    Коментиран от #23, #30

    09:00 30.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ротшилд

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Без антисемитизъм, роби

    09:01 30.04.2026

  • 5 Захарова

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Русия осъжда ситуацията в Близкия изток и призовава за сдържаност на всички страни.

    09:02 30.04.2026

  • 6 си дзън

    7 2 Отговор
    Аре да става бензинът 10 евро, че ми омръзнаха тези големи задръствания.

    Коментиран от #12

    09:03 30.04.2026

  • 7 Жан Виденов

    0 3 Отговор
    Един хляб ще стане 500 евро.

    09:04 30.04.2026

  • 8 Пич

    6 0 Отговор
    По интересен ще бъде новият удар на Иран срещу САЩ !!! Защото вчера разправиите на краварите започнаха...

    09:04 30.04.2026

  • 9 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    Чакаме $150 за барел....😂

    Коментиран от #20

    09:04 30.04.2026

  • 10 ФАКТ

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    В клуба на богатите това не ни вълнува, щракаме си с пръсти и си купуваме евтин, демократичен американски газ и петрол, който ни беше обещан още 2021г!

    09:05 30.04.2026

  • 11 Ердоган

    2 3 Отговор
    РадеФ: бях прав, ако влезем в еврото, всичко ще поскъпне, дори е петрола

    Коментиран от #32

    09:05 30.04.2026

  • 12 Георги

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    бензинът ако стане 10 евро задръстванията ще са ти последния проблем

    Коментиран от #36

    09:05 30.04.2026

  • 13 С ТАКИВА МАЛОУМНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

    13 0 Отговор
    КАТО ЕВРЕЙСКАТА МАРИОНЕТКА ТРЪМП ,ЕВРЕЙСКАТА ЛАКОМИЯ И ЛОШОТИЯ ВОДЯТ СВЕТЪТ КЪМ КАТАСТРОФА.ВЪПРОСЪТ Е НЕ ДАЛИ ,А КОГА.

    09:05 30.04.2026

  • 14 Мишел

    7 1 Отговор
    Всеки удар на САЩ срещу Иран вдига цената на петрола. Иран продава 90% от петрола си на Китай, останалите на Индия.

    09:06 30.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Джей Ди Ванс

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Няма да се плашите, скоро ще му спретнем преврат и ще го тикнем да прави блокади на коридорите в някоя пандела.

    Коментиран от #25

    09:06 30.04.2026

  • 17 дядото

    3 0 Отговор
    колко ли милиона дневно печели сащ от новите цени

    09:07 30.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 авантгард

    6 0 Отговор
    Може да се появи много по-голям от цената на гориво на колонка.
    И той е недостатъчно храна, следствие липса на торове.
    Е те тогава ще разберете кон боб яде ли.

    Коментиран от #28

    09:08 30.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да ви го.......

    0 0 Отговор
    Боли ме аз си зарежам дизелче на 0.70 ц

    09:10 30.04.2026

  • 22 Гориил

    3 0 Отговор
    Потенциалът на петролната индустрия на ОАЕ, която снабдява световния пазар само с 3 милиона барела на ден, не бива да се надценява. Световната икономика консумира 150 милиона барела суров петрол на ден. ОАЕ нямат шанс да нарушат структурата на ОПЕК и ОПЕК+, а международният алианс разполага с инструментите да потисне и сдържи бунтовниците.

    09:10 30.04.2026

  • 23 Шалом

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "има еврей":

    Коментарът Ви е докладван, копие от него, придружено със снимки, ще бъде изпратено до МВР и ДАНС. Ще реагираме остро на всякакви прояви на антисемитизъм. Еврейският народ е богоизбран народ и той стои над всички останали народи.

    Коментиран от #26, #27, #34

    09:10 30.04.2026

  • 24 Купейка

    1 1 Отговор
    Умно красивите ахмаци ще одят пеша

    09:11 30.04.2026

  • 25 Сидзин Пин

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Джей Ди Ванс":

    Китай Ви подкрепя, г-н Джейди.

    09:12 30.04.2026

  • 26 Чезни ве

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Шалом":

    Пръдльо цял свят страда заради вас

    Коментиран от #31

    09:12 30.04.2026

  • 27 МУШМОРОК

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Шалом":

    АКО ИСКАШ МОЖЕ ДА ДОКЛАДВАШ НА ФБР,ЦРУ И ПАПАТА.БОЛИ МА У.....ПАЛЯЧО.

    09:13 30.04.2026

  • 28 Индиракенто

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "авантгард":

    си прав. Проблема няма да е лиспата на торове, а цената за производство и съответно цената на хранителните стоки в магазина както и на други услуги. Общо взето една спирала, в кято както се знае късата клечка е ръцете на крайния потребител.

    09:14 30.04.2026

  • 29 "Не е вярно"

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Нито еврото повлия на цените, нито санкциите против Русия, нито санкциите против Иран. Всичко е нормално, кораба потъва бавно...

    09:14 30.04.2026

  • 30 Шопо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "има еврей":

    Добрия ционист е мъртвия ционист.

    09:15 30.04.2026

  • 31 Шалом

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "Чезни ве":

    Нашата организация е огорчена да признае, че Вашите умения да усещате и реагирате ирония са безвъзвратно ампутирани. И Вашият коментар ще бъде докладван.

    Коментиран от #38

    09:16 30.04.2026

  • 32 Логично

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ердоган":

    Ако не беше еврото, щяхме да имаме един проблем по-малко.
    Нима не беше видно какво се случва по света?
    На 9 септември - фабрика.

    09:17 30.04.2026

  • 33 Хм...

    4 0 Отговор
    И още ще расте борсовия брент. Пък уралс в наличност под $150, да не кажа $160 вече няма, тенденцията е устремно нагоре. ОАЕ вече обявиха, че ще играят с Иран и Оман и ще продават в юани основно на Китай. СА са на път да отсвирят долара и също да минат на юани. А се задава и физически недостиг в ЕсеС и евентуално намаляване на производството, дори спиране на рафинерии. Вече няколко държави в ЕсеС обявиха, че привършват керосина баш в началото на отпускарския сезон. В сащ на колонките цена под $4,1 за галон няма, на места прехвърля $6, тенденцията е яко нагоре, също баш преди отпуските.
    Засега толкоз!

    09:18 30.04.2026

  • 34 Оди бре у пиз да

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Шалом":

    си мате рина.Да го нафърфоря с 20 на ма йка ти в задната порта.

    09:18 30.04.2026

  • 35 Тити

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Нафтата е скъпа защото Европа спи когато Тръмп поиска и Европа да се включи Старият континент отказа явно имат по неотложни дела от скъпите горива и храни. И за какво получават пари от НАТО да дремят като чиновници

    09:18 30.04.2026

  • 36 си дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    Основният проблем в света винаги е бил руската алчност.

    09:21 30.04.2026

  • 37 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Е нали спечелиха??

    09:21 30.04.2026

  • 38 Итлер

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Шалом":

    Ела ми докладвай

    09:21 30.04.2026