Русия и Китай настояха за подновяване на диалога между САЩ и Иран

Кремъл призова Иран и САЩ да се върнат на масата за преговори след нова нощ на военни удари в Близкия изток и съобщения за затваряне на Ормузкия проток от страна на Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви, че Москва призовава всички страни в конфликта към сдържаност и възобновяване на диалога. По думите му Русия е „обезпокоена“ от ескалацията и предупреждава за възможни негативни последици както за региона, така и за световната икономика.

Песков подчерта, че настоящото напрежение крие сериозни рискове и допълни, че е необходимо страните да се върнат към преговорен процес.

Паралелно с това и други международни сили също настояха за незабавно прекратяване на военните действия. Китайският външнополитически говорител Лин Цзян заяви, че Пекин изразява „сериозно безпокойство“ от развитието на ситуацията и призовава за спиране на бойните действия.

Той подчерта необходимостта от незабавно възобновяване на диалога и преговорите, като допълни, че международната общност трябва да подкрепи посредническите усилия за постигане на трайно прекратяване на огъня възможно най-скоро.