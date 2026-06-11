Новини
Свят »
Русия »
Русия и Китай настояха за подновяване на диалога между САЩ и Иран

Русия и Китай настояха за подновяване на диалога между САЩ и Иран

11 Юни, 2026 14:32 687 26

  • русия-
  • сащ-
  • иран-
  • подновяване-
  • диалог-
  • китай-
  • преговори

Москва, Пекин и други международни актьори настояват за деескалация след нови удари и напрежение около Ормузкия проток

Русия и Китай настояха за подновяване на диалога между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл призова Иран и САЩ да се върнат на масата за преговори след нова нощ на военни удари в Близкия изток и съобщения за затваряне на Ормузкия проток от страна на Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви, че Москва призовава всички страни в конфликта към сдържаност и възобновяване на диалога. По думите му Русия е „обезпокоена“ от ескалацията и предупреждава за възможни негативни последици както за региона, така и за световната икономика.

Песков подчерта, че настоящото напрежение крие сериозни рискове и допълни, че е необходимо страните да се върнат към преговорен процес.

Паралелно с това и други международни сили също настояха за незабавно прекратяване на военните действия. Китайският външнополитически говорител Лин Цзян заяви, че Пекин изразява „сериозно безпокойство“ от развитието на ситуацията и призовава за спиране на бойните действия.

Той подчерта необходимостта от незабавно възобновяване на диалога и преговорите, като допълни, че международната общност трябва да подкрепи посредническите усилия за постигане на трайно прекратяване на огъня възможно най-скоро.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хакан Фидан

    9 10 Отговор
    Те могат да настояват за много работи, реалността за рашагите е друга, никой не ги бръсне за сливa

    Коментиран от #24

    14:37 11.06.2026

  • 2 ИСКАМЕ ЕКШЪН

    4 8 Отговор
    ДОНИ ВЕЧЕ ВТОРИ ДЕН НЕ НИ ИЗНЕНАДВА И СТАНА СКУЧНО

    14:37 11.06.2026

  • 3 Русия и Китай многоходови

    8 9 Отговор
    Старшини сме вееее, козируваме на запада

    Коментиран от #5

    14:38 11.06.2026

  • 4 Анализатор

    8 10 Отговор
    САЩ кара влака, милиционерите дават почест и уважение.

    Коментиран от #22

    14:39 11.06.2026

  • 5 Путин

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Русия и Китай многоходови":

    Там са ни децата. Пратихме да не газят в калта.

    Коментиран от #16

    14:40 11.06.2026

  • 6 Да, много е смешно

    5 7 Отговор
    Да дава съвети при тяхна ситуация

    14:43 11.06.2026

  • 7 име

    9 7 Отговор
    Стига с тия иранци, кажете някой виц за бандераските военни успехи или постиженията им в ПВО разработките, които оставях цяла държава без ток.

    14:43 11.06.2026

  • 8 Въш.кар.ис.тан

    7 6 Отговор
    Алк.ашите не си гледат отчаяното положение на фронта , тръгнали да се правят на защитници на Иран.Ще им помогнат колкото помогнаха на Сирия.

    14:47 11.06.2026

  • 9 Радев

    7 7 Отговор
    да призове за спиране на помощта за нападната страна Иран, понеже кризата може да бъде разрешена само по дипломатически път чрез преговори!

    Да призове Русия и Китай да спрат помощта за Иран!
    Понеже политиката им е грешна.

    14:50 11.06.2026

  • 10 Въш.кар.ис.тан

    7 7 Отговор
    Прибирайте ая.толаха в Москва при другите диктаторски утайки докато е още жив .

    14:51 11.06.2026

  • 11 МЪКАААААА , голяма мъка , братя шарлатан

    6 5 Отговор
    Всичките ни мекерета по света са смачкани от Дели Дончо .

    14:54 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Град Козлодуй

    6 6 Отговор
    Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    14:56 11.06.2026

  • 14 Да....

    7 5 Отговор
    Путин , Тръмп и Си срещу лондонсити, което действа с двете си проксита- Израел и КСИР, радикалния ислямизъм

    Успех!

    14:57 11.06.2026

  • 15 Град Козлодуй

    6 7 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #18

    14:58 11.06.2026

  • 16 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Руснаците са бели а на Запад са само ч.ер.нилки ..Така ,че децата им са си в Русия при белите хора...

    15:05 11.06.2026

  • 17 да питам

    4 6 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #19

    15:10 11.06.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    Откъде накъде един мнн...галлл ще знае какво е Русия ?

    15:13 11.06.2026

  • 19 Пиночет

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    Разпродава май .кятти мрррзлифффката си в маалата на 50% от стойноста на сеанса .Желаещи много☝️!

    Коментиран от #21

    15:17 11.06.2026

  • 20 Пак съм аз

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "ПЕСКОВ":

    ГроzНико и съм ти ръгал яко чушки 🌶️ в загорелия умирисан боб в захлас ,докато ти си пееше РА Ра Ра !

    15:20 11.06.2026

  • 21 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пиночет":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка като хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #23

    15:21 11.06.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    Бай Перукан рижата кара влака към пропаста ,откъдето връщане назад няма .

    15:22 11.06.2026

  • 23 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    Плува на май кятти га,zyндера щот е голям и лек и чака някой да го он нодди 😂🍌😂 .

    Коментиран от #25

    15:24 11.06.2026

  • 24 ФаканХидан

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хакан Фидан":

    Мой ми лап Паш Х.У.Я. ,рязана калмар по родопски ,то за друго и не ставате ,аги умирисани ,оди да се дупиш след това на оджата !

    15:28 11.06.2026

  • 25 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    15:40 11.06.2026

  • 26 Абе,вся власть советом.....

    2 0 Отговор
    Защо напускате южния фронт в Украина.😂😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏🔨

    15:56 11.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания