Русия и Китай настояха за подновяване на диалога между САЩ и Иран

Кремъл призова Иран и САЩ да се върнат на масата за преговори след нова нощ на военни удари в Близкия изток и съобщения за затваряне на Ормузкия проток от страна на Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви, че Москва призовава всички страни в конфликта към сдържаност и възобновяване на диалога. По думите му Русия е „обезпокоена“ от ескалацията и предупреждава за възможни негативни последици както за региона, така и за световната икономика.
Песков подчерта, че настоящото напрежение крие сериозни рискове и допълни, че е необходимо страните да се върнат към преговорен процес.
Паралелно с това и други международни сили също настояха за незабавно прекратяване на военните действия. Китайският външнополитически говорител Лин Цзян заяви, че Пекин изразява „сериозно безпокойство“ от развитието на ситуацията и призовава за спиране на бойните действия.
Той подчерта необходимостта от незабавно възобновяване на диалога и преговорите, като допълни, че международната общност трябва да подкрепи посредническите усилия за постигане на трайно прекратяване на огъня възможно най-скоро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хакан Фидан
Коментиран от #24
14:37 11.06.2026
2 ИСКАМЕ ЕКШЪН
14:37 11.06.2026
3 Русия и Китай многоходови
Коментиран от #5
14:38 11.06.2026
4 Анализатор
Коментиран от #22
14:39 11.06.2026
5 Путин
До коментар #3 от "Русия и Китай многоходови":Там са ни децата. Пратихме да не газят в калта.
Коментиран от #16
14:40 11.06.2026
6 Да, много е смешно
14:43 11.06.2026
7 име
14:43 11.06.2026
8 Въш.кар.ис.тан
14:47 11.06.2026
9 Радев
Да призове Русия и Китай да спрат помощта за Иран!
Понеже политиката им е грешна.
14:50 11.06.2026
10 Въш.кар.ис.тан
14:51 11.06.2026
11 МЪКАААААА , голяма мъка , братя шарлатан
14:54 11.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Град Козлодуй
14:56 11.06.2026
14 Да....
Успех!
14:57 11.06.2026
15 Град Козлодуй
Коментиран от #18
14:58 11.06.2026
16 Атина Палада
До коментар #5 от "Путин":Руснаците са бели а на Запад са само ч.ер.нилки ..Така ,че децата им са си в Русия при белите хора...
15:05 11.06.2026
17 да питам
Коментиран от #19
15:10 11.06.2026
18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #15 от "Град Козлодуй":Откъде накъде един мнн...галлл ще знае какво е Русия ?
15:13 11.06.2026
19 Пиночет
До коментар #17 от "да питам":Разпродава май .кятти мрррзлифффката си в маалата на 50% от стойноста на сеанса .Желаещи много☝️!
Коментиран от #21
15:17 11.06.2026
20 Пак съм аз
До коментар #12 от "ПЕСКОВ":ГроzНико и съм ти ръгал яко чушки 🌶️ в загорелия умирисан боб в захлас ,докато ти си пееше РА Ра Ра !
15:20 11.06.2026
21 да питам
До коментар #19 от "Пиночет":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка като хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #23
15:21 11.06.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Анализатор":Бай Перукан рижата кара влака към пропаста ,откъдето връщане назад няма .
15:22 11.06.2026
23 Ами
До коментар #21 от "да питам":Плува на май кятти га,zyндера щот е голям и лек и чака някой да го он нодди 😂🍌😂 .
Коментиран от #25
15:24 11.06.2026
24 ФаканХидан
До коментар #1 от "Хакан Фидан":Мой ми лап Паш Х.У.Я. ,рязана калмар по родопски ,то за друго и не ставате ,аги умирисани ,оди да се дупиш след това на оджата !
15:28 11.06.2026
25 да питам
До коментар #23 от "Ами":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
15:40 11.06.2026
26 Абе,вся власть советом.....
15:56 11.06.2026