Папа Лъв XIV пристигна на Канарските острови, за да се срещне с мигранти

Папа Лъв XIV пристигна на Канарските острови в рамките на последния етап от посещението си в Испания, където предстои да се срещне с мигранти, преминали по опасния атлантически маршрут към Европа. Посещението е част от последователните му призиви за по-хуманно отношение към хората, напускащи родните си страни в търсене на сигурност и по-добър живот, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Спирката на испанския архипелаг край западното крайбрежие на Африка е сред най-значимите моменти от едноседмичната визита на понтифика. По време на посещението си в Испания той нееднократно подчерта, че нарастващите конфликти по света задълбочават глобалната криза и принуждават все повече хора да напускат домовете си.

Координаторът на Испанската комисия за бежанците на Канарските острови Хуан Карлос Лоренсо определи посещението на папата като „знаково събитие“. По думите му срещата с мигрантите изпраща силно послание в защита на човешките права и на уважението към достойнството на всеки човек, независимо от неговия произход.

Папата пристигна на остров Гран Канария, където ще проведе разговори с представители на хуманитарни организации, работещи с новопристигнали мигранти. В програмата му е включено и поднасяне на цветя пред паметника на загиналите в морето мигранти.

Според данни на неправителствената организация „Каминандо фронтерас“, през 2025 г. повече от 3000 души са загубили живота си при опит да достигнат Канарските острови по море.

В понеделник, по време на обръщение пред испанския парламент, Лъв XIV заяви, че недостатъчната подкрепа за мигрантите по света поставя под съмнение „етичната основа на международния ред“.

Испания продължава да следва по-отворен подход към миграцията в сравнение с много други европейски държави. Страната въведе програма, която предоставя възможност за легален статут на повече от половин милион души без документи.

Политиката обаче предизвиква критики от представители на крайнодесни формации както в Испания, така и в други европейски държави. В същото време хиляди мигранти в страната продължават да живеят с неуреден правен статут заради бавното разглеждане на техните случаи от компетентните институции.