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Папа Лъв XIV пристигна на Канарските острови, за да се срещне с мигранти

Папа Лъв XIV пристигна на Канарските острови, за да се срещне с мигранти

11 Юни, 2026 14:49, обновена 11 Юни, 2026 14:49 466 8

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  • мигранти

Визитата е сред ключовите моменти от посещението му в Испания и поставя акцент върху правата и достойнството на хората, търсещи убежище

Папа Лъв XIV пристигна на Канарските острови, за да се срещне с мигранти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV пристигна на Канарските острови в рамките на последния етап от посещението си в Испания, където предстои да се срещне с мигранти, преминали по опасния атлантически маршрут към Европа. Посещението е част от последователните му призиви за по-хуманно отношение към хората, напускащи родните си страни в търсене на сигурност и по-добър живот, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Спирката на испанския архипелаг край западното крайбрежие на Африка е сред най-значимите моменти от едноседмичната визита на понтифика. По време на посещението си в Испания той нееднократно подчерта, че нарастващите конфликти по света задълбочават глобалната криза и принуждават все повече хора да напускат домовете си.

Координаторът на Испанската комисия за бежанците на Канарските острови Хуан Карлос Лоренсо определи посещението на папата като „знаково събитие“. По думите му срещата с мигрантите изпраща силно послание в защита на човешките права и на уважението към достойнството на всеки човек, независимо от неговия произход.

Папата пристигна на остров Гран Канария, където ще проведе разговори с представители на хуманитарни организации, работещи с новопристигнали мигранти. В програмата му е включено и поднасяне на цветя пред паметника на загиналите в морето мигранти.

Според данни на неправителствената организация „Каминандо фронтерас“, през 2025 г. повече от 3000 души са загубили живота си при опит да достигнат Канарските острови по море.

В понеделник, по време на обръщение пред испанския парламент, Лъв XIV заяви, че недостатъчната подкрепа за мигрантите по света поставя под съмнение „етичната основа на международния ред“.

Испания продължава да следва по-отворен подход към миграцията в сравнение с много други европейски държави. Страната въведе програма, която предоставя възможност за легален статут на повече от половин милион души без документи.

Политиката обаче предизвиква критики от представители на крайнодесни формации както в Испания, така и в други европейски държави. В същото време хиляди мигранти в страната продължават да живеят с неуреден правен статут заради бавното разглеждане на техните случаи от компетентните институции.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    7 0 Отговор
    Дано не го сгази някой укри мигрант с джип!

    14:52 11.06.2026

  • 2 Без име

    8 2 Отговор
    Това не вълнува православните и правоверните, че да ни го поднасяте като новина. За раздел " Любопитно" е.

    14:52 11.06.2026

  • 3 Е па

    6 2 Отговор
    Да ги вземе у Ватикана колко злато са изнесли там…

    14:57 11.06.2026

  • 4 Тия щедри социални помощи

    9 0 Отговор
    в страните от ЕС които бяха предназначени за местното население в случай на безработица, болест, инвалидност автоматично бяха приложени към "клетите" бежанци осигурявайки им невиждан за тяхната страна стандарт на живот. Липсата на Шериат, свободното разпространение и употреба на алкохол, наркотици, проститутки привлече най-големите хайлази от арабския, азиатския и африкански свят. Бонусите като пари всеки месец, безплатно лечение, квартира, безплатни кухни, "голите" според тях жени по улици, басейни, плажове допълнително ги настърви. Спиране на всякакви помощи и привилегии и както в САЩ - на самолета и там откъдето е дошъл. За по-близки дестинации има автобуси, камионетки, влакове с подходящи(конски) вагони.

    15:11 11.06.2026

  • 5 Не оставяйте

    4 0 Отговор
    мигрантите да се движат с такива примитивни лодки и корабчета. Пращайте им круизни кораби с капацитет по 5-6 000 души по двама в каюта(Icon of the Seas например). Хем бързо, хем безопасно и подобаващо луксозно - все пак не са тръгнали да мизерстват както в собствените си страни. Басейни, момичета (бели), рум-сървис, да свикват. По време на пътуването се прави интервю с всеки - къде предпочита да живее, каква религия изповядва, каква помощ за безработни да получава, какво жилище, каква кола иска, какъв тип жени харесва и.т.н. По-евтино ще излезе отколкото да ги гони по морето "Фронтекс", да ги претоварва на други кораби, да издирва удавените, да се плаща за заплати, горива, приемни центрове и др. подобни харчове.

    Коментиран от #7

    15:13 11.06.2026

  • 6 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Този как не го е срам да прави такива неща ?Европа достатъчно е освинена благодарение на Меркел и съочастниците и от ЕС.Мигрантите превърнаха Европа в кочина и ни откраднаха спокойствието по улиците ,по празници се налага да затварят цели пътища за да няма луди с коли да прегазват хората,на мач или концерт също си в страх независимо че има много полиция. Последният случай диваците от гетата които излязоха да чупят и краде по улиците в деня на попедата на PSG в доста градове не само Париж да ни е гадно на нормалните хора и да плащаме още по скъпи данъци за да се чисти и възстанови инфраструктурата след вандализма им .Да сеприбират в къщи и се затварят границите !Папата да дава акъл на Тръмп да отваря границите и ги приемат Америка е голяма имамясто за всички .В плюс тези хора не са християни на какво от горе и от какъв зор Папата дава изявления и мнение ?

    15:21 11.06.2026

  • 7 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не оставяйте":

    Хмм мен ако питаш морска полиция от целият ЕС трябва се вземе в ръце на да ги спасява ами още в морето /океана когато ги засече директно ги товарят на кораб и ги хвърлят на акули и крокодили никой няма ги намери .Журналистите няма да знаят това да се скрие да с забрана на публична информация за да не цирикат такива като този папа и меркеловци.

    Коментиран от #8

    15:27 11.06.2026

  • 8 Върхът на лицемерието

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    е Германия. Правителството им е отпуснало средства на НПО да събират с кораби по Средиземно море емигранти (да не се удавят, не било хуманно) и ги карат в... Италия. Италианското правителство протестира, но му беше отговорено, че имало квоти за прием по целия ЕС. Да ги поканиш (Меркел) и после да ги водиш в съседа ... просто нямам думи.

    15:57 11.06.2026