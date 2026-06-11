Марк Рюте: САЩ остават изцяло посветени на НАТО

На предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще вземем решение за продължаване на подкрепата за Украйна и ще обсъдим необходимостта тази отговорност да бъде по-честно разпределена между съюзниците. Това каза днес генералният секретар на пакта Марк Рюте на среща с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в централата на алианса в Брюксел, пише БТА.
По думите на Рюте на срещата в турската столица ще бъдат приети решения за укрепване на военното производство. Той посочи, че в навечерието на събитието в Анкара се предвижда следващата седмица в Брюксел военните министри от НАТО да обсъдят постигането на целите за отбранителни разходи и за способности, както и нуждата общите отбранителни планове да бъдат постоянно съобразявани с промените в средата за сигурност.
САЩ остават изцяло посветени на НАТО, заяви Рюте в отговор на въпрос дали може да се очаква подкрепа от Вашингтон в случай на нападение срещу някой от съюзниците. Над 80 хиляди американски войници са в Европа, уточни генералният секретар на пакта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урцул фон дер Пфизер
15:17 11.06.2026
2 Успокоителя
15:19 11.06.2026
3 руската мечка
Коментиран от #7, #9, #12
15:19 11.06.2026
4 Историк
15:20 11.06.2026
5 Верно ли бе
Коментиран от #8
15:20 11.06.2026
6 Та нали НАТО
Коментиран от #13
15:21 11.06.2026
7 РФ е въздух под налягане !
До коментар #3 от "руската мечка":То една мечка ....
15:22 11.06.2026
8 Чиба, nocepko !
До коментар #5 от "Верно ли бе":Баща ти участва, препоръчаха го турските тираджии. Бил по добър от майка ти и тебе.
Коментиран от #21
15:23 11.06.2026
9 Вие на Рюте ли вярвате, или на
До коментар #3 от "руската мечка":Тръмп. Тръмп ясно заяви след като Европейския съюз отказа да му помогне по руския проток с Иран да си го на....кат и да се оправят в НАТО както намерят за добре.
Ариоте може да си говори и да ни заблуждава колкото иска. А големия батко Тръмп също заяви и на Урсула че нещата с Украйна не са добре и съединените щати се оттеглят от разложения труп защото не е възможна реанимация.
Коментиран от #15
15:29 11.06.2026
10 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира маскали!
15:29 11.06.2026
11 Уили
Samo leva!
😜😜😜
Коментиран от #16
15:31 11.06.2026
12 Бъркаш се
До коментар #3 от "руската мечка":ти ще играеш казачок в мазето ми и след това ще си опрашен от 3ма цветни с големи черни патки(твоите любими)
15:31 11.06.2026
13 така ли бе
До коментар #6 от "Та нали НАТО":ла йно?
Коментиран от #17, #18, #27
15:32 11.06.2026
14 ПсихоЛог
Коментиран от #20
15:32 11.06.2026
15 Ти на Тръмп ли вярваш?
До коментар #9 от "Вие на Рюте ли вярвате, или на":Като гледам всички бойни машини в Украйна , са американски!
Коментиран от #26
15:32 11.06.2026
16 да питам
До коментар #11 от "Уили":а на продажните центаци като тебе какви са?
15:33 11.06.2026
17 Уили
До коментар #13 от "така ли бе":Кай се вълнува от май .катти па4а вратта ?
15:33 11.06.2026
18 Така
До коментар #13 от "така ли бе":Ама днес цял ден не ти ли писна да се фалиш ко си? 😄 НАТО обира глупаците и пълни касичката на САЩ.
15:34 11.06.2026
19 баба Меца
15:35 11.06.2026
20 Чиниш ми се
До коментар #14 от "ПсихоЛог":Минедчия.
Коментиран от #22, #23
15:36 11.06.2026
21 Оня с парчето
До коментар #8 от "Чиба, nocepko !":Кат тиго отмаам в мррр злия г333 и щии фръкнат яко фаровете като на маzda x5 !
Коментиран от #31, #35
15:36 11.06.2026
22 ХА ХА
До коментар #20 от "Чиниш ми се":Славков,Лап Пай У Йотт бре благоевградски хъесосс!
15:38 11.06.2026
23 Чиниш ми се
До коментар #20 от "Чиниш ми се":Платен Превъзбуден ПП гьотт веррен ,останал на сухо ,истински лама петроханец !
15:39 11.06.2026
24 хи хи хи хи
15:41 11.06.2026
25 Дон Корлеоне
Коментиран от #29
15:41 11.06.2026
26 За които плащаме ние
До коментар #15 от "Ти на Тръмп ли вярваш?":Тръмп ясно заяви че ако му плащат той ще достави оръжие ако не му плащат не му пука за разложения труп. За НАТО положението е същото . Искат оръжия плащат му ги и ги получават но без други ангажименти.
Тръмп е бизнесмен печели пари и намекна че европейците трябва да си намерят военен от Европа който да командва алианса.
Не забравяйте че досега винаги е бил американски генерал. Това ли е пълното ангажиране с НАТО твърдяно от рюте.
15:42 11.06.2026
27 Ивайло Крачунов
До коментар #13 от "така ли бе":Тии серр. раа директно в устенцето 👄, жълтопаветен педикюр !
15:42 11.06.2026
28 Жълтопаветка
15:43 11.06.2026
29 Пиночет
До коментар #25 от "Дон Корлеоне":А ти пускаш ли отново в най милото си ,след операцията на май сълла ?
15:44 11.06.2026
30 Абе
15:46 11.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Дориана
Коментиран от #33, #36
15:48 11.06.2026
33 Гресирана ватенка
До коментар #32 от "Дориана":Но това не е фактор, който да те спре да си го поставяш в заза 😁😁😁
Коментиран от #37
15:50 11.06.2026
34 000
15:52 11.06.2026
35 Чиба, nocepko !
До коментар #21 от "Оня с парчето":На тоя kлиTop парче ли му викаш ма, Mъpшo ?!
Коментиран от #39
15:53 11.06.2026
36 000
До коментар #32 от "Дориана":Европа не съществува. Никоя държава няма да пожелае да изгори. Всичко е, заради евпейския военно-промишлен комплекс.
15:55 11.06.2026
37 Гресиран козяк
До коментар #33 от "Гресирана ватенка":Но въпреки цялата кофа налична грес продължаваш да си го слагаш на сухо в га,zyндера и си смучиш кафявия лютеничен палец ☝️!
Коментиран от #38
15:55 11.06.2026
38 Но на май кя ти Впуtkaта
До коментар #37 от "Гресиран козяк":Винаги е гресирано.☝️
Коментиран от #41
15:58 11.06.2026
39 Оня с парчето
До коментар #35 от "Чиба, nocepko !":АлексБГ кат тлъста каракуда щаа порря в дирр.никка ,а също и май. кятти ,онази смотаната умирисаната вкисната адвокатка от окрофондацията,риййш !
15:58 11.06.2026
40 Юлий Цезар
Коментиран от #43, #44
16:00 11.06.2026
41 Гресиран козяк
До коментар #38 от "Но на май кя ти Впуtkaта":Сливков ,смучи кафявия горчив палец и не се превъзбуждай.Знам че вие Пед.Даллите сте много докачливи ,тънкообидни и най вече много отмъстителни ,но ми пука на рунтавия г333 !
16:01 11.06.2026
42 ван лайк
16:02 11.06.2026
43 педант
До коментар #40 от "Юлий Цезар":Той и е !
16:03 11.06.2026
44 Марк Аврелий
До коментар #40 от "Юлий Цезар":Е кво лошо има кат го е ..бат в г...3аа,човещинка -право на личен избор ,дет се вика .
16:03 11.06.2026
45 Преди години
16:04 11.06.2026
46 Ироничен
Това е близо до окупация и не е повод за радост.
16:13 11.06.2026
47 Тефлон
16:14 11.06.2026