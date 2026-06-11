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Марк Рюте: САЩ остават изцяло посветени на НАТО

Марк Рюте: САЩ остават изцяло посветени на НАТО

11 Юни, 2026 15:16 735 47

  • сащ-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • марк рюте-
  • иран-
  • украйна-
  • русия

Над 80 хиляди американски войници са в Европа, уточни генералният секретар на пакта

Марк Рюте: САЩ остават изцяло посветени на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще вземем решение за продължаване на подкрепата за Украйна и ще обсъдим необходимостта тази отговорност да бъде по-честно разпределена между съюзниците. Това каза днес генералният секретар на пакта Марк Рюте на среща с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в централата на алианса в Брюксел, пише БТА.

По думите на Рюте на срещата в турската столица ще бъдат приети решения за укрепване на военното производство. Той посочи, че в навечерието на събитието в Анкара се предвижда следващата седмица в Брюксел военните министри от НАТО да обсъдят постигането на целите за отбранителни разходи и за способности, както и нуждата общите отбранителни планове да бъдат постоянно съобразявани с промените в средата за сигурност.

САЩ остават изцяло посветени на НАТО, заяви Рюте в отговор на въпрос дали може да се очаква подкрепа от Вашингтон в случай на нападение срещу някой от съюзниците. Над 80 хиляди американски войници са в Европа, уточни генералният секретар на пакта.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урцул фон дер Пфизер

    17 4 Отговор
    А татко какво мисли?

    15:17 11.06.2026

  • 2 Успокоителя

    8 11 Отговор
    Добре,че е САЩ да крепи НАТО, че иначе жална ни майка и добре, че е Рюте да разсейва страховете ни.

    15:19 11.06.2026

  • 3 руската мечка

    6 21 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #7, #9, #12

    15:19 11.06.2026

  • 4 Историк

    18 6 Отговор
    Както вървят нещата ,Бай Дончо и вашите скъсани църУли ще вземе.

    15:20 11.06.2026

  • 5 Верно ли бе

    16 5 Отговор
    Този изпълнява главната роля във филма " П.......т с колелото ".

    Коментиран от #8

    15:20 11.06.2026

  • 6 Та нали НАТО

    16 4 Отговор
    пълни касичката на САЩ от глупавите народи!

    Коментиран от #13

    15:21 11.06.2026

  • 7 РФ е въздух под налягане !

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    То една мечка ....

    15:22 11.06.2026

  • 8 Чиба, nocepko !

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Верно ли бе":

    Баща ти участва, препоръчаха го турските тираджии. Бил по добър от майка ти и тебе.

    Коментиран от #21

    15:23 11.06.2026

  • 9 Вие на Рюте ли вярвате, или на

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    Тръмп. Тръмп ясно заяви след като Европейския съюз отказа да му помогне по руския проток с Иран да си го на....кат и да се оправят в НАТО както намерят за добре.
    Ариоте може да си говори и да ни заблуждава колкото иска. А големия батко Тръмп също заяви и на Урсула че нещата с Украйна не са добре и съединените щати се оттеглят от разложения труп защото не е възможна реанимация.

    Коментиран от #15

    15:29 11.06.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    4 12 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира маскали!

    15:29 11.06.2026

  • 11 Уили

    3 8 Отговор
    Какви са първите думи на копейката сутринта като се събуди:
    Samo leva!
    😜😜😜

    Коментиран от #16

    15:31 11.06.2026

  • 12 Бъркаш се

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    ти ще играеш казачок в мазето ми и след това ще си опрашен от 3ма цветни с големи черни патки(твоите любими)

    15:31 11.06.2026

  • 13 така ли бе

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Та нали НАТО":

    ла йно?

    Коментиран от #17, #18, #27

    15:32 11.06.2026

  • 14 ПсихоЛог

    7 3 Отговор
    Чудя се ,кой ли надда Ренн амуджа се е посветил на Рютето ,така кат гледам поне чувствителни и страстни устни има ,явно квалитетни кавалли върти .

    Коментиран от #20

    15:32 11.06.2026

  • 15 Ти на Тръмп ли вярваш?

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Вие на Рюте ли вярвате, или на":

    Като гледам всички бойни машини в Украйна , са американски!

    Коментиран от #26

    15:32 11.06.2026

  • 16 да питам

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Уили":

    а на продажните центаци като тебе какви са?

    15:33 11.06.2026

  • 17 Уили

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "така ли бе":

    Кай се вълнува от май .катти па4а вратта ?

    15:33 11.06.2026

  • 18 Така

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "така ли бе":

    Ама днес цял ден не ти ли писна да се фалиш ко си? 😄 НАТО обира глупаците и пълни касичката на САЩ.

    15:34 11.06.2026

  • 19 баба Меца

    5 3 Отговор
    "До последния украинец"

    15:35 11.06.2026

  • 20 Чиниш ми се

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "ПсихоЛог":

    Минедчия.

    Коментиран от #22, #23

    15:36 11.06.2026

  • 21 Оня с парчето

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чиба, nocepko !":

    Кат тиго отмаам в мррр злия г333 и щии фръкнат яко фаровете като на маzda x5 !

    Коментиран от #31, #35

    15:36 11.06.2026

  • 22 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Чиниш ми се":

    Славков,Лап Пай У Йотт бре благоевградски хъесосс!

    15:38 11.06.2026

  • 23 Чиниш ми се

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Чиниш ми се":

    Платен Превъзбуден ПП гьотт веррен ,останал на сухо ,истински лама петроханец !

    15:39 11.06.2026

  • 24 хи хи хи хи

    5 2 Отговор
    Всички срещу Рашън Федерашън и треперят като есенни листа

    15:41 11.06.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #29

    15:41 11.06.2026

  • 26 За които плащаме ние

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ти на Тръмп ли вярваш?":

    Тръмп ясно заяви че ако му плащат той ще достави оръжие ако не му плащат не му пука за разложения труп. За НАТО положението е същото . Искат оръжия плащат му ги и ги получават но без други ангажименти.
    Тръмп е бизнесмен печели пари и намекна че европейците трябва да си намерят военен от Европа който да командва алианса.
    Не забравяйте че досега винаги е бил американски генерал. Това ли е пълното ангажиране с НАТО твърдяно от рюте.

    15:42 11.06.2026

  • 27 Ивайло Крачунов

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "така ли бе":

    Тии серр. раа директно в устенцето 👄, жълтопаветен педикюр !

    15:42 11.06.2026

  • 28 Жълтопаветка

    5 1 Отговор
    Кво ми пука за НАТУТУ... В други ден е прайда и ще има яко ту тутутутуутттууттуууу

    15:43 11.06.2026

  • 29 Пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Корлеоне":

    А ти пускаш ли отново в най милото си ,след операцията на май сълла ?

    15:44 11.06.2026

  • 30 Абе

    1 1 Отговор
    те поначало всички генсекове го раздават малко сценични работници, за пред микрофоните и прожекторите.....

    15:46 11.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дориана

    5 2 Отговор
    Рюте да е наясно, когато започне така жадуваната война от ЕС между НАТО и Русия Тръмп няма да се намеси. Америка ще се намеси когато Европа е вече почти унищожена и то безуспешно. Накрая Русия се намесва и слага край на войната, но вече тази Европа , която сега познаваме няма да съществува.

    Коментиран от #33, #36

    15:48 11.06.2026

  • 33 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    Но това не е фактор, който да те спре да си го поставяш в заза 😁😁😁

    Коментиран от #37

    15:50 11.06.2026

  • 34 000

    4 1 Отговор
    Нато вече не съществува.

    15:52 11.06.2026

  • 35 Чиба, nocepko !

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Оня с парчето":

    На тоя kлиTop парче ли му викаш ма, Mъpшo ?!

    Коментиран от #39

    15:53 11.06.2026

  • 36 000

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    Европа не съществува. Никоя държава няма да пожелае да изгори. Всичко е, заради евпейския военно-промишлен комплекс.

    15:55 11.06.2026

  • 37 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гресирана ватенка":

    Но въпреки цялата кофа налична грес продължаваш да си го слагаш на сухо в га,zyндера и си смучиш кафявия лютеничен палец ☝️!

    Коментиран от #38

    15:55 11.06.2026

  • 38 Но на май кя ти Впуtkaта

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Гресиран козяк":

    Винаги е гресирано.☝️

    Коментиран от #41

    15:58 11.06.2026

  • 39 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Чиба, nocepko !":

    АлексБГ кат тлъста каракуда щаа порря в дирр.никка ,а също и май. кятти ,онази смотаната умирисаната вкисната адвокатка от окрофондацията,риййш !

    15:58 11.06.2026

  • 40 Юлий Цезар

    3 0 Отговор
    Марк ми прилича на хомосексуалист.

    Коментиран от #43, #44

    16:00 11.06.2026

  • 41 Гресиран козяк

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Но на май кя ти Впуtkaта":

    Сливков ,смучи кафявия горчив палец и не се превъзбуждай.Знам че вие Пед.Даллите сте много докачливи ,тънкообидни и най вече много отмъстителни ,но ми пука на рунтавия г333 !

    16:01 11.06.2026

  • 42 ван лайк

    2 0 Отговор
    Тая грюте, само глупости плещи

    16:02 11.06.2026

  • 43 педант

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Юлий Цезар":

    Той и е !

    16:03 11.06.2026

  • 44 Марк Аврелий

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Юлий Цезар":

    Е кво лошо има кат го е ..бат в г...3аа,човещинка -право на личен избор ,дет се вика .

    16:03 11.06.2026

  • 45 Преди години

    0 0 Отговор
    Полицията намери Рюте на една крайбрежна пейка под негър

    16:04 11.06.2026

  • 46 Ироничен

    0 0 Отговор
    "Над 80 хиляди американски войници са в Европа, уточни генералният секретар на пакта"

    Това е близо до окупация и не е повод за радост.

    16:13 11.06.2026

  • 47 Тефлон

    0 0 Отговор
    Тефлонов.

    16:14 11.06.2026

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