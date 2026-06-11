САЩ извадиха от строя трети танкер с ирански петрол в Оманския залив

Въоръжените сили на САЩ съобщиха, че са извели от строя трети петролен танкер в рамките на тази седмица, след като корабът е направил опит да транспортира ирански петрол през Оманския залив въпреки действащата американска блокада, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според информация на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), операцията е била насочена срещу плаващия под флага на Гвинея-Бисау танкер „Ем/Ти Джалвир“. Американските военни твърдят, че екипажът многократно е отказал да изпълни отправените разпореждания, след което срещу машинното отделение на кораба са били изстреляни две ракети „Хелфайър“ от американски летателен апарат.

От СЕНТКОМ посочват, че корабът е сред общо девет плавателни съда, срещу които са предприети действия от началото на операцията по прилагане на блокадата. По данни на американската страна всички те не са изпълнили разпорежданията на военните сили.

Заедно с официалното съобщение беше разпространен и видеозапис, на който се вижда експлозия след попадението в кораба.

Това е третият търговски плавателен съд, който американските сили извеждат от строя през последните дни. По-рано тази седмица аналогични действия бяха предприети срещу два танкера, плаващи под флага на Палау, отбелязва Асошиейтед прес.

Случаят е поредният епизод от засиленото напрежение около корабоплаването и енергийните доставки в района на Оманския залив и Близкия изток, където мерките срещу транспортирането на ирански петрол продължават да предизвикват международен интерес и реакции.