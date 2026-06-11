САЩ извадиха от строя трети танкер с ирански петрол в Оманския залив

Въоръжените сили на САЩ съобщиха, че са извели от строя трети петролен танкер в рамките на тази седмица, след като корабът е направил опит да транспортира ирански петрол през Оманския залив въпреки действащата американска блокада, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според информация на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), операцията е била насочена срещу плаващия под флага на Гвинея-Бисау танкер „Ем/Ти Джалвир“. Американските военни твърдят, че екипажът многократно е отказал да изпълни отправените разпореждания, след което срещу машинното отделение на кораба са били изстреляни две ракети „Хелфайър“ от американски летателен апарат.
От СЕНТКОМ посочват, че корабът е сред общо девет плавателни съда, срещу които са предприети действия от началото на операцията по прилагане на блокадата. По данни на американската страна всички те не са изпълнили разпорежданията на военните сили.
Заедно с официалното съобщение беше разпространен и видеозапис, на който се вижда експлозия след попадението в кораба.
Това е третият търговски плавателен съд, който американските сили извеждат от строя през последните дни. По-рано тази седмица аналогични действия бяха предприети срещу два танкера, плаващи под флага на Палау, отбелязва Асошиейтед прес.
Случаят е поредният епизод от засиленото напрежение около корабоплаването и енергийните доставки в района на Оманския залив и Близкия изток, където мерките срещу транспортирането на ирански петрол продължават да предизвикват международен интерес и реакции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
15:37 11.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тома
Коментиран от #15
15:42 11.06.2026
4 хехе
15:43 11.06.2026
5 Браво
Коментиран от #11
15:48 11.06.2026
6 Раковски
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За да има мир в квартала трябва да набиеш кварталния гамен. Отнася се както за Иран, така и за Русия.
Коментиран от #8, #9
15:51 11.06.2026
7 Някой
Да, много опасен танкер!!!
15:54 11.06.2026
8 Така е
До коментар #6 от "Раковски":Но се отнася за САЩ.
15:54 11.06.2026
9 Някой
До коментар #6 от "Раковски":Хм, ами кой ще набие още по-големия гамен САЩ? Щото са се разпищолили на 10000 км от границите си.
А и преди да се появят САЩ в региона, имаше си относително спокойствие. И танкерите свободно и безплатно си минаваха през Ормузкия проток... Обаче дойде световния бабит от САЩ, направи се на много велик, понабиха го леко и той се оттегли временно. Минаха му раните леко и той реши пак да се прави на бабаит. Сега следва Иран да не спира с никакви поискани от САЩ примирия - бой до САЩ и обратно.
Коментиран от #12, #14
15:57 11.06.2026
10 За да има мир
15:57 11.06.2026
11 С какво
До коментар #5 от "Браво":да ги ударят? Те и сега ги удрят със "заплахи" и клетви ама от това файда няма. Иран отече отдавна, Китай също го закъса порай тях. То това е и целта на блокадата -- да се спре продажбата на ирански нефт на Китай.
16:02 11.06.2026
12 Раковски
До коментар #9 от "Някой":САЩ са носители на демокрация и светли човешки ценности. Те пазят света от кървави диктатори и терористи. Просто за осъзнаване като фасул.
16:04 11.06.2026
13 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
16:06 11.06.2026
14 Я пъ тоа
До коментар #9 от "Някой":Чакаме Путин и СИ да "набият" Тръмп.
16:08 11.06.2026
15 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Тома":За ИРАНСКИЯ петрол нема прошка.
Да дават урана, че Биби ша ги сгази.
16:10 11.06.2026
16 врачччуване
Коментиран от #17
16:12 11.06.2026
17 Я пъ тоа
До коментар #16 от "врачччуване":Затова пък в Русия и Иран гърми нон стоп.
16:14 11.06.2026
18 морска котка
16:14 11.06.2026