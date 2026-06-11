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САЩ извадиха от строя трети танкер с ирански петрол в Оманския залив

САЩ извадиха от строя трети танкер с ирански петрол в Оманския залив

11 Юни, 2026 15:37 698 18

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  • петрол-
  • танкер

Американските военни съобщават, че корабът е отказал да изпълни разпореждания, а операцията е част от наложената блокада срещу иранския петролен износ

САЩ извадиха от строя трети танкер с ирански петрол в Оманския залив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ съобщиха, че са извели от строя трети петролен танкер в рамките на тази седмица, след като корабът е направил опит да транспортира ирански петрол през Оманския залив въпреки действащата американска блокада, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според информация на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), операцията е била насочена срещу плаващия под флага на Гвинея-Бисау танкер „Ем/Ти Джалвир“. Американските военни твърдят, че екипажът многократно е отказал да изпълни отправените разпореждания, след което срещу машинното отделение на кораба са били изстреляни две ракети „Хелфайър“ от американски летателен апарат.

От СЕНТКОМ посочват, че корабът е сред общо девет плавателни съда, срещу които са предприети действия от началото на операцията по прилагане на блокадата. По данни на американската страна всички те не са изпълнили разпорежданията на военните сили.

Заедно с официалното съобщение беше разпространен и видеозапис, на който се вижда експлозия след попадението в кораба.

Това е третият търговски плавателен съд, който американските сили извеждат от строя през последните дни. По-рано тази седмица аналогични действия бяха предприети срещу два танкера, плаващи под флага на Палау, отбелязва Асошиейтед прес.

Случаят е поредният епизод от засиленото напрежение около корабоплаването и енергийните доставки в района на Оманския залив и Близкия изток, където мерките срещу транспортирането на ирански петрол продължават да предизвикват международен интерес и реакции.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Така ли се борят за мир?

    Коментиран от #6

    15:37 11.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тома

    4 2 Отговор
    Извеждат танкерите от плаване и им крадат товара.Измислили са го краварите.Така е и със сомалийските пирати където бял човек е в схемата

    Коментиран от #15

    15:42 11.06.2026

  • 4 хехе

    4 2 Отговор
    а аятоласите извадиха отново от строя целия проток сега цените пак ще литнат нагоре..

    15:43 11.06.2026

  • 5 Браво

    1 6 Отговор
    Удряйте американски брадърушки. Много ги жалите.

    Коментиран от #11

    15:48 11.06.2026

  • 6 Раковски

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За да има мир в квартала трябва да набиеш кварталния гамен. Отнася се както за Иран, така и за Русия.

    Коментиран от #8, #9

    15:51 11.06.2026

  • 7 Някой

    8 0 Отговор
    Убеден съм, че това е било самоотбранително нападение. Все пак, иранския танкер е много опасен и цял късмет е било, че не е потопил агресивно спокойно дрейфуващия в близост самолетоносач, чиито пасажери са били вакнцуващи ветерани от войната във Виетнам.
    Да, много опасен танкер!!!

    15:54 11.06.2026

  • 8 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Раковски":

    Но се отнася за САЩ.

    15:54 11.06.2026

  • 9 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Раковски":

    Хм, ами кой ще набие още по-големия гамен САЩ? Щото са се разпищолили на 10000 км от границите си.
    А и преди да се появят САЩ в региона, имаше си относително спокойствие. И танкерите свободно и безплатно си минаваха през Ормузкия проток... Обаче дойде световния бабит от САЩ, направи се на много велик, понабиха го леко и той се оттегли временно. Минаха му раните леко и той реши пак да се прави на бабаит. Сега следва Иран да не спира с никакви поискани от САЩ примирия - бой до САЩ и обратно.

    Коментиран от #12, #14

    15:57 11.06.2026

  • 10 За да има мир

    5 1 Отговор
    Трябва да потъне поне един самолетоносач. Най добре 3-4, тогава мирът ще е за по-дълго време

    15:57 11.06.2026

  • 11 С какво

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    да ги ударят? Те и сега ги удрят със "заплахи" и клетви ама от това файда няма. Иран отече отдавна, Китай също го закъса порай тях. То това е и целта на блокадата -- да се спре продажбата на ирански нефт на Китай.

    16:02 11.06.2026

  • 12 Раковски

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    САЩ са носители на демокрация и светли човешки ценности. Те пазят света от кървави диктатори и терористи. Просто за осъзнаване като фасул.

    16:04 11.06.2026

  • 13 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 0 Отговор
    Нема мърдане за аятоласите

    16:06 11.06.2026

  • 14 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Чакаме Путин и СИ да "набият" Тръмп.

    16:08 11.06.2026

  • 15 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    За ИРАНСКИЯ петрол нема прошка.
    Да дават урана, че Биби ша ги сгази.

    16:10 11.06.2026

  • 16 врачччуване

    1 0 Отговор
    Скоро нищо не е гърмяло в СащисанитеАналниЩати.

    Коментиран от #17

    16:12 11.06.2026

  • 17 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "врачччуване":

    Затова пък в Русия и Иран гърми нон стоп.

    16:14 11.06.2026

  • 18 морска котка

    0 0 Отговор
    Къде ли ще има заря тази вечер?

    16:14 11.06.2026