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Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариян Христов, чакат португалец да поеме клуба

Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариян Христов, чакат португалец да поеме клуба

11 Юни, 2026 16:55, обновена 11 Юни, 2026 16:00 559 0

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45-годишният Шимао Фрейташ ще е новият силен човек в съблекалнята на столичани

Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариян Христов, чакат португалец да поеме клуба - 1
Христо Арангелов, Снимка: YouTube
БТА БТА

Отборът на Септември, който запази мястото си в елитната Първа лига след успех над Янтра (Габрово) в баража, се раздели с треньорите си Христо Арангелов и Мариян Христов, обявиха от клуба.

"ПФК Септември София изказва своята искрена благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов, чиито договори с клуба изтичат.

В един от най-важните и тежки моменти за отбора те поеха отговорността да застанат начело и с професионализъм, отдаденост и характер помогнаха на Септември да постигне своята цел – запазването на мястото си в елита на българския футбол.

Благодарим им за вложените усилия, за отдадеността към клуба и за работата, която свършиха в този труден и отговорен период. Пожелаваме им здраве, успех и много бъдещи професионални постижения!", написаха от Септември.

На тяхно място в близките дни трябва да бъде обявен португалският треньор Шимао Фрейташ. 45-годишният португалец е идвал два пъти в София на преговори с ръководството на Септември, които са приключили успешно. За последно той е водил втория тим на Брага. Бил е треньор два пъти на младежкия тим на Порто, както и асистент в Боавища, Бейра Мар, Пенафиел и Тондела, а през 2016 е водил за кратко и молдовския Зимбру Кишинев, а три години по-късно има опит начело и на бразилския Деспортиво.


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