Израел затяга контрола си над Източен Йерусалим

Фахри Абу Диаб се е борил десетилетия наред, за да спаси дома си, но когато израелските власти пристигат с булдозери преди две години, той се оказва безпомощен, пише БТА, цитирайки АП.

Той и жена му живеят сред отломки от спомени: колело на мястото на някогашната им спалня; градина, в която той като дете садил домати; портрет на покойната си майка, нарисуван на стена и създаден по снимка, която се е загубила по време на събарянето. Подвижният им дом, разположен сред руините, също е предвиден за премахване.

„Те се опитват да изтрият спомените ми, детството ми, миналото ми“, каза той, бършейки сълзите на лицето си.

От десетилетия Израел се опитва да разшири еврейското присъствие в анексирания Източен Йерусалим – сърцевина на израелско-палестинския конфликт и дом на еврейски, християнски и мюсюлмански светини от голямо значение. Израелските заселници използват дискриминационна политика и предявяват претенции, основани на археологически доказателства, за да изселват палестинци далеч от военните зони в региона.

Активисти казват, че тези усилия са се засилили през последните години, тъй като Израел вече не е ограничаван от американския натиск и фокусът се измести върху Газа, Ливан и Иран.

Повече от 260 домове и други сгради са били съборени през 2025 година, което е със 70% повече от броя им преди три години, като в някои квартали се наблюдава най-големият брой принудителни изселвания от десетилетия, съобщава „Ир Амим“ – израелска организация, противопоставяща се на заселническата политика и следяща отблизо подобни практики. До момента е имало поне 116 разрушавания на сгради за тази година, съобщиха от организацията.

Става дума за „интензивност и обсег, каквито никога не сме виждали“, заяви Авив Татарски – изследовател в „Ир Амим“. „Израел може да реши: да, този квартал, искаме да го заличим. Никой не може да ни спре“, добави той.

Израел завладява Източен Йерусалим, заедно със Западния бряг и ивицата Газа, по време на войната в Близкия изток от 1967 година (известна още като Шестдневната война – бел.ред.). Палестинците искат и трите територии за бъдещата си държава, а ООН и по-голямата част от международната общност ги смята за незаконно окупирани.

Израел иска цял Йерусалим да бъде негова единна и неделима столица и твърди, че жителите му са равнопоставени пред закона.

Палестинците в анексираната част на Йерусалим имат право на израелско гражданство, но за разлика от евреите, те трябва да кандидатстват за него – един дълъг и несигурен процес. Повечето от тях избират да не го направят, защото това би подкрепило претенциите на Израел към града. Това им оставя малко възможности да оспорват жилищната политика, която до голяма степен се формира от израелския парламент.

Правозащитни активисти заявяват, че освен че подкрепят развитието на големи еврейски селища, които много израелци възприемат като обикновени селища, властите сериозно са ограничили разрастването на палестинските квартали, което прави получаването на разрешителни за строеж практически невъзможно.

Миналата година 9000 разрешителни са били одобрени за еврейските жители на Йерусалим, в сравнение с по-малко от 700 за палестинските жители, съобщава „Бимком“, израелска правозащитна организация. Палестинците съставляват приблизително 40% от населението на Йерусалим и живеят предимно в източната част на града.

Израелски представители казват, че несъответствието в броя на издадените разрешителни се дължи на това, че палестинците рядко кандидатстват за тях. Много палестинци посочват, че такива опити за обречени.

Когато палестинците строят без разрешителни, те се изправят пред риск от събаряне. Същевременно заселниците използват набор от закони, за да купуват или завземат палестински имоти.

Предишни американски правителства настояваха Израел да ограничи или преустанови заселническите проекти, тъй като САЩ гледат на тях като пречка за разрешаването на конфликта. Американският президент Доналд Тръмп прекъсна тази традиция по време на първия си мандат, признавайки Йерусалим за столицата на Израел.

Американския Държавен департамент заяви, че е вътрешна работа на израелските власти каква политика ще водят в Йерусалим и че очаква от тях да спазват надлежната правна процедура и върховенството на закона.

Кварталът, в който живее Абу Диаб – „Ал-Бустан“ – е разположен по протежение на долина непосредствено извън Стария град, като над извисяващите се стени се вижда куполът на джамията Ал-Акса. Именуван така заради овощните градини, които някога са растели там, днес кварталът е претъпкан лабиринт от ниски бетонни постройки и съборени сгради.

Той е част от по-големия район „Силуан“, в който живеят около 20 000 палестинци. Районът е силно желан от заселниците, защото се намира близо до важни религиозни и археологически обекти.

От община Йерусалим заявяват, че домовете в „Ал-Бустан“ биват разрушавани, защото са построени без необходимите разрешения в зони, които не са предназначени за жилищно строителство. Там ще бъде направен парк, както и обществен паркинг за ползите на всички жители, съобщи общината в изявление.

Също така, Общината заяви, че е предложила планове за алтернативно настаняване в квартала, но жителите не са проявили „сериозни намерения“ за постигане на споразумение.

Абу Диаб води съдебна борба със заповедите за събаряне от 2004 г. насам. Част от дома му е построена преди 1967 година. С нарастването на семейството му обаче той разширява дома си без разрешителни, защото е невъзможно да ги получи, разказва той.

През февруари 2024 г. полицията дава на него и съпругата му няколко минути време да съберат багажа си, преди домът им да бъде разрушен. Оттогава живеят във фургон, а багажът им стои в куфарите.

Те са сред приблизително 1500-те палестинци в квартала „Ал-Бустан“, чиито домове може да бъдат разрушени във всеки един момент.