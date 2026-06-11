Турция разкритикува френско-кипърско споразумение за военни сили на острова

Турското министерство на отбраната публикува официална позиция, в която остро осъжда подписаното между Франция и Република Кипър Споразумение за статута на силите (SOFA), уреждащо присъствието на френски въоръжени части на кипърска територия, съобщава „Тюркийе тудей“, предава БТА.

В изявлението на ведомството се посочва, че споразумението между Франция и кипърската администрация „цели едностранно да промени крехкото равновесие на острова“ и не отчита, по думите на Анкара, „равните суверенни права на кипърските турци“. Турция подчертава още, че Франция няма статут на гарант по кипърския въпрос и че договорът противоречи на споразуменията от 1960 г. и на международното право.

От турското министерство допълват, че разглеждат тези действия като „лишени от легитимност“ и предупреждават, че те могат да имат последици за стабилността в южната част на острова, като същевременно заявяват, че внимателно следят ситуацията, която определят като потенциално дестабилизираща за Източното Средиземноморие.

Споразумението беше подписано в понеделник в Никозия от министрите на отбраната на Франция и Кипър. То следва политическите разговори между президентите Еманюел Макрон и Никос Христодулидис, проведени през април, с цел улесняване на присъствието на френски сили в Кипър за хуманитарни операции в региона на Източното Средиземноморие и Близкия изток, отбелязва Франс прес.

Вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган също коментира темата, като заяви, че Турция ще реагира „ясно и силно“, ако бъдат засегнати правата на турските граждани и кипърските турци в региона.

Кипър остава разделен от 1974 г., след военната намеса на Турция в северната част на острова. През 1983 г. там е провъзгласена Севернокипърска турска република, призната единствено от Анкара. Въпреки многократните опити за обединение, последните преговори през 2017 г. завършват без резултат.