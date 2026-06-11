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Турция разкритикува френско-кипърско споразумение за военни сили на острова

Турция разкритикува френско-кипърско споразумение за военни сили на острова

11 Юни, 2026 13:39, обновена 11 Юни, 2026 13:41 582 3

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  • военни сили

Анкара определя договора за присъствие на френски военни части в Кипър като нарушение на международното право и баланса в Източното Средиземноморие

Турция разкритикува френско-кипърско споразумение за военни сили на острова - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турското министерство на отбраната публикува официална позиция, в която остро осъжда подписаното между Франция и Република Кипър Споразумение за статута на силите (SOFA), уреждащо присъствието на френски въоръжени части на кипърска територия, съобщава „Тюркийе тудей“, предава БТА.

В изявлението на ведомството се посочва, че споразумението между Франция и кипърската администрация „цели едностранно да промени крехкото равновесие на острова“ и не отчита, по думите на Анкара, „равните суверенни права на кипърските турци“. Турция подчертава още, че Франция няма статут на гарант по кипърския въпрос и че договорът противоречи на споразуменията от 1960 г. и на международното право.

От турското министерство допълват, че разглеждат тези действия като „лишени от легитимност“ и предупреждават, че те могат да имат последици за стабилността в южната част на острова, като същевременно заявяват, че внимателно следят ситуацията, която определят като потенциално дестабилизираща за Източното Средиземноморие.

Споразумението беше подписано в понеделник в Никозия от министрите на отбраната на Франция и Кипър. То следва политическите разговори между президентите Еманюел Макрон и Никос Христодулидис, проведени през април, с цел улесняване на присъствието на френски сили в Кипър за хуманитарни операции в региона на Източното Средиземноморие и Близкия изток, отбелязва Франс прес.

Вчера турският президент Реджеп Тайип Ердоган също коментира темата, като заяви, че Турция ще реагира „ясно и силно“, ако бъдат засегнати правата на турските граждани и кипърските турци в региона.

Кипър остава разделен от 1974 г., след военната намеса на Турция в северната част на острова. През 1983 г. там е провъзгласена Севернокипърска турска република, призната единствено от Анкара. Въпреки многократните опити за обединение, последните преговори през 2017 г. завършват без резултат.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 1 Отговор
    Турция окупира незаконно Кипър.

    13:48 11.06.2026

  • 2 Елементарно , бе Уотсън !

    3 2 Отговор
    Диригентите в натото са англосаксонците (на север от Франция и зад океана , турците и евреите ) . Останалите , като Франция , само си предават вид , че нещо зависи от тях .

    Коментиран от #3

    13:49 11.06.2026

  • 3 Елементарно , бе Уотсън !

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Хайде който ми поставя минуси да се замисли дали някой освен изброените имаше интерес от създаване на нацистки режим в Киев : След Майдана щатите започнаха да си пробутват скъпия втечнен газ , турската армия изгони арменците от Нагорни Карабах , за да си положи тръби директно върху тези земи от Баку до Турция , за евреите да не говорим - направо пощръкляха откакто Русия е заета .

    14:03 11.06.2026

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