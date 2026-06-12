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Ескалиращи украински атаки! Бензиностанциите в Крим останаха без гориво след въздушни удари с дронове
  Тема: Украйна

Ескалиращи украински атаки! Бензиностанциите в Крим останаха без гориво след въздушни удари с дронове

12 Юни, 2026 09:41 1 189 79

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • ракети-
  • петрол-
  • бензин-
  • крим-
  • олександър сирски

В Москва руският вицепремиер Александър Новак заяви на правителствено заседание, че е издал инструкции за създаване на система за прогнози, за да се предпази от затруднения в разпределението на гориво и задоволяването на вътрешното търсене

Ескалиращи украински атаки! Бензиностанциите в Крим останаха без гориво след въздушни удари с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бензиностанциите на контролирания от Русия Кримски полуостров останаха без бензин вчера, съобщиха очевидци на Ройтерс, на фона на ескалиращата украинска кампания срещу линиите за снабдяване на полуострова, пише БТА.

Очевидец в Севастопол, най-големият град на полуострова, съобщи, че в повечето местни бензиностанции няма гориво, а доставките едва успяват да задоволят нуждите дори при режима на нормиране, наложен през последните седмици.

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Друг свидетел, в курортния град Евпатория, съобщи, че пред единствената работеща бензиностанция там има дълга опашка.

Украйна засилва ударите с дронове по линиите за снабдяване на полуострова, който Русия отне от Киев през 2014 г. Местните власти наложиха режим на нормиране на горивото, като някои храни също започват да липсват, посочва Ройтерс.

Медиите и социалните мрежи съобщават за недостиг на гориво в Русия в около дузина региони, според данни, събрани от Ройтерс. Освен контролирания от Русия Крим, само два региона в Сибир официално потвърдиха недостига.

Повечето други региони заявиха, че ситуацията е под контрол и че някои смущения са били причинени от паническите покупки. Москва отрече да има проблеми с доставките на гориво.

В Москва руският вицепремиер Александър Новак заяви на правителствено заседание, че е издал инструкции за създаване на система за прогнози, за да се предпази от затруднения в разпределението на гориво и задоволяването на вътрешното търсене.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    24 18 Отговор
    Скоро ще започнат да ядат и пушки....

    Коментиран от #33, #35

    09:42 12.06.2026

  • 2 Пич

    25 18 Отговор
    Е го бе...!!! Украйна побеждава !!!

    "Още новини от Украйна ":

    -Къде е Зелю, да ни поведе към Москва...?!

    Коментиран от #5, #7, #10

    09:44 12.06.2026

  • 3 Арест-тович

    21 12 Отговор
    Крим без бензин, от Украйна - АМИН! Да палят свещи и да си светят... лошото че и при нас ще има блекаут. Дано само гъбата не светне.

    Коментиран от #39

    09:45 12.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    Война е все пак.

    Коментиран от #40

    09:46 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    23 15 Отговор
    Сopocнята очаква всики момент Путин да кацне в Хага и да му сложат белезниците. И така веча пета година. ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #16, #42

    09:46 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    19 10 Отговор
    Зеленски подпали Крим!

    Коментиран от #22

    09:48 12.06.2026

  • 9 Сега на кого да вярваме

    20 15 Отговор
    На световните агенции и на самите руснаци или на нашите копейки които твърдят, че бензин в матушката има и се лее като дъжд

    Коментиран от #28

    09:48 12.06.2026

  • 10 Крим няма да го завладеят с дронове

    18 14 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Трябва хохохолски крак да го превземе. Но те укрите са само мръсните ръчички. Англосаксите са подстрекателите, но и техен крак там няма да стъпи

    Коментиран от #17, #50, #55

    09:49 12.06.2026

  • 11 Според

    5 5 Отговор
    третия свидетел не разбрах как е полужениету?

    09:50 12.06.2026

  • 12 точно попадение 💣💣💣

    13 10 Отговор
    поразен е ТЕЦ -а в Крим - пламъците са до небето.

    09:50 12.06.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    12 8 Отговор
    Обаче не бива да остават без грес 😁😁😁

    09:51 12.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Истината

    16 13 Отговор
    Май забравяте, че ФАШИСТКА УКРАЙНА
    цели ОСЕМ ГОДИНИ държа Крим без прясна вода
    като даже насипа БЕТОН във водоподаващите канали ...

    Така че - поредните, вероятно последни НАПЪНИ
    за промяна чрез ТЕРОРИЗЪМ ще бъдат преживяни, НО НАКАЗАНИ!

    09:51 12.06.2026

  • 16 Нямат край

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #25

    09:51 12.06.2026

  • 17 Пич

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "Крим няма да го завладеят с дронове":

    Напълно вярно!

    09:52 12.06.2026

  • 18 Бензиностанцията с ракети

    14 7 Отговор
    остана без бензин!

    09:52 12.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 руската мечка

    11 9 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #63

    09:52 12.06.2026

  • 21 Удри по тая ИZмет!

    10 7 Отговор
    УДРИ!

    Коментиран от #30

    09:52 12.06.2026

  • 22 Умнокрасив

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Защо Украйна бомби Крим ? А на нас ни казваха , че Крим бил ... "украински" .

    09:53 12.06.2026

  • 23 Макробиолог

    10 7 Отговор
    4 години са били само на картошка и то когато я има и пак са победили,та сега на какво се надяват великите а.с. стратези?на опашките за бензин?

    Коментиран от #46

    09:53 12.06.2026

  • 24 Павел Пенев

    10 10 Отговор
    Браво. След тези атаки украинците са все по близо до капитулация.

    09:54 12.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Калната ензиностанция без бензин и с корейски ракети, до къде се докара бункерното!

    09:55 12.06.2026

  • 28 Факт

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сега на кого да вярваме":

    Гледай онлайн камерите

    09:55 12.06.2026

  • 29 точно попадение 💣💣💣

    9 4 Отговор
    успешно е поразен и химическият завод "Толяттикаучук" в Самарска област.

    09:55 12.06.2026

  • 30 Въртиии

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Удри по тая ИZмет!":

    Паветник! Въртиии...

    09:55 12.06.2026

  • 31 Многоходовото

    12 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    09:56 12.06.2026

  • 32 Фръчилото

    11 6 Отговор
    У Луганск И областта е същата история! Монгольята са Безп омощни а Фюр ера им... абсолютен жал кар и С МЕХ!
    Дори хранителни продукти нема,..магазите са затворени.
    ЗАКРИВАЙ

    Коментиран от #41

    09:56 12.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Макробиолог

    7 4 Отговор
    До 6ато не висне ботоксовото от башнята бензин и мир да има!

    09:56 12.06.2026

  • 35 Путин старшината

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Важното е аз да съм добре в бункера и Кабаева и крадиливи олигарси аахахах

    Коментиран от #68

    09:56 12.06.2026

  • 36 Статистик

    7 4 Отговор
    1 млн копейки са като 1 нормален човек.

    09:57 12.06.2026

  • 37 Шафьоро

    10 4 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    09:57 12.06.2026

  • 38 Ха ХаХа

    7 9 Отговор
    Как е бензина и тока в Украйна ?

    Коментиран от #43, #52

    09:57 12.06.2026

  • 39 Хахахаха

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Арест-тович":

    А ако Украйна зареди ракетата Фламинго с ядрен отпадъци от Чернобил и я върне към масква, какво ще стане? Дали Кремъл няма да изчезне веднъж завинаги?

    Коментиран от #48

    09:58 12.06.2026

  • 40 Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Москва не е паднала още.

    Коментиран от #45

    09:58 12.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 хаха🤣

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣 така стана и сега 🤣

    Коментиран от #54

    09:59 12.06.2026

  • 43 Хахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Има и бензин и ток в Украйна.

    09:59 12.06.2026

  • 44 Рундьо Фатмак- фръчилото

    8 3 Отговор
    Върви ли ...3 дневната ДВИЖУХА на Ху йло?

    09:59 12.06.2026

  • 45 Последния Софиянец

    8 5 Отговор

    До коментар #40 от "Путин":

    Ке падне, ванго е рекъл, а просия ке се разпадне!

    09:59 12.06.2026

  • 46 Всъщност

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "Макробиолог":

    Грешиш ! Откакто (след Майданския преврат) на Крим започнаха брожения срещу хунтата . Киев редовно им спираше или електричеството , или водата . Но руснаците са ХОРА С ДУХ . Не се продават , лесно . Така че не 4 , а 10 -11 години кримчани са подложени на натовски номера .

    Коментиран от #51

    10:01 12.06.2026

  • 47 стоян георгиев

    9 4 Отговор
    Спокойно всичко е по план до седмица ще превземем одеса а до две киев.само ще пуснем едни нови ракети дето ги имаме от преди ама не фи ползваме щото сме много хуманни ...хах...голям смях са тия руснаци!

    10:02 12.06.2026

  • 48 Ядренчук

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    Явно не правиш разлика между мръсна бомба и ТАКТИЧЕСКО/СТРАТЕГИЧЕСКО ядрено оръжие. Последното е за ликвидиране на Цивилизацията. Не се учудвам жълтопаветните са специалисти по Прайд паради.

    10:02 12.06.2026

  • 49 Рублевка

    3 8 Отговор
    Ракетата Фламинго е германската ФАУ 1 от Втората световна война. Древна крилата ракета. Бяло знаме и да се свършва, че покрай Украйна фалирахме и няма пари за заплати и пенсии.

    Коментиран от #62

    10:03 12.06.2026

  • 50 Хахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Крим няма да го завладеят с дронове":

    Крим ще бъде парализиран. След това един десант и се връща обратно към Украйна. Отдавна писах, че Крим е по-лесен за връщане, защото е полуостров и по суша е свързан с Украйна. По-лесно е да бъде блокиран.

    10:03 12.06.2026

  • 51 стоян георгиев

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Всъщност":

    Я кажи другарю кога русия окупира крим.кога бе майданския проект и кога путин окупира крим?след това ще разбереш колко смешни неща си написал.самомкажиндатара на руското навлизане в крим!

    Коментиран от #66

    10:03 12.06.2026

  • 52 Ами пущай и гледай

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Кафетата и ресторантите в КИЕВ са пълни, гората се забавляват. А дъртия пиздоглаз Пердуха Фулира ДЕРМО чемоданчика у бункеро и дума за некви Движухи и 3 ДНЕВНИ БЛИЦКРИГОВЕ.
    Хихихихихи

    10:05 12.06.2026

  • 53 Aтина Палада

    5 1 Отговор
    Крим отиде.

    10:05 12.06.2026

  • 54 име

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "хаха🤣":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ е било за Русия или СССР. Вие, дъртите русофоби, отраснали по комунизма, говорещи руски език, някои вероятно учили в Москва, на които все комунистите, руснаците и ДС са ви виновни че сте жив зян в живота, го знаете за Русия. От как почна денацификацията е актуално за западните робовладелци.

    Коментиран от #59, #61

    10:06 12.06.2026

  • 55 стоян

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Крим няма да го завладеят с дронове":

    До 10 ком - другар явно забрави как орките избягаха от Херсон - и от Крим ще избягат

    Коментиран от #60

    10:06 12.06.2026

  • 56 Механик

    5 2 Отговор
    Уууудри!

    10:06 12.06.2026

  • 57 ....

    3 1 Отговор
    Изобщо не виждам как Русия ще превземе Украйна. Това е абсолютно невъзможно. В момента Русия не прави нищо друго, освен да се самоубива. Тъжна гледка и голямо унижение за руснаците.

    10:07 12.06.2026

  • 58 Ердоган

    4 1 Отговор
    Копейка: Ако сме Русия горивото ще е евтино. Реалност в Сърбия цените по-високи от България. Чий Крим, в момента руски - копейки в Русия нямат бензин ти си мислиш на теб ще продават евтин и цената се определя на световната борса

    10:08 12.06.2026

  • 59 Ходи поживей в Русия бе

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "име":

    Ние поне може да четем на руски и да разберем ,че там е очень плохо.Такива заблуденяци като теб обаче не са ми понятни.

    Коментиран от #65

    10:08 12.06.2026

  • 60 Ще избягат,ама друг път

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "стоян":

    Всички пътища за бягане от Крим са отрязани от украинците.Котел!

    10:08 12.06.2026

  • 61 Ей това да си копейка е Божие наказание

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "име":

    Посочи една друга страна,в която да няма гориво и да има купони.

    Коментиран от #77

    10:10 12.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 1234

    1 2 Отговор
    Съмнявам се!?

    Но пък на война, като на война!! и нека по-добрия да победи....

    10:11 12.06.2026

  • 65 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "Ходи поживей в Русия бе":

    Шизофренията е проблем на подобни.раздвоението и паралелните реалности им създават проблеми.много обичат мерцедеси и калмари ама искат да са с ватенки и да хрупат картошки ама само на ужким .

    10:13 12.06.2026

  • 66 Всъщност

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Нямам против да обясня за един умнокрасив евроатлантици :До 2014 г. (Майданския преврат , около 85% от водата за полуострова идва от река Днепър в Украйна чрез Севернокримски канал. След което ( след Референдумът ❗) , Киев спира водоподаването ./ / / Първоначално полуостровът зависи изцяло от електропреносната мрежа на Украйна. След блокади на електропреносната мрежа през 2015 г., Русия изгражда така наречения "енергиен мост".Кабелна връзка: Токът се доставя по мрежа от подводни кабели, положени по дъното на Керченския проток директно от руската електроенергийна система (от Краснодарски край).

    Коментиран от #74

    10:14 12.06.2026

  • 67 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Защо хабиш":

    Грешиш приятел. Руснака е вредно същество. Вреден е и за себе си и за околните.

    10:15 12.06.2026

  • 68 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Путин старшината":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #79

    10:28 12.06.2026

  • 69 Копейки

    1 1 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    10:28 12.06.2026

  • 70 Украинско СВО

    1 1 Отговор
    Украйнското СВО с дронове е много яко!

    10:38 12.06.2026

  • 71 терористи

    1 1 Отговор
    Да пратиш някъде дрон, който да взриви нещо, не е война, а тероризъм. Аналогично с това, да заложиш ръчно взрив там. Това всеки го може. Да пуснеш такъв дрон не е проблем и в Лондон, в Берлин или в Париж. Ще стане иксплозия, ще има щети, ще има затруднения - и толкова. Това не значи, че си превзел тези територии или държави и си ги победирл. Понеже наркоманът тотално губи войната навсякъде, му остава само това - терористични актове с дронове, пускани и насочвани от англичаните, разквартирувани около Одеса. Това само удължава конфликта и ще доведе до нови руски жестоки удари и жертви сред украинците. Но тях това не ги интересува - важното е да ръчкат мечката с някаква пръчка колкото се може по-дълго, пък белким се откаже или побегне назад. Но има и друг вариант - да ги удари с лапа и да ги смачка окончателно.

    10:45 12.06.2026

  • 72 Артилерист

    1 1 Отговор
    Укро и западняшките хвалебствия нямат край, но истината е съвсем различна. Демонстративният тероризъм не може да намали превъзходството на руските войски в средства за далечно поразяване. Навремето се занимавах и с моделното противоборство на Ланчестър, който ми доказа, както и на всеки неук глупак, че при 300 на 200 съпоставими единици, 300-тата побеждават, но накрая не остават 100, както може да си помисли един уреден за офицер школник, а 200 и отгоре, защото по-малкото не могат да реализират потенциала си, понеже повечето ги засипват с повечето си снаряди. Сега руските войски не напредват бързо, както злорадстват атлантиците, но те премилат защитниците и съотношението на силите е на път да стане 2 към 1 за тях в съвсем скоро време. Така например, Константиновка е почти обкръжена, атакува се от три посоки и скоро ще падне, както и линията на съпротива, закачена за нея. Край Орехов се съсредоточава ударна руска групировка от 140 000 души, която си има дронове, ракети, РСЗО, оръдия, гаубици, минохвъргачки, солнцепекове и като тръгне ще се поддържа с щурмова и бомбардировъчна авиация и ще гази наред де що е останало от оредялите защитници...

    Коментиран от #76

    10:46 12.06.2026

  • 73 В руския мир

    1 0 Отговор
    Винаги е свързан с опашки и купони

    10:47 12.06.2026

  • 74 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Всъщност":

    Кога путин окупира крим ми кажи.другото не ме интерасува дай датата!дай датата и на майданскиямпроект.кога завърши.също дата!иначе си много интересен след като русия е окупирала дадена територия се очаква от украйна да дава ток и вода на руската територия?много интересна хипотеза...хах...

    10:49 12.06.2026

  • 75 Робърт Бровди

    1 0 Отговор
    ВСУ вдигнаха във въздуха колона от 50 камиона с гориво и боеприпаси, опитващи се да заобиколят дроновата блокада на Крим. Украинските сили са ударили руски конвой от около 50 камиона, превозващи гориво и боеприпаси в северната част на Крим. Ударът е станал на сухопътния път през Армянск. Няма оцелели.

    10:52 12.06.2026

  • 76 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Артилерист":

    Ей за това фалира комунизма .щото ти си правил подобни анализи и даже някой ги е имал за верни.я обясни как 1000 немски танка запалиха 20000 съветски?хах...не можел малкия да реализира...малкия но добре организиран почти винаги бие големия дето няма организация или мотивация.руснаците ги колят като овце в момента в донбас.те обаче се надяват да свършат малкото украинци дето почти не губят хора.пета година не го разбрахте,но няма ядове киев пада в сряда...хах

    10:54 12.06.2026

  • 77 Захарова

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Ами в Куба също няма бенДзин

    10:55 12.06.2026

  • 78 Путин

    0 0 Отговор
    Само да не ударят заводите за водка ,чи тогава ми отече власта

    10:56 12.06.2026

  • 79 Американците

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "да питам":

    имат един хубав лаф за твоя случай: "И какво от това?"

    10:57 12.06.2026

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