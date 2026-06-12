Ескалиращи украински атаки! Бензиностанциите в Крим останаха без гориво след въздушни удари с дронове

Бензиностанциите на контролирания от Русия Кримски полуостров останаха без бензин вчера, съобщиха очевидци на Ройтерс, на фона на ескалиращата украинска кампания срещу линиите за снабдяване на полуострова, пише БТА.
Очевидец в Севастопол, най-големият град на полуострова, съобщи, че в повечето местни бензиностанции няма гориво, а доставките едва успяват да задоволят нуждите дори при режима на нормиране, наложен през последните седмици.
Друг свидетел, в курортния град Евпатория, съобщи, че пред единствената работеща бензиностанция там има дълга опашка.
Украйна засилва ударите с дронове по линиите за снабдяване на полуострова, който Русия отне от Киев през 2014 г. Местните власти наложиха режим на нормиране на горивото, като някои храни също започват да липсват, посочва Ройтерс.
Медиите и социалните мрежи съобщават за недостиг на гориво в Русия в около дузина региони, според данни, събрани от Ройтерс. Освен контролирания от Русия Крим, само два региона в Сибир официално потвърдиха недостига.
Повечето други региони заявиха, че ситуацията е под контрол и че някои смущения са били причинени от паническите покупки. Москва отрече да има проблеми с доставките на гориво.
В Москва руският вицепремиер Александър Новак заяви на правителствено заседание, че е издал инструкции за създаване на система за прогнози, за да се предпази от затруднения в разпределението на гориво и задоволяването на вътрешното търсене.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #33, #35
09:42 12.06.2026
2 Пич
"Още новини от Украйна ":
-Къде е Зелю, да ни поведе към Москва...?!
Коментиран от #5, #7, #10
09:44 12.06.2026
3 Арест-тович
Коментиран от #39
09:45 12.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #40
09:46 12.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 име
Коментиран от #16, #42
09:46 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
Коментиран от #22
09:48 12.06.2026
9 Сега на кого да вярваме
Коментиран от #28
09:48 12.06.2026
10 Крим няма да го завладеят с дронове
До коментар #2 от "Пич":Трябва хохохолски крак да го превземе. Но те укрите са само мръсните ръчички. Англосаксите са подстрекателите, но и техен крак там няма да стъпи
Коментиран от #17, #50, #55
09:49 12.06.2026
11 Според
09:50 12.06.2026
12 точно попадение 💣💣💣
09:50 12.06.2026
13 Гресирана ватенка
09:51 12.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Истината
цели ОСЕМ ГОДИНИ държа Крим без прясна вода
като даже насипа БЕТОН във водоподаващите канали ...
Така че - поредните, вероятно последни НАПЪНИ
за промяна чрез ТЕРОРИЗЪМ ще бъдат преживяни, НО НАКАЗАНИ!
09:51 12.06.2026
16 Нямат край
До коментар #6 от "име":руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂
Коментиран от #25
09:51 12.06.2026
17 Пич
До коментар #10 от "Крим няма да го завладеят с дронове":Напълно вярно!
09:52 12.06.2026
18 Бензиностанцията с ракети
09:52 12.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 руската мечка
Коментиран от #63
09:52 12.06.2026
21 Удри по тая ИZмет!
Коментиран от #30
09:52 12.06.2026
22 Умнокрасив
До коментар #8 от "Българин":Защо Украйна бомби Крим ? А на нас ни казваха , че Крим бил ... "украински" .
09:53 12.06.2026
23 Макробиолог
Коментиран от #46
09:53 12.06.2026
24 Павел Пенев
09:54 12.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Последния Софиянец
09:55 12.06.2026
28 Факт
До коментар #9 от "Сега на кого да вярваме":Гледай онлайн камерите
09:55 12.06.2026
29 точно попадение 💣💣💣
09:55 12.06.2026
30 Въртиии
До коментар #21 от "Удри по тая ИZмет!":Паветник! Въртиии...
09:55 12.06.2026
31 Многоходовото
09:56 12.06.2026
32 Фръчилото
Дори хранителни продукти нема,..магазите са затворени.
ЗАКРИВАЙ
Коментиран от #41
09:56 12.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Макробиолог
09:56 12.06.2026
35 Путин старшината
До коментар #1 от "Хаха":Важното е аз да съм добре в бункера и Кабаева и крадиливи олигарси аахахах
Коментиран от #68
09:56 12.06.2026
36 Статистик
09:57 12.06.2026
37 Шафьоро
09:57 12.06.2026
38 Ха ХаХа
Коментиран от #43, #52
09:57 12.06.2026
39 Хахахаха
До коментар #3 от "Арест-тович":А ако Украйна зареди ракетата Фламинго с ядрен отпадъци от Чернобил и я върне към масква, какво ще стане? Дали Кремъл няма да изчезне веднъж завинаги?
Коментиран от #48
09:58 12.06.2026
40 Путин
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Москва не е паднала още.
Коментиран от #45
09:58 12.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 хаха🤣
До коментар #6 от "име":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣 така стана и сега 🤣
Коментиран от #54
09:59 12.06.2026
43 Хахахаха
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Има и бензин и ток в Украйна.
09:59 12.06.2026
44 Рундьо Фатмак- фръчилото
09:59 12.06.2026
45 Последния Софиянец
До коментар #40 от "Путин":Ке падне, ванго е рекъл, а просия ке се разпадне!
09:59 12.06.2026
46 Всъщност
До коментар #23 от "Макробиолог":Грешиш ! Откакто (след Майданския преврат) на Крим започнаха брожения срещу хунтата . Киев редовно им спираше или електричеството , или водата . Но руснаците са ХОРА С ДУХ . Не се продават , лесно . Така че не 4 , а 10 -11 години кримчани са подложени на натовски номера .
Коментиран от #51
10:01 12.06.2026
47 стоян георгиев
10:02 12.06.2026
48 Ядренчук
До коментар #39 от "Хахахаха":Явно не правиш разлика между мръсна бомба и ТАКТИЧЕСКО/СТРАТЕГИЧЕСКО ядрено оръжие. Последното е за ликвидиране на Цивилизацията. Не се учудвам жълтопаветните са специалисти по Прайд паради.
10:02 12.06.2026
49 Рублевка
Коментиран от #62
10:03 12.06.2026
50 Хахахаха
До коментар #10 от "Крим няма да го завладеят с дронове":Крим ще бъде парализиран. След това един десант и се връща обратно към Украйна. Отдавна писах, че Крим е по-лесен за връщане, защото е полуостров и по суша е свързан с Украйна. По-лесно е да бъде блокиран.
10:03 12.06.2026
51 стоян георгиев
До коментар #46 от "Всъщност":Я кажи другарю кога русия окупира крим.кога бе майданския проект и кога путин окупира крим?след това ще разбереш колко смешни неща си написал.самомкажиндатара на руското навлизане в крим!
Коментиран от #66
10:03 12.06.2026
52 Ами пущай и гледай
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Кафетата и ресторантите в КИЕВ са пълни, гората се забавляват. А дъртия пиздоглаз Пердуха Фулира ДЕРМО чемоданчика у бункеро и дума за некви Движухи и 3 ДНЕВНИ БЛИЦКРИГОВЕ.
Хихихихихи
10:05 12.06.2026
53 Aтина Палада
10:05 12.06.2026
54 име
До коментар #42 от "хаха🤣":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ е било за Русия или СССР. Вие, дъртите русофоби, отраснали по комунизма, говорещи руски език, някои вероятно учили в Москва, на които все комунистите, руснаците и ДС са ви виновни че сте жив зян в живота, го знаете за Русия. От как почна денацификацията е актуално за западните робовладелци.
Коментиран от #59, #61
10:06 12.06.2026
55 стоян
До коментар #10 от "Крим няма да го завладеят с дронове":До 10 ком - другар явно забрави как орките избягаха от Херсон - и от Крим ще избягат
Коментиран от #60
10:06 12.06.2026
56 Механик
10:06 12.06.2026
57 ....
10:07 12.06.2026
58 Ердоган
10:08 12.06.2026
59 Ходи поживей в Русия бе
До коментар #54 от "име":Ние поне може да четем на руски и да разберем ,че там е очень плохо.Такива заблуденяци като теб обаче не са ми понятни.
Коментиран от #65
10:08 12.06.2026
60 Ще избягат,ама друг път
До коментар #55 от "стоян":Всички пътища за бягане от Крим са отрязани от украинците.Котел!
10:08 12.06.2026
61 Ей това да си копейка е Божие наказание
До коментар #54 от "име":Посочи една друга страна,в която да няма гориво и да има купони.
Коментиран от #77
10:10 12.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 1234
Но пък на война, като на война!! и нека по-добрия да победи....
10:11 12.06.2026
65 стоян георгиев
До коментар #59 от "Ходи поживей в Русия бе":Шизофренията е проблем на подобни.раздвоението и паралелните реалности им създават проблеми.много обичат мерцедеси и калмари ама искат да са с ватенки и да хрупат картошки ама само на ужким .
10:13 12.06.2026
66 Всъщност
До коментар #51 от "стоян георгиев":Нямам против да обясня за един умнокрасив евроатлантици :До 2014 г. (Майданския преврат , около 85% от водата за полуострова идва от река Днепър в Украйна чрез Севернокримски канал. След което ( след Референдумът ❗) , Киев спира водоподаването ./ / / Първоначално полуостровът зависи изцяло от електропреносната мрежа на Украйна. След блокади на електропреносната мрежа през 2015 г., Русия изгражда така наречения "енергиен мост".Кабелна връзка: Токът се доставя по мрежа от подводни кабели, положени по дъното на Керченския проток директно от руската електроенергийна система (от Краснодарски край).
Коментиран от #74
10:14 12.06.2026
67 Град Козлодуй
До коментар #63 от "Защо хабиш":Грешиш приятел. Руснака е вредно същество. Вреден е и за себе си и за околните.
10:15 12.06.2026
68 да питам
До коментар #35 от "Путин старшината":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #79
10:28 12.06.2026
69 Копейки
10:28 12.06.2026
70 Украинско СВО
10:38 12.06.2026
71 терористи
10:45 12.06.2026
72 Артилерист
Коментиран от #76
10:46 12.06.2026
73 В руския мир
10:47 12.06.2026
74 стоян георгиев
До коментар #66 от "Всъщност":Кога путин окупира крим ми кажи.другото не ме интерасува дай датата!дай датата и на майданскиямпроект.кога завърши.също дата!иначе си много интересен след като русия е окупирала дадена територия се очаква от украйна да дава ток и вода на руската територия?много интересна хипотеза...хах...
10:49 12.06.2026
75 Робърт Бровди
10:52 12.06.2026
76 стоян георгиев
До коментар #72 от "Артилерист":Ей за това фалира комунизма .щото ти си правил подобни анализи и даже някой ги е имал за верни.я обясни как 1000 немски танка запалиха 20000 съветски?хах...не можел малкия да реализира...малкия но добре организиран почти винаги бие големия дето няма организация или мотивация.руснаците ги колят като овце в момента в донбас.те обаче се надяват да свършат малкото украинци дето почти не губят хора.пета година не го разбрахте,но няма ядове киев пада в сряда...хах
10:54 12.06.2026
77 Захарова
До коментар #61 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":Ами в Куба също няма бенДзин
10:55 12.06.2026
78 Путин
10:56 12.06.2026
79 Американците
До коментар #68 от "да питам":имат един хубав лаф за твоя случай: "И какво от това?"
10:57 12.06.2026