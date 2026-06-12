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The New York Times: Конфликтът в Украйна надмина продължителността на Първата световна война
  Тема: Украйна

The New York Times: Конфликтът в Украйна надмина продължителността на Първата световна война

12 Юни, 2026 09:11 998 56

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • крим-
  • донбас-
  • ракети-
  • дронове

В Първата световна война загиват между 9 и 11 милиона войници, във войната в Украйна към днешна дата загубите се оценяват на около половин милион души

The New York Times: Конфликтът в Украйна надмина продължителността на Първата световна война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна често се сравнява с Първата световна война заради бруталните пехотни атаки и големите жертви. И все пак идеята, че тя би могла по някакъв начин да надмине конфликт, толкова дълъг и кървав, че френските войници са се надявали той да бъде "последният от последните“, някога изглеждаше немислима, пише The New York Times, цитиран от Фокус.

Именно това се случи в четвъртък. Войната в Украйна – която достигна 1569 дни, или повече от четири години и три месеца – вече е продължила по-дълго от Първата световна война.

Когато руският президент Владимир В. Путин изпрати войските си в Украйна през февруари 2022 г., той вярваше, че страната ще падне в рамките на няколко дни. След като Украйна отблъсна руснаците и конфликтът се превърна в изтощителна война, дори много от воюващите не можеха да си представят, че тя ще продължи толкова дълго.

Изданието отбелязва, че паралелите между двата конфликта са многобройни: от жестоките пехотни щурмове и огромните загуби до начина, по който новите технологии промениха характера на военните действия.

Войната в Украйна, също като Първата световна война, най-вероятно ще влезе в списъка на най-значимите конфликти в съвременната европейска история. И двете войни пренареждат геополитиката на Европа, като формират нови военни съюзи и предизвикват мащабна надпревара във въоръжаването. И двата конфликта променят характера на водене на война благодарение на въвеждането на нови технологии: самолети и танкове преди век, и дронове днес. И в двата случая технологичният напредък прави сблъсъците още по-жестоки за хората.

В Първата световна война загиват между 9 и 11 милиона войници. Във войната в Украйна към днешна дата загубите се оценяват на около половин милион души.

"Въпреки това военни анализатори и официални лица, включително адмирал Пиер Вандие (върховен главнокомандващ на Обединеното командване на НАТО по въпросите на трансформацията), твърдят, че благодарение на дроновете нивото на смъртоносност на украинското бойно поле е достигнало показатели, сравними с тези от Първата световна война“, пише изданието.

NYT счита, че мирните преговори са стигнали до задънена улица и няма признаци за скорошно приключване на конфликта. Както показват проучванията, около половината от украинците смятат, че той няма да приключи преди следващата година. Това би доближило войната до още един праг: продължителността на Втората световна война, която продължи шест години.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    11 12 Отговор
    Рашистите отдавна не са никаква сила и за тях Украйна е една голяма гробница за тях с прости думи те са компост.

    Коментиран от #6, #12

    09:14 12.06.2026

  • 2 АБВ

    12 8 Отговор
    Миленчо, и кво ? Докато надмине Виетнамската война има още мнооого време. За Афганистан да не говорим. Всъщност, какво ни казваш с тази статия ? Нещо, което не знаем ли ?
    А защо имам чувството, че това съм го чел тия дни ?

    Коментиран от #21

    09:16 12.06.2026

  • 3 Без име

    11 6 Отговор
    Война не сме чули някой да е обявил. Все още е специална военна операция.

    Коментиран от #17, #30

    09:17 12.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Толчо мамин,

    10 4 Отговор
    Що бе ти срок ли постави?
    И ти като Мара Ат. пееш в хора наТПЦТе.

    Коментиран от #10

    09:24 12.06.2026

  • 6 Мимч

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Василевсе ,ти си май,че един компост.Вятър те вее на бяла кобила..

    09:24 12.06.2026

  • 7 Факт

    8 3 Отговор
    Така е като се набъркат англосакси

    09:24 12.06.2026

  • 8 А в Афганистан и Ирак

    9 4 Отговор
    какво надмина?

    09:24 12.06.2026

  • 9 Путин старшината

    7 6 Отговор
    Бавн0 ра3 виващи милиционери сме

    Коментиран от #11

    09:25 12.06.2026

  • 10 Путин

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Толчо мамин,":

    Няма срок. Защото сме "многоходови". Сорос ни направи такива Ахахаха

    Коментиран от #14

    09:25 12.06.2026

  • 11 Гълъбова

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Путин старшината":

    Като тебе.

    09:26 12.06.2026

  • 12 Европеец

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Русия е сила и мощ, но не както беше Великия Съветски съюз..... Сравни мощта на Русия с "военната мощ" на Англия и Франция, а пък за бг-то въобще да не говорим, но погрешното твърдението си е твое .... Тактиката за Воден е на войната в Украйна е непонятна и не разбираема и затова е виновен либералния Путин..... Вчера гледах много руска телевизия и наистина на фронта е стагнация ,а и открито признават за проблемите с опитите на украинската хунта да изолира сухопътно крим..... Но всичко идва от либералния Путин, който вече пета година как не се научи да води война и да побеждава..... Преди две седмици на черта червени линии, че ще има системни ударих по фашистката хунта в Киев, но досега все още нищо не правя и по въпроса..... Колкото повече се бави, толкова нещата ще продължават да изглеждат зле за Русия.....

    09:27 12.06.2026

  • 13 Свободен

    5 6 Отговор
    Русия е превърната в някакъв жалък слуга на Китай!
    Ако китайците решат, ще спрат войната за секунда, но явно искат още да се възползват от полегналата немощно в ръцете им Русия!

    09:27 12.06.2026

  • 14 Абе, перко

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Срок никой не е поставил. Сорос няма нищо общо с Путин.

    Коментиран от #47

    09:27 12.06.2026

  • 15 Доста едностранна позиция

    9 3 Отговор
    М.и.с.и.р.е искам някой да ми покаже изказване на руснаците запис каквото и да е където някой казва че ще бъде превзето нещо за 3 дни

    Това е някаква измислица на гладкомозъчно мисирунгелче като онова с кораба на острова дето казал и геройски загинал после се оказа жив и всички умряха от смях

    09:28 12.06.2026

  • 16 Пригответе се за 20/30 години

    5 4 Отговор
    военен конфликт, война в Европа.

    В случай че сте родени в началото на 90те, тоест след 1989 г. животът Ви ще премине под Егидата на войната.

    САЩ, Професорът от Чикагския университет Джон Мийършаймър изброи в ефира на телевизионния канал на журналиста Тъкър Карлсън шест потенциални точки, където ще се разгърне конфронтацията между Европа и Русия в случай на вероятен конфликт.

    "Има шест огнища на напрежение: 1.Беларус, 2.Калининград, 3.Балтийско море, топяща се 4.Арктика, 5.Молдова и 6.Черно море.

    Това е мястото, където Русия от една страна и Европа от Киев от друга могат да се сблъскат. Източна Европа ще се превърне в много опасно място в обозримо бъдеще", смята той.

    Коментиран от #20

    09:29 12.06.2026

  • 17 Свободен

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    За теб - да, но ти си в никому ненужната статистика!
    За останалите това е война, а не СВО!
    (Сградно Водопроводно Отклонение)

    Коментиран от #37

    09:29 12.06.2026

  • 18 йедцтф

    5 4 Отговор
    Мръсни Западни лъжци и негодници, запалихте пожара в Русия и Украйна, назначихте си една надрусана маймуна за президент на Украйна и запалихте пожара, а сега и на математици се правите и сматате колко време гори пожара??? Брат срещу брата изправихте да се бият, и си мислите че ще ви се размине??? Не, няма да ви се размине. Сметката ви е много голяма и пълна. Сметката ви е точна. Господ Иисус Христос ви знае точната сметка. Западни евро атлантическа измет и мажоретките ви, няма да ви се размине. Няма да се измъкнете. Русия издържа на удара които и нанесохте. Слава на Господ Иисус Христос лукавия и псетата му ще бъдат посрамени. Да ви смъмри Господ ако иска.

    09:31 12.06.2026

  • 19 Хи хи

    4 4 Отговор
    Благодарим ти Путине, че ни прати тука украинки да таковаме ! Дано специалната операция продължи още дълго !!

    09:31 12.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Робин Хорсфол

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "АБВ":

    Вчера го бяха пуснали същото...Явно не си гледат, кой какво пише от колегите, важно е пропаганда да има.

    09:32 12.06.2026

  • 22 Няма край руският позор

    5 5 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #32

    09:33 12.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:35 12.06.2026

  • 25 Хмм

    5 2 Отговор
    след ВСВ са били необходими 10 години, за да се неутрализират бандеровците, но идва Хрушчов и ги освобождава от затворите, историята се повтаря

    09:35 12.06.2026

  • 26 то реално е от 2014г сепаратистите се

    3 1 Отговор
    бранеха срещу майдановците и поро . а после армията влезе да ги освободи . общо 12 години мъки за донецк и логанск .

    09:35 12.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Макробиолог

    5 3 Отговор
    Полувин милион са загиналите и тежко инвалидизираните само от руска страна,от другата поне 3 пъти по толкова.

    09:36 12.06.2026

  • 29 Я ПАК...!

    7 2 Отговор
    А колко години САЩ се мъчиха да изгорят с напалм и бомби населението на беден и малък ,но борбен и горд Виетнам...?!
    И накрая си тръгнаха унизени и с подвита опашка...!

    Коментиран от #34, #36

    09:36 12.06.2026

  • 30 Вацев

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Русия не пабеди ли вече?

    09:38 12.06.2026

  • 31 Бай Пунди Говнокомандващия

    3 4 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #48

    09:38 12.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 МДАА

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Я ПАК...!":

    СССР след 10 години мъки в Афганистан се разпадна.
    Сега мъката е за Мала Токмачка.😅😅😅

    Коментиран от #42

    09:40 12.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Путин-ряпа да яде!

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Я ПАК...!":

    Виетнамската война продължава почти...20 ГОДИНИ!
    Така,че споко Анатоли,не се кахъри за продължителността на украинската война...!

    09:43 12.06.2026

  • 37 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Свободен":

    Война има в Палестина. Вероятно искаш да видиш Украйна като Газа. Но...ти не си виновен, за толкова ти е дадено.

    09:43 12.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    5 1 Отговор
    Естествено, отново примитивна пропаганда.
    Някой от този фамозен "Институт за изследване на войната" и Ню Йорк Таймс, знае ли, че виетнамската война продължи почти 20 години?
    Украинската война ще приключи след пълното обезкостяване на бандеровската хунта и икономическия фалит на техните поддръжници.

    09:44 12.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Всеки случай!

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "МДАА":

    Руснаците в Афганистан,не са тичали в свински тръс към колесника на самолета,както прехвалените ти щатски Рамбовци...🤪🤣😆!

    09:45 12.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 БАНко

    4 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , СКАПАНАТА НАТОВСКА СБИРЩИНА И ФАШИСТКА ЕВРОПА НАПРАВИХА .... ПЪРВАТА , ВТОРАТА И УКРАИНСКАТА ВОЙНИ СРЕЩУ РУСИЯ !!!

    09:50 12.06.2026

  • 47 Путин

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Абе, перко":

    Всички искахме войната са свърши за 2 дни в Киев, но Сорос ни забрани. Разбира се че има срок и той отдавна премина всички поносими граници.

    09:55 12.06.2026

  • 48 БАНко

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    НАВЯРНО ЗНАЕШ ,ЧЕ ОСВОБОДЕНИТЕ ЧЕТИРИ ОБЛАСТИ СА С ПЛОЩ ПО ГОЛЯМА ОТ БЪЛГАРИЯ , КОЛКОТО 30 % ОТ ГЕРМАНИЯ И КОЛКОТО ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИЦИ ДАНИЯ !!! И МНОГО ТРУДНО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА КЪДЕТО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА ЖИВЕЕХА 25 000 000 РУСНАЦИ И 50 000 000 РУСКОГОВОРЯЩИ !!!

    09:56 12.06.2026

  • 49 Никой

    1 0 Отговор
    Ние в България какво общо имаме пак.

    10:03 12.06.2026

  • 50 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Оппааааааа, "пълномащабната" война на Русия в Украйна вече е "конфликт"?
    Каква еволюция 😂😂😂

    10:03 12.06.2026

  • 51 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    От киев за три дена до няма бензин в крим и зеленски моля те да си направя парада на девети май!явно всичко е по план!

    10:07 12.06.2026

  • 52 Олга

    3 0 Отговор
    Ако Русия беше воювала както САЩ, НАТО в нарушение на всички хуманитарни и международни норми на водене на война, всичко щеше да се свърши за кратко време с изравнен терен и с хиляди-хиляди трупове основно цивилни при пълното одобрение на колективния запад със извратенните им “ценности”.Това, което те правят в Близкия Изток се нарича просто - зверства и беззаконие.

    Коментиран от #54

    10:16 12.06.2026

  • 53 Име

    1 0 Отговор
    Според статията закубите са около 500000 души, а иначе дрънкат, че Русия била загубила 1200000.

    10:20 12.06.2026

  • 54 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Олга":

    Пропуснали сте Израел, покрай САЩ и НАТО.

    10:25 12.06.2026

  • 55 Българин

    0 0 Отговор
    За да има мир, Европата трябва да бъде предадена на Русия, а американските войски да се изтеглят безусловно от целият контитнент и от всички зони, от които застрашават сигурността на Русия. Това Путин го обясни съвсем ясно, още на 15 декември 2021, в поредния си опит да предотврати войната.

    10:39 12.06.2026

  • 56 Кравария убер алес

    0 0 Отговор
    Ъъъ, войната във Виетнам колко продължи?
    Жалка пропаганда

    10:44 12.06.2026

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