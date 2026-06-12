The New York Times: Конфликтът в Украйна надмина продължителността на Първата световна война

Войната в Украйна често се сравнява с Първата световна война заради бруталните пехотни атаки и големите жертви. И все пак идеята, че тя би могла по някакъв начин да надмине конфликт, толкова дълъг и кървав, че френските войници са се надявали той да бъде "последният от последните“, някога изглеждаше немислима, пише The New York Times, цитиран от Фокус.

Именно това се случи в четвъртък. Войната в Украйна – която достигна 1569 дни, или повече от четири години и три месеца – вече е продължила по-дълго от Първата световна война.

Когато руският президент Владимир В. Путин изпрати войските си в Украйна през февруари 2022 г., той вярваше, че страната ще падне в рамките на няколко дни. След като Украйна отблъсна руснаците и конфликтът се превърна в изтощителна война, дори много от воюващите не можеха да си представят, че тя ще продължи толкова дълго.

Изданието отбелязва, че паралелите между двата конфликта са многобройни: от жестоките пехотни щурмове и огромните загуби до начина, по който новите технологии промениха характера на военните действия.

Войната в Украйна, също като Първата световна война, най-вероятно ще влезе в списъка на най-значимите конфликти в съвременната европейска история. И двете войни пренареждат геополитиката на Европа, като формират нови военни съюзи и предизвикват мащабна надпревара във въоръжаването. И двата конфликта променят характера на водене на война благодарение на въвеждането на нови технологии: самолети и танкове преди век, и дронове днес. И в двата случая технологичният напредък прави сблъсъците още по-жестоки за хората.

В Първата световна война загиват между 9 и 11 милиона войници. Във войната в Украйна към днешна дата загубите се оценяват на около половин милион души.

"Въпреки това военни анализатори и официални лица, включително адмирал Пиер Вандие (върховен главнокомандващ на Обединеното командване на НАТО по въпросите на трансформацията), твърдят, че благодарение на дроновете нивото на смъртоносност на украинското бойно поле е достигнало показатели, сравними с тези от Първата световна война“, пише изданието.

NYT счита, че мирните преговори са стигнали до задънена улица и няма признаци за скорошно приключване на конфликта. Както показват проучванията, около половината от украинците смятат, че той няма да приключи преди следващата година. Това би доближило войната до още един праг: продължителността на Втората световна война, която продължи шест години.