The New York Times: Конфликтът в Украйна надмина продължителността на Първата световна война

Войната в Украйна често се сравнява с Първата световна война заради бруталните пехотни атаки и големите жертви. И все пак идеята, че тя би могла по някакъв начин да надмине конфликт, толкова дълъг и кървав, че френските войници са се надявали той да бъде "последният от последните“, някога изглеждаше немислима, пише The New York Times, цитиран от Фокус.
Именно това се случи в четвъртък. Войната в Украйна – която достигна 1569 дни, или повече от четири години и три месеца – вече е продължила по-дълго от Първата световна война.
Когато руският президент Владимир В. Путин изпрати войските си в Украйна през февруари 2022 г., той вярваше, че страната ще падне в рамките на няколко дни. След като Украйна отблъсна руснаците и конфликтът се превърна в изтощителна война, дори много от воюващите не можеха да си представят, че тя ще продължи толкова дълго.
Изданието отбелязва, че паралелите между двата конфликта са многобройни: от жестоките пехотни щурмове и огромните загуби до начина, по който новите технологии промениха характера на военните действия.
Войната в Украйна, също като Първата световна война, най-вероятно ще влезе в списъка на най-значимите конфликти в съвременната европейска история. И двете войни пренареждат геополитиката на Европа, като формират нови военни съюзи и предизвикват мащабна надпревара във въоръжаването. И двата конфликта променят характера на водене на война благодарение на въвеждането на нови технологии: самолети и танкове преди век, и дронове днес. И в двата случая технологичният напредък прави сблъсъците още по-жестоки за хората.
В Първата световна война загиват между 9 и 11 милиона войници. Във войната в Украйна към днешна дата загубите се оценяват на около половин милион души.
"Въпреки това военни анализатори и официални лица, включително адмирал Пиер Вандие (върховен главнокомандващ на Обединеното командване на НАТО по въпросите на трансформацията), твърдят, че благодарение на дроновете нивото на смъртоносност на украинското бойно поле е достигнало показатели, сравними с тези от Първата световна война“, пише изданието.
NYT счита, че мирните преговори са стигнали до задънена улица и няма признаци за скорошно приключване на конфликта. Както показват проучванията, около половината от украинците смятат, че той няма да приключи преди следващата година. Това би доближило войната до още един праг: продължителността на Втората световна война, която продължи шест години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васил
Коментиран от #6, #12
09:14 12.06.2026
2 АБВ
А защо имам чувството, че това съм го чел тия дни ?
Коментиран от #21
09:16 12.06.2026
3 Без име
Коментиран от #17, #30
09:17 12.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Толчо мамин,
И ти като Мара Ат. пееш в хора наТПЦТе.
Коментиран от #10
09:24 12.06.2026
6 Мимч
До коментар #1 от "Васил":Василевсе ,ти си май,че един компост.Вятър те вее на бяла кобила..
09:24 12.06.2026
7 Факт
09:24 12.06.2026
8 А в Афганистан и Ирак
09:24 12.06.2026
9 Путин старшината
Коментиран от #11
09:25 12.06.2026
10 Путин
До коментар #5 от "Толчо мамин,":Няма срок. Защото сме "многоходови". Сорос ни направи такива Ахахаха
Коментиран от #14
09:25 12.06.2026
11 Гълъбова
До коментар #9 от "Путин старшината":Като тебе.
09:26 12.06.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Васил":Русия е сила и мощ, но не както беше Великия Съветски съюз..... Сравни мощта на Русия с "военната мощ" на Англия и Франция, а пък за бг-то въобще да не говорим, но погрешното твърдението си е твое .... Тактиката за Воден е на войната в Украйна е непонятна и не разбираема и затова е виновен либералния Путин..... Вчера гледах много руска телевизия и наистина на фронта е стагнация ,а и открито признават за проблемите с опитите на украинската хунта да изолира сухопътно крим..... Но всичко идва от либералния Путин, който вече пета година как не се научи да води война и да побеждава..... Преди две седмици на черта червени линии, че ще има системни ударих по фашистката хунта в Киев, но досега все още нищо не правя и по въпроса..... Колкото повече се бави, толкова нещата ще продължават да изглеждат зле за Русия.....
09:27 12.06.2026
13 Свободен
Ако китайците решат, ще спрат войната за секунда, но явно искат още да се възползват от полегналата немощно в ръцете им Русия!
09:27 12.06.2026
14 Абе, перко
До коментар #10 от "Путин":Срок никой не е поставил. Сорос няма нищо общо с Путин.
Коментиран от #47
09:27 12.06.2026
15 Доста едностранна позиция
Това е някаква измислица на гладкомозъчно мисирунгелче като онова с кораба на острова дето казал и геройски загинал после се оказа жив и всички умряха от смях
09:28 12.06.2026
16 Пригответе се за 20/30 години
В случай че сте родени в началото на 90те, тоест след 1989 г. животът Ви ще премине под Егидата на войната.
САЩ, Професорът от Чикагския университет Джон Мийършаймър изброи в ефира на телевизионния канал на журналиста Тъкър Карлсън шест потенциални точки, където ще се разгърне конфронтацията между Европа и Русия в случай на вероятен конфликт.
"Има шест огнища на напрежение: 1.Беларус, 2.Калининград, 3.Балтийско море, топяща се 4.Арктика, 5.Молдова и 6.Черно море.
Това е мястото, където Русия от една страна и Европа от Киев от друга могат да се сблъскат. Източна Европа ще се превърне в много опасно място в обозримо бъдеще", смята той.
Коментиран от #20
09:29 12.06.2026
17 Свободен
До коментар #3 от "Без име":За теб - да, но ти си в никому ненужната статистика!
За останалите това е война, а не СВО!
(Сградно Водопроводно Отклонение)
Коментиран от #37
09:29 12.06.2026
18 йедцтф
09:31 12.06.2026
19 Хи хи
09:31 12.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Робин Хорсфол
До коментар #2 от "АБВ":Вчера го бяха пуснали същото...Явно не си гледат, кой какво пише от колегите, важно е пропаганда да има.
09:32 12.06.2026
22 Няма край руският позор
Коментиран от #32
09:33 12.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дон Корлеоне
09:35 12.06.2026
25 Хмм
09:35 12.06.2026
26 то реално е от 2014г сепаратистите се
09:35 12.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Макробиолог
09:36 12.06.2026
29 Я ПАК...!
И накрая си тръгнаха унизени и с подвита опашка...!
Коментиран от #34, #36
09:36 12.06.2026
30 Вацев
До коментар #3 от "Без име":Русия не пабеди ли вече?
09:38 12.06.2026
31 Бай Пунди Говнокомандващия
Коментиран от #48
09:38 12.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 МДАА
До коментар #29 от "Я ПАК...!":СССР след 10 години мъки в Афганистан се разпадна.
Сега мъката е за Мала Токмачка.😅😅😅
Коментиран от #42
09:40 12.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Путин-ряпа да яде!
До коментар #29 от "Я ПАК...!":Виетнамската война продължава почти...20 ГОДИНИ!
Така,че споко Анатоли,не се кахъри за продължителността на украинската война...!
09:43 12.06.2026
37 Без име
До коментар #17 от "Свободен":Война има в Палестина. Вероятно искаш да видиш Украйна като Газа. Но...ти не си виновен, за толкова ти е дадено.
09:43 12.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Някой от този фамозен "Институт за изследване на войната" и Ню Йорк Таймс, знае ли, че виетнамската война продължи почти 20 години?
Украинската война ще приключи след пълното обезкостяване на бандеровската хунта и икономическия фалит на техните поддръжници.
09:44 12.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Всеки случай!
До коментар #34 от "МДАА":Руснаците в Афганистан,не са тичали в свински тръс към колесника на самолета,както прехвалените ти щатски Рамбовци...🤪🤣😆!
09:45 12.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 БАНко
09:50 12.06.2026
47 Путин
До коментар #14 от "Абе, перко":Всички искахме войната са свърши за 2 дни в Киев, но Сорос ни забрани. Разбира се че има срок и той отдавна премина всички поносими граници.
09:55 12.06.2026
48 БАНко
До коментар #31 от "Бай Пунди Говнокомандващия":НАВЯРНО ЗНАЕШ ,ЧЕ ОСВОБОДЕНИТЕ ЧЕТИРИ ОБЛАСТИ СА С ПЛОЩ ПО ГОЛЯМА ОТ БЪЛГАРИЯ , КОЛКОТО 30 % ОТ ГЕРМАНИЯ И КОЛКОТО ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИЦИ ДАНИЯ !!! И МНОГО ТРУДНО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА КЪДЕТО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА ЖИВЕЕХА 25 000 000 РУСНАЦИ И 50 000 000 РУСКОГОВОРЯЩИ !!!
09:56 12.06.2026
49 Никой
10:03 12.06.2026
50 Тити на Кака
Каква еволюция 😂😂😂
10:03 12.06.2026
51 стоян георгиев
10:07 12.06.2026
52 Олга
Коментиран от #54
10:16 12.06.2026
53 Име
10:20 12.06.2026
54 Име
До коментар #52 от "Олга":Пропуснали сте Израел, покрай САЩ и НАТО.
10:25 12.06.2026
55 Българин
10:39 12.06.2026
56 Кравария убер алес
Жалка пропаганда
10:44 12.06.2026