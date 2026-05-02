Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Атака срещу автобус взе две жертви в Херсон
Атака срещу автобус взе две жертви в Херсон

2 Май, 2026 12:20

  • херсон-
  • украйна-
  • русия-
  • атака-
  • загинали-
  • мирно население

Лубинец: Подобни нападения са част от системната политика на терор срещу мирното население

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Руска атака с дронове срещу автобус в южния украински град Херсон взе две жертви тази сутрин, а седем души са ранени, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Повечето от пострадалите са комунални работници, добави в Телеграм областният управител Олександър Прокудин. Той помести снимки от мястото, на които се вижда автобус с изпочупени стъкла и тяло със следи от кръв, лежащо на пода, прише БТА.

"Подобни нападения са част от системната политика на терор срещу мирното население", написа в Телеграм омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец.

Херсон бе единственият областен град, превзет от руските сили след пълнобщабната инвазия през 2022 г. Украинските сили обаче успяха да си го върнат още същата година. В последно време градът все повече е подлаган на обстрели от руските войски, чиито позиции са разположени от другата страна на река Днепър.

Украинските власти и правозащитни организации обвиниха силите на Москва, че извършват умишлени и систематични нападения с малки дронове срещу населени райони в прифронтовите зони, в частност Херсон.

През изминалата нощ южната Одеска област, която през последните няколко месеца е мишена на почти ежедневни руски удари, също бе атакувана, съобщи областният управител Олег Кипер.

Пострадали са склад и прилежащи постройки на пристанището, добави той в Телеграм.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през изминалата нощ са свалили 142 от изстреляните от Русия 163 дрона с голям обсег.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 4 Отговор
    Затова Азов режат руски тикви.

    Коментиран от #6, #8, #10

    12:25 02.05.2026

  • 2 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    5 2 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    12:29 02.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор
    Фашистите ряпа да ядат пред руския садизъм ☝️

    12:31 02.05.2026

  • 4 Опорка

    1 3 Отговор
    Така става, когато мешаш военни с цивилни и ги използваш за жив щит

    12:32 02.05.2026

  • 5 Нямат край

    3 1 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:33 02.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ТЕРОРуZZия ☠️💤

    4 2 Отговор
    Не започна ли всичко защото Украйна тероризирали мирното население което говорило р ??? А сега какво излиза че р са по-големи терористи от тези които уж дойдойа да премахват...изглежда искат най вече земята и ресурсите а тези локуми че били почнали войната за защита на еди кой са за лековерници

    12:33 02.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъхъ!!!

    2 0 Отговор
    Едните бомбардират болници, детски градини, жилищни сгради, автобуси! Другите бомбардират военни кораби и самолети, заводи за оръжие, петролни обекти!
    В задачата се пита: Кои са читави хора, а кои не?!

    12:36 02.05.2026

  • 10 ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ..ЕЕЕ.ЛИЧИ СИ КОЙ Е..РЪГАН ОТ АЗОВ

    12:36 02.05.2026

  • 11 Смях в залата

    2 0 Отговор
    Рекордно нисък брой гости за парада за Деня на победата в Москва. Представители на само 4 държави са приели да гостуват на парада в Москва. Това съобщават редица руски медии, включително и най-известните държавно-информационни издания.

    😁

    Коментиран от #14, #15

    12:37 02.05.2026

  • 12 Тия мякащите монголья

    2 0 Отговор
    Па ли ша превземат.. ХЕРСОН? АааааааХахахаха
    Преди 4 год...ени Пичове от агитката ги наритаха и издавия у реката! 25 К.. монголья беа обкръжени и рипаа у реката като..африкански го веда! АааааааХахахаха
    Повеке неке а стапат тамука
    АааааааХахахаха

    12:42 02.05.2026

  • 13 Феникс

    0 1 Отговор
    Да уточним само за хората със по нисък капацитет! До ден днешен в украйна има три категории хора , това е официална държавна политика ! На запад 1-во качество арийци, в централната част са тези които не са благонадежни но подлежат на дресировка, и тези от по източната части, които украйнците в малките западни части смятат за по нисша раса и могат да им налагат норми на поведение, на какъв език да говорят и кога да умрат! Само за сведение , повечето от насила мобилизираните са от централна и източна украйна! Познайте към коя каста спада Зеленски от Криви Рог? Той затова милият толкова се пъне стане ариец, нищо че е ч@фуТИН!

    12:42 02.05.2026

  • 14 Даниел Немитов

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смях в залата":

    Е, то не се знае още колко ще са гостите?! Може пък и Буданов да е решил да присъства на Парада и да го приветства с един впечатляващ салют!?

    12:42 02.05.2026

  • 15 пРосия

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смях в залата":

    Страната на идиотите.

    12:43 02.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания