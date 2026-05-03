Иран настоява за репарации в новия си план за мир, предложен на САЩ

14-точковият план на Иран за мирно разрешаване на конфликта със САЩ и Израел включва репарации за Техеран и създаване на „нов механизъм“ за корабоплаване в Ормузкия проток, съобщава Press TV, позовавайки се на информационната агенция Tasnim.

„САЩ предложиха двумесечно прекратяване на огъня, но Иран настоява проблемите да бъдат решени в рамките на 30 дни, измествайки фокуса от подновяване на прекратяването на огъня към пълно прекратяване на войната“, съобщи Press TV в своя Telegram канал.

Ключовите искания на Техеран включват репарации, гаранции, че военната агресия няма да се повтори, изтегляне на американските сили от „иранската периферия", прекратяване на блокадата на Ормузкия проток и създаване на „нов механизъм" за корабоплаване там. Иран също така настоява за размразяване на активите в чужбина и отмяна на санкциите.

Коментирайки иранския план в платформата за социални медии Truth Social, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнение в неговата приемливост, заявявайки, че Ислямската република, по негови думи, все още не е „платила достатъчно висока цена за това, което е направила на човечеството и света през последните 47 години“.

Както IRNA съобщи в петък, Иран е предал на Пакистан текста на новия си мирен план на 30 април.

Миналата седмица американците едностранно удължиха прекратяването на огъня с Ислямската република до приключване на преговорите. По-късно Al Mayadeen съобщи, че Техеран, чрез Исламабад, е предложил на Вашингтон триетапна формула за продължаване на диалога.

Според медийни съобщения, първата фаза предвижда край на войната и гаранции за сигурност за Иран и Ливан. След това страните ще обсъдят механизми за управление на Ормузкия проток и едва след това ще се заемат с ядрената програма на Иран. Преминаването към третия етап обаче е възможно само след постигане на споразумение по първите два.

Както каза американски служител пред Ройтерс, Доналд Тръмп е бил недоволен от това предложение. Впоследствие Wall Street Journal съобщи, че той планира дългосрочна блокада на Иран. Американският президент смяташе възобновяването на бомбардировките или оттеглянето от конфликта за по-рискови варианти.