Иран настоява за репарации в новия си план за мир, предложен на САЩ

14-точковият план на Иран за мирно разрешаване на конфликта със САЩ и Израел включва репарации за Техеран и създаване на „нов механизъм“ за корабоплаване в Ормузкия проток, съобщава Press TV, позовавайки се на информационната агенция Tasnim.
„САЩ предложиха двумесечно прекратяване на огъня, но Иран настоява проблемите да бъдат решени в рамките на 30 дни, измествайки фокуса от подновяване на прекратяването на огъня към пълно прекратяване на войната“, съобщи Press TV в своя Telegram канал.
Ключовите искания на Техеран включват репарации, гаранции, че военната агресия няма да се повтори, изтегляне на американските сили от „иранската периферия“, прекратяване на блокадата на Ормузкия проток и създаване на „нов механизъм“ за корабоплаване там. Иран също така настоява за размразяване на активите ;w в чужбина и отмяна на санкциите.
Коментирайки иранския план в платформата за социални медии Truth Social, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнение в неговата приемливост, заявявайки, че Ислямската република, по негови думи, все още не е „платила достатъчно висока цена за това, което е направила на човечеството и света през последните 47 години“.
Както IRNA съобщи в петък, Иран е предал на Пакистан текста на новия си мирен план на 30 април.
Миналата седмица американците едностранно удължиха прекратяването на огъня с Ислямската република до приключване на преговорите. По-късно Al Mayadeen съобщи, че Техеран, чрез Исламабад, е предложил на Вашингтон триетапна формула за продължаване на диалога.
Според медийни съобщения, първата фаза предвижда край на войната и гаранции за сигурност за Иран и Ливан. След това страните ще обсъдят механизми за управление на Ормузкия проток и едва след това ще се заемат с ядрената програма на Иран. Преминаването към третия етап обаче е възможно само след постигане на споразумение по първите два.
Както каза американски служител пред Ройтерс, Доналд Тръмп е бил недоволен от това предложение. Впоследствие Wall Street Journal съобщи, че той планира дългосрочна блокада на Иран. Американският президент смяташе възобновяването на бомбардировките или оттеглянето от конфликта за по-рискови варианти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дони Русофила
05:24 03.05.2026
2 оня с коня
Коментиран от #3, #7
05:59 03.05.2026
3 Хъмл
До коментар #2 от "оня с коня":Не знам дали си с коня, ама в главата си като изперкалия Тръмп. Трябва ви специализирана медицинска помощ.
Коментиран от #6
06:23 03.05.2026
4 хихи
Пащай, плащай.....
че зад Иран надничат Си и Путин
06:27 03.05.2026
5 Мдаа!🤔
06:28 03.05.2026
6 оня с коня
До коментар #3 от "Хъмл":Колко пъти да обяснявам че Квалификациите ви тука изобщо не ме вълнуват?И ще повторя щото трудно разбирате:Не си първият който ме праща на Доктор,ама някакси да ОТКЛИКНЕТЕ на Призива ми да преведете "Некой лев" по Банковата ми сметка за лечение щото то Пари струва?А колко пъти да повтарям че съветите приемам само в КЕШ?Акъл ще ми дава Лумпена му с Лумпен...Той - на Мене?:)
06:36 03.05.2026
7 Леля Гошо
До коментар #2 от "оня с коня":Кон, производството, съхранението транспортирането и взривяването на атомна бомба не е като да си изпържиш яйца и да се наядеш. Само технологично напреднали държави го могат, а само такива като теб и Тръмп могат да повярват, че Иран е щял да го има "до седмици"
07:02 03.05.2026
8 Тоналт Дръмб
07:10 03.05.2026
9 Ами
07:15 03.05.2026