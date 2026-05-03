Иран настоява за репарации в новия си план за мир, предложен на САЩ

3 Май, 2026 05:09, обновена 3 Май, 2026 06:00 1 828 9

Скоро ще прегледам плана, но не мога да си представя, че той е приемлив, заяви американският президент

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

14-точковият план на Иран за мирно разрешаване на конфликта със САЩ и Израел включва репарации за Техеран и създаване на „нов механизъм“ за корабоплаване в Ормузкия проток, съобщава Press TV, позовавайки се на информационната агенция Tasnim.

„САЩ предложиха двумесечно прекратяване на огъня, но Иран настоява проблемите да бъдат решени в рамките на 30 дни, измествайки фокуса от подновяване на прекратяването на огъня към пълно прекратяване на войната“, съобщи Press TV в своя Telegram канал.

Ключовите искания на Техеран включват репарации, гаранции, че военната агресия няма да се повтори, изтегляне на американските сили от „иранската периферия“, прекратяване на блокадата на Ормузкия проток и създаване на „нов механизъм“ за корабоплаване там. Иран също така настоява за размразяване на активите ;w в чужбина и отмяна на санкциите.

Коментирайки иранския план в платформата за социални медии Truth Social, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнение в неговата приемливост, заявявайки, че Ислямската република, по негови думи, все още не е „платила достатъчно висока цена за това, което е направила на човечеството и света през последните 47 години“.

Както IRNA съобщи в петък, Иран е предал на Пакистан текста на новия си мирен план на 30 април.

Миналата седмица американците едностранно удължиха прекратяването на огъня с Ислямската република до приключване на преговорите. По-късно Al Mayadeen съобщи, че Техеран, чрез Исламабад, е предложил на Вашингтон триетапна формула за продължаване на диалога.

Според медийни съобщения, първата фаза предвижда край на войната и гаранции за сигурност за Иран и Ливан. След това страните ще обсъдят механизми за управление на Ормузкия проток и едва след това ще се заемат с ядрената програма на Иран. Преминаването към третия етап обаче е възможно само след постигане на споразумение по първите два.

Както каза американски служител пред Ройтерс, Доналд Тръмп е бил недоволен от това предложение. Впоследствие Wall Street Journal съобщи, че той планира дългосрочна блокада на Иран. Американският президент смяташе възобновяването на бомбардировките или оттеглянето от конфликта за по-рискови варианти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дони Русофила

    16 6 Отговор
    Аятоласите на 100% отново ще бъдат бомбардирани.

    05:24 03.05.2026

  • 2 оня с коня

    18 15 Отговор
    Иран иска Никой да не ги безпокои за да си прибират кротко по 2 МЛН Долара от всеки преминаващ кораб,а също така и да могат спокойно да си Майсторят Ядрени бомби...за всеки случай.Белите хора на Запад абсолютно не са съгласни да играят ролята на Балами с тая Разлика, че Америка и Израел реагират Военно,а Европа само си мърмори под носа сърдито.И тук въпросът е ЗАЩО бай Натю още се ОШУМОЛЯВА и не тръгне с Маршова стъпка към Ормуза за да подкрепи подобаващо Десницата Тръмпова?А нима не е създаден тоя Пакт точно за Защита на Териториалните и ИКОНОМИЧЕСКИ Права на Държавите-членки?А е просто за изпълнение - Влиза Натовската Армия през Турция в Иран и обяснява на разпищолилите се Аятоласи Кон боб яде ли и оде пикай кокошката,ама ЖЕЛАНИЕ ТРЯБВА!

    Коментиран от #3, #7

    05:59 03.05.2026

  • 3 Хъмл

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Не знам дали си с коня, ама в главата си като изперкалия Тръмп. Трябва ви специализирана медицинска помощ.

    Коментиран от #6

    06:23 03.05.2026

  • 4 хихи

    10 0 Отговор
    Счупиха му рогата, той твърди, че няма рога.... хи хи
    Пащай, плащай.....
    че зад Иран надничат Си и Путин

    06:27 03.05.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    7 1 Отговор
    Ако не искат още бой и унижения, американците да приемат този справедлив план! Иначе целият свят ще продължи да им се смее на военната импотентност!

    06:28 03.05.2026

  • 6 оня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хъмл":

    Колко пъти да обяснявам че Квалификациите ви тука изобщо не ме вълнуват?И ще повторя щото трудно разбирате:Не си първият който ме праща на Доктор,ама някакси да ОТКЛИКНЕТЕ на Призива ми да преведете "Некой лев" по Банковата ми сметка за лечение щото то Пари струва?А колко пъти да повтарям че съветите приемам само в КЕШ?Акъл ще ми дава Лумпена му с Лумпен...Той - на Мене?:)

    06:36 03.05.2026

  • 7 Леля Гошо

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Кон, производството, съхранението транспортирането и взривяването на атомна бомба не е като да си изпържиш яйца и да се наядеш. Само технологично напреднали държави го могат, а само такива като теб и Тръмп могат да повярват, че Иран е щял да го има "до седмици"

    07:02 03.05.2026

  • 8 Тоналт Дръмб

    1 0 Отговор
    Ще имат един по-дебел маде ин юса.

    07:10 03.05.2026

  • 9 Ами

    1 1 Отговор
    Евреите могат да обявят, че всички държави по света, които развиват ядрени технологии са заплаха за сигурността на Държавата Израел. Това означава ли, че правителството на САЩ трябва да бомбардира тези държави ?

    07:15 03.05.2026

