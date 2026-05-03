Пхенян: САЩ контролират глобалната ИТ инфраструктура, но се представят като основна „жертва“ на кибератаки

Говорител на Министерството на външните работи на КНДР отхвърли обвиненията на Вашингтон за участието на Пхенян в кибератаки като неоснователни, предаде Корейската централна информационна агенция (KCNA).

Дипломатът подчерта, че САЩ, чрез правителствени агенции, контролирани медии и „интригантски организации“, умишлено разпалват пламъците на несъществуваща киберзаплаха. Пхенян смята, че тези действия са насочени към създаване на изкривен образ на КНДР в международната общност.

„Едностранчивите им твърдения имат обща нишка: всички киберпрестъпни дейности по света са свързани с нас“, заяви говорителят на Министерството на външните работи. Ведомството отбеляза, че Съединените щати, които притежават най-модерните кибертехнологии и контролират глобалната ИТ инфраструктура, се опитват да се представят като основна „жертва“, което не е вярно.

МВнР на КНДР разглежда публикациите за киберзаплахите като продължение на враждебната политика на Вашингтон. „Това не е нищо повече от абсурдна клевета, целяща да дискредитира нашата република с дезинформация за политически цели“, подчерта дипломатът.

В изявлението се отбелязва, че Пхенян последователно защитава киберпространството като общо наследство на човечеството и се противопоставя на използването на въпросите на киберсигурността като политически инструмент за нарушаване на суверенитета и намеса във вътрешните работи на други държави.

„КНДР няма да толерира опитите за конфронтация от враждебни сили, които стават все по-явни във всички области, включително киберпространството, и ще предприеме активно всички необходими мерки за защита на държавните интереси и правата на нашите граждани“, заключи външното министерство.