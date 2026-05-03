Новини
Свят »
Северна Корея »
Пхенян: САЩ контролират глобалната ИТ инфраструктура, но се представят като основна „жертва“ на кибератаки

Пхенян: САЩ контролират глобалната ИТ инфраструктура, но се представят като основна „жертва“ на кибератаки

3 Май, 2026 05:42, обновена 3 Май, 2026 05:54 722 2

  • северна корея-
  • сащ-
  • кибератаки-
  • заплахи-
  • хакери

Северна Корея отхвърли обвиненията на Вашингтон за участието на страната в кибератаки

Пхенян: САЩ контролират глобалната ИТ инфраструктура, но се представят като основна „жертва“ на кибератаки - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорител на Министерството на външните работи на КНДР отхвърли обвиненията на Вашингтон за участието на Пхенян в кибератаки като неоснователни, предаде Корейската централна информационна агенция (KCNA).

Дипломатът подчерта, че САЩ, чрез правителствени агенции, контролирани медии и „интригантски организации“, умишлено разпалват пламъците на несъществуваща киберзаплаха. Пхенян смята, че тези действия са насочени към създаване на изкривен образ на КНДР в международната общност.

„Едностранчивите им твърдения имат обща нишка: всички киберпрестъпни дейности по света са свързани с нас“, заяви говорителят на Министерството на външните работи. Ведомството отбеляза, че Съединените щати, които притежават най-модерните кибертехнологии и контролират глобалната ИТ инфраструктура, се опитват да се представят като основна „жертва“, което не е вярно.

МВнР на КНДР разглежда публикациите за киберзаплахите като продължение на враждебната политика на Вашингтон. „Това не е нищо повече от абсурдна клевета, целяща да дискредитира нашата република с дезинформация за политически цели“, подчерта дипломатът.

В изявлението се отбелязва, че Пхенян последователно защитава киберпространството като общо наследство на човечеството и се противопоставя на използването на въпросите на киберсигурността като политически инструмент за нарушаване на суверенитета и намеса във вътрешните работи на други държави.

„КНДР няма да толерира опитите за конфронтация от враждебни сили, които стават все по-явни във всички области, включително киберпространството, и ще предприеме активно всички необходими мерки за защита на държавните интереси и правата на нашите граждани“, заключи външното министерство.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин..

    5 2 Отговор
    Право Куме в Очи! Да намират причина да обвинават някой!

    06:18 03.05.2026

  • 2 хаспелге

    0 0 Отговор
    ами щом ОС е от Редмънт

    06:52 03.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания