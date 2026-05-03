ВСУ поразиха пристанището в Приморск край Санкт Петербург, в атаката се включиха над 60 дрона

Броят на свалените дронове по време на последната атака срещу Ленинградска област надхвърли 60. Основната цел на атаката е било пристанището Приморск, съобщи областния губернатор Александър Дрозденко.

„Тази нощ Ленинградска област отблъсна масирана атака, като свали над 60 вражески безпилотни летателни апарата. Ключовата цел на атаката беше морското пристанище Приморск. В резултат на атаката в Приморск избухна пожар, последствията от пожара вече са потушени. Не са регистрирани разливи на нефт“, написа Дрозденко в своя канал в Max, благодарейки на военните за защитата на небето над Ленинград.

