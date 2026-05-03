Учение на НАТО започна в Полша

Над 3500 военнослужещи от няколко държави-членки на НАТО, включително САЩ, и няколкостотин единици военна техника участват в ученията Amber Shock 2026, които започнаха в Полша на полигона Оржише, съобщава радиостанция RMF24.

„Учението ще продължи до петък и ще завърши със стрелба с бойни патрони“, се казва в изявлението.

Учението в Orzysz включва членове на 2-ри кавалерийски полк на американската армия и други съюзнически части - общо "над 3500 войници от няколко съюзнически страни и няколкостотин единици оборудване", каза подполковник Дариуш Гузенда, говорител на многонационалната дивизия Североизток.

„По време на учението участниците ще практикуват тактически и огневи мисии, подобрявайки оперативната съвместимост и демонстрирайки единството и надеждността на членовете на НАТО при изпълнение на техните общи задължения за сигурност“, каза Гузенда.

Учението Amber Shock 26 е част от учение с кодово име Saber Strike 26, което се провежда в Полша, Литва и Финландия.

Щабът на многонационалната дивизия Североизток координира дейността на многонационалните бойни групи на НАТО, разположени в Литва и Полша. Тези отговорности включват координиране на обучението и повишаване на осведомеността за ситуацията в региона. Щабът също остава готов да провежда операции за колективна отбрана в съответствие с член 5 от Вашингтонския договор. Щабът на многонационалната дивизия "Североизток" се намира в Елблонг.