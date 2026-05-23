Предлагат мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в София

Заместник-кметът на София в направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев внесе в Столичния общински съвет доклад за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в столицата, съобщават от Столичната община. Докладът предстои да бъде разгледан от Общинския съвет, а промените ще се въвеждат поетапно до края на 2026 г, уточни БТА.

Основната цел на реформата е въвеждане на координирани разписания с равни интервали на движение, намаляване на времето за чакане и осигуряване на по-бързи и удобни връзки между кварталите.

Промените предвиждат нови директни маршрути, удължаване и оптимизация на съществуващи линии и въвеждане на синхронизирани графици, които да ограничат т. нар. пакетно движение на трамваите – ситуация, при която няколко превозни средства се движат едно след друго, последвани от дълги интервали без обслужване.

„Това е първа стъпка към изграждане на по-добре координирана трамвайна система, в която линиите работят като обща мрежа, а не като отделни маршрути. Целта е по-кратко чакане, по-надеждно обслужване и по-добри връзки между кварталите“, заявява Виктор Чаушев, цитиран от пресцентъра.

Предлага се да бъдат разкрити две изцяло нови трамвайни линии.

Линия №13 – между ж.к. „Захарна фабрика“ и метростанция „Витоша“ през бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Граф Игнатиев“ и пл. „Журналист“.

Линия №17 – между ж.к. „Манастирски ливади – запад“ и кв. „Орландовци“, осигуряваща нова директна връзка между южните и северните райони на София.

С линия №13 жителите на кв. „Захарна фабрика“ ще получат по-добра връзка с централната градска част и значително по-кратки интервали на движение. Линия №17 ще увеличи капацитета по направлението към НДК и пл. „Света Неделя“, като същевременно ще осигури директна връзка с кв. „Орландовци“, посочват от пресцентъра на СО.

В доклада са предвидени промени в съществуващи маршрути:

Линия №1 – удължаване и нов маршрут между ж.к. „Иван Вазов“ и ж.к. „Западен парк“ с по-кратки интервали на движение.

Линия №3 – промяна на маршрута в посока кв. „Орландовци“ по ул. „Струга“ и бул. „Мария Луиза“.

Линия №8 – удължаване от ж.к. „Люлин 5“ по ул. „Алабин“ и ул. „Граф Игнатиев“ до пл. „Журналист“. С промените линия №8 ще осигури директна връзка между ж.к. „Люлин“, бул. „Ал. Стамболийски“ и източната част на центъра.

Паралелно с маршрутните промени се въвеждат поетапно нови координирани разписания за линии №4, №6, №10, №12 и №18, както и за новите линии. Те ще бъдат организирани на равни интервали, с лесни за запомняне часове на тръгване и по-добри възможности за прекачване между различните линии.

Предвижда се и синхронизация със светофарните уредби по ключови трасета с цел по-бързо преминаване на трамваите и подобряване на регулярността на движението.

„Продължаваме да работим за по-надежден и предвидим градски транспорт, който да бъде реална алтернатива на автомобила. Това означава не само нова инфраструктура, но и по-добра организация на съществуващата мрежа, така че хората да пътуват по-бързо и с по-малко чакане“, заяви кметът на София Васил Терзиев, се припомня в съобщението.

На май 15 май от Столичната община съобщиха за промени в трамвайната мрежа на София, с които се подобрява транспортното обслужване на кварталите „Западен парк“ и „Захарна фабрика“ от 18 май 2026 г. Целта е да се осигурят по-бързи и удобни връзки с централната градска част и с южните райони на столицата, включително директен достъп до метростанция „Витоша“.