Предлагат мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в София
Предлагат мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в София

23 Май, 2026 14:36 1 359 15

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Заместник-кметът на София в направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев внесе в Столичния общински съвет доклад за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа в столицата, съобщават от Столичната община. Докладът предстои да бъде разгледан от Общинския съвет, а промените ще се въвеждат поетапно до края на 2026 г, уточни БТА.

Основната цел на реформата е въвеждане на координирани разписания с равни интервали на движение, намаляване на времето за чакане и осигуряване на по-бързи и удобни връзки между кварталите.

Промените предвиждат нови директни маршрути, удължаване и оптимизация на съществуващи линии и въвеждане на синхронизирани графици, които да ограничат т. нар. пакетно движение на трамваите – ситуация, при която няколко превозни средства се движат едно след друго, последвани от дълги интервали без обслужване.

„Това е първа стъпка към изграждане на по-добре координирана трамвайна система, в която линиите работят като обща мрежа, а не като отделни маршрути. Целта е по-кратко чакане, по-надеждно обслужване и по-добри връзки между кварталите“, заявява Виктор Чаушев, цитиран от пресцентъра.

Предлага се да бъдат разкрити две изцяло нови трамвайни линии.

Линия №13 – между ж.к. „Захарна фабрика“ и метростанция „Витоша“ през бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Граф Игнатиев“ и пл. „Журналист“.

Линия №17 – между ж.к. „Манастирски ливади – запад“ и кв. „Орландовци“, осигуряваща нова директна връзка между южните и северните райони на София.

С линия №13 жителите на кв. „Захарна фабрика“ ще получат по-добра връзка с централната градска част и значително по-кратки интервали на движение. Линия №17 ще увеличи капацитета по направлението към НДК и пл. „Света Неделя“, като същевременно ще осигури директна връзка с кв. „Орландовци“, посочват от пресцентъра на СО.

В доклада са предвидени промени в съществуващи маршрути:

Линия №1 – удължаване и нов маршрут между ж.к. „Иван Вазов“ и ж.к. „Западен парк“ с по-кратки интервали на движение.

Линия №3 – промяна на маршрута в посока кв. „Орландовци“ по ул. „Струга“ и бул. „Мария Луиза“.

Линия №8 – удължаване от ж.к. „Люлин 5“ по ул. „Алабин“ и ул. „Граф Игнатиев“ до пл. „Журналист“. С промените линия №8 ще осигури директна връзка между ж.к. „Люлин“, бул. „Ал. Стамболийски“ и източната част на центъра.

Паралелно с маршрутните промени се въвеждат поетапно нови координирани разписания за линии №4, №6, №10, №12 и №18, както и за новите линии. Те ще бъдат организирани на равни интервали, с лесни за запомняне часове на тръгване и по-добри възможности за прекачване между различните линии.

Предвижда се и синхронизация със светофарните уредби по ключови трасета с цел по-бързо преминаване на трамваите и подобряване на регулярността на движението.

„Продължаваме да работим за по-надежден и предвидим градски транспорт, който да бъде реална алтернатива на автомобила. Това означава не само нова инфраструктура, но и по-добра организация на съществуващата мрежа, така че хората да пътуват по-бързо и с по-малко чакане“, заяви кметът на София Васил Терзиев, се припомня в съобщението.

На май 15 май от Столичната община съобщиха за промени в трамвайната мрежа на София, с които се подобрява транспортното обслужване на кварталите „Западен парк“ и „Захарна фабрика“ от 18 май 2026 г. Целта е да се осигурят по-бързи и удобни връзки с централната градска част и с южните райони на столицата, включително директен достъп до метростанция „Витоша“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 здрасти

    7 5 Отговор
    При масово навлизащите и значително по-евтини електробуси, за какво да развиваме трамваите? Хайде мислете с главите си.

    14:41 23.05.2026

  • 2 Маршрути графици ала бала наследство

    4 1 Отговор
    Да оправят релсите по които йф прекара да се движат и рейсове и са безобразно изкъртени
    Сиреч, продължават ремонти на фандъшки ремонти

    14:48 23.05.2026

  • 3 Анонимен

    4 1 Отговор
    Логиката на трамвая е, когато не се движи по улиците, че релсите са по-евтини от асфалта.
    А ние какво правим? Асфалт с релси в него! Пътниците да тичат през булевард, а целия трафик да седи и да чака един трамвай, защото в края на деня целта на тия не е градски транспорт да е удобен, а на другите да им е гадно!
    Абе важното е парите да са усвоени!

    15:21 23.05.2026

  • 4 аааа

    6 0 Отговор
    "директен достъп до метростанция „Витоша“ - това е крайната спирка, от която метрото се връща до центъра, откъдето идват трамваите, унищожителна логика. Колко директен може да е достъпа от Света троица до Витоша, като по маршрута има 20 и кусур спирки - ГЕНИАЛНО. Не знам какво пушао в Центъра за градска мобилност, но не е качествено. Обаче от резултата патим всички ние. Сега и 8-цата по Графа, с което трамваите ще станат 6 на брой /15, 10, 13, 18, 12, 8./ Ще има задръстване бас ловя.

    15:30 23.05.2026

  • 5 до Центъра за градска ИМОБИЛНОСТ

    5 0 Отговор
    Вземете оправете и рейсовете, защото има довеждащ транспорт до метростнации на 30 минути...кого довеждат?! Кой да разчита на половин часови рейсове, ТОВА Е НЕЛЕПО, европейска столица ми било....

    15:33 23.05.2026

  • 6 лют пипер

    2 1 Отговор
    Да предложат мащабна оптимизация и на колоездачната мрежа в София.

    15:39 23.05.2026

  • 7 Трамвай N-5

    1 0 Отговор
    Трамвай N-5 да има връзка с автобус 66 за да може от оспирката до Сервиз Пежо да има връзка и с метростанция Горна баня.И да е
    по-начесто и по-редовен

    15:54 23.05.2026

  • 8 Гробар

    3 1 Отговор
    Браво. Единственото хубаво в селската мизерна софийска кочина е че запазиха трамвайната мрежа за разлика от други европейски градове, които сега съжаляват.

    16:10 23.05.2026

  • 9 Личен опит

    2 0 Отговор
    Ето и аз да се изкажа - по кретеннското предложение на Симеон Ставрев, общински съветник, автобус 56 се удължи до Захарна фабрика, като разбира се интервала на движение остана 30 минути, но се добавиха три светофара повече до метроснатция Вардар и задръстване по бул. Вардар до Т. Александров. Моля, кажете ми това не е ли маллоумно ли или да?! Автобусите са 30 годишни, ръждясали, кърпени...50-та употреба...но това било оптимизация на градсикя транспорт според тоя Ставрев. Наглеци и престъпници!

    16:38 23.05.2026

  • 10 SDEЧЕВ

    2 1 Отговор
    Докога ще минават трамваи в двете посоки на 2 минути и на 2 метра от прозорците на хората по бул Скобелев, въпреки решение на съда , че линията е незаконна. А Садисти?

    Коментиран от #11

    16:54 23.05.2026

  • 11 SDEЧЕВ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "SDEЧЕВ":

    Сега и новата линия 27 ще я вкарате там. Пълни садисти

    16:55 23.05.2026

  • 12 Втора ръка хора сме така си е

    3 0 Отговор
    Сега явно е модата на трамваите, няма лошо, но ще се получи пренасищане и задръстване в центъра...Градският транспорт не е само трамваи, да напомня. Но тия кухи лейки в общината дали въобще могат да направят един нормален, редовен, удобен и визуално естетичен градски транспорт?! В София се движат поне пет вида трмвайни коли и кой знае колко вида автобуси, всичко се прави на парче, като също така се внасят трошки от Западна Европа, нали, опърдявани от европейските заддници по над 15 години и затова се плащат куп пари...Трагедия, жалка история.

    17:18 23.05.2026

  • 13 Буревестников

    0 0 Отговор
    Предложение за оптимизация ! Линия номер 8- от Люлин 5 до ъгъла на "царица Йоана" и "Панчо Владигеров".От там до центъра 100% се покрива с Метрото ! Закривай !

    17:50 23.05.2026

  • 14 Безмозъчни същества

    1 0 Отговор
    Линия № 1 е най добре от западен парк до жк. Младост през Слатина до Княжево от там до Гара искър и през Подуене, Лозенец до Обеля и след това Банишора и директно до Ивав Вазов. От както дойдоха гейовете в СО лудницата в София е ужасяваща.ЗА мърсотията и кучешките радости по тротоарите не ми се говори. Кофите за боклук ги местат през седмица. Транспорта е отвратителен. Има едни първобитни мотриси карат като бесни. Тези зам кметове всичкото това при новите избори ще се разгони чак до остров Персин , за да стане транспорта в София що годе Нормален. Днес хаоса е пълен.

    19:56 23.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

