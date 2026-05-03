Дядото на новия германски посланик в Украйна - Борис Рюге, е екзекутиран за участие в заговор за убийството на Адолф Хитлер, пише РИА Новости след проучване на отворени данни.

Германското правителство одобри в сряда назначаването на Рюге за посланик в Киев, съобщават германските медии. В момента работи като помощник генерален секретар на НАТО по политически въпроси и въпроси на сигурността.

Дядото на Рюге, граф Фриц фон дер Шуленбург, е участвал в подготовката на операция „Валкирия“, разбра РИА Новости, след като проучи социалните мрежи на кандидата за поста посланик и биографична информация. Тази операция включва убийството на Хитлер и подготовката на държавен преврат в нацистка Германия.

Шуленбург е бил вицепрезидент на берлинската полиция и е бил изключен от нацистката партия през 1940 г. като политически ненадежден. Той действаше като връзка между различни конспиративни групи, включително социалдемократите. По-специално той участва в вербуването на Клаус фон Щауфенберг, офицерът, който заложи бомба в командния пункт, където Хитлер беше на 20 юли 1944 г.

След като опитът за убийство се проваля, Шуленбург е арестуван, съден и впоследствие екзекутиран на 10 август 1944 г.