Дядото на новия германски посланик в Украйна е бил убит заради покушение над Хитлер
3 Май, 2026 12:05 1 144 60

Граф Фриц фон дер Шуленбург, е участвал в подготовката на операция „Валкирия“

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Дядото на новия германски посланик в Украйна - Борис Рюге, е екзекутиран за участие в заговор за убийството на Адолф Хитлер, пише РИА Новости след проучване на отворени данни.

Германското правителство одобри в сряда назначаването на Рюге за посланик в Киев, съобщават германските медии. В момента работи като помощник генерален секретар на НАТО по политически въпроси и въпроси на сигурността.

Дядото на Рюге, граф Фриц фон дер Шуленбург, е участвал в подготовката на операция „Валкирия“, разбра РИА Новости, след като проучи социалните мрежи на кандидата за поста посланик и биографична информация. Тази операция включва убийството на Хитлер и подготовката на държавен преврат в нацистка Германия.

Шуленбург е бил вицепрезидент на берлинската полиция и е бил изключен от нацистката партия през 1940 г. като политически ненадежден. Той действаше като връзка между различни конспиративни групи, включително социалдемократите. По-специално той участва в вербуването на Клаус фон Щауфенберг, офицерът, който заложи бомба в командния пункт, където Хитлер беше на 20 юли 1944 г.

След като опитът за убийство се проваля, Шуленбург е арестуван, съден и впоследствие екзекутиран на 10 август 1944 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българка

    Нацист до нацист, мила моя майно льо.

    Коментиран от #49

    12:08 03.05.2026

  • 2 Файърфлай

    Значи да му мисли Зеленски и английските му телохранители.

    12:09 03.05.2026

  • 3 Урсула

    (Плези се)....... На на на на нана, нъцки нъцки нъцки....... Аз като съм от нацистко потекло, я как си командвам целия ЕС !!! Не съм посланик някакъв...

    12:09 03.05.2026

  • 4 !!!?

    Дядото на Путлер е бил готвач на диктатора Сталин, докато Путлер уби готвача си Пригожин...!

    Коментиран от #12, #13

    12:10 03.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    Това са били нацисти които са искали да спасят Райха.

    Коментиран от #10

    12:11 03.05.2026

    20 10 Отговор
    заради похищение на Наркомана от МИ6, охраняващи го, за да не мръдне зелката в неправилната посока.

    Коментиран от #8

    12:12 03.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    Дядо ми по майчина линия е бил евреин ☝️
    Ако това интересува някого....

    Коментиран от #26

    12:12 03.05.2026

  • 8 да се пете

    До коментар #6 от "И този така ще умират":

    УмирГа

    12:12 03.05.2026

  • 9 УНИАН

    В Киев посолствата работят. Западни лидери ходят там на посещения. Странна война през 21 век.

    12:15 03.05.2026

  • 10 !!!?

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    По дефитиция сегашния "руски мир" е Райх...личи че си последната Копейка !

    12:16 03.05.2026

    Този явно е престъпник като дядо си ,който е посмял да вдигне ръка срещу ФюРе Ра !За такива само Арбайт Махт Фройде !

    12:16 03.05.2026

    19 9 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    убивали нацисти, а Хитлер е бил нацист и се побъркал , самоубил се е. :)) Логикоооо????

    Коментиран от #16, #19

    12:16 03.05.2026

    До коментар #4 от "!!!?":

    А кой е готвач на диктатора Зеленски? Или на него му готви жена му?

    Коментиран от #43

    12:18 03.05.2026

    Фашист при фашистите ! Този път краят им ще е фатален и окончателен !

    12:18 03.05.2026

    Натси Стки Боккк Луцци сър ,руснаците са били много благородни и милостиви ,че не са ги изтребили до 9то коляно,а е трябвало !

    12:20 03.05.2026

    До коментар #12 от "Ама Сталин не е бил нацист":

    Разлика в диктаторите няма - всички до един са масови убиици...!
    Чети "ФАШИЗМЪТ" на Д-р Жельо Желев !!!?

    Коментиран от #35, #40

    12:20 03.05.2026

    А баба му го е гълллтала на Гьоринг 👌

    12:21 03.05.2026

    Поредния комунист, Коминтерна управлява Европа,и затова е на това дередже

    12:21 03.05.2026

    До коментар #12 от "Ама Сталин не е бил нацист":

    Сталин е избил повече съветски граждани отколкото Хитлер.Та кво викаш?

    Коментиран от #23, #27

    12:21 03.05.2026

    От историята на Украйна...когато Екатерина Велика анексира Крим от Турците през 1783 година за да създаде пристанище на топли води и база за контрол на Черно море,тя не успява да изгради достатъчно инфраструктура ,защото Украйна по същество е било затънтено място тогава.
    Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
    И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
    Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.

    Коментиран от #25, #28, #29

    12:24 03.05.2026

    Германското посолство в Техеран работи ли? Ходят ли там западните лидери на посещение като в Киев?
    Странна война през 21 век...
    Странна война през 21 век...

    12:24 03.05.2026

    Бандеровцьi-ето
    умалишенньie маньяки или,
    другими словами,
    озверевший скот.

    Но,именно такие нам
    нужньi в данньiй период
    временни,чтобьi уничтожать
    непокорньiх славян.

    А затем они сами должньi
    бьiть унищоженьi,так как
    зверям не место среди людей.

    Паул Гьобелс

    Коментиран от #30, #33, #34, #42

    12:24 03.05.2026

    До коментар #19 от "Ами":

    Целокупният български народ?Никой не си избира родителите.Нито дядо си.

    Коментиран от #31

    12:25 03.05.2026

    Демек пращат го да се бори с фашизма в Украйна? хехе, това си е факт.

    12:26 03.05.2026

    До коментар #20 от "Сталин":

    След съвкупление с кон.

    12:26 03.05.2026

    До коментар #20 от "Сталин":

    В Тула са били изпратени дашните девойки от селата и градовете, да има с какво да се занимават царските оръжейници.

    12:27 03.05.2026

    До коментар #20 от "Сталин":

    Смърт на комунизма!

    12:29 03.05.2026

    До коментар #22 от "Сталин":

    Пиши на български.

    Коментиран от #36

    12:30 03.05.2026

    До коментар #23 от "И това какво го интересува":

    Тя и май катти е сега с 3 очи ,щото глътнала на ба щатти чашата с окото и сега то от г300 и наднича и намига 😂🍌😂!

    12:30 03.05.2026

    Зад операция " Валкирия" стои английското разузнаване. Затова всички участници са съдени , като предатели, а наследниците им ги награждават с постове, като този .

    12:31 03.05.2026

    До коментар #22 от "Сталин":

    Чувал съм го това. Затова на бандеровците надзиратели в лагерите на смъртта не са давали огнестрелно оръжие, а дебели тояги.

    12:31 03.05.2026

    До коментар #22 от "Сталин":

    Четири Года руски орди на вълни налитат, реват.
    Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
    руски орди лазят по урвата дива
    и тела я стелят, и кръв я залива.
    Бури подир бури! Руснак след руснак!
    Путин безумний сочи Покровск пак
    и вика: "Търчете! Тамо са парите!"
    И руснаци тръгват с викове сърдити,
    "За Путин" гръмовно въздуха разпра.
    Купянск отговаря с други вик: Гойда!
    И с нов дъжд куршуми, дронове и дървье
    Украинци пушкат и отблъскват.
    Пушкалата екнат, руснаците реват,
    ордите налитат и падат, и мрат.
    Идат като тигри, бягат като овци
    и пак се завръщат; руснаци, монголци
    кат мухи щъкат по страшний редут,
    плачат и стенат в страшния студ.
    И тогаз мощен рев въздуха разпра
    Розаво Фламинго от небето изригна.
    Пусна бомби и ракети
    връз главите ру3ки клети !!!

    Иван Вазов (1850-1921) 😁😁👍

    Коментиран от #41, #50

    12:33 03.05.2026

    До коментар #16 от "!!!?":

    Желю селяндура за фактор ли го имаш ?

    12:35 03.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

    ДОБРЕ БИ БИЛО ДА ЧЕТЕТЕ, КАКВО Е ИСКАЛ ДА ПОСТИГНЕ ДЯДОТО НА НОВИЯ ДИПЛОМАТ.ЛЕСНО СЕ ОБИЖДАТ ТЕЗИ, КОИТО НЕ ВНИКВАТ В СЪДЪРЖАНИЕТО.

    12:36 03.05.2026

    не означава,че не е бил нацист!

    Коментиран от #44

    12:38 03.05.2026

    Да се надяваме, че добре помни миналото на дядо си. Според мен това си истинско политическо послание. Мерц въобще не е глупака , за когото го мислят.

    12:41 03.05.2026

    До коментар #16 от "!!!?":

    доктора беше пълно недуразумение

    12:42 03.05.2026

    До коментар #34 от "ИВАН ВАЗОВ, поет":

    Къде ги видя тези пристъпи ужастни!? Няма такива! Пета година се крият страхливо и не смеят да се покажат от окопа! Вместо ,,пристъпи ужасни", по добре го замени със ,,СВО нещастно"! За пореден път превземат Купян, Химарс на хоризонте, а пабеда - блян!

    Коментиран от #47

    12:43 03.05.2026

    До коментар #13 от "УНИАН":

    Готви си и си пере! Благодари за вниманието.

    12:45 03.05.2026

    До коментар #38 от "Което":

    бил комунист и от шумкарски котило , като Ганьовите "герой" . Някои и с титли и чинове , други олигарси !

    12:46 03.05.2026

    До коментар #42 от "Скромен превод":

    Бандеровците трябва да бъдат унищожени, защото мястото на зверовете не е сред хората.

    Паул Гьобелс

    Паул Гьобелс

    12:50 03.05.2026

    а баба ти кво е праила по тва време
    предяла на хурката

    12:51 03.05.2026

    До коментар #42 от "Скромен превод":

    Всички обитатели на форума разбират руски! В оригинал звучи много по реалистично и естетично, понеже жестоката семантика напълно съответства на първобитна и разрушителна руска фонетика! Всеки език отговаря на народопсихологията на своя народ! Френският е салонен, за балове, английският за дипломацията, немският, рязък и твърд, да обучаваш войници и кучета... и така!

    Коментиран от #52, #59

    12:52 03.05.2026

    До коментар #1 от "Българка":

    А другия дядо кво правеше през това време..а баба..сигурно служиха в някой концлагер..доброволци..В Киев има булевард Бандера, който много помагаше на фашисти през 2св.война..и активно унищожавал евреи..А днеска Зеленски евреина се разхожда по нея..Инак нямало нацизм в укройна..хич даже..

    12:52 03.05.2026

    До коментар #34 от "ИВАН ВАЗОВ, поет":

    Пак съм аз и ти ръгам чушки 🌶️в боба в захлас!

    12:54 03.05.2026

    До коментар #47 от "АсанБГ":

    Твоя Алтънчо никаква работа няма да свърши, само ще ме кара да се надявам!

    Коментиран от #55

    12:54 03.05.2026

    До коментар #48 от "Кочо":

    Кочо ,нада рени Х..ИЩАа полапваш ли ,просто един познат се интересува ?

    12:56 03.05.2026

    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    12:57 03.05.2026

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    12:58 03.05.2026

    До коментар #51 от "Кочо":

    Мога и аз да помагам,но сирене няма да има ,сигурно го знаеш,от Аджи Асан маала -Филибето съм.

    12:58 03.05.2026

    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:58 03.05.2026

    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    12:59 03.05.2026

    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    12:59 03.05.2026

    До коментар #48 от "Кочо":

    Шептяла ли ти е рускиня уморена от любов? Нежен език, майчин за диктатора Зеленски. Украинският му е по развален от английския на който грачи със западняците.

    13:01 03.05.2026

    Ко тана, пундю пусна ли интерната?

    13:17 03.05.2026

