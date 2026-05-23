Президентът на Наполи е отхвърлил шокираща оферта от САЩ за продажба на клуба

23 Май, 2026 17:04 810 0

Де Лаурентис вече планира нов стадион и бъдещето след Конте

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Аурелио Де Лаурентис е отказал колосална оферта от 2 милиарда евро за Наполи. Според информация на „Corriere dello Sport“ американски инвеститори са опитали да купят клуба с амбициозен проект за мащабно развитие и сериозни инфраструктурни инвестиции, но президентът на неаполитанците категорично е отказал да се раздели със собствеността си.

Собственикът на Наполи, който спаси клуба през 2004 година, няма намерение да продава, особено в навечерието на стогодишнината на клуба през август 2026-а. Вместо това той вече гледа към следващия етап от развитието на „адзурите“.

Сред основните му приоритети са изборът на наследник на Антонио Конте, който е все по-близо до напускане, както и изграждането на нов модерен стадион. Според информациите Де Лаурентис окончателно е изключил възможността Наполи да участва в реконструкцията на „Диего Армандо Марадона“ и предпочита изцяло ново съоръжение в друга част на Неапол.


