Разногласията между Тръмп и Мерц са преминали точката, от която няма връщане

3 Май, 2026 14:37 964 20

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • сащ-
  • фридрих мерц-
  • доналд тръмп-
  • разногласия

Вучич: Това ще има пагубен ефект върху сръбската икономика

Разногласията между Тръмп и Мерц са преминали точката, от която няма връщане - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич смята, че различията между американския лидер Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц са преминали точката, от която няма връщане, което ще има пагубен ефект върху сръбската икономика.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано обяви, че американският военен контингент в Германия ще бъде намален с повече от пет хиляди души, което ще надхвърли предварително обявените планове.

„Не очаквах, че американците ще започнат конфронтация с германците в Европа с такава скорост, мислех, че ще изчакаме малко с това, а това изявление на Тръмп за изтеглянето на първите пет хиляди войници е твърде сериозен и важен сигнал. Какво каза Мерц на Тръмп, а Тръмп на него... Очевидно е, че интересите вече не съвпадат и сме стигнали до точката, от която няма връщане назад. Не мисля, че е добре за сръбската икономика, икономика и политика тези отношения да са лоши“, каза Вучич по телевизия Informer.

На 21 април Вучич, по време на честването на 25-годишнината от икономическото сътрудничество с Германия, припомни, че Германия е основният външнотърговски партньор на официален Белград от десет години, с годишен търговски оборот от над 10 милиарда евро, компании с германски капитал са наели 80 хиляди души в Сърбия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вовата

    9 6 Отговор
    Всички ще ми дойдете в прегръдката.

    Коментиран от #3, #9

    14:39 03.05.2026

  • 2 САЩ предаде Украйна

    8 8 Отговор
    И украйна Тихо се въоръжи със собствено оръжие
    И сега Разгромява Русия на фронта и Дълбоко в Тила
    Без САЩ

    Коментиран от #10

    14:42 03.05.2026

  • 3 Бием се като украинци 🇺🇦💪

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    Ще се оправим сами

    14:42 03.05.2026

  • 4 Тръмп е непотребна Кукла нико му

    4 0 Отговор
    Той е глупак като Путин

    Коментиран от #11

    14:43 03.05.2026

  • 5 Германия

    4 4 Отговор
    Тръмп няма и 1/1000 от качествата на Мерц. Единият е кравар, а другият немец.

    14:43 03.05.2026

  • 6 Германия не и трябва никой

    2 5 Отговор
    За разлика от Русия е Сила

    14:43 03.05.2026

  • 7 САЩ и

    3 2 Отговор
    Германия са културни народи и ще се разберат, ну колхозниците ще са винаги на опащката на цивилизацията.

    Коментиран от #14

    14:47 03.05.2026

  • 8 Цвете

    3 0 Отговор
    И ТВОЯТА " ТОЧКА " НАБЛИЖАВА. НАЛИ НЕ СИ МИСЛИШ, ЧЕ ВЕЧНО ЩЕ СИ НА ВЛАСТ? 🙄🤔😙

    14:47 03.05.2026

  • 9 Този

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вовата":

    късокрак руски малоумник свърши всичката раборта на руските врагове. Копейките са доволни.

    14:49 03.05.2026

  • 10 Русия е 40 пъти по голяма

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ предаде Украйна":

    Няма как да се бият с нея ако бяха във 17 век
    Но сега е трудно да се бориш срещо интелигентна армия
    Трябва съотношение 80 към 1 за да победят Украйна

    14:50 03.05.2026

  • 11 Мухахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп е непотребна Кукла нико му":

    А урсулите са най умни

    14:51 03.05.2026

  • 12 хмммм

    4 2 Отговор
    Toя намерил какво да коментира – отношенията между САЩ и ЕС, отношенията между Тръмп и мерц. Само не е ясно какво прави със скъсана, бедна Сърбия.

    14:51 03.05.2026

  • 13 Файер Поинт

    0 1 Отговор
    Путин бълнува тая компания денонощно

    14:51 03.05.2026

  • 14 9ти септември

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ и":

    Учи Руски ще ти трябва

    14:51 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 9ти септември

    0 0 Отговор
    ПУТИН е шефа свиквайте

    14:54 03.05.2026

  • 17 Патриот

    1 1 Отговор
    Абе сръбски селяндур врътнаха ти крана за финансиране от милиард и половина и взе да намираш оправдания.Ти си аут от играта,Европа отдавна ви е отписала.От тук нататък мизерия и глад ви чака.

    14:57 03.05.2026

  • 18 Град Козлодуй..

    1 0 Отговор
    Оранжевият ПетДал...са скарали с есесовският ПетДал!😂🤣😅

    14:58 03.05.2026

  • 19 Мдаа

    0 0 Отговор
    Дядото на Рижия по бащина линия е шваба напуснал Дойчланд, да скатае мобилизация във войните.Наследника му същия страхливец, но облечен във власт.Скача на дребните риби като Мадуро, а плаши по-големите с многократно удължавани ултиматуми.

    14:59 03.05.2026

  • 20 Той

    0 0 Отговор
    Тръмп има разногласия със самия себе си.Сутринта мисли едно, на обяд второ.

    15:05 03.05.2026

