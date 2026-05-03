Разногласията между Тръмп и Мерц са преминали точката, от която няма връщане

Сръбският президент Александър Вучич смята, че различията между американския лидер Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц са преминали точката, от която няма връщане, което ще има пагубен ефект върху сръбската икономика.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано обяви, че американският военен контингент в Германия ще бъде намален с повече от пет хиляди души, което ще надхвърли предварително обявените планове.
„Не очаквах, че американците ще започнат конфронтация с германците в Европа с такава скорост, мислех, че ще изчакаме малко с това, а това изявление на Тръмп за изтеглянето на първите пет хиляди войници е твърде сериозен и важен сигнал. Какво каза Мерц на Тръмп, а Тръмп на него... Очевидно е, че интересите вече не съвпадат и сме стигнали до точката, от която няма връщане назад. Не мисля, че е добре за сръбската икономика, икономика и политика тези отношения да са лоши“, каза Вучич по телевизия Informer.
На 21 април Вучич, по време на честването на 25-годишнината от икономическото сътрудничество с Германия, припомни, че Германия е основният външнотърговски партньор на официален Белград от десет години, с годишен търговски оборот от над 10 милиарда евро, компании с германски капитал са наели 80 хиляди души в Сърбия.
САЩ предаде Украйна
И сега Разгромява Русия на фронта и Дълбоко в Тила
Без САЩ
Бием се като украинци 🇺🇦💪
До коментар #1 от "Вовата":Ще се оправим сами
Тръмп е непотребна Кукла нико му
До коментар #1 от "Вовата":късокрак руски малоумник свърши всичката раборта на руските врагове. Копейките са доволни.
Русия е 40 пъти по голяма
До коментар #2 от "САЩ предаде Украйна":Няма как да се бият с нея ако бяха във 17 век
Но сега е трудно да се бориш срещо интелигентна армия
Трябва съотношение 80 към 1 за да победят Украйна
Мухахаха
До коментар #4 от "Тръмп е непотребна Кукла нико му":А урсулите са най умни
9ти септември
До коментар #7 от "САЩ и":Учи Руски ще ти трябва
