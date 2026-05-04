Софийският районен съд провежда разпоредително заседание по делото срещу групата на Хасърджиев

4 Май, 2026 04:40, обновена 4 Май, 2026 04:44 659 2

Повдигнати са обвинения за принуда, полово удовлетворение със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотици

Снимка: bTV
Софийският районен съд ще проведе на 4 май разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, които са предадени на съд от Софийска градска прокуратура и на които са им повдигнати обвинения за 17 престъпления – част от които извършени самостоятелно, част от тях в съучастие, предаде БГНЕС.

В условията на съучастническа дейност са повдигнати обвинения за принуда, полово удовлетворение със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотици.

Между принудата и наркотичните вещества, които са общо 6 вида е наркотикът – GHB (Гама-хидроксибутират, gamma-hydroxybutyrate), използван за склоняване и осъществяване на полови престъпления.

Повдигнатите обвинения за самостоятелни престъпления са 5 отделни обвинения за порнографски материали, умишлено заразяване с два вида венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение, боравене с оръжие.

По делото има многократно подавани сигнали във връзка с организирани събития на конкретния инкриминиран адрес – за това, че там се организират партита, при които се употребяват наркотични вещества

По делото са събрани достатъчно доказателства за създаване, разпространение и държане на порнографско съдържание. Има и лица, които са под 18-годишна възраст.

През октомври 2025 г. актьорът Росен Белов, д-р Станимир Хасърджиев и френски легионер бяха задържани и оставени за постоянно в ареста с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището в София на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението - е принуждаван и да употребява наркотици.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чалгар

    2 1 Отговор
    Този е от хомосексуалистити на ИТН.

    05:18 04.05.2026