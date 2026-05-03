Политик от ХДС/ХСС призова германското правителство да започне реформи

3 Май, 2026 16:15 558 6

Щефен Билгер отбеляза, че настоящите предизвикателства са огромни както на вътрешния, така и на международния пазар

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Щефен Билгер, първи секретар на фракцията на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС) в Бундестага (германския парламент), изрази загриженост относно състоянието на управляващата коалиция на ХДС/ХСС и Социалдемократическата партия на Германия (ГСДП), като заяви, че правителството трябва да започне да прилага отдавна отлаганите реформи.

„Обструкционизмът и взаимните обвинения, които чуваме от ГСДП през последните дни, все повече подкопават доверието в способността на политиците да действат“, каза Билгер пред вестник Handelsblatt. „Коалицията трябва незабавно да се върне към конструктивен режим на реформи и да постигне резултати“, добави той. Същевременно политикът изрази разбиране за критиките към състоянието на германското правителство от бившия министър на икономиката и енергетиката Петер Алтмайер (ХДС).

По-рано Алтмайер, смятан за близък съюзник на бившия канцлер Ангела Меркел, изрази мнение, че Германия може да се изправи пред държавна криза, ако правителството не успее да приложи обещаните реформи преди лятната ваканция. Билгер отбеляза, че Алтмайер не е сам в критиките си. „Много граждани сега се обръщат към нас, политиците, и призовават за нашата отговорност“, обясни той. Според Билгер настоящите предизвикателства са огромни както на вътрешния, така и на международния пазар. „Ето защо коалицията от ХДС/ХСС и СДП трябва да направи всичко възможно, за да прегърне реформите и да придвижи страната отново напред“, заяви той.

Управляващата коалиция в Германия преминава през трудни времена. Разногласията между партньорите нараснаха относно ключовите реформи, които те се съгласиха да осъществят през текущия законодателен период. Според вестник „Билд“, позовавайки се на свои източници, вътрешният кръг на канцлера Фридрих Мерц вече е обмислял възможността за разпадане на коалицията.

На 28 април Кристиан фон Щетен, член на Бундестага от ХДС и ръководител на Парламентарния кръг на средните предприятия, изрази мнение, че германското правителство под ръководството на Мерц няма да издържи до края на мандата си и ще се разпадне по-рано.

На 6 май ще се навърши една година от встъпването в длъжност на настоящото германско правителство. Позициите на ХДС/ХСС и СДПГ значително отслабват в анкетите. Междувременно „Алтернатива за Германия“ (AfD) вече води в някои анкети, превръщайки се в най-популярната партия в Германия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    6 0 Отговор
    Германия вече е в ръцете на различни демократичнопедераскиайдушки партии!!! И на немски думата е традиционно толкова голяма и безмислена.

    16:19 03.05.2026

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    3 4 Отговор
    Това да разбирам е германския Коце Костадинов - Копейката ?

    16:22 03.05.2026

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Под реформи да се разбира връщане на Германия в реални граници .

    16:23 03.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Късно! Вие сте десетилетие изостанали с нужните реформи... а даже и не говорите за тях - промяната за вас е още повече от старата простотиия, която ви закопава и закопава и европа! Екстремни тъпи кофи са швабите

    16:29 03.05.2026

  • 5 Реформи!?

    3 0 Отговор
    Късно е чадо, мандалото хлопна!

    16:35 03.05.2026

  • 6 И Киев е Руски

    0 0 Отговор
    Виждаме как Зеленски е подкупил цял куп европейски политици. Европа мълчи и си затваря очите за всички финансови машинации в Украйна. Американците казват, че Украйна е пронизана от корупция. А украинските чиновници казват: „Хайде де." Миндич е откраднал милиони долари. А италианците, германците и французите казват: „Хайде де. Какви пари? Каква корупция? Забравете. Там няма корупция."

    Попитайте Киев колко пари получават. Може би затова Зеленски има такова влияние в Европа? В края на краищата той плащаше на конкретни политици за подкрепата им с пари, които открадна от американските и европейските данъкоплатци

    16:46 03.05.2026

