Щефен Билгер, първи секретар на фракцията на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС) в Бундестага (германския парламент), изрази загриженост относно състоянието на управляващата коалиция на ХДС/ХСС и Социалдемократическата партия на Германия (ГСДП), като заяви, че правителството трябва да започне да прилага отдавна отлаганите реформи.

„Обструкционизмът и взаимните обвинения, които чуваме от ГСДП през последните дни, все повече подкопават доверието в способността на политиците да действат“, каза Билгер пред вестник Handelsblatt. „Коалицията трябва незабавно да се върне към конструктивен режим на реформи и да постигне резултати“, добави той. Същевременно политикът изрази разбиране за критиките към състоянието на германското правителство от бившия министър на икономиката и енергетиката Петер Алтмайер (ХДС).

По-рано Алтмайер, смятан за близък съюзник на бившия канцлер Ангела Меркел, изрази мнение, че Германия може да се изправи пред държавна криза, ако правителството не успее да приложи обещаните реформи преди лятната ваканция. Билгер отбеляза, че Алтмайер не е сам в критиките си. „Много граждани сега се обръщат към нас, политиците, и призовават за нашата отговорност“, обясни той. Според Билгер настоящите предизвикателства са огромни както на вътрешния, така и на международния пазар. „Ето защо коалицията от ХДС/ХСС и СДП трябва да направи всичко възможно, за да прегърне реформите и да придвижи страната отново напред“, заяви той.

Управляващата коалиция в Германия преминава през трудни времена. Разногласията между партньорите нараснаха относно ключовите реформи, които те се съгласиха да осъществят през текущия законодателен период. Според вестник „Билд“, позовавайки се на свои източници, вътрешният кръг на канцлера Фридрих Мерц вече е обмислял възможността за разпадане на коалицията.

На 28 април Кристиан фон Щетен, член на Бундестага от ХДС и ръководител на Парламентарния кръг на средните предприятия, изрази мнение, че германското правителство под ръководството на Мерц няма да издържи до края на мандата си и ще се разпадне по-рано.

На 6 май ще се навърши една година от встъпването в длъжност на настоящото германско правителство. Позициите на ХДС/ХСС и СДПГ значително отслабват в анкетите. Междувременно „Алтернатива за Германия“ (AfD) вече води в някои анкети, превръщайки се в най-популярната партия в Германия.