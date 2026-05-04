Обявяват резултатите от предварителното класиране по проекти за развитие на селските райони

Министърът на земеделието Иван Христанов и изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране на проекти по програмата "Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

На събитието в Елешнишкия манастир "Успение на Пресвета Богородица" ще присъстват представители на различни епархии към Българската православна църква.

Основните цели на тази програма са насочени към запазването на духовния и културния живот на населението чрез възстановяване на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на традициите и повишаване на качеството на живота.