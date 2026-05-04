Калас: Евентуалното изтегляне на САЩ от Европа е „изненадващо“

Графикът за възможно изтегляне на американските войски от Европа в рамките на шест до дванадесет месеца е „изненадващ“. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Анадолската агенция, предава News.bg.
Тя подчерта необходимостта европейските държави да поемат по-голяма отговорност в рамките на НАТО и да укрепят своята роля в съюза.
„Отдавна се води дискусия за евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа, но конкретният график е изненадващ“, заяви Калас по време на Осмата среща на Европейската политическа общност в Армения.
По думите ѝ развитието подчертава нуждата от „значително укрепване на европейския стълб в НАТО“ и от по-голяма самостоятелност на Европа в сферата на сигурността.
Калас отбеляза, че американските войски в Европа защитават не само европейски, но и американски интереси. Тя допълни, че на срещата не е имало представители на САЩ, които да дадат яснота относно позицията на Вашингтон.
Изказването идва на фона на съобщения за намаляване на американското военно присъствие в Германия, където около 5000 военнослужещи се очаква да бъдат изтеглени. Мярката следва политически напрежения между Вашингтон и европейските съюзници, включително разногласия около войната с Иран.
Калас засегна и по-широки геополитически въпроси, като подчерта значението на Кавказкия регион и необходимостта от диверсификация на търговските маршрути. Тя определи т.нар. Среден коридор като ключов за намаляване на зависимостта от уязвими транзитни пътища и за засилване на свързаността в региона.
В заключение тя заяви, че евентуалната европейска перспектива на Армения остава въпрос, който ще бъде решен от самите граждани на страната в контекста на предстоящи избори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Трол
Коментиран от #21
11:55 04.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
11:57 04.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
11:57 04.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кая
Санкции ми били тургали...
11:59 04.05.2026
9 Да се знае
Коментиран от #11, #24, #26, #40, #41
11:59 04.05.2026
10 милата тя,
12:00 04.05.2026
11 А бре,
До коментар #9 от "Да се знае":много знаеш, бре !
12:01 04.05.2026
12 Кая не нормална си и ти отива
12:02 04.05.2026
13 Последния Софиянец
12:02 04.05.2026
14 САНДОКАН
12:03 04.05.2026
15 Страхотна Калас
Коментиран от #20, #22, #35
12:04 04.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ха ха ха
12:06 04.05.2026
18 Тъпото руско говедо
12:07 04.05.2026
19 Тая фашистка
Колко са смешни и вече удариха дъното!
12:07 04.05.2026
20 честен ционист
До коментар #15 от "Страхотна Калас":На Кая хубавото й е, че говори руски без акцент и руските солдати могат да я сбъркат с тяхна девчонка, докато при теб подобна обърквация няма как да стане и ще има "За признание — половина наказания"
12:09 04.05.2026
21 Кухите лейки
До коментар #2 от "Трол":тъй се изненадват. Да обяви война на САЩ, Русия Китай , С.Корея и на Иран.
12:10 04.05.2026
22 уфффффффф
До коментар #15 от "Страхотна Калас":Па отде разбра че е нежна?
12:11 04.05.2026
23 000
12:11 04.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нооу моо мъний ъгли бейби
Сега трябва да ходите да отпушвате Ормузкия проток и да платите щетите. Вадете портфелите, че лошо ви се пише.
Саамо не разбрахме тази какво общо има тази Калас с НАТО и Германия и афроамериканците там. Да не е новата началничка на НАТО в Берлин?
12:11 04.05.2026
26 Че тя Русия е 45% разположена
До коментар #9 от "Да се знае":като територия в Европа, бре.
12:13 04.05.2026
27 радецки
12:14 04.05.2026
28 Разпада на
12:16 04.05.2026
29 Исяк Воправим
Между другото, вониците не са в такова изобилие, каквото си представят застаряващите жени. Непрекъснат разход има по разни конфликти, тези в Германия от 1945г си седят и плюскат без да мърдат. 80г лежане, даже сигурно има и умрели от стоенето. Загинали от инфаркт, защитавайки дюнерджийниците в Берлин от комунизма.
12:16 04.05.2026
30 Долу ЕС
12:19 04.05.2026
31 Копейки,
Коментиран от #36
12:26 04.05.2026
32 Дали
Коментиран от #33
12:26 04.05.2026
33 Има
До коментар #32 от "Дали":Говновозка Захарова например ю
12:28 04.05.2026
34 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:30 04.05.2026
35 ТИР
До коментар #15 от "Страхотна Калас":Тая ако щя я възхваляваш то пиши - умна ,решителна далновидна ,,, стига с тъпото еврогейско говорене ,,,,
12:34 04.05.2026
36 Въпрос
До коментар #31 от "Копейки,":Панелените фашаги осъзнават ли че при ядрен конфликт ще изпушат за секунди ?
Коментиран от #37
12:36 04.05.2026
37 Гресирана ватенка
До коментар #36 от "Въпрос":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁.
12:37 04.05.2026
38 Дон Корлеоне
12:41 04.05.2026
39 хахахахха
12:46 04.05.2026
40 Би било добре
До коментар #9 от "Да се знае":преди да пишеш простотии да отвориш географския атлас и да видиш,че половината от територията на Европа е на Русия.Та Руся няма как да се махне,но виж вас може да ви заличи от лицето на земята навлеци с навлеци тъpi.
12:49 04.05.2026
41 Бъркаш се
До коментар #9 от "Да се знае":европа(поне със сегашните си оправници)нямат място на планетата
12:49 04.05.2026
42 Вместо
12:50 04.05.2026
43 КАЛАС ХВАЩАЙТЕ СЕ ЗА РЪЧИЧКИ ПАЛАВИ
12:52 04.05.2026