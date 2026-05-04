Калас: Евентуалното изтегляне на САЩ от Европа е „изненадващо“

4 Май, 2026 11:58, обновена 4 Май, 2026 11:54 1 203 43

ЕС настоява за засилване на европейския стълб в НАТО на фона на планове за намаляване на американското военно присъствие

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Графикът за възможно изтегляне на американските войски от Европа в рамките на шест до дванадесет месеца е „изненадващ“. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Анадолската агенция, предава News.bg.

Тя подчерта необходимостта европейските държави да поемат по-голяма отговорност в рамките на НАТО и да укрепят своята роля в съюза.

„Отдавна се води дискусия за евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа, но конкретният график е изненадващ“, заяви Калас по време на Осмата среща на Европейската политическа общност в Армения.

По думите ѝ развитието подчертава нуждата от „значително укрепване на европейския стълб в НАТО“ и от по-голяма самостоятелност на Европа в сферата на сигурността.

Калас отбеляза, че американските войски в Европа защитават не само европейски, но и американски интереси. Тя допълни, че на срещата не е имало представители на САЩ, които да дадат яснота относно позицията на Вашингтон.

Изказването идва на фона на съобщения за намаляване на американското военно присъствие в Германия, където около 5000 военнослужещи се очаква да бъдат изтеглени. Мярката следва политически напрежения между Вашингтон и европейските съюзници, включително разногласия около войната с Иран.

Калас засегна и по-широки геополитически въпроси, като подчерта значението на Кавказкия регион и необходимостта от диверсификация на търговските маршрути. Тя определи т.нар. Среден коридор като ключов за намаляване на зависимостта от уязвими транзитни пътища и за засилване на свързаността в региона.

В заключение тя заяви, че евентуалната европейска перспектива на Армения остава въпрос, който ще бъде решен от самите граждани на страната в контекста на предстоящи избори.


Белгия
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    42 5 Отговор
    То Европа все я изненадват ту американците, ту руснаците.

    Коментиран от #21

    11:55 04.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    23 15 Отговор
    Кая за каво си мисли се домъкнаха Херкулесите на Терминал 2?

    11:57 04.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    35 3 Отговор
    Горката, изобщо не става.

    11:57 04.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кая

    20 1 Отговор
    Много е изненадващо, да ти го изтеглят! Харча време и пари за да напия някой, да го натегли. И после ги изтеглят, градовете...
    Санкции ми били тургали...

    11:59 04.05.2026

  • 9 Да се знае

    6 24 Отговор
    САЩ и Русия нямат място в Европа.

    Коментиран от #11, #24, #26, #40, #41

    11:59 04.05.2026

  • 10 милата тя,

    33 1 Отговор
    уж изтеглянето било евентуално, обаче било изненадващо?! Може ли да те изненада нещо, което би могло да се случи, но все още не се е случило? Аз не спирам да се изненадвам колко ограничени и елементарни хора са попаднали в управлението на уж цивилизованият континент Европа.

    12:00 04.05.2026

  • 11 А бре,

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да се знае":

    много знаеш, бре !

    12:01 04.05.2026

  • 12 Кая не нормална си и ти отива

    30 1 Отговор
    Болестта урко фашизъм е хванал и тази

    12:02 04.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Кая пак не е в час

    12:02 04.05.2026

  • 14 САНДОКАН

    31 1 Отговор
    Високо интелигентната дама , пак е изненадана от зад

    12:03 04.05.2026

  • 15 Страхотна Калас

    2 32 Отговор
    Нежна и елегантна дама и в същото време толкова умен, решителен и далновиден политик. Това е бъдещето на Европа. Тотално трябва да се скъса с Шрьодеризацията, ООрбанизацията, Меркелщината, Радевщината, Льопенщината, Фицовщината, Костадин Костадиновщината и цялата тази престъпна и скъпоплатена копейщина, която задушава Европа и я дърпа назад.

    Коментиран от #20, #22, #35

    12:04 04.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ха ха ха

    18 1 Отговор
    Руснаците отдавна се изтеглиха от ГДР!

    12:06 04.05.2026

  • 18 Тъпото руско говедо

    1 19 Отговор
    Все по често хората започват да си мислят, че Тръмп е русофил, защото всичкото което стори е в подкрепа на Путин и Русия.... сякаш, че Путин му е помогнал да стане президент и сега Тръмп му връща жеста.

    12:07 04.05.2026

  • 19 Тая фашистка

    20 3 Отговор
    се плаши, че балтийските джуджета и останалите евро-фашисти сами не могат да победят Русия?
    Колко са смешни и вече удариха дъното!

    12:07 04.05.2026

  • 20 честен ционист

    10 8 Отговор

    До коментар #15 от "Страхотна Калас":

    На Кая хубавото й е, че говори руски без акцент и руските солдати могат да я сбъркат с тяхна девчонка, докато при теб подобна обърквация няма как да стане и ще има "За признание — половина наказания"

    12:09 04.05.2026

  • 21 Кухите лейки

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    тъй се изненадват. Да обяви война на САЩ, Русия Китай , С.Корея и на Иран.

    12:10 04.05.2026

  • 22 уфффффффф

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Страхотна Калас":

    Па отде разбра че е нежна?

    12:11 04.05.2026

  • 23 000

    18 0 Отговор
    Когато кая говори, дори славеите спират свойте песни. С ес е свършено.

    12:11 04.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нооу моо мъний ъгли бейби

    11 1 Отговор
    Що не дадохте веднага 700-те милиарда, които Урсулът обеща на Тръмп?
    Сега трябва да ходите да отпушвате Ормузкия проток и да платите щетите. Вадете портфелите, че лошо ви се пише.

    Саамо не разбрахме тази какво общо има тази Калас с НАТО и Германия и афроамериканците там. Да не е новата началничка на НАТО в Берлин?

    12:11 04.05.2026

  • 26 Че тя Русия е 45% разположена

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да се знае":

    като територия в Европа, бре.

    12:13 04.05.2026

  • 27 радецки

    11 0 Отговор
    вай аллах! на туй моме съвсем и се обърка и без това обърканото мозъче ...

    12:14 04.05.2026

  • 28 Разпада на

    12 0 Отговор
    западналите в пълен ход. Хамериканците ги изоставят и те се оказват като Марко на Косово поле.

    12:16 04.05.2026

  • 29 Исяк Воправим

    9 0 Отговор
    Да ходи да пее на Тръмп негро-рап, за да й прати войници.

    Между другото, вониците не са в такова изобилие, каквото си представят застаряващите жени. Непрекъснат разход има по разни конфликти, тези в Германия от 1945г си седят и плюскат без да мърдат. 80г лежане, даже сигурно има и умрели от стоенето. Загинали от инфаркт, защитавайки дюнерджийниците в Берлин от комунизма.

    12:16 04.05.2026

  • 30 Долу ЕС

    8 0 Отговор
    всички се молим затова

    12:19 04.05.2026

  • 31 Копейки,

    2 7 Отговор
    Радвайте се.ЕС ще изхранва 5000 американци по-малко.Обаче американските ЯО остават и са насочени към Москва и Петербург.Тук не се радвайте.

    Коментиран от #36

    12:26 04.05.2026

  • 32 Дали

    7 0 Отговор
    има по-тъпунгетско същество на земята?

    Коментиран от #33

    12:26 04.05.2026

  • 33 Има

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "Дали":

    Говновозка Захарова например ю

    12:28 04.05.2026

  • 34 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Слагай памперса, време е...

    12:30 04.05.2026

  • 35 ТИР

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Страхотна Калас":

    Тая ако щя я възхваляваш то пиши - умна ,решителна далновидна ,,, стига с тъпото еврогейско говорене ,,,,

    12:34 04.05.2026

  • 36 Въпрос

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Копейки,":

    Панелените фашаги осъзнават ли че при ядрен конфликт ще изпушат за секунди ?

    Коментиран от #37

    12:36 04.05.2026

  • 37 Гресирана ватенка

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Въпрос":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁.

    12:37 04.05.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    12:41 04.05.2026

  • 39 хахахахха

    2 0 Отговор
    Изтеглят ги защото предстои изравняване със земята на евр0гейск@т@ к0чин@!

    12:46 04.05.2026

  • 40 Би било добре

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да се знае":

    преди да пишеш простотии да отвориш географския атлас и да видиш,че половината от територията на Европа е на Русия.Та Руся няма как да се махне,но виж вас може да ви заличи от лицето на земята навлеци с навлеци тъpi.

    12:49 04.05.2026

  • 41 Бъркаш се

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да се знае":

    европа(поне със сегашните си оправници)нямат място на планетата

    12:49 04.05.2026

  • 42 Вместо

    1 1 Отговор
    да поканят САЩ да изтегли войските си от Европа, те се изненадват, че чичо Дончо ще ги размести малко по близо до Русия.

    12:50 04.05.2026

  • 43 КАЛАС ХВАЩАЙТЕ СЕ ЗА РЪЧИЧКИ ПАЛАВИ

    0 0 Отговор
    със Урсула и други и да ви няма. Пробихте Европата със този зелен нарко еврейско клоун и продължавате да копаете дъното. КОНТИНЕНТА НОМЕР ЕДНО НА СВЕТА ГО НАПРАВИХТЕ РОБСКИ.

    12:52 04.05.2026

