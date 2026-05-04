Калас: Евентуалното изтегляне на САЩ от Европа е „изненадващо“

Графикът за възможно изтегляне на американските войски от Европа в рамките на шест до дванадесет месеца е „изненадващ“. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Анадолската агенция, предава News.bg.

Тя подчерта необходимостта европейските държави да поемат по-голяма отговорност в рамките на НАТО и да укрепят своята роля в съюза.

„Отдавна се води дискусия за евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа, но конкретният график е изненадващ“, заяви Калас по време на Осмата среща на Европейската политическа общност в Армения.

По думите ѝ развитието подчертава нуждата от „значително укрепване на европейския стълб в НАТО“ и от по-голяма самостоятелност на Европа в сферата на сигурността.

Калас отбеляза, че американските войски в Европа защитават не само европейски, но и американски интереси. Тя допълни, че на срещата не е имало представители на САЩ, които да дадат яснота относно позицията на Вашингтон.

Изказването идва на фона на съобщения за намаляване на американското военно присъствие в Германия, където около 5000 военнослужещи се очаква да бъдат изтеглени. Мярката следва политически напрежения между Вашингтон и европейските съюзници, включително разногласия около войната с Иран.

Калас засегна и по-широки геополитически въпроси, като подчерта значението на Кавказкия регион и необходимостта от диверсификация на търговските маршрути. Тя определи т.нар. Среден коридор като ключов за намаляване на зависимостта от уязвими транзитни пътища и за засилване на свързаността в региона.

В заключение тя заяви, че евентуалната европейска перспектива на Армения остава въпрос, който ще бъде решен от самите граждани на страната в контекста на предстоящи избори.