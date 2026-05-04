Военният план на Тръмп за Германия: "Огромна грешка"

Плановете на Тръмп да изтегли американски войски от Германия и да не разполага крилати ракети "Томахоук" на германска земя пораждат критики. Според експерти това е "огромна грешка" и много опасен сигнал към Путин.

Политикът от ХДС Родерих Кизеветер, който е експерт по въпросите на отбраната, определи отказа на САЩ да разположат на крилати ракети "Томахоук" в Германия като "огромна грешка". Отказът на американците да разположат конвенционални ракети със среден обсег, за да противодействат на ядрената заплаха от Русия, е "от съществено значение за нашата сигурност", заяви Кизеветер пред АРД.

Той определи отказа от разполагането на "Томахоук" като "много по-сериозен" от обявеното изтегляне на хиляди американски войници от Германия. Това е "всъщност трудният сигнал". Според Кизеветер: "Това решение отслабва нашите позиции".

Сигнал към Путин

Според Кизеветтер, решението да не се разполагат крилати ракети „Томахоук“ в Германия накърнява интересите на НАТО в областта на сигурността. „Но много по-важно е, че това е сигнал към Путин, тъй като през 2017 г. той наруши Договора за ракетите със среден обсег“, заяви Кизеветтер, цитиран от АРД. "В продължение на няколко години чакахме сигнал от Русия дали е възможно да се преговаря по този въпрос. Но Русия не преговаря, а създава факти", добави политикът от ХДС. Изходът според него е да се разработи алтернатива съвместно с Украйна, "за да разполагаме с такива системи до 2030 г.".

Германският канцлер Фридрих Мерц потвърди в неделя, че обещаното от предшественика на Тръмп Джо Байдън разполагане на крилати ракети „Томахоук“ засега няма да се осъществи. "Американците в момента сами не разполагат с достатъчно ракети", каза Мерц, но допълни, че времето за разполагането им не е окончателно изпуснато.

"Ще могат да ни изнудват"

"Експертът по въпросите на сигурността Нико Ланге също призова във вестник "Зюддойче Цайтунг" за алтернатива на американските ракети със среден обсег: "Ако няма да има американски ракети, се нуждаем от германски или европейски оръжия за далечен обсег, или поне такива, които са независими от американските решения и осигуряват конвенционално възпиране", заяви Ланге.

От 2018 г. се знае със сигурност, „че руски ракети "Искандер" са разположени в Калининград и ни заплашват", казва експертът. "Ако разполагането на американските ракети не се осъществи сега, Русия има потенциална власт над нас чрез ракетите си в Калининград и ние бихме могли да се превърнем в обект на изнудване", предупреждава Ланге.

"Много повече от 5000"?

В петък (1.5.2026) Пентагонът обяви изтеглянето на около 5 000 войници от Германия през следващите шест до дванадесет месеца. В събота американският президент Тръмп допълнително изостри тона и заплаши, че ще бъдат изтеглени "много повече от 5 000" американски войници. Все още не е ясен действителният размер на планираното изтегляне, както и кои бази и подразделения ще бъдат засегнати, обобщава АРД.