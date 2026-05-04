Военният план на Тръмп за Германия: "Огромна грешка"

Плановете на Тръмп да изтегли американски войски от Германия и да не разполага крилати ракети "Томахоук" на германска земя пораждат критики. Според експерти това е "огромна грешка" и много опасен сигнал към Путин.
Политикът от ХДС Родерих Кизеветер, който е експерт по въпросите на отбраната, определи отказа на САЩ да разположат на крилати ракети "Томахоук" в Германия като "огромна грешка". Отказът на американците да разположат конвенционални ракети със среден обсег, за да противодействат на ядрената заплаха от Русия, е "от съществено значение за нашата сигурност", заяви Кизеветер пред АРД.
Той определи отказа от разполагането на "Томахоук" като "много по-сериозен" от обявеното изтегляне на хиляди американски войници от Германия. Това е "всъщност трудният сигнал". Според Кизеветер: "Това решение отслабва нашите позиции".
Сигнал към Путин
Според Кизеветтер, решението да не се разполагат крилати ракети „Томахоук“ в Германия накърнява интересите на НАТО в областта на сигурността. „Но много по-важно е, че това е сигнал към Путин, тъй като през 2017 г. той наруши Договора за ракетите със среден обсег“, заяви Кизеветтер, цитиран от АРД. "В продължение на няколко години чакахме сигнал от Русия дали е възможно да се преговаря по този въпрос. Но Русия не преговаря, а създава факти", добави политикът от ХДС. Изходът според него е да се разработи алтернатива съвместно с Украйна, "за да разполагаме с такива системи до 2030 г.".
Германският канцлер Фридрих Мерц потвърди в неделя, че обещаното от предшественика на Тръмп Джо Байдън разполагане на крилати ракети „Томахоук“ засега няма да се осъществи. "Американците в момента сами не разполагат с достатъчно ракети", каза Мерц, но допълни, че времето за разполагането им не е окончателно изпуснато.
"Ще могат да ни изнудват"
"Експертът по въпросите на сигурността Нико Ланге също призова във вестник "Зюддойче Цайтунг" за алтернатива на американските ракети със среден обсег: "Ако няма да има американски ракети, се нуждаем от германски или европейски оръжия за далечен обсег, или поне такива, които са независими от американските решения и осигуряват конвенционално възпиране", заяви Ланге.
От 2018 г. се знае със сигурност, „че руски ракети "Искандер" са разположени в Калининград и ни заплашват", казва експертът. "Ако разполагането на американските ракети не се осъществи сега, Русия има потенциална власт над нас чрез ракетите си в Калининград и ние бихме могли да се превърнем в обект на изнудване", предупреждава Ланге.
"Много повече от 5000"?
В петък (1.5.2026) Пентагонът обяви изтеглянето на около 5 000 войници от Германия през следващите шест до дванадесет месеца. В събота американският президент Тръмп допълнително изостри тона и заплаши, че ще бъдат изтеглени "много повече от 5 000" американски войници. Все още не е ясен действителният размер на планираното изтегляне, както и кои бази и подразделения ще бъдат засегнати, обобщава АРД.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #6
23:25 04.05.2026
2 койдазнай
Коментиран от #5
23:28 04.05.2026
3 ДрайвингПлежър
Според заинтересованата и полуумряла Германия, която повлича цяла Европа със себе си ПАК! Тия немски кофи така и на поумняха!
Коментиран от #4
23:29 04.05.2026
4 Демократ
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":А вие що ги следвате
23:30 04.05.2026
5 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "койдазнай":Нема митрял за това трябва да се моли на Рашките да дават редкоземни
Коментиран от #14
23:30 04.05.2026
6 БОТЕВ
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Той вече го има. Но и го заслужава, защото без президентът Доналд Тръмп Америка вече щеше да е във война с Русия, което значи Трета Световна война. А немците да се оправят както могат, никой не им е длъжен!
23:31 04.05.2026
7 Натю
Западна Европа започва да умира от глад и едва ли ще ни храни.
Коментиран от #10
23:33 04.05.2026
8 бум бум бум Щутгард
23:34 04.05.2026
9 РЕАЛИСТ
23:35 04.05.2026
10 Нашийник
До коментар #7 от "Натю":По принцип е малко кофти, но нас не ни бърка. Вече сме в "клуба на богатите".
23:35 04.05.2026
11 Консолиери
Коментиран от #16
23:36 04.05.2026
12 Калин
23:38 04.05.2026
13 Овчар
23:41 04.05.2026
14 койдазнай
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Е вместо 1000 Аирбуса за година, ще произведат 997.
23:49 04.05.2026
15 Ддд
Защото и двамата решиха, че са толкова силни и непобедими армиите им, само че по време на МИР. Когато е война, се вижда колко са неспособни с всичките си технологии. А ако Тръмп Великолепний вземе че, вкара войници във войната си в Иран. Ще види и той какво е загуби, като приятелчето му Путин.
23:50 04.05.2026
16 Ддд
До коментар #11 от "Консолиери":Вижда се от войната им с Украйна.
Рашките ги е страх да правят парад за 9. май, че могат да поемат няколко стотици украински дрона. Молят се за примирие, за парада, без техника, само войници.
23:57 04.05.2026