Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Военният план на Тръмп за Германия: "Огромна грешка"

Военният план на Тръмп за Германия: "Огромна грешка"

4 Май, 2026 23:23 824 16

  • доналд тръмп-
  • германия-
  • нато-
  • фридрих мерц-
  • иран-
  • русия

Решението да не се разполагат крилати ракети „Томахоук“ в Германия накърнява интересите на НАТО в областта на сигурността

Военният план на Тръмп за Германия: "Огромна грешка" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Плановете на Тръмп да изтегли американски войски от Германия и да не разполага крилати ракети "Томахоук" на германска земя пораждат критики. Според експерти това е "огромна грешка" и много опасен сигнал към Путин.

Политикът от ХДС Родерих Кизеветер, който е експерт по въпросите на отбраната, определи отказа на САЩ да разположат на крилати ракети "Томахоук" в Германия като "огромна грешка". Отказът на американците да разположат конвенционални ракети със среден обсег, за да противодействат на ядрената заплаха от Русия, е "от съществено значение за нашата сигурност", заяви Кизеветер пред АРД.

Той определи отказа от разполагането на "Томахоук" като "много по-сериозен" от обявеното изтегляне на хиляди американски войници от Германия. Това е "всъщност трудният сигнал". Според Кизеветер: "Това решение отслабва нашите позиции".

Сигнал към Путин

Според Кизеветтер, решението да не се разполагат крилати ракети „Томахоук“ в Германия накърнява интересите на НАТО в областта на сигурността. „Но много по-важно е, че това е сигнал към Путин, тъй като през 2017 г. той наруши Договора за ракетите със среден обсег“, заяви Кизеветтер, цитиран от АРД. "В продължение на няколко години чакахме сигнал от Русия дали е възможно да се преговаря по този въпрос. Но Русия не преговаря, а създава факти", добави политикът от ХДС. Изходът според него е да се разработи алтернатива съвместно с Украйна, "за да разполагаме с такива системи до 2030 г.".

Германският канцлер Фридрих Мерц потвърди в неделя, че обещаното от предшественика на Тръмп Джо Байдън разполагане на крилати ракети „Томахоук“ засега няма да се осъществи. "Американците в момента сами не разполагат с достатъчно ракети", каза Мерц, но допълни, че времето за разполагането им не е окончателно изпуснато.

"Ще могат да ни изнудват"

"Експертът по въпросите на сигурността Нико Ланге също призова във вестник "Зюддойче Цайтунг" за алтернатива на американските ракети със среден обсег: "Ако няма да има американски ракети, се нуждаем от германски или европейски оръжия за далечен обсег, или поне такива, които са независими от американските решения и осигуряват конвенционално възпиране", заяви Ланге.

От 2018 г. се знае със сигурност, „че руски ракети "Искандер" са разположени в Калининград и ни заплашват", казва експертът. "Ако разполагането на американските ракети не се осъществи сега, Русия има потенциална власт над нас чрез ракетите си в Калининград и ние бихме могли да се превърнем в обект на изнудване", предупреждава Ланге.

"Много повече от 5000"?

В петък (1.5.2026) Пентагонът обяви изтеглянето на около 5 000 войници от Германия през следващите шест до дванадесет месеца. В събота американският президент Тръмп допълнително изостри тона и заплаши, че ще бъдат изтеглени "много повече от 5 000" американски войници. Все още не е ясен действителният размер на планираното изтегляне, както и кои бази и подразделения ще бъдат засегнати, обобщава АРД.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 2 Отговор
    Човекът си иска Нобел за мир🤣

    Коментиран от #6

    23:25 04.05.2026

  • 2 койдазнай

    4 4 Отговор
    Европа е най-големият производител на самолети и вертолети в света. Все 5000 ракети ще може да произведе, без да се налага да се моли на някого.

    Коментиран от #5

    23:28 04.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Огромна грешка според кого?
    Според заинтересованата и полуумряла Германия, която повлича цяла Европа със себе си ПАК! Тия немски кофи така и на поумняха!

    Коментиран от #4

    23:29 04.05.2026

  • 4 Демократ

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    А вие що ги следвате

    23:30 04.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Нема митрял за това трябва да се моли на Рашките да дават редкоземни

    Коментиран от #14

    23:30 04.05.2026

  • 6 БОТЕВ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Той вече го има. Но и го заслужава, защото без президентът Доналд Тръмп Америка вече щеше да е във война с Русия, което значи Трета Световна война. А немците да се оправят както могат, никой не им е длъжен!

    23:31 04.05.2026

  • 7 Натю

    3 1 Отговор
    го нема вече за да ни пази.
    Западна Европа започва да умира от глад и едва ли ще ни храни.

    Коментиран от #10

    23:33 04.05.2026

  • 8 бум бум бум Щутгард

    2 1 Отговор
    Добре че е дойче злетаци да ми кажат у моя живот кое е грешно и кое не е грешно.

    23:34 04.05.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Този немски политик с всичкия ли си е? Германия, която плашеше цял свят преди, разчита на някакви ракети Томахоук, дето направиха половин век, за своята сигурност. Не може да опази държавата си, ако не са окупационните 5000 американски солджъри, дето щели да напуснат. Дотам ли стигна тази Германия, дето щеше да е uber ales.

    23:35 04.05.2026

  • 10 Нашийник

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Натю":

    По принцип е малко кофти, но нас не ни бърка. Вече сме в "клуба на богатите".

    23:35 04.05.2026

  • 11 Консолиери

    1 2 Отговор
    Ами купете си от Русия. Техните С- 400 и С-500 са много по добри.

    Коментиран от #16

    23:36 04.05.2026

  • 12 Калин

    2 3 Отговор
    Тия ли щяха да воюват срещу братята руснаци!??

    23:38 04.05.2026

  • 13 Овчар

    1 2 Отговор
    Тръмпоча ви казва че Европа ще е Руска ,кат не вярвате на мен ..!

    23:41 04.05.2026

  • 14 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Е вместо 1000 Аирбуса за година, ще произведат 997.

    23:49 04.05.2026

  • 15 Ддд

    0 0 Отговор
    Поредния диктатор Тръмпи, който затъна във война, като приятеля си Путин.
    Защото и двамата решиха, че са толкова силни и непобедими армиите им, само че по време на МИР. Когато е война, се вижда колко са неспособни с всичките си технологии. А ако Тръмп Великолепний вземе че, вкара войници във войната си в Иран. Ще види и той какво е загуби, като приятелчето му Путин.

    23:50 04.05.2026

  • 16 Ддд

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Консолиери":

    Вижда се от войната им с Украйна.
    Рашките ги е страх да правят парад за 9. май, че могат да поемат няколко стотици украински дрона. Молят се за примирие, за парада, без техника, само войници.

    23:57 04.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания