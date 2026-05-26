Русия съобщи за установен контрол над две села в Сумска област в Украйна
26 Май, 2026 14:26 978 28

Москва твърди за напредък на фронта, докато Киев отрича и говори за провал на руските настъпления

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските сили са установили контрол над селата Запсиля и Рясне в Сумска област в Украйна, предаде информационната агенция Интерфакс, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

От „Ройтерс“ уточняват, че не са могли да потвърдят информацията чрез независими източници.

От своя страна Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха твърденията, че руските войски са превзели село Рясне, като ги определиха като част от информационно-психологически операции на Русия, предаде Укринформ.

„Селището остава под контрола на ВСУ, а ситуацията е напълно овладяна“, подчерта командването на 14-и армейски корпус.

От украинската армия допълват, че техните подразделения продължават да държат отбранителните позиции, да отблъскват руските атаки и да нанасят значителни загуби на противника.

По-рано говорителят на украинската гранична служба Андрий Демченко заяви, че руските сили все по-често използват малки щурмови групи в пограничните райони на Сумска област, но без да постигат значителен пробив или разширяване на контролираната територия.


  • 1 Абе защо толкова избирателно пишете

    31 5 Отговор
    За една седмица Русия освободи 8 населени места. За другите защо не писахте? Нещо не ви изнася.

    14:28 26.05.2026

  • 2 Последният колумбиец

    25 2 Отговор
    Чакам да изчистят храсталаците и почваме Перемогата.

    14:29 26.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 rнom на крег

    17 2 Отговор
    Утре пускам тока в цяла negekpaйна.

    14:31 26.05.2026

  • 5 Браво

    9 23 Отговор
    Село след село с тези темпове ще превземат Украйна след има няма 60 години.

    Коментиран от #8, #13

    14:31 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеленски боклук

    18 6 Отговор
    Чудо голямо, две села с два гаража.

    14:32 26.05.2026

  • 8 Украйна ще си върне

    21 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    едно село след 97 години.

    14:33 26.05.2026

  • 9 Груз 404

    19 2 Отговор
    Много пушат гаражите в покрайна, черния пушек се вижда чак от руската космическа станция.

    Коментиран от #18

    14:35 26.05.2026

  • 10 Един

    5 15 Отговор
    Сигурно за пети път обявяват, че са ги превзели.

    14:39 26.05.2026

  • 11 Путин боклук

    5 16 Отговор
    Руската логистика в Херсонска и Запорожка области са напълно блокирани.Магистралата към Крим е блокирана от дронове и артилерия на ВСУ
    Крим е обречен.
    Това са сводки от руски Z блогъри.

    14:41 26.05.2026

  • 12 150 дни

    6 14 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Ватенките щурмуват село Мала Токмачка.

    Коментиран от #16, #20

    14:42 26.05.2026

  • 13 Сметах,сметах

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Вече трябваше да са превзели Вашингтон.

    Коментиран от #14, #15

    14:43 26.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ми той Пъти умря 3 пъти, МА

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сметах,сметах":

    Смятах,смятах. 😀😀😀

    14:45 26.05.2026

  • 16 Грешка!!!

    4 13 Отговор

    До коментар #12 от "150 дни":

    1500 дни щурмуват Малая Токмачка.Досега в щурмът са избити 3000 руснаци.

    14:45 26.05.2026

  • 17 Рамбо 2026

    5 12 Отговор
    Безкрайните украински села, дето ги превземат пета година...Позорище!

    14:46 26.05.2026

  • 18 Да вижда се

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Груз 404":

    От на майкккка ти шун да та.

    14:47 26.05.2026

  • 19 Смешник

    13 2 Отговор
    Съобщението на министерството на отбраната на Русия е официалната информация е на на Укриформ или някой дрогиран всушник

    14:47 26.05.2026

  • 20 Смешник

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "150 дни":

    Селото отдавна е освободено

    Коментиран от #24

    14:48 26.05.2026

  • 21 ТАСС

    3 4 Отговор
    Ние освободихме 5-тоалетни на Даша ,Маша ,Леночка,Маруся,Ина . За да може храбрата ни армия да ги използва ..

    14:55 26.05.2026

  • 22 Браво!

    3 4 Отговор
    Сега бункерният палячо да пусне нета на крепостните нещастници и да обяви победа .😂

    14:57 26.05.2026

  • 23 Цял свят слуша БАНГАРАНГА!

    3 4 Отговор
    Ватенките пеят с Кобзон.

    15:01 26.05.2026

  • 24 Ол1гофрен,

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Смешник":

    Източник?

    15:02 26.05.2026

  • 25 До ха ха

    8 2 Отговор
    Отивай да копаеш външни тоалетни в Киев , че руснаците унищожиха пречиствателната им построена 1960 год от СССР.

    15:02 26.05.2026

  • 26 Инж1

    4 3 Отговор
    Треперете Берлин, Париж и Лисабон!!!! :-D

    15:15 26.05.2026

  • 27 Хм Хм

    2 2 Отговор
    Не, не. Не са две села, а едно. И не е "освободено" от руснаците, а от украинците.

    15:28 26.05.2026

  • 28 Тия превзеха

    2 4 Отговор
    Хиляди села и пак са през никъде

    15:30 26.05.2026

