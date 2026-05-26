Русия съобщи за установен контрол над две села в Сумска област в Украйна

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските сили са установили контрол над селата Запсиля и Рясне в Сумска област в Украйна, предаде информационната агенция Интерфакс, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.
От „Ройтерс“ уточняват, че не са могли да потвърдят информацията чрез независими източници.
От своя страна Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха твърденията, че руските войски са превзели село Рясне, като ги определиха като част от информационно-психологически операции на Русия, предаде Укринформ.
„Селището остава под контрола на ВСУ, а ситуацията е напълно овладяна“, подчерта командването на 14-и армейски корпус.
От украинската армия допълват, че техните подразделения продължават да държат отбранителните позиции, да отблъскват руските атаки и да нанасят значителни загуби на противника.
По-рано говорителят на украинската гранична служба Андрий Демченко заяви, че руските сили все по-често използват малки щурмови групи в пограничните райони на Сумска област, но без да постигат значителен пробив или разширяване на контролираната територия.
