Рубио: САЩ и Иран може да са само на дни от споразумение за прекратяване на войната

26 Май, 2026 14:20 613 4

Вашингтон говори за напредък в преговорите, докато напрежението в региона остава високо след нови удари и ескалация

Рубио: САЩ и Иран може да са само на дни от споразумение за прекратяване на войната
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че на Вашингтон и Техеран може да са необходими „още няколко дни“, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната между двете страни, която продължава вече три месеца, съобщава „Политико“, предава News.bg.

„Президентът изрази желанието си да сключи сделка - или ще има добра сделка, или няма“, заяви Рубио пред журналисти в края на четиридневното си посещение в Индия, където обсъди с премиера Нарендра Моди влиянието на конфликта върху световните енергийни пазари. „Но това може да отнеме малко време, имам предвид, още няколко дни.“

Изявлението му идва часове след нови американски удари по ирански цели. Според говорителя на Централното командване на САЩ Тим Хокинс, атаките са били отбранителни действия, необходими за защита на американските сили от „заплахи, породени от иранските сили“.

По думите на Рубио ударите са били насочени към ракетни обекти и съдове за поставяне на мини и са част от усилията на САЩ да осигурят свободно корабоплаване през Ормузкия проток. Той отбеляза, че Иран на практика блокира ключовия морски маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и природен газ, и е поискал до 2 милиона долара от корабите за безопасно преминаване.

„Проливите трябва да бъдат отворени, безпрепятствено и без такси“, заяви Рубио. „И това трябва да се случи възможно най-скоро, след като бъде постигнато споразумение.“

През уикенда Белият дом представи преговорите с Иран в по-оптимистична светлина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че разговорите вървят добре и определи евентуалната сделка като „до голяма степен договорена“.

Рубио коментира и последните руски атаки срещу Украйна, като потвърди, че е разговарял с руския външен министър Сергей Лавров, който го е предупредил, че Киев „ще бъде много опасно място“ при очаквана мащабна офанзива срещу столицата.

Американският държавен секретар заяви, че дипломатическият персонал на САЩ в Украйна е бил предупреден за повишен риск, но не уточни дали е разпоредена евакуация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Зевс

    3 0 Отговор
    Тука има, тука нема, вчера пак бяхте така, сутринта ги ударихте, манипулирате пазарите на горива и определени хора с вътрешна информация правят парички, включително Барън Тръмп.

    14:32 26.05.2026

  • 2 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Може да са но може и да не са!?Американците правят вече няколко пъти доста оптимистични изявления които после както се отказва не са добре подплатени!?А вече има и нещо което е съпоставимо с щетите от военните действия!?Искам да припомня че преди време Тръмп пречупи на коляно своите най-добри партньори и съюзници да обещаят да направят големи инвестиции в САЩ -ОАЕ- 1,4 трлн.$ Катар -1,2 трлн.СА- 1,0 трлн ЕС-1,35 трлн Япония 550 млрд-Южна Корея -450 млрд а отделно с по-малки суми Бахрейн и др.Съберете сумите и вижте каква огромна инвестиция е обещана -това ще облекчи в голяма степен задлъжнялостта на САЩ!?..но да обещаеш не значи че ще изпълниш -Тръмп най-добре показва как се прави!?Но сега богатите арабски държави вече не му вярват видяха че САЩ не си изпълнява задължението да държи чадър над парите и благосъстоянието им интересува го само Израел /познайте до 3 пъти защо/ ...и това което са натрупали като петродолари може да се изпари за броени месеци!?....да се чува нещо за тези инвестиции ...считам че скоро няма и да чуем!?А ЕС няма откъде да вземе такива пари Япония навлиза в криза както и Южна Корея!?

    14:41 26.05.2026

  • 3 КАТО РАЗВАЛЕН ГРАМОФОН

    0 0 Отговор
    Само повтаряте лъжи и си пълнените страници. Това със тоя Рубио от седмица се върти. Може и да има може и да няма примирие.ТУКА ИМА ТУКА НЕМА. ТЕЗИ ОТ ХАМЕРИКА НЕ СА УПРАВА А БЕЗ МОРАЛ И НАЙ ВЕЧЕ БЕЗ АКЪЛ АЛЧНИ МЕНТЕТА. И ВИЕ САМО СИ ГИ МЕНКАТЕ ОТ ТУК НА ТАМ ПОСТОЯННО.

    15:02 26.05.2026

  • 4 Аятолах Хаменей

    2 1 Отговор
    Първо нарко ще ми оближе шекерената пръчка, и ще има споразумение за капитулацията на ФАЩ и сраел.

    15:15 26.05.2026