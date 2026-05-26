Рубио: САЩ и Иран може да са само на дни от споразумение за прекратяване на войната

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че на Вашингтон и Техеран може да са необходими „още няколко дни“, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната между двете страни, която продължава вече три месеца, съобщава „Политико“, предава News.bg.

„Президентът изрази желанието си да сключи сделка - или ще има добра сделка, или няма“, заяви Рубио пред журналисти в края на четиридневното си посещение в Индия, където обсъди с премиера Нарендра Моди влиянието на конфликта върху световните енергийни пазари. „Но това може да отнеме малко време, имам предвид, още няколко дни.“

Изявлението му идва часове след нови американски удари по ирански цели. Според говорителя на Централното командване на САЩ Тим Хокинс, атаките са били отбранителни действия, необходими за защита на американските сили от „заплахи, породени от иранските сили“.

По думите на Рубио ударите са били насочени към ракетни обекти и съдове за поставяне на мини и са част от усилията на САЩ да осигурят свободно корабоплаване през Ормузкия проток. Той отбеляза, че Иран на практика блокира ключовия морски маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и природен газ, и е поискал до 2 милиона долара от корабите за безопасно преминаване.

„Проливите трябва да бъдат отворени, безпрепятствено и без такси“, заяви Рубио. „И това трябва да се случи възможно най-скоро, след като бъде постигнато споразумение.“

През уикенда Белият дом представи преговорите с Иран в по-оптимистична светлина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че разговорите вървят добре и определи евентуалната сделка като „до голяма степен договорена“.

Рубио коментира и последните руски атаки срещу Украйна, като потвърди, че е разговарял с руския външен министър Сергей Лавров, който го е предупредил, че Киев „ще бъде много опасно място“ при очаквана мащабна офанзива срещу столицата.

Американският държавен секретар заяви, че дипломатическият персонал на САЩ в Украйна е бил предупреден за повишен риск, но не уточни дали е разпоредена евакуация.