Мерц: Разногласията със САЩ са нормални, но трансатлантическото партньорство остава ключово

6 Май, 2026 17:50 683 18

Германският канцлер подчерта единството в коалицията и продължаващия диалог с Вашингтон въпреки споровете за Иран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че остава ангажиран с поддържането на добри трансатлантически отношения, въпреки различията с американския президент Доналд Тръмп по темата за войната в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за обществената телевизия Цет Де Еф Мерц посочи, че между него и Тръмп има разногласия, но те са част от нормалния политически диалог и не застрашават партньорството между двете страни.

Германският канцлер отбеляза, че поддържа редовен контакт с американския президент, въпреки острите публични спорове между тях в последните седмици, включително по въпроса за военната операция срещу Иран.

По думите му, доброто сътрудничество трябва да може да устоява на различията в позициите, а Германия ще продължи да отстоява собствените си виждания.

Междувременно германското коалиционно правителство отбеляза първата година от мандата си, като Мерц призова за единство и стабилност в управлението на фона на вътрешни политически напрежения.


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Тръмп го тъпче тоя като изтривалката на голф клуба в Маями.

    Коментиран от #9

    17:51 06.05.2026

  • 2 Мекушав

    5 0 Отговор
    ... пак ли кляка.

    17:51 06.05.2026

  • 3 Таа будала Тръмп

    3 1 Отговор
    Нищо не става от него

    Коментиран от #13

    17:53 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бялджип

    4 0 Отговор
    Този изпълнява съпружеския си дълг към Тръмп. Това няма да го спаси, дните му са преброени.

    17:55 06.05.2026

  • 6 авантгард

    1 0 Отговор
    Много ясно.
    тръмпъ я има я няма още няколко годинки да се криви и озъбва.
    След това ще се нормализира света.

    17:55 06.05.2026

  • 7 Анонимен

    2 1 Отговор
    За какво партньорство говори Мерц, като САЩ си изтеглят войниците от Германия?

    Коментиран от #8

    17:56 06.05.2026

  • 8 Овчи,

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Колко изтегля и колко остават?М?И ядреното оръжие остава.Мммм?

    Коментиран от #10

    17:58 06.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Овчи,":

    И другите ще изтегли Иран Куба с кво

    18:05 06.05.2026

  • 11 хмммм

    1 0 Отговор
    Ти на кое викаш нормално? Ръмжеше срещу САЩ, а сега подви опашка като казаха, че се изтеглят. Гуфи не става за канцлер!

    18:11 06.05.2026

  • 12 оня с коня

    1 2 Отговор
    на снимката се вижда един разпенил се фашист

    малко са гиТРЕПАЛИ руснаците още е трябвало

    Коментиран от #14

    18:19 06.05.2026

  • 13 нпо агент

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Таа будала Тръмп":

    Не знам кой за какво става и какви хапчета трябва да пият Урсули и този Мерц..но Тръмп ги смята за идиоти..Ами как ще наречеш хора които сами се режат клона на който седят..като започнете от Северен поток 1 и 2..С днешна дата купуват всичкото оръжие от САЩ за да го подарят на наркоманчето от Киев..+ 90 млрд. + други милиарди по различни програми..Корумпирана продънена укройна , много хитра схема.

    18:21 06.05.2026

  • 14 Демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Така е!

    18:31 06.05.2026

  • 15 ТОДОР СТОЯНОВ

    0 0 Отговор
    АВЕ Я СЕ МАХАЙ...!!!СРИНА ЦЯЛАТА СИ ДЪРЖАВА...ПОЛИЦАИТЕ ВИ ВЕЧЕ СА...МЕХМЕД, АХСАН И РАМАДАН...НЯМА ВЕЧЕ ГЮНТЕР, ДАСЛЕР И ХИМЛЕР...АЙ, АЙ, АЙ...ГЪДЕ СИ ЧИЧО АДИ...КЪДЕ СИ?!?

    Коментиран от #17

    18:34 06.05.2026

  • 16 Горски

    1 0 Отговор
    Интелигентните хора предупреждавахме за мигрантите преди 12 години още по времето на Меркел, след това предупреждавахме до какво ще доведат т.н. Санкции срещу Русия от страна на ЕС и Германия. Ако си подобрим отношенията с Русия, икономката ни ще се възстанови. но пък тогава без "враг" няма как НАТО да съществува! А там е голямата далавера. Само на "пандемии", "климатични промени" и "зелени сделки" не се живее, а и за украинците на кой му пука? Мерц културно покани САЩ да си съберат всичките войски от Германия и да се махат. Съсипаха Европа, неадекватни празноглавци с големи усти, че и у нас пълно с такива.

    19:00 06.05.2026

  • 17 хмммм

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    Той също е национал-социалист. Като почнете да величаете единия за сметка на другия.

    19:01 06.05.2026

  • 18 КАТО ГО ГЛЕДАМ ТОЯ

    0 0 Отговор
    Разбирам защо Тръмп счита европейците за малоумни.

    19:08 06.05.2026

