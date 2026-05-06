Мерц: Разногласията със САЩ са нормални, но трансатлантическото партньорство остава ключово

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че остава ангажиран с поддържането на добри трансатлантически отношения, въпреки различията с американския президент Доналд Тръмп по темата за войната в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В интервю за обществената телевизия Цет Де Еф Мерц посочи, че между него и Тръмп има разногласия, но те са част от нормалния политически диалог и не застрашават партньорството между двете страни.
Германският канцлер отбеляза, че поддържа редовен контакт с американския президент, въпреки острите публични спорове между тях в последните седмици, включително по въпроса за военната операция срещу Иран.
По думите му, доброто сътрудничество трябва да може да устоява на различията в позициите, а Германия ще продължи да отстоява собствените си виждания.
Междувременно германското коалиционно правителство отбеляза първата година от мандата си, като Мерц призова за единство и стабилност в управлението на фона на вътрешни политически напрежения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #9
17:51 06.05.2026
2 Мекушав
17:51 06.05.2026
3 Таа будала Тръмп
Коментиран от #13
17:53 06.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бялджип
17:55 06.05.2026
6 авантгард
тръмпъ я има я няма още няколко годинки да се криви и озъбва.
След това ще се нормализира света.
17:55 06.05.2026
7 Анонимен
Коментиран от #8
17:56 06.05.2026
8 Овчи,
До коментар #7 от "Анонимен":Колко изтегля и колко остават?М?И ядреното оръжие остава.Мммм?
Коментиран от #10
17:58 06.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Демократ
До коментар #8 от "Овчи,":И другите ще изтегли Иран Куба с кво
18:05 06.05.2026
11 хмммм
18:11 06.05.2026
12 оня с коня
малко са гиТРЕПАЛИ руснаците още е трябвало
Коментиран от #14
18:19 06.05.2026
13 нпо агент
До коментар #3 от "Таа будала Тръмп":Не знам кой за какво става и какви хапчета трябва да пият Урсули и този Мерц..но Тръмп ги смята за идиоти..Ами как ще наречеш хора които сами се режат клона на който седят..като започнете от Северен поток 1 и 2..С днешна дата купуват всичкото оръжие от САЩ за да го подарят на наркоманчето от Киев..+ 90 млрд. + други милиарди по различни програми..Корумпирана продънена укройна , много хитра схема.
18:21 06.05.2026
14 Демократ
До коментар #12 от "оня с коня":Така е!
18:31 06.05.2026
15 ТОДОР СТОЯНОВ
Коментиран от #17
18:34 06.05.2026
16 Горски
19:00 06.05.2026
17 хмммм
До коментар #15 от "ТОДОР СТОЯНОВ":Той също е национал-социалист. Като почнете да величаете единия за сметка на другия.
19:01 06.05.2026
18 КАТО ГО ГЛЕДАМ ТОЯ
19:08 06.05.2026