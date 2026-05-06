Мерц: Разногласията със САЩ са нормални, но трансатлантическото партньорство остава ключово

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че остава ангажиран с поддържането на добри трансатлантически отношения, въпреки различията с американския президент Доналд Тръмп по темата за войната в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за обществената телевизия Цет Де Еф Мерц посочи, че между него и Тръмп има разногласия, но те са част от нормалния политически диалог и не застрашават партньорството между двете страни.

Германският канцлер отбеляза, че поддържа редовен контакт с американския президент, въпреки острите публични спорове между тях в последните седмици, включително по въпроса за военната операция срещу Иран.

По думите му, доброто сътрудничество трябва да може да устоява на различията в позициите, а Германия ще продължи да отстоява собствените си виждания.

Междувременно германското коалиционно правителство отбеляза първата година от мандата си, като Мерц призова за единство и стабилност в управлението на фона на вътрешни политически напрежения.