Полският президент наблюдава учение на НАТО край Сувалкския коридор

6 Май, 2026 20:36 316 9

Военни маневри в Литва с участието на съюзници от НАТО на фона на засилено регионално напрежение

Полският президент наблюдава учение на НАТО край Сувалкския коридор - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Карол Навроцки присъства днес на многонационалното военно учение на НАТО „Смел грифон 26-II“ в Литва, провеждащо се в близост до стратегически важния Сувалкски коридор, предаде полската агенция ПАП, цитирана от БТА.

Той наблюдава маневрите заедно с литовския президент Гитанас Науседа. Ученията се провеждат край село Акменинай, близо до границата с Полша и руската Калининградска област, и приключват утре.

Сувалкският коридор е ключова тясна ивица територия, която свързва Балтийските държави с останалата част от НАТО и се смята за стратегически чувствителна зона на алианса.

В учението участват военни части от Полша, Литва, САЩ и Португалия, като целта е подготовка за разполагане на сили, тактически операции и разузнавателни и щурмови действия. Полският контингент включва над 70 военнослужещи и 20 единици техника.

Междувременно Науседа заяви, че Литва е готова да приеме допълнително американско военно присъствие, на фона на дискусиите за изтегляне на част от силите от Германия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор
    ако си говорим сериозно , РФ няма как да спечели тая война-не че ще се откаже , но ще започне голодомор , и тогава ще иска мир , но тва ще стане след Путин/наказанието за РФ ще бъде нафта и суровини на безценица за запада ....нали не си мислите , че тия средства се подаряват на Украина? е тогава и за самата Украина ще настане тежък период , като няма кой да и дарява , и трябва и тя да връща кинти!

    20:38 06.05.2026

  • 2 авантгард

    5 1 Отговор
    Пари да се харчат.
    Па и по някоя снимка ще си направят, за спомен.
    А когато дойде време за големите шамари, тогава става ясно кой колко може.

    20:40 06.05.2026

  • 3 Може

    4 1 Отговор
    Поляците всячески се молят, да станат бета тестери на новите ядрени ракети, но като потърпевша страна. Може и да им се изпълнят мераците.

    Коментиран от #4

    20:40 06.05.2026

  • 4 авантгард

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Може":

    Едва ли заслужават от новите модели.
    Всеки стар модел ще им даде урок завинаги.
    Въпрос на цена.

    20:43 06.05.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    2 3 Отговор
    Калининград е исконна Германска територия ☝️

    Коментиран от #8, #9

    20:43 06.05.2026

  • 6 И ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ЧУДИМ

    1 0 Отговор
    АМА ЗАЩО Е ТОЗИ ОРЕШНИК У ВАРШАВА.

    20:45 06.05.2026

  • 7 Руски трол

    0 0 Отговор
    Зеленски разреши ли парада?

    20:45 06.05.2026

  • 8 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Дизела у ря с негоми гейрмания те друго нямат.

    20:45 06.05.2026

  • 9 Митко Бомбата

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Украйна е изконна Руска територия.

    20:46 06.05.2026

