Полският президент наблюдава учение на НАТО край Сувалкския коридор

Карол Навроцки присъства днес на многонационалното военно учение на НАТО „Смел грифон 26-II“ в Литва, провеждащо се в близост до стратегически важния Сувалкски коридор, предаде полската агенция ПАП, цитирана от БТА.
Той наблюдава маневрите заедно с литовския президент Гитанас Науседа. Ученията се провеждат край село Акменинай, близо до границата с Полша и руската Калининградска област, и приключват утре.
Сувалкският коридор е ключова тясна ивица територия, която свързва Балтийските държави с останалата част от НАТО и се смята за стратегически чувствителна зона на алианса.
В учението участват военни части от Полша, Литва, САЩ и Португалия, като целта е подготовка за разполагане на сили, тактически операции и разузнавателни и щурмови действия. Полският контингент включва над 70 военнослужещи и 20 единици техника.
Междувременно Науседа заяви, че Литва е готова да приеме допълнително американско военно присъствие, на фона на дискусиите за изтегляне на част от силите от Германия.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:38 06.05.2026
2 авантгард
Па и по някоя снимка ще си направят, за спомен.
А когато дойде време за големите шамари, тогава става ясно кой колко може.
20:40 06.05.2026
3 Може
Коментиран от #4
20:40 06.05.2026
4 авантгард
До коментар #3 от "Може":Едва ли заслужават от новите модели.
Всеки стар модел ще им даде урок завинаги.
Въпрос на цена.
20:43 06.05.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #8, #9
20:43 06.05.2026
6 И ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ЧУДИМ
20:45 06.05.2026
7 Руски трол
20:45 06.05.2026
8 Демократ
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Дизела у ря с негоми гейрмания те друго нямат.
20:45 06.05.2026
9 Митко Бомбата
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Украйна е изконна Руска територия.
20:46 06.05.2026