Полският президент наблюдава учение на НАТО край Сувалкския коридор

Карол Навроцки присъства днес на многонационалното военно учение на НАТО „Смел грифон 26-II“ в Литва, провеждащо се в близост до стратегически важния Сувалкски коридор, предаде полската агенция ПАП, цитирана от БТА.

Той наблюдава маневрите заедно с литовския президент Гитанас Науседа. Ученията се провеждат край село Акменинай, близо до границата с Полша и руската Калининградска област, и приключват утре.

Сувалкският коридор е ключова тясна ивица територия, която свързва Балтийските държави с останалата част от НАТО и се смята за стратегически чувствителна зона на алианса.

В учението участват военни части от Полша, Литва, САЩ и Португалия, като целта е подготовка за разполагане на сили, тактически операции и разузнавателни и щурмови действия. Полският контингент включва над 70 военнослужещи и 20 единици техника.

Междувременно Науседа заяви, че Литва е готова да приеме допълнително американско военно присъствие, на фона на дискусиите за изтегляне на част от силите от Германия.