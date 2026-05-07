САЩ могат да възобновят военните действия срещу Иран, ако не се постигне дипломатически пробив

Съединените щати могат да възобновят военните действия срещу Иран, ако не се постигне дипломатически пробив и Техеран не отговори на меморандума за разбирателство в рамките на следващите два дни, съобщи Axios, позовавайки се на източници сред американски служители.

„Близо сме, но сделката все още не е сключена“, каза американски служител пред изданието.

Вашингтон очаква отговор от Техеран на меморандума в рамките на следващите 24-48 часа. Според източници Белият дом иска да постигне дипломатически пробив до края на пътуването на Тръмп до Китай. Визитата на американския президент е насрочена за 14-15 май. Ако дотогава не бъде постигната сделка, президентът на САЩ може отново да обмисли използването на военна сила, съобщава Axios.

В сряда, 6 май, Тръмп предложи по-нататъшни бомбардировки, ако преговорите се провалят: „Ако не постигнат споразумение, ще има бомбардировки и за съжаление те ще бъдат много по-големи и по-интензивни от преди.“

Целта е подписването на меморандум за разбирателство, предназначен да формализира края на конфликта в Близкия изток и да определи рамката за по-нататъшни преговори по иранската ядрена програма. Axios съобщи по-рано, че предвижда 30-дневна фаза на преговори за подготовка на по-подробно споразумение.

Документът се състои от 14 точки и включва мораториум върху обогатяването на уран от Иран, съгласие на САЩ за отмяна на санкциите и освобождаване на милиарди замразени ирански средства, както и премахване на ограниченията за транзит през Ормузкия проток от двете страни.

На 4 май Тръмп обяви операция „Проект Свобода“ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток. На следващия ден американският лидер обяви временно спиране на операцията по искане на Пакистан и други страни.

Организацията за пристанища и морско дело на Иран е готова да подкрепи търговските кораби в Ормузкия проток. Това се посочва в официално съобщение до капитаните на плавателни съдове, публикувано от информационната агенция IRNA.

Според съобщението пристанищата на Ислямската република са готови да предоставят своите „услуги, техническа поддръжка, както и медицинска и санитарна помощ“.

На 5 май държавният секретар Марко Рубио обяви, че американските сили са завършили активната настъпателна фаза на операция „Епична ярост“, която започна в края на февруари. Той заяви, че целите ѝ са постигнати и военните преминават към нова фаза - отваряне на Ормузкия проток.