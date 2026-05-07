Wall Street Journal: Американските военни искат да разработят нови ракети-прехващачи, много по-евтини от Patriot

7 Май, 2026 05:39, обновена 7 Май, 2026 05:54 769 11

Цената на ракета PAC-3 е до 4,4 милиона долара, целта е новите да струват по-малко от 250 000

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни искат да разработят нови ракети-прехващачи, които биха били няколко пъти по-евтини за използване от ракетите Patriot, предаде Wall Street Journal, позовавайки се на секретаря на сухопътните сили на САЩ Даниел Дрискол.

Според съобщенията, цената на ракета PAC-3 за системите Patriot е до 4,4 милиона долара. Американската армия очаква новите прехващачи да струват по-малко от 250 000 долара на бройка. „Искаме да видим дали можем да изградим прехващач от нулата, който е наша интелектуална собственост, и след това да намерим изпълнител, който да го произведе“, цитира изданието Дрискол. Министърът планира официално да стартира новия проект през следващите седмици, като демонстрация на новата технология ще се проведе в рамките на една година.

Според The ​​Wall Street Journal, американските военни са използвали между и 2 000 ракети Patriot, THAAD и Standard Missile по време на военните операции срещу Иран.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вашето мнение

    12 2 Отговор
    Само паветното тук още не е вдянало, че американските оръжия, системи, технологии и прочее не струват.

    Коментиран от #9

    05:58 07.05.2026

  • 5 име

    9 1 Отговор
    Тая работа не става само с искане, ако са евтини, как ще се точат стотици милиарди от данъкоплатците в обора или ЕССР. Друго си е една ракета да струва милиони, и патриота даже себе си да не може да опази, в Бандеристан даже ток да няма, а ние да теглим заеми за да пълним джоба на краварските производители. И да има и за златни тоалетни на хунтата в Киев.

    06:01 07.05.2026

  • 6 Истината

    7 2 Отговор
    Може да искат, но нямат нито пари, нито учени.
    Щото университетите не са слабост на републикянците.
    Но виж руснаците, персите и китайците .... ИМАТ... И ТО МНОГО. Пък и там е ЕВТИНО.

    06:04 07.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Споко , уе !

    3 1 Отговор
    Ако американските учени не могат да измислят , как американските военни ще измислят ?.Но има решение : да накарат продажбите български политици да изпратят нашите системи където англосаксонците посочат .

    06:19 07.05.2026

  • 9 оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    В статията черно на бяло пише колко каква е Цената на Ракета за Патриот и какво и Колкоструващо искат военните да се произведе,ти се изцепваш че Амер Оръжия "не стрували".Ясно че "Черно на бялото" не ти върши работа и искаш "Шарено",но струва ли си да се хаби боята,ако в тиквата ти вее само Сибирски вятър?

    06:21 07.05.2026

  • 10 Да, ама не

    1 0 Отговор
    Едно е да искат друго е да!!!

    07:07 07.05.2026

  • 11 дЕдо

    0 0 Отговор
    То и аз искам пак да ми е 20 см, ама вече е само 16...

    07:13 07.05.2026