Wall Street Journal: Американските военни искат да разработят нови ракети-прехващачи, много по-евтини от Patriot

Американските военни искат да разработят нови ракети-прехващачи, които биха били няколко пъти по-евтини за използване от ракетите Patriot, предаде Wall Street Journal, позовавайки се на секретаря на сухопътните сили на САЩ Даниел Дрискол.

Според съобщенията, цената на ракета PAC-3 за системите Patriot е до 4,4 милиона долара. Американската армия очаква новите прехващачи да струват по-малко от 250 000 долара на бройка. „Искаме да видим дали можем да изградим прехващач от нулата, който е наша интелектуална собственост, и след това да намерим изпълнител, който да го произведе“, цитира изданието Дрискол. Министърът планира официално да стартира новия проект през следващите седмици, като демонстрация на новата технология ще се проведе в рамките на една година.

Според The ​​Wall Street Journal, американските военни са използвали между и 2 000 ракети Patriot, THAAD и Standard Missile по време на военните операции срещу Иран.