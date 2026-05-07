ЕС отчита 540 опита за външна намеса за година

7 Май, 2026 10:28, обновена 7 Май, 2026 11:07 520 15

Русия и Китай са посочени като основни източници на хибридни действия срещу Съюза

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски съюз е засекъл 540 опита за външна намеса през миналата година, като част от тях са свързани с хибридни действия срещу европейските институции, съобщи Европейската служба за външна дейност, предава БТА.

Ръководителят на отдела за информационна сигурност Тадеуш Гжегожевски заяви пред евродепутатите, че в 29% от случаите има връзка с Русия, а в 6% - с Китай.

По думите му Москва и Пекин често координират и прикриват подобни действия, което затруднява установяването на реалния им мащаб. Той определи Русия като ключов участник в кампании за подкопаване на доверието в демократичните институции в ЕС.

Според представените данни през изминалата година над 10 500 профила в социалните мрежи са били използвани за операции, свързани с дезинформация и външна намеса.

От Европейската комисия подчертават, че се работи по засилване на законодателните мерки и международното сътрудничество за противодействие на хибридните заплахи и саботажни действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейките

    1 8 Отговор
    Да почерпят! Има надежда и за тях. Има кой да разруши дома им и да излезат на улицата.

    10:34 07.05.2026

  • 2 Z-ахарова

    1 6 Отговор
    Правим, каквото можем!

    10:35 07.05.2026

  • 3 В много

    12 1 Отговор
    Нудачни съюзи сме се набутвали, ама този е най- смешен от всички.

    Коментиран от #5

    10:36 07.05.2026

  • 4 е значи са двойно . то за 20 г

    2 0 Отговор
    как не видяха купуването на изборите и подмяната в резултатите . все едно и също . от предния ден един излиза и обявява победителя . дето е един и същ . и европа ни лук яла ни видела нещо дето е престъпно . така сега е в евро визия . ужким дарето печелела . и само след 10 дена тя е едва ли не на последно място . интересно .

    10:41 07.05.2026

  • 5 Z-ахарова

    0 8 Отговор

    До коментар #3 от "В много":

    Молодец! Люблю!

    10:43 07.05.2026

  • 6 Дивергент

    3 0 Отговор
    За да има успешна външна намеса терябва да има и сгрешени политики.На дневен ред е въпроса има ли сгрешени вътрешни и външни политики , за да има успешна външна намеса?

    10:45 07.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    7 1 Отговор
    На калпав у. Русия им виновна

    10:49 07.05.2026

  • 9 На всичкиK@πути

    7 0 Отговор
    Виновен е Путин /Устата 😁

    10:50 07.05.2026

  • 10 Дзак

    2 0 Отговор
    Понеже се чудим какво да правим и нямаме работа за вършене!

    10:55 07.05.2026

  • 11 Историк

    1 5 Отговор
    Русия неслучайно е империята на злото, лъжата, войната, страха. Те са създатели на терора, диверсиите ,саботажите. Първият масов терористичен акт в света е извършен в църквата Св.Неделя в София през 1925 г. 100 години тероризира света и подмолната дейност,която развива за осъществяването на този терор, е усъвършенствана с технологиите. Винаги Русия е била враг на напредъка и развитието и на демокрацията и от своята държава е прогонила напредничавите, талантливите и свободомислещи хора. Така ще бъде,докато НКВД-КГБ я управлява. Това е репресивен апарат и там друго не знаят да вършат. ЕС изразходва много средства ,за да се пази от Русия, сега и НАТО харчи огромни пари за въоръжения за опазване на държавите си, вместо да ги влага за развитие и социална дейност. Врагът на света се нарича Русия. Сега се присъедини и агент Краснов от Белия дом и положението стана ужасяващо. Двама агресори безнаказано задружно унищожават и предизвикват световна криза.

    Коментиран от #14

    11:00 07.05.2026

  • 12 НиеОт

    3 0 Отговор
    Ние от Украйна имаме 120 хиляди намеси само в България - за какви 540 опита говорите вие в целия ЕС (нередовни пътници в градския транспорт ли) ? :)

    11:00 07.05.2026

  • 13 Тиква

    3 0 Отговор
    Неудачници,нацисти и п а р а з и т и, подкрепящи войната и окрахиените.

    11:01 07.05.2026

  • 14 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Считам че вицепрезидентът на САЩ даде отговор на подобни приказки като отговори на твърденията за руска намеса в президентските избори в Румъния и САЩ по следния начин -"Ако с медийна кампания за 200 хил.долара можете да промените политическата нагласа на хората значи вашата демокрация не струва!?"

    11:09 07.05.2026

  • 15 Плешивата Движуха

    1 0 Отговор
    Русия отчете 347 дрона атакували 20 региона.
    30 ранени и двама умрели. Дотук 8000 загинали цивилни следствие опитите за прихващане на руската ПВО ☝️

    11:12 07.05.2026

