ЕС отчита 540 опита за външна намеса за година

Европейски съюз е засекъл 540 опита за външна намеса през миналата година, като част от тях са свързани с хибридни действия срещу европейските институции, съобщи Европейската служба за външна дейност, предава БТА.
Ръководителят на отдела за информационна сигурност Тадеуш Гжегожевски заяви пред евродепутатите, че в 29% от случаите има връзка с Русия, а в 6% - с Китай.
По думите му Москва и Пекин често координират и прикриват подобни действия, което затруднява установяването на реалния им мащаб. Той определи Русия като ключов участник в кампании за подкопаване на доверието в демократичните институции в ЕС.
Според представените данни през изминалата година над 10 500 профила в социалните мрежи са били използвани за операции, свързани с дезинформация и външна намеса.
От Европейската комисия подчертават, че се работи по засилване на законодателните мерки и международното сътрудничество за противодействие на хибридните заплахи и саботажни действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #3 от "В много":Молодец! Люблю!
10:43 07.05.2026
До коментар #11 от "Историк":Считам че вицепрезидентът на САЩ даде отговор на подобни приказки като отговори на твърденията за руска намеса в президентските избори в Румъния и САЩ по следния начин -"Ако с медийна кампания за 200 хил.долара можете да промените политическата нагласа на хората значи вашата демокрация не струва!?"
30 ранени и двама умрели. Дотук 8000 загинали цивилни следствие опитите за прихващане на руската ПВО ☝️
