ЕС отчита 540 опита за външна намеса за година

Европейски съюз е засекъл 540 опита за външна намеса през миналата година, като част от тях са свързани с хибридни действия срещу европейските институции, съобщи Европейската служба за външна дейност, предава БТА.

Ръководителят на отдела за информационна сигурност Тадеуш Гжегожевски заяви пред евродепутатите, че в 29% от случаите има връзка с Русия, а в 6% - с Китай.

По думите му Москва и Пекин често координират и прикриват подобни действия, което затруднява установяването на реалния им мащаб. Той определи Русия като ключов участник в кампании за подкопаване на доверието в демократичните институции в ЕС.

Според представените данни през изминалата година над 10 500 профила в социалните мрежи са били използвани за операции, свързани с дезинформация и външна намеса.

От Европейската комисия подчертават, че се работи по засилване на законодателните мерки и международното сътрудничество за противодействие на хибридните заплахи и саботажни действия.