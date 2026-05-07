Проучване: Повечето граждани в ЕС не виждат САЩ като надежден партньор

Мнозинството от гражданите в Европейски съюз не възприемат Съединените щати като надежден партньор, показва анализ на германската фондация „Бертелсман“, цитиран от ДПА, предава БТА.

Проучването, основано на анкета с над 18 000 души в 27-те държави членки на ЕС, е проведено през март от изследователския институт „Нира Дата“.

Според резултатите 58% от гражданите на ЕС смятат САЩ за ненадежден партньор, като в Германия този дял достига 73%. Само 31% определят Вашингтон като най-важен партньор на блока.

Докладът отчита значителна промяна спрямо предходната година, когато делът на доверие е бил по-висок, и свързва тенденцията с влиянието на политиката на американския президент Доналд Тръмп.

Около 73% от анкетираните подкрепят идеята Европа да следва по-самостоятелен външнополитически курс. В същото време Китай не се възприема като предпочитана алтернатива, а доверието към него остава ниско.

Според анализа най-стабилни партньори за ЕС остават Великобритания и Канада, докато подкрепата за НАТО остава висока – около 63% от анкетираните.