Новини
Свят »
Белгия »
Проучване: Повечето граждани в ЕС не виждат САЩ като надежден партньор

Проучване: Повечето граждани в ЕС не виждат САЩ като надежден партньор

7 Май, 2026 11:01 383 8

  • европейски съюз-
  • сащ-
  • проучване

Нараства подкрепата за по-голяма европейска независимост и стратегическа автономия

Проучване: Повечето граждани в ЕС не виждат САЩ като надежден партньор - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мнозинството от гражданите в Европейски съюз не възприемат Съединените щати като надежден партньор, показва анализ на германската фондация „Бертелсман“, цитиран от ДПА, предава БТА.

Проучването, основано на анкета с над 18 000 души в 27-те държави членки на ЕС, е проведено през март от изследователския институт „Нира Дата“.

Според резултатите 58% от гражданите на ЕС смятат САЩ за ненадежден партньор, като в Германия този дял достига 73%. Само 31% определят Вашингтон като най-важен партньор на блока.

Докладът отчита значителна промяна спрямо предходната година, когато делът на доверие е бил по-висок, и свързва тенденцията с влиянието на политиката на американския президент Доналд Тръмп.

Около 73% от анкетираните подкрепят идеята Европа да следва по-самостоятелен външнополитически курс. В същото време Китай не се възприема като предпочитана алтернатива, а доверието към него остава ниско.

Според анализа най-стабилни партньори за ЕС остават Великобритания и Канада, докато подкрепата за НАТО остава висока – около 63% от анкетираните.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уникално

    0 1 Отговор
    Европа, сиреч ние имаме двама врагове и го запомнете добре, това са Путин и Тръмп

    11:06 07.05.2026

  • 3 Партньор ама друг път

    2 0 Отговор
    Партньори и на Vиетнам,Iран, Iрак,АFганистан,Vенецуела и т.н и т.н.....

    11:06 07.05.2026

  • 4 Гориил

    1 1 Отговор
    Европа никога няма да има друг партньор.Зад Европа Русия и Китай стоят в заплашителна поза, не я приемат насериозно и не възнамеряват да вземат предвид нейните интереси.

    Коментиран от #8

    11:09 07.05.2026

  • 5 ТоВярно

    1 0 Отговор
    то и това е вярна: "Повечето граждани в ЕС не виждат ЕС като надежден партньор" - ама какво да се прави Урсула ще ни оправи за 800 дни...

    11:14 07.05.2026

  • 6 Иван от САЩ

    0 1 Отговор
    Няма нищо по-долнопробно от примитивната американофобия и антиамериканска пропаганда.

    Поовръщами се! Без САЩ щяхте да опъвате плуга с магарето на село сега.

    11:14 07.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Четете ли с разбиране🤔❗
    Усещате ли разликата в семантиката
    дали не считаш някого за надежден
    или го считаш за НЕнадежден🤔

    11:18 07.05.2026

  • 8 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Че какви свои интереси е имала Европа ? Конфронтацията на Европа с Русия си беше краварска идея и американски интерес , ама потомствените нацистки в Брюксел се увлякоха прекалено по нея . Сега когато Белият дом зае предпазлива позиция , откачалки те в Брюксел не знаят как да се спрат .

    11:18 07.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания