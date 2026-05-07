Проучване: Повечето граждани в ЕС не виждат САЩ като надежден партньор

Мнозинството от гражданите в Европейски съюз не възприемат Съединените щати като надежден партньор, показва анализ на германската фондация „Бертелсман“, цитиран от ДПА, предава БТА.
Проучването, основано на анкета с над 18 000 души в 27-те държави членки на ЕС, е проведено през март от изследователския институт „Нира Дата“.
Според резултатите 58% от гражданите на ЕС смятат САЩ за ненадежден партньор, като в Германия този дял достига 73%. Само 31% определят Вашингтон като най-важен партньор на блока.
Докладът отчита значителна промяна спрямо предходната година, когато делът на доверие е бил по-висок, и свързва тенденцията с влиянието на политиката на американския президент Доналд Тръмп.
Около 73% от анкетираните подкрепят идеята Европа да следва по-самостоятелен външнополитически курс. В същото време Китай не се възприема като предпочитана алтернатива, а доверието към него остава ниско.
Според анализа най-стабилни партньори за ЕС остават Великобритания и Канада, докато подкрепата за НАТО остава висока – около 63% от анкетираните.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Уникално
11:06 07.05.2026
3 Партньор ама друг път
11:06 07.05.2026
4 Гориил
Коментиран от #8
11:09 07.05.2026
5 ТоВярно
11:14 07.05.2026
6 Иван от САЩ
Поовръщами се! Без САЩ щяхте да опъвате плуга с магарето на село сега.
11:14 07.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Усещате ли разликата в семантиката
дали не считаш някого за надежден
или го считаш за НЕнадежден🤔
11:18 07.05.2026
8 Само питам
До коментар #4 от "Гориил":Че какви свои интереси е имала Европа ? Конфронтацията на Европа с Русия си беше краварска идея и американски интерес , ама потомствените нацистки в Брюксел се увлякоха прекалено по нея . Сега когато Белият дом зае предпазлива позиция , откачалки те в Брюксел не знаят как да се спрат .
11:18 07.05.2026