The New York Times: САЩ и Иран обсъждат план за 30-дневно прекратяване на бойните действия и отваряне на Ормузкия проток

Техеран и Вашингтон обсъждат план от една страница за 30-дневно прекратяване на военните действия и повторно отваряне на Ормузкия проток, докато се работи по всеобхватно споразумение, съобщава The New York Times, позовавайки се на трима висши ирански служители.

Според тях преговорите за краткосрочна сделка продължават и страните обменят предложения относно рамката на потенциално постоянно споразумение.

Същите източници посочват искането на САЩ относно ядрената програма на Иран и запасите от високообогатен уран като основна пречка за сделката. Те споделят, че американците настояват Иран да се съгласи по принцип да предаде ядрените си запаси на САЩ, да затвори три ядрени съоръжения и да спре обогатяването за 20 години, съобщава изданието.

Според официалните лица Иран е предложил да понижи качеството на част от урана, да прехвърли останалата част на трета държава – вероятно Русия – и да спре обогатяването за 10-15 години. Техеран не обмисля затварянето на трите ядрени съоръжения.

Едностраничният мирен план включва три незабавни стъпки: премахване на блокадата на иранските кораби и пристанища, отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване и прекратяване на военните действия, съобщава вестникът.

В същото време, ключови разногласия - бъдещето на ядрената програма, премахването на санкциите и освобождаването на ирански активи в чужбина - трябва да бъдат разрешени в рамките на 30 дни от прекратяването на огъня, според ирански представители.

Те също така заявиха, че Техеран ще приключи завинаги с плановете си да притежава ядрени оръжия и да спре обогатяването, но подробности, включително продължителността на паузата, все още не са определени, отбелязва вестникът.