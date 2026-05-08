The New York Times: САЩ и Иран обсъждат план за 30-дневно прекратяване на бойните действия и отваряне на Ормузкия проток

8 Май, 2026 05:37, обновена 8 Май, 2026 05:46 639 2

През това време ще се работи по всеобхватно споразумение

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран и Вашингтон обсъждат план от една страница за 30-дневно прекратяване на военните действия и повторно отваряне на Ормузкия проток, докато се работи по всеобхватно споразумение, съобщава The New York Times, позовавайки се на трима висши ирански служители.

Според тях преговорите за краткосрочна сделка продължават и страните обменят предложения относно рамката на потенциално постоянно споразумение.

Същите източници посочват искането на САЩ относно ядрената програма на Иран и запасите от високообогатен уран като основна пречка за сделката. Те споделят, че американците настояват Иран да се съгласи по принцип да предаде ядрените си запаси на САЩ, да затвори три ядрени съоръжения и да спре обогатяването за 20 години, съобщава изданието.

Според официалните лица Иран е предложил да понижи качеството на част от урана, да прехвърли останалата част на трета държава – вероятно Русия – и да спре обогатяването за 10-15 години. Техеран не обмисля затварянето на трите ядрени съоръжения.

Едностраничният мирен план включва три незабавни стъпки: премахване на блокадата на иранските кораби и пристанища, отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване и прекратяване на военните действия, съобщава вестникът.

В същото време, ключови разногласия - бъдещето на ядрената програма, премахването на санкциите и освобождаването на ирански активи в чужбина - трябва да бъдат разрешени в рамките на 30 дни от прекратяването на огъня, според ирански представители.

Те също така заявиха, че Техеран ще приключи завинаги с плановете си да притежава ядрени оръжия и да спре обогатяването, но подробности, включително продължителността на паузата, все още не са определени, отбелязва вестникът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    1 1 Отговор
    Техеран и Вашингтон обсъждат план, а Нетаняхо питаха ли го ?

    05:51 08.05.2026

  • 2 Факти

    1 0 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп, Зелениски и Нетаняху! ХАГА да ги подкарва и света да си отдъхне вече от тези военнопрестъпници!

    06:14 08.05.2026