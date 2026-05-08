Politico: Посещението на Тръмп в Китай ще бъде сериозно изпитание за американския президент

Пътуването на президента на САЩ Доналд Тръмп до Китай, за да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин, ще бъде сериозно изпитание за него, тъй като потенциалните бизнес сделки с Пекин противоречат на политическата критика на републиканците към страната, съобщава Politico, след като разговаря с десет информирани американски източника.

Според изданието се очаква китайските представители да предложат изгодни сделки на срещата на върха на 14-15 май в Пекин, вероятно в замяна на отстъпки по отношение на американските тарифи и други търговски ограничения. Това противоречи на дългогодишните усилия на демократите и републиканците за ограничаване на китайските инвестиции в САЩ и американските инвестиции в Китай.

От двете партии изразиха загриженост относно всякакви потенциални сделки с Китай и „нарастващите заплахи“, които Китай представлява за националната и икономическата сигурност на САЩ като цяло, съобщава Politico.

В администрацията на Тръмп някои съветници настояват президента да запази ограниченията върху китайския внос, като автомобили, и върху американския износ, като високотехнологични полупроводници и свързани с тях технологии.

Според два източника, администрацията на Тръмп през последните седмици е разпространила предварителен списък на ръководителите на приблизително две дузини компании, които са потенциални участници в пътуването до Китай. Някои служители, включително търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, обаче настояха за намаляване на групата наполовина. Очаква се списъкът да бъде финализиран до края на тази седмица.

Настояването на Гриър за намаляване на размера на бизнес делегацията отразява опасения, че твърде голяма група от висши ръководители би могла да подкопае позицията на администрацията в икономическия конфликт с Китай или да създаде натиск за отстъпки, които противоречат на дневния ред на САЩ за национална сигурност, според трима източници, запознати с дискусиите.