Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Politico: Посещението на Тръмп в Китай ще бъде сериозно изпитание за американския президент

Politico: Посещението на Тръмп в Китай ще бъде сериозно изпитание за американския президент

8 Май, 2026 05:47, обновена 8 Май, 2026 05:56 607 3

  • сащ-
  • тръмп-
  • китай-
  • посещение

Потенциалните бизнес сделки с Пекин противоречат на политическата критика на републиканците към страната-домакин, пише изданието

Politico: Посещението на Тръмп в Китай ще бъде сериозно изпитание за американския президент - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътуването на президента на САЩ Доналд Тръмп до Китай, за да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин, ще бъде сериозно изпитание за него, тъй като потенциалните бизнес сделки с Пекин противоречат на политическата критика на републиканците към страната, съобщава Politico, след като разговаря с десет информирани американски източника.

Според изданието се очаква китайските представители да предложат изгодни сделки на срещата на върха на 14-15 май в Пекин, вероятно в замяна на отстъпки по отношение на американските тарифи и други търговски ограничения. Това противоречи на дългогодишните усилия на демократите и републиканците за ограничаване на китайските инвестиции в САЩ и американските инвестиции в Китай.

От двете партии изразиха загриженост относно всякакви потенциални сделки с Китай и „нарастващите заплахи“, които Китай представлява за националната и икономическата сигурност на САЩ като цяло, съобщава Politico.

В администрацията на Тръмп някои съветници настояват президента да запази ограниченията върху китайския внос, като автомобили, и върху американския износ, като високотехнологични полупроводници и свързани с тях технологии.

Според два източника, администрацията на Тръмп през последните седмици е разпространила предварителен списък на ръководителите на приблизително две дузини компании, които са потенциални участници в пътуването до Китай. Някои служители, включително търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, обаче настояха за намаляване на групата наполовина. Очаква се списъкът да бъде финализиран до края на тази седмица.

Настояването на Гриър за намаляване на размера на бизнес делегацията отразява опасения, че твърде голяма група от висши ръководители би могла да подкопае позицията на администрацията в икономическия конфликт с Китай или да създаде натиск за отстъпки, които противоречат на дневния ред на САЩ за национална сигурност, според трима източници, запознати с дискусиите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Малко прибързва!

    06:00 08.05.2026

  • 2 Арт и шок

    1 0 Отговор
    Тоя клоун сигурно не спи в едно легло с Мелания.

    06:02 08.05.2026

  • 3 Факти

    3 0 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп, Зелениски и Нетаняху! ХАГА да ги подкарва и света да си отдъхне вече от тези военнопрестъпници !!!

    06:16 08.05.2026