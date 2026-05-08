Тръмп ще води и шефа на Apple при Си Дзинпин

8 Май, 2026 09:11, обновена 8 Май, 2026 09:23 732 14

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да покани главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук и ръководителите на няколко големи американски компании за пътуването до Китай, планирано за 14 и 15 май, съобщава Semafor.

Според медията, освен Кук, покани може да получат и ръководителите на Nvidia, Qualcomm, ExxonMobil и Boeing. По време на посещението се очаква Тръмп да се съсредоточи върху укрепването на отношенията с китайския президент Си Дзинпин. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, търговският представител Джеймисън Гриър и посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пърдю са участвали в избора на кандидати за пътуването.

Това ще бъде първото посещение на американски президент в Китай след пътуването на Тръмп през 2017 г.

Apple по-рано обяви, че Тим Кук ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на 1 септември 2026 г. Неговото място ще бъде заето от Джон Тернус, ръководител на хардуерното подразделение на компанията. След като напусне поста си, Кук ще остане в Apple като изпълнителен председател на борда и ще продължи да взаимодейства с глобални политици и правителствени агенции.

През последните години Кук активно поддържа работни отношения с Тръмп. През 2025 г. той дари 1 милион долара на встъпителния фонд на президента и подари на Тръмп стъклена и 24-каратова златна плакета в чест на обявената инвестиция на Apple в Съединените щати на стойност 600 милиарда долара. Преди две седмици Тръмп заяви, че винаги е бил голям почитател на Кук и високо цени връзката им.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 13 Отговор
    Китайските милиционери и те не спряха да се навеждат на шефа си Тръмп. Като руските дето пълнят крачола

    Коментиран от #2

    09:25 08.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмполин Безумний

    10 0 Отговор
    Ябълки ще му продаваме на другаря Си.

    09:28 08.05.2026

  • 4 Тръмп

    12 0 Отговор
    ПСК ще лази по червения килим пред СИ. Не се спряха, Макрон, Урсула, Стармър да ходят при него. А после СИ ходи при Путин да му докладва. Събитията от мин.год. се повтарят.

    09:28 08.05.2026

  • 5 ТО ШЕФЧЕТО

    10 0 Отговор
    ОТ МНОГО ГОДИНИ РАБОТИ С КИТАЙ. 90% ОТ Apple МАШИНКИТЕ СЕ СГЛОБЯВАТ ТАМ.

    09:29 08.05.2026

  • 6 Сталин

    11 0 Отговор
    Китай вместо да посрещат тези пирати и бандити ,направо да ходят да взимат Тайван ,защото след няколко години ще бъде късно ,когато краварите струпат там оръжие за стотици милиарди

    09:30 08.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    10 1 Отговор
    Някога си мислех, че кибер и ИИ решенията последно ще засегнат военните и силовите структури! Смеех се на нелепите китайски роботи, които нефелно показаха бойни изкуства. Докато не видях последните им разработки, и ми замръзна усмивката. Потърсете и вижте в Нета! Последните им човекоподобни железарии буквално ще ви потрошат или разфасоват за секунди!!!

    09:38 08.05.2026

  • 9 Питам

    5 0 Отговор
    Защо всички "лидери" на т.н. "Свободен свят" ходят на поклонение при "диктатора" Си Дзин Пин?

    Коментиран от #13

    09:45 08.05.2026

  • 10 Коста

    5 0 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче перверзен престъпник отървал затвора с рушвети.

    09:47 08.05.2026

  • 11 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Американският фашист на крака при комуниста Си

    10:05 08.05.2026

  • 12 тайван китайски ли е сега?

    0 0 Отговор
    нещо за тайван каза ли бай дончо? че китай иска да прилапа тайван така набързо?

    нещо митата ще ги увеличава ли за китайците или ?

    10:07 08.05.2026

  • 13 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Питам":

    Защото всички искат да бъдат като него.

    10:12 08.05.2026

  • 14 оня с коня

    1 0 Отговор
    всички знаят че комунизъма е най висшия строи във обществото , затова всеки ходи на килимчето на г-н СИ да му се кланя

    после ще ходят и при путин да му целуват задни ка

    а украйна ще я изпишат като брак ха ха ха

    10:12 08.05.2026