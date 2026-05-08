Тръмп ще води и шефа на Apple при Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да покани главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук и ръководителите на няколко големи американски компании за пътуването до Китай, планирано за 14 и 15 май, съобщава Semafor.
Според медията, освен Кук, покани може да получат и ръководителите на Nvidia, Qualcomm, ExxonMobil и Boeing. По време на посещението се очаква Тръмп да се съсредоточи върху укрепването на отношенията с китайския президент Си Дзинпин. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, търговският представител Джеймисън Гриър и посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пърдю са участвали в избора на кандидати за пътуването.
Това ще бъде първото посещение на американски президент в Китай след пътуването на Тръмп през 2017 г.
Apple по-рано обяви, че Тим Кук ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на 1 септември 2026 г. Неговото място ще бъде заето от Джон Тернус, ръководител на хардуерното подразделение на компанията. След като напусне поста си, Кук ще остане в Apple като изпълнителен председател на борда и ще продължи да взаимодейства с глобални политици и правителствени агенции.
През последните години Кук активно поддържа работни отношения с Тръмп. През 2025 г. той дари 1 милион долара на встъпителния фонд на президента и подари на Тръмп стъклена и 24-каратова златна плакета в чест на обявената инвестиция на Apple в Съединените щати на стойност 600 милиарда долара. Преди две седмици Тръмп заяви, че винаги е бил голям почитател на Кук и високо цени връзката им.
12 тайван китайски ли е сега?
нещо митата ще ги увеличава ли за китайците или ?
10:07 08.05.2026
13 Коста
До коментар #9 от "Питам":Защото всички искат да бъдат като него.
10:12 08.05.2026
14 оня с коня
после ще ходят и при путин да му целуват задни ка
а украйна ще я изпишат като брак ха ха ха
10:12 08.05.2026