Тръмп ще води и шефа на Apple при Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да покани главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук и ръководителите на няколко големи американски компании за пътуването до Китай, планирано за 14 и 15 май, съобщава Semafor.

Според медията, освен Кук, покани може да получат и ръководителите на Nvidia, Qualcomm, ExxonMobil и Boeing. По време на посещението се очаква Тръмп да се съсредоточи върху укрепването на отношенията с китайския президент Си Дзинпин. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, търговският представител Джеймисън Гриър и посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пърдю са участвали в избора на кандидати за пътуването.

Това ще бъде първото посещение на американски президент в Китай след пътуването на Тръмп през 2017 г.

Apple по-рано обяви, че Тим Кук ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на 1 септември 2026 г. Неговото място ще бъде заето от Джон Тернус, ръководител на хардуерното подразделение на компанията. След като напусне поста си, Кук ще остане в Apple като изпълнителен председател на борда и ще продължи да взаимодейства с глобални политици и правителствени агенции.

През последните години Кук активно поддържа работни отношения с Тръмп. През 2025 г. той дари 1 милион долара на встъпителния фонд на президента и подари на Тръмп стъклена и 24-каратова златна плакета в чест на обявената инвестиция на Apple в Съединените щати на стойност 600 милиарда долара. Преди две седмици Тръмп заяви, че винаги е бил голям почитател на Кук и високо цени връзката им.