САЩ обявяват две големи бразилски престъпни групировки за терористични организации

29 Май, 2026 11:52

  • сащ-
  • украйна-
  • престъпни групировки-
  • терористична организация

Вашингтон засилва мерките срещу международни криминални мрежи, свързани с наркотрафик и насилие

САЩ обявяват две големи бразилски престъпни групировки за терористични организации - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ е включил двете най-големи престъпни банди в Бразилия сред терористичните организации, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Държавният секретар Марко Рубио е заявил, че Първото командване на столицата (PCC) и Червеното командване (CV) ще бъдат определени като чуждестранни терористични организации от 5 юни. До тази дата двете групи ще бъдат третирани като специално обозначени глобални терористични структури, което ограничава финансовите им операции и засилва санкционния режим срещу тях.

Според Рубио решението е свързано с необходимостта да се противодейства на дейности, които застрашават сигурността на американски граждани и международната стабилност.

Двете организации имат общо над 50 000 членове и са сред най-влиятелните криминални структури в Бразилия. PCC е съсредоточена основно в района на Сао Пауло, докато CV оперира предимно в Рио де Жанейро, като и двете поддържат разширени международни мрежи.

От Държавния департамент посочват, че тяхната дейност се разпростира извън Латинска Америка и включва транснационални канали за трафик и организирана престъпност.

Мярката е част от по-широка стратегия на администрацията на САЩ за засилване на борбата срещу международни престъпни и наркотрафикантски мрежи, включително чрез по-строги санкции и действия в Западното полукълбо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 най големите бандити

    3 1 Отговор
    всявали ред ?

    11:56 29.05.2026

  • 2 Историк

    4 1 Отговор
    За жалост терористична групировка е и клана Тръмп и нямат право да определят какво да става в другите държави. Първо да се изчистят те.

    12:00 29.05.2026

  • 3 Овчар

    1 0 Отговор
    С всеки изминал ден враговете на САЩ стават все повече , а уж са миротворци...! Системата е пред разрушение ..!

    12:11 29.05.2026

  • 4 Тези

    1 0 Отговор
    Да тръгнали на война с всички неудобни латиноамерикански страни.

    12:16 29.05.2026

  • 5 пешо

    1 0 Отговор
    нападайте и бразилия , но от вас по големи терористи няма

    12:30 29.05.2026