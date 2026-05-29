САЩ обявяват две големи бразилски престъпни групировки за терористични организации

Държавният департамент на САЩ е включил двете най-големи престъпни банди в Бразилия сред терористичните организации, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Държавният секретар Марко Рубио е заявил, че Първото командване на столицата (PCC) и Червеното командване (CV) ще бъдат определени като чуждестранни терористични организации от 5 юни. До тази дата двете групи ще бъдат третирани като специално обозначени глобални терористични структури, което ограничава финансовите им операции и засилва санкционния режим срещу тях.

Според Рубио решението е свързано с необходимостта да се противодейства на дейности, които застрашават сигурността на американски граждани и международната стабилност.

Двете организации имат общо над 50 000 членове и са сред най-влиятелните криминални структури в Бразилия. PCC е съсредоточена основно в района на Сао Пауло, докато CV оперира предимно в Рио де Жанейро, като и двете поддържат разширени международни мрежи.

От Държавния департамент посочват, че тяхната дейност се разпростира извън Латинска Америка и включва транснационални канали за трафик и организирана престъпност.

Мярката е част от по-широка стратегия на администрацията на САЩ за засилване на борбата срещу международни престъпни и наркотрафикантски мрежи, включително чрез по-строги санкции и действия в Западното полукълбо.