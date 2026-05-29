Бъдещето на мирното споразумение със САЩ зависи от влиятелен ирански генерал

Дори ако иранските представители, участващи в преговорите със САЩ, са склонни да направят определени отстъпки, остава неясно дали водещите фигури в управлението на Иран, сред които Моджтаба Хаменеи и командирът на Корпуса на стражите на Ислямската революция генерал-майор Ахмад Вахиди, биха одобрили подобен подход, предава News.bg.

Това се посочва в ежедневния анализ на Института за изследване на войната, посветен на ситуацията в Персийския залив.

Според публикации в западни медии от 28 май представители на САЩ и Иран са договорили 60-дневен меморандум за разбирателство. Документът обаче все още не е получил официално одобрение от президента Доналд Тръмп и върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменеи.

Съдържанието на предполагаемото споразумение остава неясно, а изтеклата информация е противоречива и непълна.

Последните публични изказвания на Моджтаба Хаменеи показват, че той не е склонен да се откаже от иранските претенции за контрол върху Ормузкия проток - ключов морски маршрут за световната търговия с петрол.

Медии, близки до Корпуса на стражите на Ислямската революция, също настояват, че Иран трябва да получи икономически облекчения, включително достъп до част от замразените си активи, преди да обсъжда ядрената си програма.

Според анализа генерал-майор Ахмад Вахиди и приближените му в момента оказват сериозно влияние върху процеса на вземане на решения в Техеран.

Американски представители са заявили пред Axios, че по време на 60-дневния преговорен период Вашингтон е готов да обсъжда евентуално облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени ирански активи. Това обаче се разминава с позицията на Техеран, който настоява икономическите облекчения да бъдат предоставени незабавно при подписване на споразумение.

Ако иранските преговарящи действително са приели подобно отлагане, това може да означава наличие на разминавания между тяхната позиция и вижданията на Хаменеи и Вахиди.

Опозиционни медии, позовавайки се на източници, близки до разговорите, твърдят, че съществуват съмнения относно координацията между председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, преговорния екип и Моджтаба Хаменеи. Това допълнително засилва предположенията, че евентуалният меморандум може да не отразява позициите на най-влиятелните фигури в Техеран.

Междувременно Корпусът на стражите на Ислямската революция продължава действията си за затвърждаване на иранското влияние в Ормузкия проток. Според анализа последните удари на Централното командване на САЩ (CENTCOM) са част от усилията да бъде възпрепятстван опитът на Иран да установи фактически контрол над стратегическия морски коридор.

На 28 май иранските държавни медии съобщиха, че военноморските сили на страната са отправили „строго предупреждение“ към четири кораба, опитали се да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Иран.

Същия ден CENTCOM обяви, че американските сили са прехванали пет ирански дрона, предназначени за еднопосочни атаки, които според Вашингтон са представлявали заплаха за американските военни и за търговското корабоплаване в района.